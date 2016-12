BALAJ VA ARBITRA MILAN - AUXERRE, DIN LIGA CAMPIONILOR

Arbitrul Cristian Balaj va conduce la centru partida AC Milan - AJ Auxerre, din prima etapă a Grupei G a Ligii Campionilor. Balaj va fi ajutat de asistenţii Zoltan Szekely şi Sebastian Gheorghe, de asistenţii suplimentari Marius Avram şi Ovidiu Haţegan, arbitru de rezervă fiind desemnat Augustus Constantin. Meciul va avea loc miercuri, la Milano.

CHIVU, CONVOCAT DE BENITEZ PENTRU MECIUL DIN LIGA CAMPIONILOR

Cristian Chivu a fost inclus în lotul formaţiei Internazionale Milano în vederea meciului cu Twente Enschede, care va avea loc astăzi, în grupa A a Ligii Campionilor. Chivu a ieşit de pe teren şchiopătând în minutul 55 al meciului de campionat cu Udinese. Un alt jucător a cărui prezenţă era pusă sub semnul întrebării este brazilianul Maicon, însă şi el face parte din lotul deplasat în Olanda.

PETROVICI PĂRĂSEŞTE TIMIŞOARA PENTRU NAŢIONALA SERBIEI

Antrenorul echipei FC Timişoara, Vladimir Petrovici, a declarat că a ajuns la un acord cu preşedintele federaţiei sârbe, Tomislav Karadzici, privind preluarea conducerii tehnice a reprezentativei Serbiei şi că aşteaptă să fie validat de Comitetul Executiv al forului de la Belgrad. El îl va înlocui pe Radomir Antici, care îşi va rezilia contractul în urma rezultatelor slabe din ultima perioadă. Gruparea bănăţerană ar putea fi preluată de internaţionalul Cosmin Contra, ca antrenor principal şi jucător!

BALLACK ŞI BLESTEMUL ACCIDENTĂRILOR

Mijlocaşul Michael Ballack a suferit o fractură la piciorul stâng, în meciul de sâmbătă dintre formaţia sa, Bayer Leverkusen, şi Hannover 96, scor 2-2. „Ballack a suferit o micro-fractură la tibie, urmând să lipsească aproximativ şase săptămâni de pe gazon”, a notat site-ul oficial al clubului, după ce jucătorul a efectuat un control medical, duminică dimineaţă. Ballack abia revenise pe gazon, după ce nu a putut juca la turneul final al CM 2010, din cauza unei accidentări la glezna dreaptă. Mijlocaşul care va împlini 34 de ani pe 26 septembrie va rata următoarele două meciuri ale Germaniei în preliminariile EURO 2012, cu Turcia (8 octombrie, Berlin) şi Kazahstan (12 octombrie, Astana).

BRYAN FLYNN, SELECŢIONER INTERIMAR AL ŢĂRII GALILOR

Federaţia Galeză de Fotbal a anunţat ieri numirea lui Brian Flynn în funcţia de selecţioner interimar al naţionalei Ţării Galilor, în locul lui John Toshack. Flynn se ocupa până acum de echipele de tineret şi va fi pe bancă la meciurile cu Bulgaria şi Elveţia, din preliminariile EURO 2012. „Este postul pe care l-am dorit mereu. Voi face totul pentru a rămâne selecţioner şi după cele două meciuri”, a spus Flynn. Toshack, 61 de ani, aflat în funcţie de aproape şase ani, nu a calificat niciodată Ţara Galilor la un turneu final de CM sau de CE. El a demisionat joia trecută, după un singur meci disputat în preliminariile EURO 2012, 0-1 în deplasare cu Muntenegru.

RESTANŢĂ ÎN SERIA I A LIGII A II-A

Azi, de la ora 17.00, este programată restanţa dintre Ceahlăul Piatra Neamţ şi Delta Tulcea, contând pentru etapa 1 din Seria 1 a Ligii a II-a. Iniţial, partida ar fi trebuit să se desfăşoare pe 28 august, dar a fost amânată, pentru a menaja gazonul stadionului din Piatra Neamţ în vederea întâlnirii dintre România şi Albania, din preliminariile CE 2012. În clasament, Ceahlăul a acumulat deja şanse puncte şi este pe locul 5, dar ar putea trece pe prima poziţie, dacă va învinge la o diferenţă de minimum două goluri. În schimb, Delta Tulcea se află pe locul 11, cu 3 puncte, fotoliul de lider al clasamentului fiind ocupat de Săgeata Năvodari, cu 9 puncte.

SORIN CÎRŢU ESTE NOUL ANTRENOR AL CFR CLUJ

Eşecul înregistrat vineri seara, 0-2 în derbyul cu Rapid Bucureşti, din etapa a 7-a a Ligii I, i-a fost fatal antrenorului italian de la CFR Cluj, Andrea Mandorlini. Tehnicianul a fost demis cu doar patru zile înaintea debutului în actualul sezon al Ligii Campionilor. În locul său, conducerea grupării din Gruia l-a numit pe Sorin Cârţu, care va fi ajutat de foştii săi colegi de echipă de la Universitatea Craiova, Silviu Lung şi Mircea Irimescu. “Pentru mine va fi o misiune dificilă, pentru că vin după un an în care CFR a cîştigat tot ce se putea pe plan intern. Trebuie să îţi asumi o responsabilitate şi eu asta fac acum. Încerc să îmi îndeplinesc toate obiectivele fixate, şi anume campionatul, Cupa şi o participare bună în Liga Campionilor. Pentru mine este o provocare”, a spus noul tehnician, care a fost prezentat oficial ieri. “Deşi antrenorul Andrea Mandorlini a lucrat foarte bine, treaba nu a mai mers şi am ajuns la retrogradare. Asemenea lucruri nu suportăm şi am luat măsuri. Din păcate, se repetă, o situaţie de acum doi ani. Avem o problemă de ordin psihologic şi atunci a fost nevoie să facem nişte schimbări”, a explicat preşedintele executiv al campioanei, Iuliu Mureşan.

