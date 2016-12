IJPF CONSTANŢA A CÂŞTIGAT CUPA POMPIERUL LA FOTBAL

Sâmbătă, pe terenul Voinţa din Complexul Badea Cîrţan, a avut loc prima ediţie a Cupei Pompierul la fotbal pe teren redus, competiţie organizată de Asociaţia Sportivă Dinamo-Pompierul Constanţa. Au participat patru formaţii, iar clasamentul final se prezintă astfel: 1. Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa; 2. Ministerul Administraţiei şi Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări; 3. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa; 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa.

PUNCTAJ MAXIM PENTRU PETROLUL PLOIEŞTI ÎN SERIA A II-A A LIGII A II-A

Petrolul Ploieşti a câştigat clar derbyul etapa a treia din Seria a II-a a Ligii a II-a, impunându-se fără probleme în disputa cu Unirea Alba Iulia, cu 2-0. Rezultatele etapei: Dacia Mioveni - ACSMU Iaşi 1-1; ACU Arad - FC Bihor 1-0; Voinţa Sibiu - CSM Rm. Vâlcea 2-1; Arieşul Turda - Minerul Lupeni 1-1; Gaz Metan CFR Craiova - FC Silvania 0-3; Mureşul Deva - UTA 1-0; ALRO Slatina - FC Argeş 2-0; Petrolul Ploieşti - Unirea Alba Iulia 2-0. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 9p; 2. Mureşul Deva 7p (4-0); 5. FC Bihor 7p (3-0); 4. UTA 6p; 5. Dacia Mioveni 4p (4-2); 6. Voinţa Sibiu 5p (2-1).

DANIEL NICULAE, PREMIAT DE SUPORTERII LUI AS MONACO

Atacantul român Daniel Niculae a fost ales de suporteri cel mai bun jucător al echipei sale de club, AS Monaco, în luna august. “Sînt foarte fericit că am reuşit acest lucru şi vreau să le mulţumesc tuturor suporterilor care m-au votat. Vreau să le mulţumesc şi prin evoluţiile mele, asta e cel mai important. Cred de asemenea că mulţi jucători meritau la fel de mult ca mine această recompensă. Am reuşit o victorie şi trei egaluri, însă aş fi preferat să învingem în mai multe meciuri. Totuşi, echipa s-a comportat bine, am încercat mereu să ne facem jocul şi să ne impunem. Cred că sîntem pe drumul cel bun. Cu timpul, muncind, vor veni şi victoriile, dar nici un meci nu va fi uşor”, a declarat internaţionalul român. Venit în această vară de la Auxerre, Daniel Niculae a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de AS Monaco în Ligue 1, reuşind două goluri şi o pasă decisivă.

IONUŢ MAZILU, DECISIV PENTRU ARSENAL KIEV

Atacantul român Ionuţ Mazilu a înscris singurul gol al partidei pe care echipa sa, Arsenal Kiev, a cîştigat-o în faţa Tavriei Simferopol, în deplasare. Mazilu a înscris în minutul 56 al jocului contînd pentru etapa a 9-a a campionatului Ucrainei. În urma acestui succes, Arsenal Kiev acumulează 14 puncte, cu 8 mai puţin decît liderul Şahtior Doneţk. Şi FC Porto, cu fundaşul Cristian Săpunaru pe teren 90 de minute, a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formaţia Sporting Braga, într-un meci din etapa a 4-a a campionatului Portugaliei. Săpunaru a primit un cartonaş galben în minutul 89.

