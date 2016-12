PIŢURCĂ, APROAPE DE UNIVERSITATEA CRAIOVA

Patronul echipei Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, a declarat, ieri, că sunt şanse mari ca Victor Piţurcă să devină manager general la gruparea olteană. Mititelu şi Piţurcă s-au întâlnit, ieri, la Bucureşti. Finanţatorul clubului oltean a anunţat, duminică, pe blogul personal, demiterea tehnicianului Aurel Ţicleanu, după remiza înregistrată în partida cu Astra, scor 2-2, disputată la Ploieşti, în etapa V-a a Ligii I. Victor Piţurcă a pregătit echipa Steaua în primele trei etape ale Ligii I, părăsind formaţia în urma unor neînţelegeri cu patronul Gigi Becali.

ACSMU POLI IAŞI VA EVOLUA ÎN SERIA A II-A A LIGII A II-A

Preşedintele clubului Tricolorul Breaza, Constantin Anghelache, a declarat, ieri, că formaţia ACSMU Poli Iaşi, formată din fuziunea dintre Tricolorul Breaza şi Navobi Iaşi, va evolua în Seria a II-a a Ligii a II-a, în locul echipei FC Baia Mare. Oficialul formaţiei din Breaza a mai adăugat că noua echipă, ACSMU Poli Iaşi, va avea dreptul să promoveze în Liga I, chiar dacă UEFA a interzis prin noul regulament de licenţiere a cluburilor şi de fair-play financiar, intrat în vigoare pe 1 iunie 2010, promovarea mai devreme de trei ani a cluburilor care îşi modifică în vreun fel forma juridică. Culorile echipei vor fi alb-albastru, iar meciurile de pe teren propriu se vor disputa la Iaşi. În Seria I, în locul formaţiei Poli Iaşi a fost invitată să joace echipa Dinamo II Bucureşti.

JUVENTUS TORINO A CÂŞTIGAT TROFEUL “BERLUSCONI”

Echipa Juventus Torino a învins, duminică seară, formaţia AC Milan, scor 5-4, la loviturile de departajare, şi a câştigat Trofeul “Berlusconi”, organizat, în fiecare an, pe stadionul “San Siro” din Milano, la iniţiativa patronului milanezilor Silvio Berlusconi, ca omagiu pentru tatăl său Luigi. Juventus s-a impus în ediţia a 20-a a acestui trofeu, după ce pentru torinezi au marcat la loviturile de departajare: Pepe, Bonucci, Lazafame, Diego şi Motta. Pentru AC Milan au marcat Ronaldinho, Bonera, Inzagho şi Huntelaar şi a ratat Thiago Silva. După meciul de duminică, AC Milan are 11 victorii la Trofeul “Berlusconi”, iar Juventus a contabilizat nouă.

PANUCCI SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Fostul fundaş internaţional italian Christian Panucci a anunţat, ieri, că se retrage din activitate la vârsta de 37 de ani. „Am primit mai multe oferte din SUA dar nu mai vreau, este momentul să spun stop”, a declarat Panucci, care semnase la începutul sezonului trecut cu Parma, însă în februarie şi-a reziliat contractul. În 19 ani de carieră, fundaşul dreapta a evoluat la echipe celebre, precum AC Milan, Inter Milano, Real Madrid şi Chelsea Londra. Panucci a câştigat de două ori Liga Campionilor, cu AC Milan (1994) şi Real Madrid (1998). Panucci a ţinut să-i mulţumească în special lui Fabio Capello, actualul selecţioner al Angliei, cel care l-a antrenat la AC Milan, Real Madrid şi Roma. „Cele mai bune momente ale carierei mele sunt câştigarea Ligii Campionilor şi faptul că am jucat la Real Madrid”, a declarat jucătorul care a evoluat la Genoa (1991-93), AC Milan (1993-97), Inter (1999-2000) şi AS Roma (2001-2009), trecând şi pe la Real Madrid (1997-99), Chelsea (2000) şi AS Monaco (2001).

BEN ARFA AR PUTEA JUCA LA WERDER BREMEN

Mijlocaşul echipei Olympique Marseille, Hatem Ben Arfa, ar putea evolua din sezonul viitor în campionatul Germaniei, la Werder Bremen, a anunţat, ieri, cotidianul L’Equipe. Impresarii lui Ben Arfa s-au întâlnit cu reprezentanţii clubului Werder, deocamdată lipsind doar acordul clubului francez. Hatem Ben Arfa, în vârstă de 23 de ani, evoluează la Olympique Marseille din 2008.

FEDERER S-A IMPUS LA CINCINNATI

Tenismanul elveţian Roger Federer, cap de serie nr. 3, a câştigat, duminică, turneul de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2.430.000 de dolari. Federer l-a învins, în finală, cu 6-7 (5/7), 7-6 (7/1), 6-4, pe americanul Mardy Fish, beneficiar al unui wild-card. Elveţianul şi-a păstrat astfel titlul cucerit anul trecut la Cincinnati şi a ajuns la al 63-lea turneu câştigat în carieră. Federer, care a jucat a 90-a finală, a obţinut al doilea succes din acest an, după ce s-a impus la Australian Open. „A fost un meci perfect din partea ambilor jucători, dar în tenis doar unul poate câştiga. Mardy Fish ar fi meritat să câştige acest meci şi turneul, deoarece a jucat bine”, a spus Federer. Pentru victoria obţinută la Cincinnati, Federer va primi 1.000 de puncte ATP şi un cec în valoare de 443.500 de dolari, în timp ce Fish va încasa 222.000 de dolari şi 600 de puncte ATP.

WOZNIACKI - ZVONAREVA, ÎN FINALĂ LA MONTREAL

Jucătoarea daneză Caroline Wozniacki, cap de serie nr. 2, şi sportiva rusă Vera Zvonareva, a opta favorită a competiţiei, s-au calificat, ieri, în finala turneului de la Montreal (Canada), dotat cu premii în valoare totală de două milioane de dolari. Wozniacki a trecut, în semifinale, cu 6-2, 6-3, de rusoaica Svetlana Kuznetsova, cap de serie nr. 11. Zvonareva a beneficiat, în penultimul act, de abandonul jucătoarei Victoria Azarenka (Belarus), a zecea favorită a competiţiei, la scorul de 7-6 (8/6), 1-0, în favoarea sportivei din Rusia. Finala turneului de la Montreal s-a desfăşurat seară. Semifinalele şi finala ar fi trebuit să se dispute la sfârşitul săptămânii trecute, dar programul turneului canadian a fost perturbat de vremea nefavorabilă.

CLIJSTERS SPUNE CĂ VA FI APTĂ PENTRU US OPEN

Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, care a abandonat la turneul de la Montreal din cauza unei accidentări la şold, a declarat, ieri, că este în măsură să-şi apere titlul la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. „Nu am nicio îndoială în privinţa participării mele la US Open. Voi purta un bandaj la coapsa stângă, dar asta nu înseamnă că nu-mi voi face jocul”, a declarat Clijsters. Numărul 4 mondial va efectua noi teste luni pentru a verifica dacă nu a suferit vreo ruptură. „Plec de la principiul că două sau trei zile de odihnă vor fi suficiente”, a afirma Clijsters, care a câştigat US Open anul trecut la câteva săptămâni de la revenirea sa în competiţii, după o pauză de doi ani în care a născut o fetiţă, Jada.