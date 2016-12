ŞI SERBIA A PIERDUT LA CM DE BASCHET

După Spania, o altă mare favorită a Campionatului Mondial de baschet masculin a pierdut în a doua zi a competiţiei. De această dată a fost rândul Serbiei, învinsă de Germania după o partidă spectaculoasă, cu două reprize de prelungiri! Într-unul din derby-urile rundei Turcia a învins Rusia şi începe să spere la podium. Ultimele partide de duminică: Puerto Rico - Grecia 80-83; Liban - Franţa 59-96; Serbia - Germania 81-82; Croaţia - Iran 75-54; Turcia - Rusia 65-56; Spania - Noua Zeelandă 101-84; Argentina - Australia 74-72; Brazilia - Tunisia 80-65. În primele partide de ieri s-au înregistrat rezultatele: Iordania - Serbia 69-112; Slovenia - Croaţia 91-84.

ALEXE ŞI FIRŢULESCU, CHEMAŢI DE URGENŢĂ LA NAŢIONALA DE TINERET

Accidentările l-au forţat pe selecţionerul Emil Săndoi să modifice componenţa lotului convocat pentru dubla cu Rusia din preliminariile Campionatului European de tineret din 2011. Astfel, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia s-au prezentat, ieri, pentru meciurile cu ruşii, programate vineri, 3 septembrie, la Botoşani, de la ora 17.30, şi marţi, 7 septembrie, la Sankt Petersburg, de la ora 18.00, următorii jucători: C. Lungu (Steaua), S. Lung jr. (U. Craiova) - portari; Râpă (Oţelul Galaţi), Măţel (Astra Ploieşti), Papp (FC Vaslui), Gardoş (Steaua), Chiricheş (Pandurii Tg. Jiu), Găman şi Bărboianu (ambii U. Craiova), - fundaşi; Bicfalvi şi A. Ionescu (ambii Steaua), I. Neagu (Oţelul Galaţi), Hora (CFR Cluj), Dragoş Firţulescu (U. Craiova), Antal (Oţelul Galaţi), Rusescu (Unirea Urziceni), Grozav (Standard Liege) - mijlocaşi; Sburlea (Rapid Bucureşti), M. Costea (U. Craiova), Ioniţă (FC Koln), L. Ganea şi M. Alexe (ambii Dinamo) - atacanţi. În locul lui Eugen Pârvulescu (Gaz Metan Mediaş) şi Constantin Gângioveanu (U Craiova), ambii accidentaţi, Săndoi i-a chemat de urgenţă pe Marius Alexe (Dinamo Bucureşti) şi Dragoş Firţulescu (U. Craiova).

DANIEL NICULAE A MARCAT UN GOL PENTRU AS MONACO

Atacantul Daniel Niculae a marcat un gol în partida pe care echipa, AS Monaco, a câştigat-o, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa fostei sale formaţii, AJ Auxerre, în etapa a 4-a a campionatului Franţei. Niculae, care a fost inegralist, a deschis scorul în min. 52, dar nu s-a bucurat, din respect faţă de foştii săi coechipieri. „Am jucat pentru prima dată împotriva fostei mele echipe. Sunt prietenii mei. Respect mult staff-ul tehnic şi suporterii. Am petrecut patru ani la Auxerre şi unul singur a fost puţin mai dificil. Sper doar ca în sezonul viitor să joc cu AS Monaco în cupele europene. Din toate aceste motive era normal să nu îmi manifest bucuria la gol. Însă sunt foarte mulţumit de victorie, pentru că aveam nevoie de trei puncte ca să demonstrăm că suntem foarte puternici acasă”, a spus Daniel Niculae.

SOSA VA JUCA LA NAPOLI

Clubul Bayern Munchen a anunţat, ieri, transferul mijlocaşului argentinian Jose Ernesto Sosa la echipa italiană Napoli. Sosa, campion olimpic în 2008, a venit la Munchen în 2007. În trei sezoane în Bundesliga, el a jucat 35 de meciuri şi a marcat trei goluri. Sud-americanul era sub contract cu Bayern Munchen până în 2011. Cu Napoli, Sosa va evolua în Grupa K a Ligii Europa, alături de Steaua, FC Liverpool şi FC Utrecht.

