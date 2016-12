ADVERSARELE ROMÂNIEI ÎN PRELIMINARIILE CE DE POLO DIN 2012

Forul european de polo (LEN) a anunţat componenţa grupelor preliminare ale ediţiei următoare a Campionatului European, care va avea loc la Eindhoven (Olanda), în ianuarie 2012. Conform regulamentului, echipele din preliminarii au fost împărţite în şase grupe, primele două clasate din fiecare grupă urmând să evolueze în play-off, în dublă manşă eliminatorie. Câştigătoarele din play-off obţin calificarea la turneul final al CE din 2012. Primele cinci clasate la CE de la Zagreb (Croaţia, Italia, Serbia, Ungaria şi Muntenegru), alături de Olanda, sunt calificate direct la turneul final. În preliminarii, naţionala României va juca în grupa F, alături de Slovacia, Ucraina şi Israel.

BELGIA, TURCIA ŞI ESTONIA S-AU CALIFICAT LA CE DE VOLEI MASCULIN

Se cunosc toate echipele care vor lupta pentru titlul european la turneul final al CE de volei masculin din 2011, programat în Austria şi Cehia. Ultimele formaţii calificate sunt Belgia, Turcia şi Estonia, care au câştigat ambele manşe ale barajelor, atât pe teren propriu, cât şi în deplasare, a anunţat www.voleiromania.ro. Turneul final va avea loc între 9 şi 18 septembrie 2011, la Viena, Innsbruck, Praga şi Liberec.

SMEDESCU ŞI ZAMFIR, CONVOCATE LA LOTUL NAŢIONAL

După disputarea celei de-a doua etape a Ligii Naţionale de handbal feminin, campionatul s-a întrerupt pentru trei săptămâni, timp în care echipa naţională va participa la Cupa Mondială de la Aarhus. Conform site-ului oficial al clubului, două dintre cele mai bune jucătoare ale Tomisului, atât la Braşov, cât şi în meciul cu CSM Medgidia, au primit telegrame de convocare la lotul naţional. Este vorba despre Mihaela Smedescu şi Cristina Zamfir, care vor fi prezente la reunirea lotului naţional, însă acestea nu vor face deplasarea la Aarhus. „Cele două jucătoare vor efectua un control medical, apoi vor reveni la echipă”, a spus antrenorul Ion Crăciun. Astfel, cele două tinere jucătoare vor participa, alături de Tomis, la Cupa „Mării Negre”, competiţie organizată la Veliko Târnovo (Bulgaria) şi la care mai iau parte echipele naţionale ale Greciei, Turciei şi Bulgariei. Turneul internaţional se desfăşoară în perioada 17-19 septembrie.

ANA PORGRAS, LOCUL I LA BÂRNĂ LA CUPA MONDIALĂ

Gimnastele Ana Porgras (CS Farul) şi Sandra Izbaşa s-au clasat, duminică, pe primul loc în finale la bârnă şi sol, la Cupa Mondială de la Gent. Ana Porgras şi-a confirmat supremaţia la bârnă şi în finală, după ce ocupase primul loc în calificări. Porgras a fost notată cu 14.775, ocupând prima poziţie. Tot lider a fost şi Sandra Izbaşa, la sol, cu 14.325 puncte, faţă de 13.900 cât obţinuse în calificări. Diana Chelaru s-a clasat pe locul cinci în finala de la sol, cu 13.775. La paralele, Ana Porgras s-a clasat pe locul secund, cu 14.375 puncte, după chinezoaica Liufang Wu (15.050). În finală la sărituri, Diana Chelaru a ocupat locul secund, cu 13.750 puncte, după gimnasta columbiană Jessica Gil Ortiz (13.925), în timp ce Amelia Racea a ocupat locul 7, cu 12,775 puncte. Cupa Mondială de la Gent se află la cea de-a V-a ediţie, calendarul din 2010 mai având programate etapele de la Ostrava (Cehia, 29 septembrie-1 octombrei), Osijek (Croaţia, 3-8 noiembrie), Stuttgart (Germania, 12-14 noiembrie) şi Glasgow (Marea Britanie, 18-21 noiembrie). La sfârşitul acestei săptămâni, gimnastele vor concura în cadrul Campionatului Naţional pentru senioare, ce va avea loc la Reşiţa.

ELENA RENŢEA, PATRU MEDALII LA CN DE KAIAC-CANOE

Evoluţie bună pentru sportiva de la CS Farul, Elena Renţea, în cadrul Campionatului Naţional de kaiac-canoe pentru seniori şi tineret, întrecere desfăşurată la sfârşitul săptămânii trecute la Snagov. Sportiva pregătită de Maria, Gabriel şi Ştefan Aftenie a urcat de patru ori pe podiumul naţional, reuşind să cucerească medalia de aur în proba K1 x 1.000 m, şi madaliile de argint în probele de K1 x 500 m, K1 x 200 m (toate trei la senioare) şi K1 x 200 m (la tineret).

