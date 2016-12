ALONSO MAI SPERĂ LA TITLUL MONDIAL

După o vacanţă de aproape o lună, Formula 1 revine în prim-plan cu cursa din Belgia, de pe celebrul circuit de la Spa-Francorchamps. Antrenamentele neoficiale de vineri au consemnat o dominare autoritară pentru Alonso, spaniolul fiind cel mai rapid în ambele sesiuni. Dacă în sesiunea de dimineaţă (alergată pe ploaie) l-au urmat Hamilton şi Kubica, în cea de după-amiază pe poziţia secundă s-a infiltrat Sutil, germanul revenind la bunele prestaţii de la începutul sezonului. Webber şi Vettel au alergat modest, australianul fiind la mai bine de 2 secunde distanţă de lider în ambele sesiuni! Odată cu apropierea finalului de sezon orice victorie devine foarte importantă, cu atât mai importantă pentru Alonso, care ar putea pierde victoria din Germania după judecata FIA programată luna viitoare. Cursa din Belgia este programată duminică, de la ora 15.00, ora României, antrenamentele oficiale fiind programate sâmbătă, tot de la ora 15.00. Anul trecut la Spa s-a impus Kimi Raikkonen.

SUA VREA REVANŞA LA BASCHET

Astăzi, în patru oraşe din Turcia, începe Campionatul Mondial de baschet masculin, o întrecere de calibru, care aduce la start multe vedete din NBA şi din Euroligă. Campioana mondială şi europeană en titre, Spania, aliniază cea mai bună echipă, inclusiv pe MVP-ul ultimului campionat european şi câştigător al titlului NBA - Pau Gasol. Spania va avea o misiune dificilă în tentativa de a-şi apăra titlul în faţa campioanei olimpice şi marii favorite - SUA. După ce au revenit la victorie în marile competiţii mondiale, câştigând en fanfare titlul olimpic, americanii intenţionează să recâştige şi titlul mondial, pe care l-au obţinut ultima oară în 1994! Totuşi, SUA nu va alinia în Turcia niciunul din jucătorii care au câştigat titlul olimpic acum doi ani, la Beijing! Printre candidatele la titlul se regăseşte şi recordmena titlurilor mondiale - Serbia (a preluat şi palmaresul Iugoslaviei), care a avut o excelentă campanie de pregătire, câştigând toate amicalele. La titlu ar mai putea spera şi Grecia (vice-campioană mondială en titre), Argentina (fosta campioană olimpică) sau Rusia (fosta campioană europeană). Componenţa grupelor - Grupa A (la Kayseri): Angola, Argentina, Australia, Germania, Iordania, Serbia; Grupa B (la Istanbul): Brazilia, Croaţia, Iran, Tunisia, Slovenia, SUA; Grupa C (la Ankara): China, Cote d’Ivoire, Grecia, Rusia, Porto Rico, Turcia; Grupa D (la Izmir): Canada, Franţa, Liban, Lituania, Noua Zeelandă, Spania. Programul partidelor - sâmbătă: Grecia - China; Noua Zeelandă - Lituania; Australia - Iordania; Tunisia - Slovenia; Rusia - Porto Rico; Canada - Liban; Angola - Serbia; SUA - Croaţia; Cote d’Ivoire - Turcia; Franţa - Spania; Germania - Argentina; Iran - Brazilia; duminică: China - Cote d’Ivoire; Lituania - Canada; Iordania - Angola; Slovenia - SUA; Porto Rico - Grecia; Liban - Franţa; Serbia - Germania; Croaţia - Iran; Turcia - Rusia; Spania - Noua Zeelandă; Argentina - Australia; Brazilia - Tunisia.

SÂMBĂTĂ ÎNCEPE VUELTA

Sâmbătă se va da startul în Turul Spaniei, a treia şi ultima cursă ciclistă importantă pe etape din anul 2010. Va fi a 75-a ediţie a celebrei Vuelta, aşa cum este cunoscut Turul Spaniei în lumea sportului. În absenţa lui Alejandro Valverde (câştigătorul din 2009) şi Alberto Contador (câştigător al Turului Franţei în 2010), printre favoriţii la victorie se numără fraţii Andy şi Frank Schleck, Denis Menchov, Carlos Sastre, Vincenzo Nibali, David Arroyo şi Vladimir Karpets. Cursa din Spania va debuta sâmbătă cu un contracronometru pe echipe la Sevilla, pe un traseu în lungime de 13 km.

