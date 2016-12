ETAPA A 2-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal, etapa a 2-a (ora 11.00): SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Viitorul Fîntînele (ora 12.00); Pescăruşul Gîrliciu - Dunaris Topalu; Dunărea Ciobanu - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu; Marcon Star Medgidia - CSS Medgidia; Recolta Nicolae Bălcescu - Viitorul Nisipari; Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindăreşti; Sportul Tortoman - Gloria Seimeni. SERIA SUD: Marmura Deleni - Viitorul Cobadin; CS II Peştera - CSM II Medgidia Valea Dacilor; AS Ciocîrlia - Progresul Dobromir; Inter Ion Corvin - Trophaeum Adamclisi; Voinţa Siminoc - Sacidava Aliman; Tineretul Valea Dacilor - Danubius II Rasova; Voinţa Valu lui Traian - Dunărea Ostrov. SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Viitorul Cerchezu; Unirea Topraisar - ELIF Fîntîna Mare; AS Independenţa - Fulgerul Chirnogeni; Viitorul Mereni - Gloria II Albeşti Cotu Văii; AS Bărăganu - Recolta Negru Vodă; Avîntul Comana - Sparta II Techirghiol. Meciul Vulturii Cazino Constanţa - CFR Constanţa s-a jucat vineri.

ROMÂNIA, VICTORIE IMPORTANTĂ LA TINERET

Echipa naţională de tineret a României a învins, vineri, pe teren propriu, la Botoşani, reprezentativa similară a Rusiei, scor 3-0 (Bicfalvi 27, Sburlea 36, Hora 86), în penultimul joc din Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European Under 21, asigurându-şi calificarea în play-off-ul pentru turneul final din iunie 2011. Antrenorul Emil Săndoi a folosit următorii jucători: S. Lung jr. - Rîpă, Papp, V. Găman, Bărboianu - Gardoş, Bicfalvi (90 Chiricheş) - Sburlea (77 A. Ionescu), I. Neagu, M. Costea (63 Hora) - L. Ganea. În aceeaşi grupă, sâmbătă se vor disputa meciurile Andorra - Letonia şi Republica Moldova - Insulele Feroe. Marţi, 7 septembrie, sunt programate ultimele întâlniri: Letonia - Republica Moldova şi Rusia - România. Clasament: 1. România 24p, 2. Rusia 21p, 3. Insulele Feroe 11p, 4. Republica Moldova 10p, 5. Letonia 9p, 6. Andorra 1p. România este a treia echipă care şi-a asigurat calificarea în play-off, după Olanda şi Cehia. Turneul final al CE under 21 va avea loc în 2011, în Danemarca, reprezentativa ţării gazdă fiind calificată din oficiu.

FINALA CM BASCHET SE REJOACĂ ÎN OPTIMI!

Punct final în grupele preliminare ale Campionatului Mondial de baschet cu o nouă mare surpriză - eliminarea Germaniei încă din această fază, beneficiară fiind modesta naţională a Angolei şi implicit… SUA, viitoarea adversară a echipei africane! Primele patru echipe din fiecare grupă preliminară s-au calificat în faza eliminatorie (sistemul competiţional a fost modificat de la această ediţie a CM) astfel câ începând de sâmbătă vor avea loc optimile de finală, câte două pe zi. Cea mai echilibrată dispută este reeditarea… finalei mondiale din urmă cu patru ani, meciul Spania - Grecia. Alături de acest meci alte partide echilibrate mai sunt Turcia - Franţa şi Argentina - Brazilia. Ultimele rezultate de joi: Grecia - Rusia 69-73; Liban - Lituania 66-84; Argentina - Serbia 82-84; Slovenia - Iran 65-60; Turcia - China 87-40; Noua Zeelandă - Franţa 82-70; Iordania - Germania 73-91; Brazilia - Croaţia 92-74. Clasamentele finale din grupele preliminare - Grupa A: 1. Serbia 9p; 2. Argentina 9p; 3. Australia 8p; 4. Angola 7p; 5. Germania 7p; 6. Iordania 5p; Grupa B: 1. SUA 10p; 2. Slovenia 9p; 3. Brazilia 8p; 4. Croaţia 7p; 5. Iran 6p; 6. Tunisia 5p; Grupa C: 1. Turcia 10p; 2. Rusia 9p; 3. Grecia 8p; 4. China 6p; 5. Porto Rico 6p; 6. Cote d’Ivoire 6p; Grupa D: 1. Lituania 10p; 2. Spania 8p; 3. Noua Zeelandă 8p; 4. Franţa 8p; 5. Liban 6p; 6. Canada 5p. Programul optimilor de finală d - sâmbătă: Serbia - Croaţia; Spania - Grecia; duminică: Slovenia - Australia; Turcia - Franţa.