ARGINT ŞI BRONZ PENTRU SCRIMERII CONSTĂNŢENI LA CN

Două medalii au cucerit sportivii secţiei de scrimă de la Clubul Sportiv Farul în cadrul Camponatului Naţional pentru juniori, întrecere desfăşurată la Craiova. Cel mai bun rezultat a fost obţinut de echipa masculină, formată din Bogdan Ciucuraş, Alin Cristian, Dmitri Nistor, Radu Chiperi şi Cătălin Monea. Sportivii pregătiţi de Sebastian Bezem şi Mihaela Ion s-au clasat pe poziţia a doua în proba pe echipe. Cea de-a doua medalie a delegaţiei constănţene a fost cucerită de Ciucuraş Bogdan, care a ocupat poziţia a treia în proba individuală. La feminin, cea mai bună clasare a înregistrat-o Mădălina Ciucuraş, care a ocupat locul 5 la individual, aceaşi poziţie fiind ocupată şi de echipa formată din Cristina Răceu, Emona Toma, Sorina Niţu şi Mădălina Ciucuraş. Sportivele sunt pregătite de Sebastian Bezem şi Horia Gheorghe.

PREŞEDINTELE CIO, JACQUES ROGGE, VINE ÎN ROMÂNIA

Preşedintele Comitetului Olimpic Internaţional, Jacques Rogge, va veni în România, în 21 septembrie, cu ocazia inaugurării Centrului Teritorial de Studii şi Cercetări Olimpice din incinta Bibliotecii Universităţii din Oradea, urmând să i se decerneze titlul de Doctor Honoris Causa al universităţii. „Domnia sa vizitează Universitatea noastră cu ocazia inaugurării Centrului Teritorial de Studii şi Cercetări Olimpice din incinta noii Biblioteci a Universităţii, precum şi pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii”, se arată în comunicatul remis de universitate. “Mai greu a fost să stabilim data exactă, pentru că vizita în România a unui preşedinte CIO este la nivel de protocol zero, la fel ca pentru un preşedinte de stat”, a declarat profesorul universitar doctor Vasile Marcu, cadru didactic al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Rogge va sosi în România direct de la Campionatele Mondiale de Judo, împreună cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, Marius Vizer, implicat în organizarea vizitei.

FINALA DE LA US OPEN, AMÂNATĂ DIN CAUZA PLOII

Finala ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, dintre spaniolul Rafael Nadal, cap de serie numărul unu, şi sârbul Novak Djokovici, al treilea favorit al competiţiei, a fost amânată din cauza ploii, au anunţat organizatorii. Finala ar fi trebuit să aibă loc duminică seară, cu începere de la ora 23.30, dar a fost reprogramată pentru noaptea de luni spre marţi. Tot din cauza ploii, finala de dublu feminin a fost întreruptă la scorul de 6-2, 4-6, 5-4, 15-0 în favoarea cuplului format din americanca Liezel Huber şi rusoaica Nadia Petrova, cap de serie numărul 2, în faţa perechii alcătuită din americanca Vania King şi cazaca Iaroslava Şvedova, cap de serie numărul 6. Acest meci va continua luni. Pentru al treilea an consecutiv finala masculină de la US Open se dispută cu o zi întârziere, din cauza ploii.

FINALE ÎN “FAMILIE” LA JUNIORI LA US OPEN

Tenismanul american Jack Sock şi jucătoarea rusă Daria Gavrilova au câştigat probele de simplu rezervate juniorilor la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Sock l-a învins, în finala juniorilor, cu scorul de 3-6, 6-2, 6-2, pe compatriotul său Denis Kudla, cap de serie numărul 10. Gavrilova, principala favorită a competiţiei, a întrecut-o, în ultimul act al junioarelor, cu scorul de 6-3, 6-2, pe conaţionala sa Iulia Putinţeva.

ERIC PRODON A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA BRAŞOV

Tenismanul francez Eric Prodon, cap de serie numărul 7, a câştigat, duminică, turneul challenger de la Braşov, dotat cu premii în valoare totală de 30.000 de euro. Prodon l-a învins, în finală, cu scorul de 7-6, 6-3, pe cehul Jaroslav Pospisil. Pentru succesul obţinut la Braşov, Prodon va primi 80 de puncte ATP şi un cec în valoare de 4.300 de euro, în timp ce Pospisil va încasa 2.500 de euro şi 48 de puncte ATP.

BALAŞ, NĂSTASE, PATZAICHIN ŞI ŢOPESCU, DECORAŢI DE REGELE MIHAI

Majestatea Sa Regele Mihai I al României va conferi, luni, decoraţia regală „Nihil Sine Deo”, pentru merite deosebite aduse sportului românesc, sportivilor Iolanda Balaş-Soter, Ilie Nastase, Ivan Patzaichin şi lui Cristian Ţopescu. Decoraţia regală „Nihil Sine Deo” poate fi acordată personalităţilor marcante din domeniul social, ştiinţific, educaţional, cultural, spiritual, economic, politic şi militar care au ajuns la un respectabil număr de ani în profesie sau au realizat o performanţă de înalt nivel, au avut o iniţiativă ieşită din comun, au dat dovadă de generozitate şi spirit de răspundere, au folosit puterea exemplului personal pentru a îmbogaţi prezentul românesc, se arată într-un comunicat remis de către Secretariatul Majestăţii Sale Regelui.