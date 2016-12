ARBITRU AUSTRIAC LA MECIUL ROMÂNIA - ALBANIA

Arbitrul austriac Robert Schorgenhofer va conduce meciul dintre naţionalele României şi Albaniei, care va avea loc pe 3 septembrie, de la ora 21.00, la Piatra Neamţ, în preliminariile Campionatului European de fotbal din 2012. Schorgenhofer (27 ani) va fi ajutat de arbitrii asistenţi Alain Hoxha şi Mario Strudl, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Manfred Krassnitzer. Meciul României din 7 septembrie, programat în deplasare cu Belarus (Minsk, ora 20.30), va fi condus de o brigadă cehă, cu Pavel Kralovec la centru, Miroslav Zlamal şi Martin Wilczek la cele două tuşe, Radek Matejek arbitru de rezervă.

CFR A ÎNCASAT 1.757.399 DE EURO DIN PARTEA UEFA

Cele patru echipe româneşti participante în ediţia 2009-2010 a Ligii Europa, FC Timişoara, Steaua, Dinamo şi CFR Cluj, au încasat, în urma calificării în faza grupelor, sume cuprinse între 1.582.399 de euro şi 1.757.399 de euro, se arată într-un raport al UEFA. Astfel, cea mai mare sumă de bani a fost obţinută de CFR Cluj, care a primit suma de 1.757.399 de euro din partea UEFA, în timp ce Steaua, Dinamo şi FC Timişoara au primit, fiecare, câte 1.582.399 de euro. CFR a primit 600.000 de euro - bonus de participare, 300.000 de euro pentru cele şase meciuri disputate în faza grupelor, 120.000 de euro - bonus de performanţă şi 737.299 de euro, reprezentând valoarea comercială a pieţei televizuale (“Market Pool”). Steaua, Dinamo şi FC Timişoara au primit câte 600.000 de euro bonus de participare, 300.000 de euro pentru cele şase meciuri din faza grupelor, 240.000 de euro bonus de performanţă şi 442.399 de euro “Market Pool”.

PROGRAMUL PARTIDELOR DIN UEFA EUROPA LEAGUE

Programul partidelor de azi, din manşa secundă a play-off-ului Ligii Europa: FK Aktobe - AZ’67 Alkmaar (0-2); Dinamo Minsk - FC Bruges (1-2); Dnepr Mogilev - Villarreal (0-5); FK Qarabag - Borussia Dortmund (0-4); Lokomotiv Moscova - FC Lausanne (1-1); Maritimo Funchal - BATE Borisov (0-3); HJK Helsinki - Beşiktaş Istanbul (în tur: 0-2); APOEL Nicosia - Getafe (0-1); Austria Viena - Aris Salonic (0-1); Brondby IF - Sporting Lisabona (2-0); Metalist Harkov - Omonia Nicosia (1-0); Grasshopper Zurich - Steaua Bucureşti (0-1); Levski Sofia - AIK Stockholm (0-0); Litex Loveci - Debrecen (0-2); PSV Eindhoven - Sibir Novosibirsk (0-1); Trabzonspor - FC Liverpool (0-1); Unirea Urziceni - Hajduk Split (1-4); La Gantoise - Feyenoord Rotterdam (0-1); AEK Atena - Dundee United (1-0); Maccabi Tel-Aviv - Paris Saint-Germain (0-2); VfB Stuttgart - Slovan Bratislava (1-0); Tavria Simferopol - Bayer Leverkusen (0-3); Lech Poznan - Dnepr Dnepropetrovsk (1-0); FC Utrecht - Celtic Glasgow (0-2); The New Saints FC - ŢSKA Sofia (0-3); Aston Villa - Rapid Viena (1-1); IF Elfsborg - SSC Napoli (0-1); Fenerbahce Istanbul - PAOK Salonic (0-1); Juventus Torino - Sturm Graz (2-1); Karpatîi Lvov - Galatasaray Istanbul (2-2); OSC Lille - FC Vaslui (0-0); Manchester City - FC Timişoara (1-0); Motherwell - Odense BK (1-2); Maribor Branik - US Palermo (0-3); Dinamo Zagreb - Gyori ETO (0-0); FC Porto - KRC Genk (3-0). Prima echipă calificată în grupele UEL este ŢSKA Moscova, care a eliminat pe Anorthosis Famagusta. După 4-0 în tur, pe teren propriu, ruşii au câştigat, marţi seară, şi în deplasare, cu 2-1.

