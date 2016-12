PIŢURCĂ A SEMNAT UN CONTRACT PE TREI ANI CU U. CRAIOVA

Fostul manager al Stelei, Victor Piţurcă, a semnat, ieri, un contract pe trei ani cu gruparea Universitatea Craiova. Piţurcă îi va avea în staff-ul tehnic pe Eugen Neagoe (antrenor principal) Florin Marin (antrenor secund, metodist), Ovidiu Costeşin (director sportiv) şi Gabriel Boldici (antrenor cu portarii). Piţurcă a condus, aseară, primul antrenament la echipa olteană. Noul preşedinte al clubului este Silvian Cristescu. Piţurcă se va afla pe banca tehnică a Universităţii Craiova la meciul de sâmbătă, cu Sportul Studenţesc, din etapa a 6-a a Ligii I.

INVESTIŢII INUTILE LA ZENIT

Actualul lider din campionatul Rusiei - Zenit, a ratat lamentabil calificarea în grupele UCL, după ce AJ Auxerre a câştigat clar disputa de miercuri seară. Cu investiţii masive în această vară, Zenit a jucat modest în Franţa, unde s-a ales şi cu doi eliminaţi într-un meci în care a pus rareori în pericol poarta adversă. Ruşii se califică, totuşi, în UEL, dar investiţiile făcute de patronul Gazprom erau pentru UCL... Ajax trece de Dinamo Kiev, atacantul uruguayan Luis Suarez continuând să strălucească, aşa cum a făcut-o şi la World Cup. Succes clar pentru Tottenham, dar în grupe va fi cu totul altceva. Victorii la limită pentru FC Copenhaga şi MSK Zilina, care le asigură accesul în grupele UCL. Rezultate înregistrate miercuri seară, în manşa retur din play-off-ul UEFA Champions League: AJ Auxerre - Zenit St.Petersburg 2-0 (Hengbart 9, Jelen 53) - în tur 0-1; Ajax Amsterdam - Dynamo Kiev 2-1 (Suarez 43, Hamdaoui 75 / Shevcenko 84-pen.) - în tur 1-1; FC Copenhaga - Rosenborg BK 1-0 (Ottesen 33) - în tur 1-2; MSK Zilina - Sparta Praga 1-0 (Ceesay 18) - în tur 2-0; Tottenham Hotspur - Young Boys Berna 4-0 (Crouch 5, 61, 78-pen., Defoe 32) - în tur 2-3. Astăzi, tot la Monaco, va avea loc tragerea la sorţi a grupelor UEL, de la ora 14.00. Iar de la ora 21.45, tot la Monaco, este programată Supercupa Europei: Inter Milano - Atletico Madrid.

LOTUL ALBANIEI PENTRU MECIURILE CU ROMÂNIA ŞI LUXEMBURG

Selecţionerul echipei naţionale a Albaniei, Josip Kuzhe, a anunţat, ieri, lotul de jucători pentru meciurile cu România (3 septembrie, Piatra Neamţ) şi Luxemburg (7 septembrie, Tirana) din debutul preliminariilor CE 2012, informează site-ul oficial al Federaţiei Albaneze de Fotbal. Lotul cuprinde următorii 23 de jucători: Arjan Beqaj (Olimpiakos Nicosia), Isli Hidi (Dinamo Tirana) şi Samir Ujkani (Novara Calcio) - portari, Andi Lila (SK Tirana), Armend Dallku, Ahmed Jonuzi (ambii Vorskla Poltava), Kristi Vangjeli (Aris Salonic), Andi Agolli, Admit Teli (ambii FK Qarabagh), Lorik Cana (Galatasaray Istanbul), Endrit Vrapi (Skenderbeu), Debatik Curri (Genclerbirligi), Ervin Bulku (Hajduk Split), Ervin Skela (fără club), Klodian Duro (LASK Linz), Jahmir Hyka (Panionios), Gilman Lika (Diabarkispor), Emilian Vila, Gjergj Muzaka, Elis Bakaj (toţi Dinamo Tirana), Erjon Bogdani (Cesena), Hamdi Salihi (Rapid Viena) şi Edmond Kapllani (Augsburg) - jucători de câmp. Reunirea naţionalei Albaniei va avea loc duminică, la ora 18.00, urmând să ajungă în România joi dimineaţă. Partida România - Albania se va disputa pe 3 septembrie, de la ora 21.00, la Piatra Neamţ, în preliminariile Grupei D de calificare la EURO 2012.

