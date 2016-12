HOTSPUR A SCĂPAT DE UMILINŢĂ

Mare surpriză la Berna, acolo unde vicecampioana Elveţiei a învins - mai clar decât o arată scorul - a patra echipă din Premier League, iar englezii au scăpat de umilinţă doar graţie rusului Pavlyucenko, care a înscris dintr-un unghi aproape imposibil. În prealabil, elveţienii mai rataseră două ocazii uriaşe, care ar fi putut stabili calificata chiar din meciul tur! Zenit şi Rosenborg au obţinut victorii aşteptate, în timp ce MSK Zilina a reuşit o nesperată victorie în Cehia. Egalul de la Kiev anunţă un retur de foc pe Amsterdam ArenA. Rezultatele înregistrate marţi seară: Zenit St. Petersburg - AJ Auxerre 1-0 (Kerzhakov 3); Dynamo Kiev - Ajax Amsterdam 1-1 (Gusev 66 / Vertonghen 57); Rosenborg BK - FC Copenhaga 2-1 (Iversen 23, Henriksen 57 / Gronkjaer 84); Sparta Praga - MSK Zilina 0-2 (Ceesay 51, Oravec 73); Young Boys Berna - Tottenham Hotspur 3-2 (Lulic 4, Bienvenu 13, Hochstrasser 29 / Bassong 42, Pavlyucenko 83).

SUCCES LA LIMITĂ PENTRU SĂGEATA

Ieri, la Năvodari, Săgeata a disputat un joc amical în compania formaţiei din Liga a III-a Dunărea Călăraşi. Echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda s-a impus la limită, scor 1-0, unicul gol fiind marcar de Boroştean, în min. 27. Pentru Săgeara au evoluat următorii jucători: Olteanu - Bold, Goşa, Gheară, Vlad (80 Turcu) - Chiţu (63 Şicu), Apostol (74 Boboc), Boroştean, Vezan, Zegrean (55 V. Alexandru) - Jianu. Săgeata Năvodari va disputa sâmbătă, de la ora 10.00, pe teren propriu, un ultim joc de verificare înaintea debutului în Liga a II-a, urmând să dea piept cu CS Eforie, echipă care va disputa azi, la Eforie, de la ora 18.30, o nouă partidă amicală, adversara formaţiei pregătite de Gabriel Şimu fiind CS Agigea.

VIITORUL A ÎNVINS DELTA

Într-o partidă de verificare care a avut loc ieri, la Ovidiu, Viitorul Constanţa a învins pe Delta Tulcea cu scorul de 2-1 (Hertu 55, Banoti 57 / N. Creţu 65). Viitorul va susţine în această dimineaţă, de la ora 10.30, tot la Ovidiu, un nou meci de pregătire, urmând să întâlnească formaţia Eolica Baia.

CN DE FOTBAL PE PLAJĂ, ÎNAINTEA FINALULUI

Ediţia a şasea a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă se va încheia la sfârşitul acestei săptămâni, odată cu disputarea ultimelor şase partide. Iată programul jocurilor care vor avea loc pe terenul amenajat pe plaja Melody din Mamaia - sâmbătă, ora 16.00: Hiba - Total Fitness (turneul locurilor 5-8), ora 17.00: Green Team - Boca Juniors (turneul locurilor 5-8), ora 18.00: Galacticii Costineşti - Scuba (prima semifinală), ora 19.00: CS Eforie - Melody (a doua semifinală); duminică, ora 17.00: finala mică, ora 18.00: finala mare.

PREŞEDINTELE FRF, MIRCEA SANDU: “NE CALIFICĂM ÎN 2016”

Sosit la Constanţa pentru a asista la turneul “Stelele Estului”, preşedintele FRF, Mircea Sandu, a mărturisit că este sigur de calificarea naţionalei României la Campionatul European din 2016. „Trebuie să începem preliminariile pentru EURO 2012 cu dreptul şi să luăm şase puncte în meciurile cu Albania şi Belarus. Nu ne va fi însă uşor. Albania a păstrat nouă jucători din preliminariile anterioare şi mi-a spus Dan Apolzan că echipa s-a disciplinat foarte mult în defensivă, iar Belarus are fotbalişti de mare valoare, în special fraţii Hleb. Nu ştiu cât de mari sunt şansele noastre, dar în 2016 sigur ne calificăm”, a spus Mircea Sandu, care a vorbit şi despre situaţia naţionalelor de juniori şi tineret: „Îmi doresc foarte mult ca naţionala de juniori să se claseze în primele patru la Campionatul European pe care-l găzduim anul viitor şi să se califice astfel la Campionatele Mondiale. Şi reprezentativa de tineret are şanse mari să meargă în barajul pentru Campionatul European de anul viitor, din Danemarca. Trebuie să înţelegem că nu mai vin jucătorii de mare valoare şi trebuie să muncim mai mult pentru a avea rezultate”.

