DIANA BURSUC, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA 8+1

Echipajul de 8+1 al României, în a cărui componenţă se află şi sportiva de la CS Farul, Diana Bursuc, a câştigat, duminică, medalia de aur pe distanţa de 2.000 de metri la Campionatele Europene de canotaj, care se desfăşoară în Portugalia. Barca tricoloră a fost înregistrată cu timpul de şase minute, 36 de secunde şi 45 de sutimi, fiind urmată de Olanda (6:39.35) şi Germania (6:41.51). Din echipajul României au mai făcut parte Roxana Cogianu, Ionela Zaharia, Ioana Crăciun, Adelina Cojocariu, Nicoleta Albu, Camelia Lupaşcu, Eniko Mironcic şi cârmaciul Teodora Stoica. România a mai câştigat o medalie de aur în proba de dublu rame 2.000 de metri, prin echipajul format din Camelia Lupaşcu şi Nicoleta Albu.

VICTORII ŞI ÎNFRÂNGERI PENTRU ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ

Echipele României au debutat cu victorii la Campionatul European de tenis de masă pentru senioare şi seniori, ce se desfăşoară la Ostrava (Cehia), însă s-au văzut învinse în etapa a doua în cadrul grupelor. Astfel, în Grupa A, reprezentativa feminină, pregătită de constănţeanul Viorel Filimon, a învins în primul meci reprezentativa Luxemburgului, scor de 3-2, dar a pierdut apoi meciul cu campioana europeană Olanda, scor 0-3. Echipa masculină de tenis de masă a României, pregătită de Mircea Dinu, a învins, sâmbătă, cu scorul de 3-1, formaţia Spaniei, în prima partidă din cadrul Grupei D, însă a pierdut, duminică, scor 2-3, întâlnirea cu Belarus. În ultimul meci din cadrul grupelor, fetele au întâlnit, aseară, Ucraina, în timp ce seniorii s-au duelat cu Franţa.

ACADEMIA 1998, LOCUL 9 LA TURNEUL “TOP D TOERNOOI 2010“

Echipa de juniori D (copii născuiţi după 1 ianurie 1998) a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, a încheiat pe locul 9 turneul amical internaţional “Top D Toernooi 2010“, întrecere care s-a desfăşurat sâmbătă şi duminică în localitatea olandeză Grubbenvorst. În partide din grupă, echipa pregătită de Marius Codescu a înregistrat în următoarele rezultate: 1-0 cu VFB Stuttgart (gol Cârnaţ), 1-0 cu AZ Alkmaar (gol Nicolae Cârnaţ), 1-2 cu TC Twente (gol Andrei Ciobanu), 0-5 cu Bayer Leverkusen, 0-6 cu Ajax Amsterdam. În meciul pentru locurile 9-10, Academia Hagi 1998 a învins pe Hertha Berlin cu 4-1, golurile echipei noastre fiind reuşite de Ghinea, Ciobanu, Magyari şi Manole. În acest meci, pentru formaţia constănţeană au evoluat: Dur-Bozoancă - Căpuşă (30 R. Anghel), Trancă, Kilyen - Iani, Manole (21 Costache), Gheorghe (21 Dumitrescu), Ghinea (21 B. Anghel) - Ciobanu, Cârnaţ, Magyari (28 Ştefan). S-au jucat două reprize de câte 20 minute.

PRIMA ETAPĂ ÎN CN AL JUNIORILOR A ŞI B

Duminică s-a desfăşurat prima etapă a Campionatului Naţional de juniori republicani A şi B, consemnându-se următoarele rezultate - juniori A (născuţi după 1 ianuarie 1992): Oţelul Galaţi - Callatis Mangalia 10-0, Unirea Slobozia - CF Brăila 3-0, Metalul Constanţa - Dunărea Galaţi 0-2, Delta Tulcea - Săgeata Năvodari 2-1, Gloria Buzău - FC Viitorul Constanţa 0-3, FC Farul Constanţa - LPS Galaţi 3-0; juniori B (născuţi după 1 ianuarie 1994): Oţelul Galaţi - Callatis Mangalia 2-0, Unirea Slobozia - CF Brăila 1-3, Metalul Constanţa - Dunărea Galaţi 8-2, Delta Tulcea - Săgeata Năvodari 2-6, Gloria Buzău - FC Viitorul Constanţa 0-5, FC Farul Constanţa - LPS Galaţi 2-0.