DEAC VA FI COECHIPIER CU RAUL

Site-ul oficial al clubului CFR Cluj a confirmat, vineri, transferul fotbalistului Ciprian Deac la vicecampioana Germaniei, Schalke ‘04 Gelsenkirchen. „Mă bucur pentru Deac, mai ales că este un jucător despre care putem spune că s-a şcolit aici, la CFR. L-am luat de la Dej prin 2005, când era un puşti, am avut încredere şi răbdare cu el şi mă bucur. Sunt sigur că se va impune acolo, are toate atuurile, e un băiat serios şi muncitor”, a spus Iuliu Mureşan, preşedintele grupării clujene. Schalke ‘04, formaţie care va juca în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, l-a transferat în această vară şi pe atacantul spaniol Raul Gonzalez, simbolul clubului Real Madrid.

CFR CLUJ - FC BASEL, ÎN PRIMA ETAPĂ DIN GRUPA E A LC

CFR Cluj va juca pe teren propriu, pe 15 septembrie, cu FC Basel, în prima etapă a Grupei E a Ligii Campionilor, urmând ca în etapa următoare să evolueze, pe 28 septembrie, cu AS Roma. Programul partidelor din Grupe E - etapa 1, 15 septembrie: Bayern Munchen - AS Roma, CFR Cluj - FC Basel; etapa a 2-a, 28 septembrie: FC Basel - Bayern Munchen, AS Roma - CFR Cluj; etapa a 3-a, 19 octombrie: Bayern Munchen - CFR Cluj, AS Roma - FC Basel; etapa a 4-a, 3 noiembrie: CFR Cluj - Bayern Munchen, FC Basel - AS Roma; etapa a 5-a, 23 noiembrie: AS Roma - Bayern Munchen, FC Basel - CFR Cluj; etapa a 6-a, 8 decembrie: Bayern Munchen - FC Basel, CFR Cluj - AS Roma.

REZULTATELE DIN MANŞA SECUNDĂ A PLAY-OFF-ULUI UEL

Steaua s-a calificat cu emoţii în grupele UEFA Europa League, eliminând, după executarea loviturilor de departajare, pe Grasshopper Zurich. Din păcate, celelalte echipe româneşti au ratat calificarea. Rezultate: Grasshopper Zurich - Steaua 1-0 (Salatici 77), 3-4 la loviturile de departajare (Tătăruşanu a apărat două lovituri de la 11m executate de echipa elveţiană), în tur: 0-1; Unirea Urziceni - Hajduk Split 1-1 (Bilaşco 2 / Vukusic 88), 1-4; OSC Lille - FC Vaslui 2-0 (Cabaye 70-pen., Chedjou 80), 0-0; Manchester City - FC Timişoara 2-0 (Wright-Phillips 43, Boyata 59), 1-0; HJK Helsinki - Beşiktaş Istanbul 0-4 (în tur: 0-2); Austria Viena - Aris Salonic 1-1 (0-1); Maritimo Funchal - BATE Borisov 1-2 (0-3); PSV Eindhoven - Sibir Novosibirsk 5-0 (0-1); Maccabi Tel-Aviv - Paris Saint-Germain 4-3 (0-2); Tavria Simferopol - Bayer Leverkusen 1-3 (0-3); Aston Villa - Rapid Viena 2-3 (1-1); VfB Stuttgart - Slovan Bratislava 2-2 (1-0) - atacantul Ciprian Marica a fost titular la Stuttgart şi a fost înlocuit, în min. 46, cu Harnik; Metalist Harkov - Omonia Nicosia 2-2 (1-0); Levski Sofia - AIK Stockholm 2-1 (0-0); Lech Poznan - Dnepr Dnepropetrovsk 0-0 (1-0); The New Saints FC - ŢSKA Sofia 2-2 (0-3); Motherwell - Odense BK 0-1 (1-2); La Gantoise - Feyenoord Rotterdam 2-0 (0-1); Litex Loveci - Debrecen 1-2 (0-2) - atacantul Florin Bratu a fost rezervă la Litex şi a intrat, în min. 61, în locul lui Milanov; Karpaty Lvov - Galatasaray Istanbul 1-1 (2-2); FC Porto - KRC Genk 4-2 (3-0) - fundaşul Cristian Săpunaru a fost integralist la FC Porto; Maribor Branik - US Palermo 3-2 (0-3); Dinamo Minsk - FC Bruges 2-3 (1-2); Lokomotiv Moscova - FC Lausanne 1-1, 3-4 la loviturile de departajare (1-1); Fenerbahce Istanbul - PAOK Salonic 1-1, după prelungiri (0-1); Trabzonspor - FC Liverpool 1-2 (0-1); FC Utrecht - Celtic Glasgow 4-0 (0-2) - fundaşul Mihăiţă Neşu a fost integralist la FC Utrecht; APOEL Nicosia - Getafe 1-1, după prelungiri (0-1); FK Aktobe - AZ\'67 Alkmaar 2-1 (0-2); Dinamo Zagreb - Gyori ETO 2-1 (0-0); Juventus Torino - Sturm Graz 1-0 (2-1); IF Elfsborg - SSC Napoli 0-2 (0-1); AEK Atena - Dundee United 1-1 (1-0); FK Qarabag - Borussia Dortmund 0-1 (0-4); Brondby IF - Sporting Lisabona 0-3 (2-0); Dnepr Mogilev - Villarreal 1-2 (0-5).

