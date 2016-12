ROMÂNIA A REMIZAT ÎN RUSIA

Naţionala de tineret a României a remizat ieri, 0-0 în Rusia în ultimul meci din preliminariile Campionatului European pentru tineret din 2011, din Danemarca. Astfel, naţionala mică obţine calificarea de pe prima poziţie şi va fi cap de serie la tragerea la sorţi pentru play-off, tragere la sorţi programată vineri. În celălalt meci al grupei: Letonia – Moldova 1-1. Clasament grupa 1: 1. România 25p; 2. Rusia 22p; 3. Moldova 14p; 4. Letonia 13p; 5. Insulele Feroe 11p; 6. Andorra 1p.

HORIA TECĂU, ELIMINAT ÎN OPTIMILE PROBEI DE DUBLU DE LA US OPEN

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt (Suedia), cap de serie numărul 13, a fost eliminată în optimile de finală ale probei de dublu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Tecău şi Lindstedt au fost învinşi în optimi de perechea argentiniană alcătuită Eduardo Schwank şi Horacio Zeballos, scor 7-6, 3-6, 6-3.

CRISTINA DINU, ÎN TURUL II LA JUNIOARE LA US OPEN

Jucătoarea Cristina Dinu s-a calificat, luni, în turul doi al probei de simplu junioare la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Cristina Dinu a trecut în runda inaugurală de Maria-Teresa Torro-Flor (Spania), a 16-a favorită, scor 7-5, 6-3. În turul doi, Cristina va juca în compania japonezei Emi Mutaguchi.

WOZNIACKI, KANEPI, CIBULKOVA ŞI ZVONAREVA, ÎN SFERTURI LA US OPEN

Daneza Caroline Wozniacki, principala favorită, Kaia Kanepi (Estonia, numărul 31) şi Vera Zvonareva (Rusia, numărul 7) s-au calificat în sferturile de finală la US Open. Wozniacki a trecut de rusoaica Maria Şarapova, numărul 14, cu scorul de 6-3, 6-4. Kaia Kanepi a învins-o pe belgianca Yanina Wickmayer (numărul 15), scor 0-6, 7-6 (7/2), 6-1, iar Vera Zvonareva s-a impus în faţa germancei Andrea Petkovic, scor 6-1, 6-2. Jucătoarea slovacă Dominika Cibulkova, numărul 45 mondial, s-a calificat şi ea în sferturile de finală ale US Open, după ce a învins-o, cu scorul de 7-5, 7-6 (7/4), pe rusoaica Svetlana Kuzneţova, câştigătoare la New York în 2004.

ÎNFRÂNGERI PENTRU ROMÂNI LA CM DE LUPTE GRECO-ROMANE

Sportivii Virgil Munteanu şi Ion Panait (lupte greco-romane) au fost eliminaţi încă din optimile de finală ale categoriilor 55 kg, respectiv 66 kg la Campionatele Mondiale de la Moscova. Munteanu a învins în lupta de debut, cu estonul Anar Zeinalov, dar apoi a cedat în faţa ungurului Peter Modos. La rândul său, Panait a avut o singură victorie, în faţa suedezului Sharur Vardanian, după care a cedat în faţa bulgarului Emilian Todorov. Marţi, Robert Alexandru Papp a reuşit să ajungă până în sferturile de finală ale categoriei 96 kg, după ce l-a eliminat în primul tur pe sud-africanul Kakoma Hugues Bella-Lufu, iar în optimi a dispus de ucraineanul Oleg Kryoka. Papp a fost învins în sferturi de sportivul rus Aslanbek Khushtov, care a cedat la rândul său în semifinale. La 60 kg, Aurelian Leciu a fost eliminat din primul tur, fiind învins de iranianul Omid Haji Noroozi. Lotul României include alţi 11 sportivi, dintre care cinci fete, care vor intra în competiţie la stilurile greco-romane şi libere. Campionatele Mondiale de la Moscova se vor încheia duminică.