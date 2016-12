RUNDĂ AGITATĂ ÎN SERIA A II-A A LIGII A II-A

Etapa a 4-a a Ligii a II-a a debutat vineri, când în Seria a II-a a avut loc unul dintre derbyurile de tradiţie dintre fotbalul românesc, între UTA şi Petrolul Ploieşti, două foste campioane. Restul jocurilor vor avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, după următorul program: FC Bihor - CS Mioveni; CSM Rm. Vâlcea - ACU Arad; Minerul Lupeni - Voinţa Sibiu; FC Silvania - Arieşul Turda; Unirea Alba Iulia - Gaz Metan CFR Craiova; FC Argeş – Mureşul Deva; ACSMU Poli Iaşi - Alro Slatina; UTA - Petrolul Ploieşti 2-3. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 12p; 2. Mureşul Deva 7p (4-0); 5. FC Bihor 7p (3-0); 4. UTA 6p; 5. Dacia Mioveni 4p (4-2); 6. Voinţa Sibiu 5p (2-1).

“TRICOLORII MICI” JOACĂ ÎN PLAY-OFF LA BOTOŞANI

Federaţia Română de Fotbal şi cea engleză au fost stabilit locurile şi orele de disputare ale partidelor dintre naţionalele de tineret ale celor două ţări, contând pentru play-off-ul Campionatului European de tineret, care va avea loc în Danemarca, în 2011. Astfel, elevii lui Emil Săndoi vor juca primul meci în deplasare, pe stadionul „Carrow Road” din Norwich, pe 8 octombrie, de la ora 21.30. Returul este programat pe 12 octombrie, la ora 14.30, pe stadionul “Municipal” din Botoşani.

DOUĂ SĂPTĂMÂNI DE ABSENŢĂ PENTRU ADRIAN MUTU

Atacantul echipei Fiorentina, Adrian Mutu, a suferit un accident domestic la coapsă şi va avea nevoie de un repaus de 15 zile, a anunţat medicul grupării italiene, Paolo Manetti, pentru site-ul oficial al clubului. “Adrian Mutu a suferit un accident domestic, care i-a provocat o contuzie puternică la coapsă. Jucătorul va avea nevoie de o pauză de două săptămâni”, a precizat Paolo Manetti în raportul medical publicat de site-ul oficial al grupării Fiorentina. Adrian Mutu este suspendat până pe data de 29 octombrie, după ce a fost depistat pozitiv cu sibutramină la începutul acestui an. Şi atacantul Daniel Niculae s-a accidentat la aductori şi cel mai probabil nu va evolua în meciul pe care AS Monaco îl va disputa, sâmbătă, în compania formaţiei Toulouse, în etapa a 6-a a campionatului Franţei. “Este o lovitură dură pentru noi, însă Daniel Niculae s-a accidentat. Există şanse foarte mici ca el să joace după ce s-a accidentat la aductori la meciul cu Olympique Marseille”, a declarat antrenorul Guy Lacombe.

BOBBY ZAMORA VA LIPSI CINCI LUNI DE PE TEREN

Atacantul echipei Fulham Londra, Bobby Zamora, operat după o fractură de peroneu, va fi indisponibil aproximativ cinci luni, a anunţat managerul grupării engleze, Mark Hughes. “Bobby s-a operat şi trebuie să rămână în pat, cu piciorul ridicat, timp de două săptămâni. Operaţia a arătat că unul dintre ligamente era, de asemenea, afectat, astfel că perioada de indisponibilitate va fi mai mare, de aproximativ cinci luni”, a precizat Hughes. Zamora a fost accidentat în timpul unui meci cu Wolverhampton, câştigat de Fulham, pe teren propriu, scor 2-1, în cadrul etapei a 4-a a campionatului Angliei, pe 11 septembrie. Atacantul în vârstă de 29 de ani debutase, în luna august, în echipa naţională a Angliei, cu ocazia meciului amical disputat, la Londra, împotriva Ungariei, scor 2-1.

VALENCIA REVINE LA FINALUL LUNII FEBRUARIE

Jucătorul formaţiei Manchester United, Antonio Valencia, care a suferit o fractură la gleznă, marţi, în Liga Campionilor, ar putea reveni în competiţie la finalul lunii februarie, a anunţat clubul englez. Valencia s-a accidentat la meciul cu Glasgow Rangers, când a rămas întins pe gazon în minutul 58 după un contact aparent inofensiv cu fundaşul Kirk Broadfoot. El a primit îngrijiri medicale pe teren, apoi a fost scos cu targa şi transportat imediat la spital. El a fost operat “cu succes” joi, conform managerului scoţian Alex Ferguson. “Avea o fractură, ligamentele fiind de asemenea atinse, însă noi sperăm să revină la finalul lunii februarie. Este mult mai bine faţă de cum credeam noi marţi seară”, a declarat managerul.

NADAL VA TERMINA ANUL PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a câştigat, luni, al treilea turneu de Grand Slam din acest an, US Open, după Roland Garros şi Wimbledon, va încheia anul 2010 pe primul loc în clasamentul ATP, a anunţat ATP. Nadal va deveni la 24 de ani al nouălea jucător din istoria open care încheie de cel puţin două ori un an pe locul 1, lucru pe care l-a reuşit şi în 2008. Ibericul s-a clasat pe primul loc în clasamentul ATP pentru prima oară la 18 august 2008. El a încheiat acel an pe primul loc, însă la 6 iulie 2009 a fost detronat de elveţianul Roger Federer. Nadal a redevenit numărul 1 mondial la 7 iunie 2010, după al cincilea său succes la Roland-Garros.