ANA PORGRAS, PRIMUL LOC ÎN CALIFICĂRI LA CUPA MONDIALĂ

Revenită în concursurile internaţionale după un an de absenţă, gimnasta Sandra Izbaşa a câştigat, sâmbătă, calificările la sol, iar Ana Porgras (CS Farul) s-a clasat tot pe primul loc la bârnă, la Cupa Mondială de la Gent. Primele două locuri ale calificărilor în finală la sol au fost ocupate de Sandra Izbaşa, 13.900 puncte, şi Diana Chelaru, cu 13.800. Ana Porgras s-a calificat în finală la bârnă de pe primul loc, fiind notată cu 14.825. La sărituri, Diana Chelaru s-a calificat în finală de pe locul secund, cu un total de 14.000 puncte, la paralele Amelia Racea a obţinut locul trei în calificări (14.500), iar Ana Porgras locul patru (14.350). Tot în calificări la bârnă, Amelia Racea a ocupat locul 15 (12.700). Cupa Mondială de la Gent se află la cea de-a V-a ediţie, calendarul din 2010 mai având programate etapele de la Ostrava (Cehia, 29 septembrie-1 octombrei), Osijek (Croaţia, 3-8 noiembrie), Stuttgart (Germania, 12-14 noiembrie) şi Glasgow (Marea Britanie, 18-21 noiembrie).

BRONZ PENTRU ALINA DUMITRU LA CM DE JUDO

Campioana olimpică la categoria 48 kg, Alina Dumitru, a cucerit ieri medalia de bronz la Campionatele Mondiale de judo, aceasta fiind singura medalie obţinută de delegaţia României la competiţia din Japonia. Ea a câştigat Grupa D cu trei victorii, în faţa sportivelor Valetina Moscatt (Italia), Bat-Erdene Baljinnyam (Mongolia) şi Frederique Jossinet (Franţa), dar a pierdut în semifinale în faţa japonezei Haruna Asami, campioana olimpică la 52 kg. Românca nu a reuşit nici acum să obţină medalia de aur mondială, singura care îi lipseşte din palmares! În lupta pentru medalia de bronz, sportiva antrenată de Florin Berceanu a învins-o pe Jung-Yeon Chung (Coreea de Sud), trecându-şi în cont cea de-a treia medalie de bronz mondială din carieră, care se alătură aurului olimpic şi celor şase titluri continentale. La aceeaşi categorie, Carmen Bogdan a fost eliminată în turul doi, de Laetitia Payet (Franţa), în timp ce la categoria 66 kg, Dan Fâşie a fost eliminat în turul trei, de japonezul Junpei Morishita, după ce îl învinsese pe Kai Chun Yeung (Hong Kong). La 57 kg, campioana europeană Corina Căprioriu s-a clasat sâmbătă pe locul cinci, după ce a fost învinsă în meciul pentru medalia de bronz de grecoaica Ioulietta Boukouvala. Tot la 57 kg, Andreea Chiţu a fost eliminată chiar din primul tur de austriaca Sabrina Filzmoser, câştigătoare a bronzului. La masculin, categoria 73 kg, Costel Dănculea a fost eliminat şi el la prima luptă, de thailandezul Achilleus Ralli. Pentru medalia de bronz, Alina Dumitru a fost recompensată cu 200 de puncte în clasamentul IJF şi cu un cec de 2.000 de dolari.

ROMÂNIA SE ÎNTOARCE FĂRĂ MEDALII DE LA CM DE LUPTE

Ştefan Gheorghiţă şi George Bucur au fost eliminaţi sâmbătă în preliminariile categoriilor 84, respectiv 60 kilograme, la Campionatul Mondial de lupte libere de la Moscova. Gheorghiţă a debutat cu dreptul, învingându-l pe iranianul Ehsan Naser Lashgari, dar în faza următoare, a optimilor de finală, a cedat în faţa armeanului Vadim Laliev. George Bucur a fost eliminat chiar din prima confruntare, cu azerul Zelimkhan Huseynov. Delegaţia României a încheiat competiţia fără să obţină vreo medalie. Vestea bună este că la Moscova a avut loc şi Congresul Federaţiei Internaţionale de Lupte, în cadrul căruia România a primit organizarea Campionatului Mondial din 2011, rezervat juniorilor.

