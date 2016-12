LUPTE PE PLAJĂ, LA MANGALIA

La Mangalia a început, ieri, Cupa “Mangalia” la lupte pe plajă, competiţie rezervată copiilor şi cadeţilor care se va încheia joi. Tot la Mangalia va avea loc, sâmbătă, ediţia a doua a Campionatului Naţional de juniori (feminin şi masculin). Cele două competiţii sunt organizate de Asociaţia Judeţeană de Lupte Constanţa, CS Mangalia, Primăria Mangalia şi Federaţia Română de Lupte, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa.

MIRCEA DUDAŞ, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI U. CLUJ

CS Universitatea Cluj a anunţat, ieri, numirea în funcţia de antrenor principal al formaţiei masculine de volei a lui Mircea Dudaş, care îl înlocuieşte în funcţie pe Dănuţ Ciontoş, mutat la echipa feminină clujeană. Mircea Dudaş a câştigat titlul naţional cu U. Cluj, în 1996, în calitate de jucător, după care a părăsit oraşul, echipa destrămându-se din motive financiare. El a revenit acum în postura de antrenor principal, după ce în ultimele două sezoane a fost secund atât la CVM Tomis Constanţa, cât şi la echipa naţională masculină. „Luni am condus primul antrenament la echipa din Cluj, iar săptămâna aceasta voi semna contractul. În lot sunt mulţi jucători tineri şi ne vom lupta pentru ocuparea locului 5, care ne va permite să jucăm în Cupa Balcanică”, a declarat Dudaş pentru www.voleiromania.ro. Antrenor secund a rămas Bogdan Tănase.

HĂNESCU L-A ÎNVINS PE BRANDS, LA NEW HAVEN

Tenismanul Victor Hănescu (locul 54 ATP) l-a învins, ieri, cu 6-3, 6-4, pe Daniel Brands (75 ATP), în turul 2 al turneului de la New Haven, luîndu-şi astfel revanşa după ce a fost nevoit să abandoneze întâlnirea cu jucătorul german desfăşurată la Wimbledon, din cauza unor incidente. La turneul de la New Haven, dotat cu premii în valoare de 663.750 de dolari, jucătorul român, cap de serie nr. 16, s-a impus într-un meci care a durat 72 de minute. Pentru calificarea în turul 3, Hănescu va primi 20 de puncte şi 10.060 de dolari. Hănescu îl va întâlni în această fază pe învingătorul partidei dintre cehul Radek Stepanek, locul 30 ATP, prezent pe tabloul principal la New Haven din postura de “lucky loser”, şi chilianul Fernando Gonzalez, locul 29 şi al treilea favorit al competiţiei. În urmă cu două luni, la Wimbledon, Hănescu a decis să se retragă de pe teren la scorul de 6-7, 6-7, 7-6, 6-3, 3-0 în favoarea lui Brands, după ce a ratat patru mingi de meci în setul al treilea şi după o altercaţie cu câţiva spectatori din tribună. Imaginile TV l-au arătat pe Hănescu care scuipa înspre fani, la începutul setului decisiv, sportivul român reacţionând astfel în urma unor injurii venite dinspre tribună. Pentru gestul său şi pentru faptul că a făcut şi câteva greşeli intenţionate, Hănescu a fost sancţionat cu o amendă de 15.000 de dolari.

PATRU ROMÂNI ÎN CALIFICĂRI LA US OPEN

Patru jucători români de tenis, Monica Niculescu, Raluca-Ioana Olaru, Liana-Gabriela Ungur şi Adrian Ungur, participă în această săptămână la calificările de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Pe tabloul feminin, în primul tur, Niculescu, a treia favorită a calificărilor, va juca împotriva sportivei Nikola Hofmanova (Austria). Olaru o va întâlni pe chinezoaica Shuai Zhang, cap de serie nr. 4, iar Ungur va juca împotriva sportivei Rebecca Marino (Canada). La masculin, Ungur, cap de serie nr. 7 în calificări, îl va întâlni în primul tur pe italianul Simone Vagnozzi. Pe tabloul principal de simplu de la US Open au fost acceptaţi Sorana Cîrstea, Alexandra Dulgheru, Edina Gallovits şi Simona Halep (la feminin), Victor Hănescu (la masculin).

DRĂGULESCU ŞI KOCZI SE VERIFICĂ LA SALONIC

Dublul campion mondial Marian Drăgulescu şi vicecampionul mondial Flavius Koczi vor face parte din lotul României, care va participa, la finalul săptămânii, la Salonic, la un triunghiular cu Grecia şi Bulgaria. Lotul complet este format din Marian Drăgulescu, Flavius Koczi, Cristian Bataga, Ovidiu Buidoso, Cosmin Iancu şi Andrei Ursache. Sportivii vor fi însoţiţi de antrenorii Ioan Suciu şi Ştefan Gal.

DULGHERU, ÎN URCARE ÎN CLASAMENTUL WTA

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru a urcat două poziţii şi se află pe locul 27, cu 2.005 puncte în clasamentul WTA, dat publicităţii ieri. În Top 100 WTA mai figurează Sorana Cîrstea, locul 81 (staţionare), cu 820 de puncte, Monica Niculescu, locul 93 (în coborâre o poziţie), cu 746p, şi constănţeanca Simona Halep, locul 95 (în urcare două poziţii), cu 738p. La dublu, Monica Niculescu a urcat două poziţii până pe 30, cu 2.720p, ea fiind românca cel mai bine clasată. În Top 100 mai figurează Edina Gallovits, în urcare o poziţie, pe locul 80, cu 978p, şi Sorana Cîrstea, în urcare tot un loc până pe poziţia 84, cu 952p. Primele trei locuri în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 7.895p, 2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.4109, 3. Kim Clijsters (Belgia) 5.325p.

DULGHERU A PĂRĂSIT TURNEUL DE LA NEW HAVEN

Deşi a urcat în clasamentul WTA, Alexandra Dulgheru nu a reuşit să treacă de primul tur al turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 600.000 de dolari. Românca a fost învinsă, după o oră şi nouă minute, cu 6-2, 6-1, de Bethanie Mattek-Sands (SUA), jucătoare venită din calificări şi locul 101 în ierarhia mondială. Mattek-Sands a trecut, în turul secund al calificărilor, cu 6-3, 7-5, de constănţeanca Simona Halep. Pentru participarea la New Haven, Dulgheru va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 4.300 de dolari.

FOSTUL BOXER GHEORGHE FIAT, MEDALIAT CU BRONZ LA JO DE LA HELSINKI, A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fostul boxer Gheorghe Fiat, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1952, de la Helsinki, a încetat din viaţă, duminică, la vârsta de 81 de ani, se arată într-un comunicat al Federaţiei Române de Box. Gheorghe Fiat a activat ca sportiv şi antrenor în cadrului CSA Steaua Bucureşti şi a fost medaliat cu bronz, la categoria 60 kg, la a XV-a ediţie a Jocurilor Olimpice, din 1952.