BUSACCA VA ARBITRA SUPERCUPA EUROPEI

Arbitrul elveţian Massimo Busacca va conduce la centru Supercupa Europei, dintre câştigătoarea Ligii Campionilor, Internazionale Milano, şi învingătorea din Liga Europa, Atletico Madrid, care va avea loc vineri, de la ora 21.45, pe stadionul “Louis II” din Monte Carlo. Busacca va fi ajutat de asistenţii Matthias Arnet şi Manuel Navarro, de asistenţii suplimentari Stephan Studer şi Cyril Zimmermann, arbitru de rezervă fiind desemnat Sascha Kever. Busacca, în vârstă de 41 de ani, este arbitru internaţional din 1999 şi a condus 86 de partide în competiţiile europene. El a condus finala Cupei UEFA din 2007, finala Ligii Campionilor din 2009 şi semifinala Germania - Turcia de la EURO 2008.

INTER MILANO A LUAT CEI MAI MULŢI BANI DIN LC

Campioana Europei, Internazionale Milano, a câştigat cei mai mulţi bani în ediţia 2009-2010 a Ligii Campionilor, 48.759.000 de euro, fiind urmată de Manchester United cu 45.811.000 de euro, în timp ce Macacbi Haifa a obţinut cea mai mică sumă, 8.530.000 de euro, potrivit unui raport al UEFA. În ediţia 2009-2010 a Ligii Campionilor, începând cu faza grupelor, UEFA a oferit 746.400.000 de euro celor 32 de participante, faţă de 583.400.000 de euro în sezonul precedent.

REAL MADRID A CÂŞTIGAT TROFEUL “SANTIAGO BERNABEU”

Formaţia Real Madrid a câştigat a 32-a ediţie a trofeului “Santiago Bernabeu”, după ce a învins, marţi seară, cu scorul de 2-0, echipa uruguayană Penarol Montevideo. Golurile au fost marcate de Angel Di Maria (min. 68) şi Rafael Van der Vaart (min. 90+1).

MOURINHO ÎL CRITICĂ PE CAPELLO

Antrenorul portughez al echipei Real Madrid, Jose Mourinho, l-a criticat pe selecţionerul Angliei, Fabio Capello, într-un interviu acordat ieri pentru Daily Mirror, în care afirmă că italianul este “problema” reprezentativei engleze. „Problema Angliei este managerul. Nu are decât un singur mod de a lucra. Nu se poate schimba. Însă nu poţi să-ţi petreci tot timpul strigând la jucători. Aceştia trebuie să se simtă speciali. Este foarte clar. Capello nu va funcţiona niciodată pentru Anglia”, a declarat Mourinho, foarte respectat şi ascultat în Marea Britanie. „Capello nu-i cunoaşte pe jucători. Aceştia se tem de el şi nu pot juca pentru el. La echipa Angliei este dezordine. Jucătorii au nevoie de o tactică clară. Nu pot fi confuzi. Este greşeala managerului şi este păcat”, a adăugat Mourinho, care este primul antrenor de renume care îl critică pe Capello.

TREZEGUET, DORIT DE HERCULES ALICANTE

Atacantul francez David Trezeguet, care a jucat în ultimii zece ani la Juventus Torino, ar putea fi cedat în zilele următoare la gruparea spaniolă Hercules Alicante. Potrivit presei italiene, plecarea lui Trezeguet, în vârstă de 32 de ani, i-ar permite grupării torineze să-l achiziţioneze pe Antonio Di Natale, cel mai bun marcator din Serie A în sezonul trecut, când a înscris 29 de goluri pentru Udinese. David Trezeguet, victima unor accidentări şi a concurenţei în atac, a jucat puţin în ultimele două sezoane. El este cel mai bun marcator străin din istoria clubului Juventus, cu 171 de goluri înscrise în zece sezoane, în toate competiţiile.

FRIEDRICH A FOST OPERAT ŞI VA LIPSI CEL PUŢIN DOUĂ LUNI

Internaţionalul german Arne Friedrich va fi operat de hernie de disc şi va fi indisponibil între două şi trei luni, el acuzând dureri de spate încă de la începutul lunii august, după ce s-a accidentat la un antrenament. „Am încercat să calmez durerea, însă totul arată că doar o intervenţie chirurgicală poate rezolva problema”, a declarat Friedrich. Jucătorul în vârstă de 31 de ani a semnat cu VfL Wolfsburg pentru două milioane de euro, după ce a evoluat la Hertha Berlin, echipă retrogradată în a doua ligă.

SPANIOLUL ARTETA VREA SĂ JOACE ÎN NAŢIONALA ANGLIEI

Mijlocaşul Mikel Arteta, care nu a fost convocat niciodată pentru naţionala Spaniei, a obţinut de curând naţionalitatea britanică şi, implicit, dreptul de a juca pentru naţionala Angliei, dacă va fi convocat de selecţionerul Fabio Capello. În vârstă de 28 de ani, Arteta îşi doreşte să fie internaţional. „Nu ştiu ce părere are Fabio Capello despre o eventuală convocare. Însă, dacă va fi cazul, mă voi gândi foarte serios la posibilitatea de a juca pentru echipa naţională a Angliei”, a declarat fotbalistul născut în Ţara Bascilor, care evoluează la Everton din 2005.