CRAIG MOORE, ARESTAT LA DUBAI

Fostul internaţional australian Craig Moore, a fost arestat la Dubai şi a fost încarcerat în aşteptarea procesului, el fiind acuzat de conducere în stare de ebrietate şi agresare a unui poliţist. „Angajaţi ai ambasadei Australiei de la Abu Dhabi au discutat la telefon cu Moore, la 16 septembrie, şi au confirmat că starea lui este bună“, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat. Fost fundaş al echipelor Glasgow Rangers şi Newcastle, Moore, în vârstă de 34 de ani, s-a retras în luna iulie, după Cupa Mondială. El are 52 de selecţii în naţională şi a înscris trei goluri pentru australieni.

PATO ŞI AMBROSINI, INDISPONIBILI TREI SĂPTĂMÂNI

Atacantul brazilian al echipei AC Milan, Pato, şi căpitanul formaţiei, Massimo Ambrosini, care au ieşit accidentaţi de pe teren la meciul cu AJ Auxerre din Liga Campionilor, vor fi indisponibili trei săptămâni. Pato a suferit o uşoară întindere la muşchii aductori, în timp ce Ambrosini s-a accidentat la genunchi. Cei doi vor absenta de pe teren la următoarele trei meciuri din campionat, precum şi la partida cu Ajax Amsterdam, din etapa a doua a Ligii Campionilor. De absenţa lor ar putea profita Robinho şi Kevin-Prince Boateng, care i-au înlocuit în meciul de miercuri.

ZIDANE PROMOVEAZĂ CANDIDATURA QATARULUI LA CM 2022

Zinedine Zidane s-a alăturat echipei care promovează candidatura Qatarului la organizarea CM de fotbal 2022. Fostul internaţional francez a apărut la o conferinţă de presă a preşedintelui comitetului de candidatură Qatar 2022, şeicul Mohammad Ben Hamad Al-Thani, şi a şefului delegaţiei FIFA, Harold Mayne-Nicholls. El vede emiratul Qatar capabil să găzduiască CM 2022 şi crede că este timpul ca un asemenea eveniment să ajungă în Orientul Mijlociu. Qatar mizează în candidatura sa pe stadioanele climatizate şi non-poluante, construite cu tehnologii la vârf, care reduc la zero emisiile de CO2. „Ne vom respecta promisiunea de a dota Qatarul cu arene climatizate, într-o ţară în care temperaturile depăşesc vara 45 de grade Celsius”, a declarat şeicul Mohammad. Qatar a organizat Jocurile Asiei în 2006 şi în iarna anului 2011 va găzdui Cupa Asiei la fotbal. În cursa pentru organizarea CM 2018 şi 2022 se află Anglia, SUA, Australia, Japonia, Rusia, Belgia-Olanda, Spania-Portugalia, ultimele două candidaturi comune. Doar Qatar şi Coreea de Sud au optat numai pentru ediţia 2022. Comitetul executiv al FIFA va decide pe 2 decembrie gazda turneelor finale din 2018 şi 2022.

STADION ULTRAMODERN LA KAISERSLAUTERN

Clubul FC Kaiserslautern, care a revenit în acest sezon în Bundesliga după patru ani petrecuţi în eşalonul secund, beneficiază începând de joi de un nou acoperiş pentru stadionul său, o instalaţie de panouri solare de 10.000 metri pătraţi. „Este vorba despre cea mai mare instalaţie de acest gen din lume pe acoperişul unui stadion”, au anunţat autorităţile oraşului, cu ocazia inaugurării noului acoperiş al arenei Fritz-Walter Stadion. Această instalaţie a costat cinci milioane de euro şi permite alimentarea cu energie electrică a 450 de locuinţe într-un an.

MOURINHO A REFUZAT NAŢIONALA PORTUGALIEI

Invitat de Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF) să se ocupe de echipa naţională în următoarele două meciuri din preliminariile EURO 2012, Jose Mourinho a declinat oferta. „Este o propunere de nerefuzat, însă va trebui să spun NU. Am sentimentul că un accept ar putea fi interpretat negativ de către cei de la Real Madrid. Ideal ar fi fost să fiu selecţioner plin, dar acum nu se poate. Pentru mine, chestiunea este închisă”, a declarat antrenorul lui Real Madrid. Naţionala Portugaliei a rămas fără selecţionerul Carlos Queiroz după debutul catastrofal în preliminariile EURO 2012, soldat cu un 4-4 acasă contra Ciprului şi un eşec în Norvegia (0-1).

STING VA CONCERTA LA INAUGURAREA UNUI STADION POLONEZ

Cunoscutul cântăreţ britanic Sting va susţine un concert luni, la Poznan, cu ocazia inaugurării primului dintre cele patru stadioane construite în Polonia cu ocazia Campionatului European de fotbal din anul 2012. Autorităţile din Poznan vor pune la dispoziţia fanilor lui Sting o întreagă serie de servicii şi infrastructuri prevăzute pentru EURO 2012: transport în comun gratuit, voluntari şi parcări. Primul meci disputat pe noua arenă din acest oraş, cu o capacitate de 43.000 de locuri, se va disputa pe 17 noiembrie, între selecţionatele Poloniei şi Coastei de Fildeş. Celelalte trei arene poloneze construite cu ocazia EURO 2012, la Varşovia, Gdansk şi Wroclaw, urmează să fie inaugurate până la finele lunii august 2011.