FRAŢII BRYAN AU CÂŞTIGAT PROBA DE DUBLU MASCULIN LA US OPEN

Americanii Bob şi Mike Bryan, favoriţii numărul 1, au câştigat proba de dublu masculin la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, după ce au învins perechea indiano-pakistaneză formată din Rohan Bopanna şi Aisam-Ul-Haq Qureshi, scor 7-6, 7-6. Cu acest al nouălea titlu de Grand Slam, fraţii Bryan se află la doar două victorii în turnee de deţinătorii recordului absolut, australienii Todd Woodbridge şi Mark Woodforde. Bob Bryan a devenit primul jucător, după 28 de ani, care câştigă atât la dublu masculin, cât şi la dublu mixt. Joi, el s-a impus la mixt alături de compatrioata sa Liezel Huber în faţa unei perechi formată din Qureshi şi cehoaica Kveta Peschke.

RAFAEL NADAL S-A CALIFICAT PENTRU PRIMA OARĂ ÎN FINALĂ LA US OPEN

Tenismanul Rafael Nadal, numărul 1 mondial, s-a calificat, pentru prima oară în cariera sa, în finală la US Open, după ce a trecut în semifinale de rusul Mihail Iujnâi, favorit numărul 12, scor 6-2, 6-3, 6-4. Nadal, în vârstă de 24 de ani, are opt titluri de Grand Slam în palmares, însă nu a jucat niciodată finala la Flushing Meadows, unde a fost eliminată în semifinale în ultimii doi ani. Ibericul va juca a treia finală de Grand Slam consecutivă, după victoriile de la Roland Garros şi Wimbledon. Nadal a devenit al şaselea jucător din era Open (după 1969) care ajunge în finala celor patru turnee de Grand Slam, după Ivan Lendl, Stefan Edberg, Jim Courier, Andre Agassi şi Federer, şi al doilea cel mai tânăr care realizează această performanţă, după Courier, care avea 22 de ani.

ROGER FEDERER, ELIMINAT DE DJOKOVICI ÎN SEMIFINALE LA US OPEN

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici (cap de serie nr. 3) l-a eliminat pe elveţianul Roger Federer, cap de serie numărul 2, scor 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5, după ce a salvat două mingi de meci, reuşind calificarea în finală la US Open, unde îl va întâlni pe spaniolul Rafael Nadal, favorit nr. 1. Prin victoria obţinută, Djokovici a împiedicat disputarea unei finale între Federer şi Nadal la US Open, singurul turneu de Grand Slam unde spaniolul şi elveţianul nu s-au întâlnit în ultimul act. În plus, Djokovici l-a blocat pe Federer să ajungă în finală la New York pentru a şaptea oară consecutiv. Din 2003, elveţianul a fost prezent în finală, câştigând de cinci ori.

KIM CLIJSTERS A CÂŞTIGAT US OPEN PENTRU A TREIA OARĂ

Jucătoarea belgiană Kim Clijsters, cap de serie numărul 2, a câştigat pentru a treia oară titlul la US Open, după cele din 2005 şi 2009, în urma victoriei de sâmbătă, scor 6-2,6-1, în faţa rusoaicei Vera Zvonareva, favorita numărul 7. Sportiva, în vârstă de 27 de ani, a obţinut a 27-a victorie consecutivă la Flushing Meadows. Zvonareva a pierdut pentru a doua oară în finală de Grand Slam, după eşecul în faţa Serenei Williams, la Wimbledon. Finala de sâmbătă a fost cea mai rapidă (59 de minute) de când durata meciurilor este înregistrată (1980). Ca şi anul trecut, Kim a fost însoţită pe teren la decernarea trofeului de fetiţa sa, Jada. Clijsters este prima jucătoare care şi-a apărat titlul cu succes la New York după americanca Venus Williams, în 2001.

CROAŢIA, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA POLO

Naţionala de polo a Croaţiei a câştigat finala mare a Campionatului European de la Zagreb, 7-3 cu Italia, în timp ce medalia de bronz i-a revenit Serbiei, care s-a impus în faţa Ungariei cu 10-8. Echipa României a încheiat competiţia pe locul 7, dar nereuşind să acceadă în primele cinci poziţii, calificante direct la CE din 2012, va fi obligată să joace calificări pentru turneul final, programat în Olanda peste doi ani. Clasament final: 1. Italia; 2. Croaţia; 3. Serbia; 4. Ungaria; 5. Muntenegru; 6. Germania; 7. ROMÂNIA; 8. Spania; 9. Grecia; 10. Turcia; 11. Rusia; 12. Macedonia. În clasamentul golgeterilor, căpitanul naţionalei României, Cosmin Radu, a încheiat pe locul 2, cu 17 goluri, cu unul mai puţin decât sârbul Vanja Udovicici (18). În competiţia similară feminină, Rusia a învins Grecia în finală cu 11-6.