BALAJ VA ARBITRA ÎN LIGA CAMPIONILOR

O brigadă de arbitri din România, cu Cristian Balaj la centru, va conduce o partidă din prima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor, pe 14 sau 15 septembrie. Balaj va fi ajutat de asistenţii Zoltan Szekely şi Sebastian Gheorghe, al patrulea oficial urmând să fie Augustus Constantin. Arbitrii adiţionali vor fi Marius Avram şi Ovidiu Haţegan. Brigada alcătuită din Balaj, Szekely şi Gheorghe a arbitrat aseară şi un meci din preliminariile EURO 2012, Slovenia - Irlanda de Nord, contând pentru Grupa C. De asemenea, în a doua etapă a Ligii Europa, care se va disputa pe 30 septembrie, două meciuri vor fi conduse de arbitri români. Astfel, partida KAA Gent - OSC Lille va fi arbitrată de Alexandru Tudor (centru) - Cristian Nica, Aurel Oniţă (asistenţi) - Radu Petrescu (rezervă) plus Marius Avram şi Robert Dumitru arbitri adiţionali. Meciul Odense - VfB Stuttgart va fi condus de brigada: Alexandru Deaconu (centru) - Adrian Vidan, Sebastian Gheorghe (asistenţi) - Mugurel Drăgănescu (rezervă), Augustus Constantin şi Istvan Kovacs arbitri adiţionali.

SORIN FRUNZĂ A SEMNAT CU RAPID

Mijlocaşul Sorin Frunză a semnat un contract valabil doi ani cu FC Rapid şi va purta tricoul cu numărul 11. Conform site-ului oficial al grupării giuleştene, fundaşul portughez Candido Alves Moreira da Costa va evolua la Rapid cu numărul 81. Ambii jucători ar putea debuta sâmbătă, în amicalul cu actuala campioană a Ucrainei, Şahtior Doneţk, programat de la ora 18.00 pe stadionul “Giuleşti - Valentin Stănescu”.

SABĂU VA ANTRENA PE FCM TG. MUREŞ

Tehnicianul Ioan Ovidiu Sabău a semnat un contract cu FCM Tg. Mureş, grupare la care a fost prezentat oficial, vineri. Sabău a declarat că a acceptat oferta de a antrena echipa mureşeană după două zile de discuţii cu reprezentanţii clubului, sperând să salveze formaţia de la retrogradare. Tehnicianul a adăugat că în lot sunt posturi deficitare, pe care va încerca să le îmbunătăţească în zilele următoare. Sabău va fi secondat de Mircea Cojocaru şi de preparatorul fizic, Dan Didiţă. Alin Artimon, adus după ultima înfrângere a FCM cu Adrian Falub pe banca tehnică, va fi păstrat în funcţia de director al centrului de copii şi juniori. Sabău a mai antrenat formaţiile U. Cluj, Gaz Metan Mediaş şi FC Timişoara. În primele şase etape ale Ligii I, FCM Tg. Mureş a fost antrenată de Adrian Falub. Sub conducerea lui Falub, mureşenii au adunat patru puncte, echipa ocupând în prezent locul 17, penultimul în clasament.

ETAPA A 2-A ÎN SERIA A II-A A LIGII SECUNDE

Programul partidelor din etapa a 2-a a Ligii a II-a, Seria a II-a - sâmbătă, ora 11.00: Dacia Mioveni - ACU Arad, FC Bihor - Voinţa Sibiu, CSM Rm. Vîlcea - Arieşul Turda, Minerul Lupeni - Gaz Metan CFR Craiova, Silvania Şimleu Silvaniei - Petrolul Ploieşti, Unirea Alba Iulia - Mureşul Deva, UTA - ALRO Slatina, ACSM U. Poli Iaşi - FC Argeş.

TRIPLĂ PENTRU BENAYOUN

Joi seară s-a disputat un meci contând pentru Grupa F a preliminariilor EURO 2012: Israel - Malta 3-1 (Benayoun 7, 64-pen., 75 / Pace 37). Graţie triplei lui Benayoun, Israel a devenit primul lider în Grupa F. Într-un meci disputat vineri seară: Armenia - Irlanda 0-1 (Fahey 76).