BLANC A ANUNŢAT LOTUL FRANŢEI PENTRU PARTIDELE CU BELARUS ŞI BOSNIA

Selecţionerul naţionalei Franţei, Laurent Blanc, a anunţat, ieri, lista jucătorilor convocaţi în vederea meciurilor oficiale de la începutul lunii septembrie, contând pentru preliminariile EURO 2012. Franţa va aborda partidele cu Belarus şi Bosnia fără Anelka, Ribery, Evra, Toulalan, Abidal şi Gignac, dar cu Saha, Lloris, Clichy, Alou Diarra şi debutantul Kevin Gameiro, atacantul lui Lorient. Iată lista celor 21 de jucători convocaţi - portari: Carrasso, Mandanda şi Lloris; fundaşi: Clichy, Mexes, Rami, Sagna, Sakho şi Tremoulinas; mijlocaşi: Diaby, A. Diarra, L. Diarra, M’Vila, Malouda, Menez şi Valbuena; atacanţi: Gameiro, Benzema, Hoarau, Remy şi Saha.

FIFA A PUS CAPĂT ANCHETEI PRIVIND SOARTA SELECŢIONERULUI COREEI DE NORD

FIFA a anunţat că a pus capăt anchetei deschise ca urmare a apariţiei unor informaţii privind felul în care a fost tratată echipa naţională a Coreei de Nord după Cupa Mondială din Africa de Sud şi condamnarea selecţionerului Kim Jong-hun la muncă forţată. „Responsabilii nord-coreeni au asigurat că nicio sancţiune nu a fost pronunţată în privinţa selecţionerului şi că zvonurile care au circulat pe această temă sunt nefondate (...). Având în vedere aceste informaţii şi după verificarea surselor, FIFA a decis să închidă acest dosar”, se arată într-un comunicat al forului internaţional. Responsabilii nord-coreeni au precizat, într-o scrisoare adresată FIFA, că selecţionerul Kim Jong-hun şi echipa naţională se pregătesc normal în vederea Jocurilor Asiatice, competiţie ce se va desfăşura în perioada 12-27 noiembrie. Pe de altă parte, federaţia din Coreea de Nord a menţionat că alegerile pentru un nou preşedinte, desfăşurate la 19 iunie, nu au nicio legătură cu rezultatele obţinute de echipa naţională la Cupa Mondială. „Până la acea dată, naţionala jucase un singur meci, cu Brazilia”, a adăugat forul nord-coreean. Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, ceruse, pe 11 august, explicaţii Coreei de Nord ca urmare a informaţiilor privind felul în care a fost tratată echipa naţională după Cupa Mondială. Naţionala Coreei de Nord a fost eliminată de la Cupa Mondială din Africa de Sud în faza grupelor, după ce a fost învinsă de Brazilia (2-1), Portugalia (7-0) şi Coasta de Fildeş (3-0). Potrivit Radio Free Asia, la întoarcerea din Africa de Sud jucătorii au fost chemaţi la Palatul Culturii din capitala Coreei de Nord şi supuşi timp de şase ore “criticii ideologice”, în faţa a aproximativ 400 de demnitari. Fotbaliştii ar fi fost constrânşi să îl critice pe tehnicianul Kim Jong-hun, iar acesta din urmă ar fi fost pedepsit pentru că l-a trădat pe Kim Jong-un, unul dintre fiii liderului Kim Jong-il, şi trimis la muncă forţată.