RAŢ AR PUTEA RATA DEBUTUL ÎN PRELIMINARIILE EURO 2012

Fundaşul român al echipei Şahtior Doneţk, Răzvan Raţ, care s-a accidentat în ultimul meci din campionatul Ucrainei, a fost diagnosticat cu ruptură musculară şi ar trebui să aibă o perioadă de refacere de trei-patru săptămâni, dar speră să nu rateze debutul tricolorilor în preliminariile EURO 2012. „În ultimul minut al meciului cu Karpaty Lvov am alergat după o minge şi am simţit o durere la picior. Marţi după-amiază am efectuat RMN-ul, iar verdictul medicilor a fost ruptură musculară. În mod normal voi fi refăcut în trei-patru săptămâni, dar voi face tot posibilul să nu ratez debutul naţionalei României în preliminarii. Am vorbit şi cu selecţionerul Răzvan Lucescu. Amândoi suntem supăraţi”, a spus Raţ. Fundaşul român nu concepe ca “tricolorii” să rateze victoria în primele două partide din preliminarii, cu Albania şi Belarus. „În orice condiţii, cu sau fără mine în teren, naţionala României trebuie să înceapă în forţă şi să obţină şase puncte cu Albania şi Belarus”, a adăugat Raţ.

GLORIA BISTRIŢA L-A TRANSFERAT PE GERMANUL LUKASZ SZUKALA

Fundaşul german Lukasz Szukala, în vârstă de 26 de ani, a semnat un contract pe doi ani cu gruparea Gloria Bistriţa, fiind primul fotbalist de această naţionalitate care va evolua în Liga I. Szukala a fost legitimat până acum la formaţiile Fortuna Saarburg, SV Trassem, Eintracht Trier, FC Metz (2000-2004), TSV 1860 Munchen (2004-2008) şi Alemannia Aachen (2008-2010). „Laurenţiu Reghecampf m-a dorit foarte mult. Gloria este un club unde există stabilitate şi este o şansă bună pentru mine să joc într-un campionat interesant şi puternic din Europa. Este ceva nou pentru mine, o experienţă nouă, care sper să fie şi cât mai frumoasă. Vreau să ajut echipa cât mai mult, să am un sezon bun, să cresc ca jucător şi să terminăm cât mai sus în Liga I”, a declarat Szukala.

RIBERY NU ÎNŢELEGE DECIZIILE FFF

Internaţionalul francez al echipei Bayern Munchen, Frack Ribery, a declarat, ieri, că nu înţelege deciziile federaţiei Franceze de Fotbal (FFF) şi faptul că acestea au fost diferite pentru jucători. „Nu înţeleg de ce anumiţi jucători au fost suspendaţi cinci meciuri şi alţii nu. Toţi cei de la comisie au participat la ceea ce s-a întâmplat la CM”, a declarat Ribery, citat de agenţia germană SID. El a menţionat că poate “trăi” cu această suspendare. Vicecăpitanul naţionalei Franţei la Cupa Mondială a mai spus că intenţionează să continue să joace pentru Franţa după încheierea suspendării: „Normal că voi juca din nou pentru Franţa”. Comisia de Disciplină a FFF a decis, marţi, să îl suspende 18 meciuri din echipa naţională pe Nicolas Anelka, în timp ce Patrice Evra a fost suspendat cinci partide, Franck Ribery, trei, şi Jeremy Toulalan, un,a pentru incidentele de la Cupa Mondială. Eric Abidal nu a primit nicio sancţiune. Doar Evra, Toulalan şi Abidal au fost prezenţi la audieri, iar în absenţa lui Anelka şi Ribery, comisia i-a mai audiat pe selecţionerul Raymond Domenech, secundul Alain Boghossian, fostul director general adjunct Jean-Louis Valentin şi pe preşedintele federaţiei, Jean-Pierre Escalettes.

NELSON VALDEZ VA JUCA LA HERCULES ALICANTE

Internaţionalul paraguayan Nelson Valdez va părăsi echipa Borussia Dortmund, urmând să se transfere la Hercules Alicante. „Cele două cluburi au ajuns la un acord şi mă duc la Alicante pentru prezentarea oficială, a explicat Valdez, care a ajuns cu naţionala Paraguayului în sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Valoarea transferului este estimată la 4 milioane de euro. La Hercules, Valdez va fi coechipier cu românul Cristian Pulhac.

ŞAPTE JUCĂTORI AU PRIMIT WILD-CARD PENTRU US OPEN

Americanul James Blake, fost nr. 4 mondial, face parte din cei şapte jucători care au primit un wild-card pentru US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, a anunţat Asociaţia de Tenis din SUA. Blake, în vârstă de 30 de ani, a câştigat zece titluri ATP. El a ocupat locul 4 mondial în 2006 şi a terminat pe patru la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 iar în ultimii opt ani a ajuns de două ori în optimi la US Open. În prezent el ocupă locul 107 mondial, din cauza unei operaţii la genunchi. Ceilalţi jucători invitaţi sunt francezul Guillaume Rufin (207 mondial), australianul Carsten Ball (145) şi americanii Ryan Sweeting (111), Donald Young (101), Jack Sock (649) şi Bradley Klahn (606).