BECKHAM AR PUTEA REVENI ÎN TEREN PE... 11 SEPTEMBRIE

Internaţionalul englez David Beckham, absent de pe teren din luna martie din cauza unei rupturi la tendonul lui Ahile, ar putea reveni în competiţie pe 11 septembrie, la echipa sa de club, Los Angeles Galaxy. „Medicii au fixat data revenirii mele la 1 octombrie, dar au spus că aş putea fi apt mai devreme. Strâng pumnii şi sper să pot juca în meciul cu echipa Colombus, programat pe 11 septembrie. Voi fi pe banca de rezerve la începutul meciului, dar sper să joc 15-20 de minute”, a declarat Beckham pentru site-ul Ligii nord-americane de fotbal. Jucătorul în vârstă de 35 de ani s-a accidentat în luna martie, când juca la AC Milan, sub formă de împrumut de la LA Galaxy. Beckham nu a putut participa la CM din Africa de Sud şi a revenit la antrenamente pe 11 august.

SPANIA ŞI PORTUGALIA, VERIFICATE DE FIFA

Inspecţia în Spania şi Portugalia, ţări care candidează în comun pentru organizarea ediţiilor din 2018 sau 2022 ale Campionatului Mondial de fotbal, a fost un succes, au declarat reprezentanţii FIFA, care şi-au încheiat, joi seară, la Lisabona, vizita de patru zile în cele două ţări. „Cele patru zile în Peninsula Iberică au fost un succes”, a spus şeful delegaţiei FIFA, chilianul Harold Mayne-Nicholls. Ultima destinaţie în Portugalia a delegaţiei forului internaţional a fost stadionul “Da Luz” din Lisabona. Mayne-Nicholls a salutat proiectele celor două ţări în vederea CM, între care se numără şi introducerea, până în 2013, a unui tren de mare viteză care va lega cele două capitale, Madrid şi Lisabona. Candidatele pentru organizarea CM 2018 sunt Anglia, Rusia, SUA, Spania şi Portugalia (candidatură comună) şi Olanda şi Belgia (candidatură comună). Pentru CM 2022 candidează Australia, Anglia, Olanda şi Belgia (candidatură comună), Japonia, Coreea de Sud, Qatar, Rusia, Spania şi Portugalia (candidatură comună) şi SUA.

BRAZILIA, ÎN STAGIU LA BARCELONA

Echipa naţională de fotbal a Braziliei efecuează un stagiu la Barcelona până pe 8 septembrie, sub conducerea noului selecţioner Mano Menezes, a anunţat Federaţia Braziliană de Fotbal. Mano Menezes a convocat 22 de jucători care evoluează în Europa. El nu a convocat jucători care joacă în Brazilia pentru a nu perturba campionatul. Brazilia are programat un meci amical cu echipa a doua a FC Barcelona, pe 7 septembrie.

S-A ACCIDENTAT BENZEMA

Atacantul francez Karim Benzema, care are probleme la glezna dreaptă încă de luni, a ratat meciul pe care reprezentativa Franţei l-a disputat vineri seară în compania naţionalei Belarusului, în preliminariile Campionatului European din 2012. El a fost menajat, iar antrenorul Laurent Blanc speră să-l poată utiliza marţi, la întâlnirea din deplasare cu Bosnia-Herţegovina.

FRANCO SE RETRAGE DIN NAŢIONALA MEXICULUI

Atacantul Guillermo Franco şi-a anunţat retragerea din naţionala Mexicului, apreciind că, la 33 de ani, trebuie să lase loc jucătorilor mai tineri. „Guille” Franco, de origine argentiniană dar naţionalizat mexican, a debutat în octombrie 2005, iar ultima oară a evoluat pe 27 iunie, la meciul cu Argentina, din optimile Campionatului Mondial din Africa de Sud. Franco a jucat 25 de meciuri pentru Mexic şi a marcat şapte goluri.

PAUZĂ PÂNĂ ÎN 2011 PENTRU PATINATORUL EVAN LYSACEK

Patinatorul american Evan Lysacek, campion olimpic la Vancouver, a anunţat că va face o pauză până la începutul anului 2011, renunţând să dispute Grand Prix-urile de la finalul acestui an. „Voi fi foarte ocupat în ultimele luni, cu sponsorii şi acţiunile de caritate”, a declarat Lysacek. Sportivul în vârstă de 25 de ani va reveni la Campionatele SUA, din perioada 22-30 ianuarie, de la Greensboro (Carolina de Nord).

CONTADOR RENUNŢĂ LA MONDIALE

Programate pentru sfârşitul lunii septembrie, în Australia, Campionatele Mondiale de ciclism se vor desfăşura fără Alberto Contador. Rutierul spaniol, triplu câştigător al Turului Franţei, a renunţat să participe la această competiţie pentru a putea pregăti cât mai bine sezonul următor, când va evolua în premieră pentru echipa Saxo Bank. Spania va mai fi lipsită în Australia şi de un alt ciclist de valoare, Oscar Freire, de la Rabobank, care s-a încoronat campion pe şosea de trei ori, în 1999, 2001 şi 2004.