CABAYE ŞI REVEILLERE, CONVOCAŢI DE BLANC

Selecţionerul Franţei, Laurent Blanc, i-a convocat pe mijlocaşul Yohan Cabaye (OSC Lille) şi fundaşul Anthony Reveillere (Olympique Lyon) pentru meciurile cu Belarus (3 septembrie) şi Bosnia (7 septembrie), din preliminariile EURO 2012. Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) a explicat cele două convocări din cauza accidentării lui Lassana Diarra. Lotul Franţei pentru cele două partide cuprinde, astfel, 23 de jucători. Reveillere a făcut parte din echipa Franţei participantă la Cupa Mondială, astfel că numărul fotbaliştilor din lot care au jucat şi la CM din Africa de Sud a devenit 10. În ceea ce-l priveşte pe Cabaye, acesta a debutat în naţionala Franţei pe 11 august, într-un meci amical cu Norvegia, scor 1-2. Franţa este adversara României în Grupa D a preliminariilor Campionatului European din 2012, alături de Bosnia-Herţegovina, Belarus, Albania şi Luxemburg. România va întâlni echipa Franţei pe 9 octombrie, în deplasare, şi pe 6 septembrie 2011, pe teren propriu.

REVENIRI DE MARCĂ ÎN NAŢIONALA ANGLIEI

Selecţionerul Fabio Capello i-a convocat din nou la naţionala Angliei pe Upson, Carrick, Wright-Phillips, Crouch şi Defoe pentru primele două meciuri din preliminariile EURO 2012, cu Bulgaria (3 septembrie) şi Elveţia (7 septembrie). Cei cinci au avut evoluţii dezamăgitoare la Campionatul Mondial sau nu au fost convocaţi pentru ultimul meci amical, cu Ungaria, din august. De asemenea, portarii Foster şi Carson revin în naţională, după ce au lipsit la competiţia din Africa de Sud. Cei 24 de jucători convocaţi - portari: Carson (West Brom), Foster (Birmingham), Hart (Manchester City); fundaşi: Cahill (Bolton), A. Cole (Chelsea), Dawson (Tottenham), Gibbs (Arsenal), Jagielka (Everton), G. Johnson (Liverpool), Upson (West Ham), Barry şi Lescott (ambii Manchester City); mijlocaşi: Carrick (Manchester United), Gerrard (Liverpool), Walcott (Arsenal), A. Young (Aston Villa), A. Johnson, Milner şi Wright-Phillips (toţi Manchester City); atacanţi: Bent (Sunderland), C. Cole (West Ham), Rooney (Manchester United), Crouch şi Defoe (ambii Tottenham).

RONALDO RATEAZĂ DEBUTUL PORTUGALIEI ÎN PRELIMINARIILE CE 2012

Federaţia Portugheză de Fotbal a anunţat numele celor 20 de jucători convocaţi pentru meciurile de calificare la EURO 2012, cu Cipru (3 septembrie) şi Norvegia (7 septembrie). Cei 20 de jucători convocaţi - portari: Eduardo (Genoa), Beto (FC Porto); fundaşi: Rolando (FC Porto), Miguel (Valencia), R. Carvalho (Real Madrid), B. Alves (Zenit St. Petersburg), N. Coelho (Sporting Lisabona), Coentrao (Benfica Lisabona), Silvio (Sporting Braga); mijlocaşi: Veloso (Genoa), Moutinho (FC Porto), Fernandes (Valencia), Meireles (Liverpool), Tiago (Atletico Madrid); atacanţi: C. Ronaldo (Real Madrid), Varela (FC Porto), Danny (Zenit St. Petersburg), Liedson (Sporting Lisabona), Nani (Manchester United), Almeida (Werder Bremen). Starul de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, nu va putea evolua însă în cele două partide, după ce s-a accidentat duminică seară, în partida cu Mallorca, şi va fi indisponibil timp de trei săptămâni.

PORTARUL ROGERIO CENI A MARCAT GOLUL 90 DIN CARIERĂ

Portarul brazilian Rogerio Ceni a marcat golul cu numărul 90, devenind cel mai prolific goalkeeper din istoria fotbalului mondial. Ceni a marcat din lovitură liberă în meciul echipei sale Sao Paulo, cu Fluminense, din etapa a 17-a a campionatului Braziliei. Potrivit calculelor sale, Ceni a marcat 39 de goluri din penalty şi 51 din lovitură liberă în ultimii 13 ani, toate pentru Sao Paulo, singura echipă la care a jucat. În acest sezon, portarul în vârstă de 37 de ani a marcat cinci goluri, două din lovitură liberă şi trei din penalty. Ceni i-a întrecut pe alţi doi portari, paraguayanul Jose Luis Chilavert, care a marcat 56 de goluri, şi columbianul Rene Higuita, cu 52 de goluri.