MASCHERANO, LA BARCELONA, PENTRU 22 DE MILIOANE DE EURO

Cluburile FC Barcelona şi Liverpool au ajuns la un acord de principiu pentru transferul lui Javier Mascherano la spanioli în următoarele patru sezoane pentru 22 de milioane de euro, informează cotidianul Marca. Mascherano va primi 5,5 milioane de euro pe sezon. El va efectua vizita medicală la sfârşitul săptămânii, iar luni se va antrena cu noii săi coechipieri.

BRAZILIANUL DIEGO, CONTRACT PE PATRU ANI CU VFL WOLFSBURG

Brazilianul Diego, care evolua la Juventus Torino, a semnat un contract pe patru sezoane cu VfL Wolfsburg, a anunţat, vineri, clubul german pe site-ul oficial. Valoarea transferului nu a fost dezvăluită de Wolfsburg, însă Juventus a indicat că este vorba de 15 milioane de euro. Anul trecut, Juventus a plătit 24 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Diego. Revenirea lui Diego în campionatul Germaniei este al treilea mare transfer al verii în Bundesliga după ce Raul a semnat cu Schalke ‘04 Gelsenkirchen, iar Michael Ballack, cu Bayer Leverkusen.

ADRIANO LIPSEŞTE O LUNĂ

Cel mai important jucător transferat în această vară de AS Roma, atacantul brazilian Adriano, nu va juca niciun meci în luna septembrie. Sud-americanul, 28 de ani, s-a accidentat la antrenamentul de miercuri, la coapsa dreaptă, şi va absenta minimum patru săptămâni. Adriano va rata primele etape din campionatul italian, dar şi debutul în Liga Campionilor, meci în care AS Roma va înfrunta Bayern Munchen, pe 15 septembrie, pe Allianz Arena.

OBINNA, ÎMPRUMUTAT LA WEST HAM UNITED

Atacantul nigerian Victor Obinna a fost împrumutat de Internazionale Milano la West Ham United, a anunţat gruparea engleză pe site-ul oficial. Obinna, în vârstă de 23 de ani, a fost împrumutat şi în sezonul trecut, însă la Malaga. El este al şaselea jucător transferat la West Ham în această pauză competiţională, după Tal Ben Haim, Frederic Piquionne, Thomas Hitzlsperger, Pablo Barrera şi Winston Reid.

FIBA A SUSPENDAT PATRU JUCĂTORI, DUPĂ BĂTAIA GENERALĂ DE LA MECIUL AMICAL GRECIA - SERBIA

Patru baschetbalişti, doi sârbi şi doi greci, au fost suspendaţi mai multe meciuri la Campionatul Mondial din acest an, pentru implicarea lor în bătaia generală ce a avut loc cu ocazia unui meci amical între naţionalele Serbiei şi Greciei, disputat la Atena. Căpitanul naţionalei Serbiei, Nenad Krstic, bănuit că s-a aflat la originea bătăii generale şi care şi-a petrecut o noapte în închisoare după ce a aruncat un scaun în direcţia unui jucător grec, a fost suspendat de Federaţia Internaţională de Baschet (FIBA) pentru trei meciuri şi amendat cu suma de 45.000 de franci elveţieni, aceasta fiind cea mai mare sancţiune dintre cele patru. Coechipierul său, Milos Teodosic, a fost suspendat două meciuri, la fel ca alţi doi componenţi ai naţionalei Greciei, Antonis Fotsis şi Sofoklis Schortsanitis. Cei patru vor rata astfel primele meciuri din primul tur al Campionatului Mondial de baschet, care va debuta sâmbătă, în Turcia. Forul internaţional a decis şi amendarea cu câte 20.000 de franci elveţieni a federaţiilor naţionale din cele două ţări. Bătaia generală a izbucnit, săptămâna trecută, cu două minute şi 40 de secunde înainte de finalul unui meci de pregătire disputat la un turneu din Atena între Grecia şi Serbia, când grecii conduceau cu 74-73. Jucătorii sârbi s-au luat la bătaie cu cei greci, după ce arbitrii au fluierat un fault comis de sârbi asupra lui Fotsis. În timpul incidentelor, Krstic l-a lovit cu scaunul în cap pe un jucător grec, arbitrul punând capăt meciului înainte de final.