ALONSO REVINE ÎN CURSA PENTRU TITLUL MONDIAL

A fost week-end-ul lui Fernando Alonso la Monza, la GP-ul Italiei, ultima etapă europeană contând pentru Campionatul Mondial de automobilism F1. Spaniolul a obţinut pole-position, prima pentru Ferrari în acest sezon şi a câştigat cursa graţie echipei tehnice, care l-a ajutat să treacă de Button. Englezul plecase mai bine în cursă, conducând până la unica intrare la boxe, când echipa tehnică de la Ferrari s-a mişcat mai rapid decât cea de la McLaren! Massa a terminat şi el pe podium şi Ferrari reintră şi în cursa pentru titlul mondial al constructorilor. Noul lider în clasamentul general este Webber, care – deşi a alergat slab, terminând doar al şaselea – l-a depăşit pe Hamilton care a abandonat în primul tur! Clasamentul de la Monza: 1. F.Alonso (Ferrari) în 1h 16.24:572; 2. J.Button (McLaren-Mercedes); 3. F.Massa (Ferrari). Clasamente la zi – @ Piloţi: 1.M.Webber (Australia) 187p; 2.L.Hamilton (Anglia) 182p; 3.F.Alonso (Spania) 166p; 4.J.Button (Anglia) 165p; 5.S.Vettel (Germania) 163p. @ Firme: 1.Red Bull 350p; 2.McLaren-Mercedes 347p; 3.Ferrari 290p.

TURCIA A JUCAT FINALA CM DE BASCHET

Gazda acestei ediţii a Campionatului Mondial de baschet masculin, Turcia, a fost şi revelaţia ediţiei, reuşind să ajungă în finală pentru prima oară în istorie. În semifinalele de sâmbătă SUA a trecut de Lituania mai uşor decât era de aşteptat balticii prinzând cel mai slab meci în cel mai nepotrivit moment! Semifinala a doua a fost una de infract cu turcii reuşind coşul victoriei cu 0.5 secunde înainte de final, după ce sârbii au dominat partida de la un capăt la altul! Au ratat însă situaţii ideale şi soarta s-a întors împotriva lor pierzând o partidă pe care ar fi trebuit s-o câştige la scor, aşa cum declara şi... antrenorul echipei gazdă, Bogdan Tanjevic! Rezultate din semifinale: SUA – Lituania 89-74; Serbia – Turcia 82-83. Finale de clasament: locurile 7-8: Slovenia – Rusia 78-83; locurile 5-6: Spania – Argentina 81-86

FC BARCELONA, ÎNVINSĂ DE O NOU-PROMOVATĂ!

Campioana Spaniei, FC Barcelona, a fost învinsă pe Nou Camp cu scorul de 2-0 de către Hercules Alicante, nou-promovată, într-un meci contând pentru etapa a doua din Primera Division. Golurile echipei la care este legitimat şi Cristian Pulhac, absent sâmbătă din cauza unei accidentări, au fost marcate de Nelson Valdez, în minutele 26 şi 58. Pentru Barcelona a fost prima înfrângere pe teren propriu din luna mai a anului 2009, când a cedat în partida cu Osasuna (0-1).

BECKHAM A REVENIT PE TEREN DUPĂ O PAUZĂ DE ŞASE LUNI

Fotbalistul englez David Beckham a disputat primul său meci după accidentarea suferită în urmă cu şase luni, intrând pe teren în repriza a doua a jocului pe care echipa sa, Los Angeles Galaxy, l-a câştigat cu 3-1 în faţa formaţiei Columbus Crew, sâmbătă, în campionatul profesionist nord-american (MLS). Beckham a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile în luna martie, în timp ce evolua sub formă de împrumut la AC Milan, ratând astfel participarea la CM 2010 cu naţionala ţării sale.

PRIMUL EŞEC PENTRU MIRCEA LUCESCU ÎN ACEST SEZON

Campioana Ucrainei, Şahtior Doneţk, echipă antrenată de românul Mircea Lucescu, a suferit sâmbătă prima înfrângere din actuala ediţie a campionatului ucrainean, 0-1, în deplasare, cu Obolon Kiev, în etapa a 9-a, unicul gol al partidei fiind reuşit de Hudzik. Internaţionalul român, Răzvan Raţ nu a jucat în acest meci, în timp ce mjlocaşul brazilian Fernandinho a suferit o fractură de tibie şi va rata restul sezonului. Mircea Lucescu nu a dorit să participe la conferinţa de presă de după partidă, spunînd că aceasta este modalitatea lui de a protesta. “Protestez împotriva arbitrului pentru jocul dur al adversarilor noştri, pentru accidentarea lui Fernandinho care va lipsi o perioadă lungă”, a explicat Lucescu. Şahtior este pe primul loc, după nouă etape, cu 22 de puncte, în timp ce rivalii de la Dinamo Kiev sînt la cinci puncte în spate, dar mai au un joc de disputat.

