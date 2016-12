LA CM DE BASCHET, SPANIA A FOST ÎNVINSĂ DE FRANŢA

Uriaşă surpriză în ziua inaugurală a Campionatului Mondial de baschet masculin, campioana en titre, Spania, fiind învinsă de Franţa! Francezii au renunţat la vechea gardă - Parker, Turiaf, Noah (toţi titulari în NBA), iar tinerii au făcut legea în teren, MVP-ul partidei fiind necunoscutul Albicy, în vârstă de 20 de ani! Exceptând înfrângerea Spaniei, celelalte rezultate din prima zi s-au încadrat în limita normalului - chiar şi victoria americanilor la aproape 30 de puncte în faţa Croaţiei, care nu mai are jucătorii de altădată. Rezultate din primele două zile: Grecia - China 89-81; Noua Zeelandă - Lituania 79-92; Australia - Iordania 76-75; Tunisia - Slovenia 56-80; Rusia - Porto Rico 75-66; Canada - Liban 71-81; Angola - Serbia 44-94; SUA - Croaţia 106-78; Cote d’Ivoire - Turcia 47-86; Franţa - Spania 72-66!; Germania - Argentina 74-78; Iran - Brazilia 65-81; duminică: China - Cote d’Ivoire 83-73; Lituania - Canada 70-68; Iordania - Angola 65-79; Slovenia - SUA 77-99. Celelalte partide s-au disputat după închiderea ediţiei.

ATLETICO MADRID A CÂŞTIGAT SUPERCUPA EUROPEI

Formaţia spaniolă Atletico Madrid a câştigat, pentru prima dată, Supercupa Europei, învingând vineri, pe stadionul “Louis II” din Monte Carlo, cu 2-0 (Reyes 62, Kun Aguero), echipa italiană Internazionale Milano. În min. 90, Diego Milito (Inter) a ratat un penalty. Au evoluat - Inter: Julio Cesar - Maicon, W. Samuel, Lucio, Chivu - Stankovic (68 Pandev), Zanetti, Cambiasso - Sneijder (79 Coutinho) - Eto’o, D. Milito; Atletico: De Gea - Ujfalusi, Perea, Godin, Dominguez - Reyes (69 Merida), Assuncao, Raul Garcia, Simao (90+1 Camacho) - Kun Aguero, Forlan (82 Jurado). Atletico se află la al treilea trofeu din acest an, după Liga Europa şi Cupa Spaniei. Inter a obţinut în acest an patru trofee: Cupa şi Supercupa Italiei, campionatul Italiei şi Liga Campionilor.

IBRAHIMOVIC S-A ÎNŢELES CU AC MILAN

Atacantul suedez al echipei FC Barcelona, Zlatan Ibrahimovic, va semna, astăzi, un contract pe patru ani cu AC Milan. Potrivit oficialului milanez Adriano Galliani, Ibrahimovic va semna contractul după ce va efectua vizita medicală. „Am ajuns la un acord cu FC Barcelona pentru un împrumut pe acest sezon, cu opţiune de cumpărare de 24 de milioane de euro, sumă ce va fi plătită în trei tranşe de 8 milioane de euro, în următoarele trei sezoane (în 2011, 2012 şi 2013)”, a precizat Galliani. Zlatan Ibrahimovic este legitimat la FC Barcelona din iulie 2009. Recent, el s-a plâns că antrenorul Josep Guardiola i-a vorbit doar de două ori în ultimele şase luni.

TREZEGUET ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU JUVENTUS

Atacantul francez David Trezeguet, care evolua de zece ani la Juventus Torino, şi-a reziliat contractul de comun acord cu conducerea grupării italiene. „Fotbalistul va face precizări în curând în privinţa noii sale destinaţii”, se arată pe site-ul oficial al clubului torinez. Potrivit presei din Italia şi din Spania, Trezeguet, care mai avea un an de contract cu Juventus, ar urma să ajungă la Hercules Alicante, grupare la care este legitimat Cristian Pulhac. David Trezeguet avea la Torino un salariu anual net de 4,5 milioane de euro. El este cel mai bun marcator străin din istoria clubului Juventus, cu 171 de goluri marcate în zece sezoane, în toate competiţiile.

BEN ARFA S-A TRANSFERAT LA NEWCASTLE

Mijlocaşul francez al echipei Olympique Marseille, Hatem Ben Arfa, a fost împrumutat pentru un an la Newcastle United, club care dispune de opţiune de cumpărare la finalul acestei perioade. „Să joc pentru Newcastle a fost întotdeauna prima mea opţiune şi sunt fericit că am ajuns aici. M-am interesat deja de istoria clubului şi de marii jucători care au evoluat aici. Vreau să-mi demonstrez valoarea. Vreau să le arăt suporterilor ce pot să fac. Sunt norocos că am această posibilitate”, a spus Ben Arfa pentru site-ul clubului englez. În vârstă de 23 de ani, Ben Arfa va purta tricoul cu numărul 37 la noua sa echipă.