FC BARCELONA A CÂŞTIGAT TROFEUL “GAMPER”

Formaţia FC Barcelona a câştigat a 45-a ediţie a Trofeului “Joan Gamper” după ce a învins, miercuri seară, cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, echipa AC Milan. La finalul celor 90 de minute regulamentare de joc scorul a fost egal, 1-1. Pentru FC Barcelona a marcat David Villa, în min. 48, în timp ce pentru AC Milan a înscris Inzaghi, în min. 55. La loviturile de departajare, pentru FC Barcelona au marcat Messi, Bojan, Thiago şi a ratat Busquets. Pentru AC Milan a înscris Yepes şi au ratat Seedorf, Pirlo şi Jankulovski.

INTER A FĂCUT O OFERTĂ PENTRU MASCHERANO

Clubul Internazionale Milano a făcut o ofertă grupării FC Liverpool pentru internaţionalul argentinian Javier Mascherano, care vrea să plece de la echipa din Premier League. „Am trimis o ofertă prin fax la Liverpool şi aştept un răspuns. Este o ofertă foarte bună, apropiată de ceea ce doreşte Liverpool pentru jucător. Toată lumea ştie că Mascherano vrea să plece de la acest club şi din această ţară. În plus, el are o relaţie foarte bună cu antrenorul nostru, Rafael Benitez”, a declarat Marco Branca, oficial al Interului, pentru cotidianul The Sun. Mascherano, în vârstă de 26 de ani, vrea să plece de la echipa engleză în special pentru că soţia sa refuză să se mute la Liverpool. Pe de altă parte, şi FC Barcelona a făcut o ofertă de aproximativ 18 milioane de euro pentru Mascherano, refuzată de Liverpool, care vrea 25 de milioane de euro.

GAGO LIPSEŞTE CEL PUŢIN O LUNĂ

Mijlocaşul argentinian al echipei Real Madrid, Fernando Gago, s-a accidentat şi a devenit indisponibil pentru cel puţin o lună. Gago, care va rata startul campionatului, suferă de o „entorsă la ligamentul lateral intern al genunchiului stâng”, conform comunicatului emis de Real Madrid. El s-a accidentat marţi seară, în timpul meciului cu formaţia uruguayană Penarol Montevideo, scor 2-0, contând pentru trofeul Santiago Bernabeu. Sud-americanul se alătură, astfel, celorlalţi accidentaţi din lotul condus de portughezul Jose Mourinho, Pepe, Garay, Albiol şi Kaka. Real Madrid debutează duminică în noua ediţie a campionatului spaniol, la Mallorca.

AQUILANI REVINE ÎN SERIE A, LA JUVENTUS

Mijlocaşul italian Alberto Aquilani a fost împrumutat de FC Liverpool la Juventus Torino, pentru un sezon, gratis, cu opţiune de cumpărare. Acordul a fost semnat după o lungă vizită medicală (care a durat luni şi marţi), din cauza numeroaselor accidentări suferite de jucător în ultimul an. Aquilani, în vârstă de 26 de ani, a fost cumpărat de FC Liverpool, în vara anului trecut, de la AS Roma, în schimbul a 25 de milioane de euro, dar, din cauza problemelor fizice, a jucat doar în 26 de partide, fiind de numai 14 ori titular. Opţiunea de cumpărare la termen a fost fixată la 16 milioane de euro, sumă eşalonată de-a lungul a trei ani, a precizat clubul italian.

MARACANA A INTRAT ÎN RENOVARE

Lucrările de renovare a celebrului stadion Maracana din Rio de Janeiro, care va găzdui meciuri din cadrul CM 2014, au început săptămâna aceasta. Renovarea, care va avea costuri estimate la 300 de milioane de dolari, ar trebui să se încheie în decembrie 2012. Se preconizează o reducere a capacităţii arenei, de la 88.000 la 83.000 de locuri, iar o parte a stadionului va fi demolată, pentru a lărgi câmpul vizual al spectatorilor. În timpul primei faze a lucrărilor, doar 45.000 de spectatori vor putea asista la meciuri. Autorităţile braziliene vor decide în lunile următoare data închiderii totale a stadionului Maracana, pentru o renovare completă. Stadionul Maracana, care a împlinit 60 de ani de existenţă în luna iulie, este una dintre cele mai mari arene de fotbal din lume, cu o capacitate iniţială de peste 200.000 de locuri.