ZACCHERONI A FOST NUMIT SELECŢIONER AL JAPONIEI

Fostul antrenor al echipelor AC Milan şi Juventus Torino, Alberto Zaccheroni, în vârstă de 57 de ani, a fost numit selecţioner al Japoniei, a anunţat, ieri, Federaţia Japoneză de Fotbal. Oficialii federaţiei nu au oferit detalii în privinţa temenilor contractului însă au precizat că Zaccheroni va susţine o conferinţă de presă, astăzi, la Tokyo. Zaccheroni îl înlocuieşte pe Takeshi Okada, care a renunţat la funcţie, el fiind ales membru al comitetului director din cadrul federaţiei. Zaccheroni a asigurat interimatul la Juventus Torino după demiterea lui Ciro Ferrara, în ianuarie. Contractul său nu a fost prelungit. Italianul, care a mai antrenat şi echipele Inter Milano, Udinese şi Lazio, a câştigat titlul cu AC Milan în 1999.

MIJLOCAŞUL JACK WILSHERE, ARESTAT LA LONDRA

Mijlocaşul echipei Arsenal Londra, Jack Wilshere, în vârstă de 18 ani, a fost arestat pentru scurt timp, duminică dimineaţă, după o bătaie pe o stradă din Londra, în care a intervenit doar pentru a-i separa pe protagonişti. Wilshere s-a numărat printre cele patru persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani care au fost arestate după incident, iar după investigaţii suplimentare au fost eliberate pe cauţiune. Cei patru se vor prezenta la Poliţie, la jumătatea lunii octombrie. În incidentul de duminică un bărbat a fost rănit uşor la faţă, iar o femeie a suferit o fractură la braţ. „Poliţia a spus clar că el este un martor important la incident, că a jucat rolul de pacificator şi că este puţin probabil să fie pus sub acuzare”, a anunţat Wasserman Media Group, în numele fotbalistului. Wilshere a jucat trei meciuri la Arsenal în acest sezon şi este considerat o speranţă a fotbalului englez. El a debutat în naţionala Angliei, în luna august, într-un meci amical cu Ungaria.

LUIS FABIANO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC SEVILLA

Atacantul brazilian Luis Fabiano, curtat în această vară de mai multe formaţii europene, şi-a prelungit cu doi ani contractul cu FC Sevilla, care urma să expire în 2011. Luis Fabiano, titular în naţionala Braziliei la CM 2010, a sosit la FC Sevilla în anul 2005, de la FC Porto. Atacantul sud-american a marcat 15 goluri în ultima ediţie a campionatului spaniol, având acum un total de 95 înscrise pentru andaluzi. La Sevilla, Fabiano a cucerit de două ori Cupa UEFA, în 2006 şi 2007.

CAMORANESI A SEMNAT CU VFB STUTTGART

Mijlocaşul italian al echipei Juventus Torino, Mauro Camoranesi, a semnat aseară un contract cu VfB Stuttgart. Camoranesi, aflat sub contract cu Juventus până în 2011, îl va înlocui pe Sami Khedira, plecat la Real Madrid. El a petrecut opt sezoane la Juventus, pentru care a marcat 27 de goluri. Campion mondial cu Italia în 2006, Camoranesi are 55 de selecţii şi a marcat cinci goluri pentru “Squadra Azzurra”.

HODGSON MAI VREA UN ATACANT LA LIVERPOOL

Antrenorul echipei FC Liverpool, Roy Hodgson, a declarat, ieri, că doreşte să mai transfere un atacant la gruparea engleză, adversara Stelei în Grupa K a Ligii Europa. „Ne mai trebuie un jucător. Vrem să mai aducem un atacant, este inutil să ne ascundem. Încă nu am găsit omul potrivit, iar timpul nu este în favoarea noastră. Nu ne interesează suedezul Ola Toivonen de la PSV Eidhoven. Este un jucător bun, dar nu corespunde profilului pe care îl căutăm”, a spus Hodgson. Se pare că viitorul atacant al “cormoranilor” va fi Mario Gomez, care este doar rezervă la Bayern Munchen.

VAN NISTELROOY, RECHEMAT LA NAŢIONALA OLANDEI

Autor al unui start de sezon foarte bun cu SV Hamburg, atacantul olandez Ruud van Nistelrooy a fost din nou convocat pentru naţionala Olandei, la 34 de ani. Este pentru prima oară în ultimii doi ani când fostul golgeter al lui Manchester United şi Real Madrid intră în vizorul naţionalei! El a fost accidentat grav, apoi s-a transferat de la Real Madrid la Hamburg, unde trăieşte o a doua tinereţe. Olanda va întâlni San Marino şi Finlanda în preliminariile EURO 2012.