ROBBEN VA REVENI LA BAYERN DOAR ÎN 2011

Internaţionalul olandez al echipei Bayern Munchen, Arjen Robben, accidentat la coapsă, ar putea lipsi tot turul în Bundesliga, a anunţat directorul sportiv al bavarezilor Christian Nerlinger, citat de presa germană de ieri. „Nu se ştie dacă Arjen poate juca în tur. Vindecarea lui nu decurge aşa cum ne aşteptam”, a declarat Nerlinger pentru cotidianul Bild. Bayern Munchen spera într-o recuperare a mijlocaşului său ofensiv începând din luna octombrie, însă Robben ar putea reveni doar în ianuarie 2011. Robben, în vârstă de 26 de ani, a acuzat o ruptură musculară înainte de Cupa Mondială, la ultimul meci de pregătire al Olandei, cu Ungaria, scor 6-1, pe 5 iunie. El a lipsit de la primele două meciuri ale Olandei la Cupa Mondială, însă apoi a evoluat şi a marcat două goluri. Bayern a apreciat că Robben nu ar fi trebuit să evolueze la Cupa Mondială şi l-a criticat pe medicul naţionalei olandeze şi speră la obţinerea unei despăgubiri din partea federaţiei batave. Bayern Munchen este adversara echipei CFR Cluj în Grupa E a Ligii Campionilor, alături de AS Roma (Italia) şi FC Basel (Elveţia).

MEIRELES, LA LIVERPOPOL

FC Porto a anunţat, ieri, într-un comunicat transmis la Bursa de Valori, că a ajuns la un acord cu Liverpool pentru transferul mijlocaşului Raul Meireles, suma fiind de 13 milioane de euro. Mijlocaşul în vârstă de 27 de ani a semnat pentru patru sezoane cu Liverpool, devenind al patrulea jucător transferat în această vară după Joe Cole, Christian Poulsen şi Milan Jovanovic. Meirelse a câştigat de patru ori campionatul Portugaliei cu FC Porto şi are 38 de selecţii în naţionala portugheză. „Sunt foarte fericit că am ajuns la Liverpool. Managerul Roy Hodgson a luptat foarte mult pentru mine. În sfârşit mi s-a împlinit visul de a juca în Anglia\", a declarat Meireles, citat de site-ul oficial al cormoranilor. Liverpool este adversara formaţiei Steaua în Grupa K a Ligii Europa, alături de Napoli (Italia) şi FC Utrecht (Olanda).

TONI ÎL CRITICĂ PE VAN GAAL

Italianul Luca Toni, fost atacant al formaţiei Bayern Munchen, l-a criticat, în presa de duminică, pe antrenorul Louis van Gaal, care nu “apreciază jucătorii ce vin din Sud” şi pe cei care nu i se supun. „Lui Van Gaal nu-i plac jucătorii care vin din Sud, brazilienii, argentinienii sau italienii. El preferă să lucreze cu olandezi, germani sau jucători ce au aceeaşi mentalitate”, a declarat Toni, pentru cotidianul Bild. Italianul a făcut referire şi la cazul lui Martin Demichelis care şi-a pierdut locul de titular şi vrea să plece de la clubul bavarez: „Când eram acolo, Van Gaal avea deja probleme cu el”. „Nu suportă dacă nu jucător nu-i spune: da şi Amin. Este un mare antrenor, nu se pune problema de asta, îi respect munca, însă aveam probleme cu el şi nu mă puteam înţelege cu un astfel de antrenor”, a declarat Luca Toni, cel mai bun marcator din campionatul Germaniei în sezonul 2007-2008. Împrumutat la AS Roma în ianuarie, Toni, în vârstă de 33 de ani, a semnat în această vară cu Genoa.

WOZNIACKI ŞI STAHOVSKI, ÎNVINGĂTORI LA NEW HAVEN

Jucătoarea de tenis Caroline Wozniacki (Danemarca, nr. 2 mondial) a câştigat, sâmbătă, turneul de la New Haven, dotat cu premii în valoare totală de 600.000 de dolari. Wozniacki a învins-o în finală, cu 6-3, 3-6, 6-3, pe Nadia Petrova (Rusia, nr. 19 ierarhia WTA). La masculin s-a impus Serghei Stahovski (Ucraina, cap de serie nr. 9), după ce l-a învins, în finală, cu 3-6, 6-3, 6-4, pe Denis Istomin (Uzbekistan, favorit nr. 15). Stahovski a câştigat al doilea titlu al sezonului, după cel de la s’Hertogenbosch. El a devenit primul ucrainean care şi-a adjudecat două titluri ATP în acelaşi sezon, după Andrei Medvedev în 1994.

ECHIPA COLUMBIA A CÂŞTIGAT PROLOGUL DIN VUELTA

Turul ciclist al Spaniei a debutat sâmbătă seară, cu un prolog inedit, desfăşurat în nocturnă, la Sevilla. Contracronometrul pe echipe a fost cîştigat de echipa HTC-Columbia, care a acoperit distanţa de 13 km în 14 minute şi 6 secunde. Primul sosit a fost liderul echipei, Marc Cavendish, iar britanicul a îmbrăcat şi tricoul roşu, noua culoare stabilită pentru liderul Turului Spaniei, în locul tradiţionalului amarillo (portocaliu). Tricoul roşu a mai fost folosit în Vuelta o singură dată, în 1945, organizatorii revenind la această culoare cu ocazia ediţiei cu numărul 75. La zece secunde în spatele Columbiei a terminat echipa italiană Liquigas, podiumul fiind completat de Cervelo, la 13 secunde. Prima etapă a Vueltei a avut loc ieri, pe distanţa a 173,7 km, între Alcala de Guadaira, o suburbie a Sevillei, şi Marbella, cunoscuta localitate turistică situată pe malul Mediteranei.