OSCAR TABAREZ RĂMÂNE SELECŢIONER AL URUGUAYULUI

Selecţionerul Oscar Tabarez şi-a prelungit cu încă patru ani contractul cu naţionala Uruguayului, pe care a condus-o până în semifinalele CM 2010, pentru prima dată după 40 de ani. În vârstă de 63 de ani, Tabarez a mai condus naţionala Uruguayului în timpul Jocurilor Panamericane din 1983, apoi din 1988 până în 1990, şi a treia oară din martie 2006 până la CM din acest an. El se va ocupa în continuare şi de echipele de juniori ale Uruguayului.

BOBBY ZAMORA A SUFERIT O FRACTURĂ DE PERONEU

Atacantul echipei engleze Fulham Londra, Bobby Zamora, a suferit o fractură de peroneu şi ar putea lipsi de pe gazon aproximativ patru luni. Zamora a fost accidentat deasupra gleznei, în timpul meciului de sâmbătă, cu Wolverhampton, câştigat de Fulham, pe teren propriu, scor 2-1, în cadrul etapei a 4-a a campionatului Angliei. Atacantul în vârstă de 29 de ani debutase, în luna august, în echipa naţională a Angliei, cu ocazia meciului amical disputat, la Londra, împotriva Ungariei, scor 2-1.

NOUA ZEELANDĂ A CÂŞTIGAT TRI NATIONS FĂRĂ ÎNFRÂNGERE

Echipa naţională de rugby a Noii Zeelande a câştigat ediţia 2010 a Tri Nations, competiţia care adună la start cele trei naţiuni majore ale Emisferei Sudice. „All Blacks” au învins în ultimul meci Australia cu 23-22. În clasamentul final, Noua Zeelandă a totalizat, cu tot cu bonsuri, 27 puncte (şase victorii), Australia a strâns 11 puncte (două victorii), în timp ce campioana mondială, Africa de Sud, a încheiat cu 7 puncte (o victorie). Este o premieră în istoria de 15 ani a competiţiei ca prima clasată să câştige toate partidele. Noua Zeelandă totalizează acum 10 succese, Africa de Sud 3, iar Australia 2.

VLADIMIR KLICIKO ŞI-A PĂSTRAT CENTURILE WBO, IBF ŞI IBO

Pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko şi-a păstrat centurile WBO, IBF şi IBO la categoria grea, după ce l-a învins pe nigerianul Samuel Peter prin KO în repriza a zecea, sâmbătă, la Frankfurt, în faţa a 40.000 de spectatori. Kliciko, în vârstă de 34 de ani, a înregistrat a 55-a victorie din carieră, dintre care 49 prin KO. Peter, în vârstă de 30 de ani, a înregistrat a patra înfrângere în 38 de meciuri, dintre care trei au fost în faţa unui Kliciko (Vladimir în 2005 şi 2010, Vitali în 2008).

OGIER A CÂŞTIGAT RALIUL JAPONIEI

Echipajul Sebastien Ogier - Julien Ingrassia (Franţa, Citroen C4) a câştigat ieri Raliul Japoniei, a zecea etapă a Campionatului Mondial de raliuri, desfăşurată în regiunea Sapporo. Francezii au fost urmaţi de echipajele Petter Solberg - Chris Patterson (Norvegia-Marea Britanie, Citroen C4) şi Jari-Matti Latvala - Mikka Anttila (Finlanda, Ford Focus). Finlandezul Kimi Raikkonen, fost pilot de Formula 1, care a concurat alături de copilotul Kaj Lindstrom pe o maşină Citroen C4, a abandonat din cauza unei accidentări. În clasamentul piloţilor, continuă să conducă francezul Sebastian Loeb (locul 5 în Japonia), cu 201 puncte, urmat de Ogier cu 158p şi de Latvala cu 132p. La constructori, conduce Citroen, cu 345p, urmată de Ford, cu 250p, şi de Citroen Junior Team, cu 183p. Următoarea etapă din CM este Raliul Franţei, programat între 1 şi 3 octombrie.