SUA REDEVINE CAMPIOANĂ MONDIALĂ

SUA este noua campioană mondială la baschet masculin după ce s-a impus lejer în finala Campionatului Mondial disputat în Turcia. Partida dintre SUA şi Turcia n-a avut istoric, echipa gazdă nefiind capabilă să pună vreo problemă unei echipe americane care aştepta medaliile chiar dinaintea începerii finalei! Americanii obţin primul titlu mondial după cel din 1994. Finala mică a revenit Lituaniei, balticii obţinând astfel prima lor medalie la un CM. Ultimele rezultate de duminică – finala mare: Turcia – SUA 64-81; finala mică: Serbia – Lituania 88-99.

AL TREILEA GOL PENTRU DANIEL NICULAE

Internaţionalul român Daniel Niculae a marcat din nou pentru AS Monaco, în partida pe care echipa sa a disputat-o pe Stade Velodrome, contra lui Olympique Marseille duminică seara, În Ligue 1. Nico a marcat în minutul 15 al treilea său gol în cinci etape pentru echipa monegască şi a fost înlocuit în minutul 75 cu Igor Lolo. Scorul final a fost însă egal, 2-2. Valbuena a egalat în minutul 42 pentru Marseille, Monaco a trecut în avantaj în minutul 70 după golul lui Chu Young Park, dar 2 minute mai tîrziu Adriano Pereira a marcat în propria poartă, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj. “Este păcat pentru că, dupa al doilea gol, am fost egalaţi rapid. Mai erau 20 minute până la final şi, dacă rezistam, am fi cîştigat trei puncte importante. Am încerct să ne facem jocul şi să rezistăm atacurilor gazdelor”, a spus Daniel Niculae la final.

RICKI HERBERT RĂMÂNE LA CÂRMA NAŢIONALEI NEO-ZEELANDEZE

Selecţionerul reprezentativei de fotbal a Noii Zeelande, Ricki Herbert, şi-a prelungit, luni, contractul pentru încă doi ani, a anunţat preşedintele federaţiei neo-zeelandeze, Frank van Hattum. “Prelungirea contractului lui Herbert este o primă etapă în periplul pentru calificarea la Campionatului Mondial din 2014”, a declarat Van Hattum. În vârstă de 49 de ani, Herbert a avut oferte de la cluburi din Europa, Asia şi Africa, după ce echipa naţională a Noii Zeelande a înregistrat trei remize în faza grupelor la Campionatului Mondială din Africa de Sud. Calificaţi după 28 de ani la un turneu final, neo-zeelandezii au terminat la egalitate meciurile disputate cu formaţiile Italiei, Paraguayului şi Slovaciei. Noua Zeelandă a încheiat pe locul trei în grupa F la Cupa Mondială, înaintea Italiei, dar a ratat calificarea în optimile de finală.

SANTIAGO BERNABEU VA FI MODERNIZAT

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a declarat că îşi doreşte ca stadionul “Santiago Bernabeu“ să fie acoperit. „Vom lucra la un sistem de modernizare a stadionului, care va permite acoperirea tribunelor. Trebuie să fim primii în toate domeniile. Nu va fi o muncă uşoară şi nu pot estima data finalizării acestor lucrări“, a spus Perez, în cursul Adunării Generale a clubului. Construit în 1947, stadionul Santiago Bernabeu a suportat numeroase lucrări de modernizare şi poate găzdui peste 80.000 de spectatori. Celebra arenă din capitala Spaniei atrage anual aproape 700.000 de turişti.

CISSOKHO NU VA JUCA CU SCHALKE 04

Fundaşul formaţiei franceze Olympique Lyon, Aly Cissokho, este accidentat la coapsa stângă şi nu va putea evolua împotriva echipei Schalke 04, din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Cissokho, care s-a accidentat în 21 august la un meci de campionat cu Brest, nu este refăcut în totalitate şi nu a fost reţinut de antrenorul Claude Puel în lotul pentru partida cu Schalke 04. Pentru Olympique Lyon nu va putea juca în această partidă nici fundaşul Cris, suspendat, şi nici pe mijlocaşul Cesar Delgado, accidentat. Partida Olympique Lyon - Schalke 04, din prima etapă a grupei B a Ligii Campionilor, se va disputa marţi, de la ora 21.45.

RIBERY NU MAI VREA LA REAL MADRID

Vedeta naţionalei Franţei şi a vicecampioanei Europei, Bayern Munchen, Franck Ribery, a declarat că ceea ce îşi doreşte în acest moment este să ducă la capăt contractul cu formaţia bavarenă care expiră în 2015. „Ştiu că Mourinho apreciază mult jocul meu, dar sunt convins că pentru mine cel mai bine este să rămân la Munchen până în 2015, iar asta contează cel mai mult“, a spus Ribery pentru publicaţia germană Kicker. Franck Ribery a fost suspendat trei meciuri de la echipa naţională, de către federaţia Franceză de Fotbal, după greva internaţionalilor din lotul francez participant la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud. Suspendarea lui Ribery expiră după meciul Franţa - România, programat la 9 octombrie, în preliminariile Campionatului European din 2012.