NOMINALIZĂRILE PENTRU FOTBALISTUL ANULUI 2010

UEFA a anunţat, ieri, nominalizările pentru titlul de fotbalistul anului 2010, trofeu care va fi decernat înainte de tragerea la sorţi pentru grupele Ligii Campionilor, programată pe 26 august, la Monte Carlo. Cei 12 jucători nominalizaţi, trei portari, trei fundaşi, trei mijlocaşi şi trei atacanţi, au fost aleşi de antrenorii celor 16 echipe care au ajuns în faza optimilor Ligii Campionilor în sezonul 2009-2010. Iată care sunt jucătorii nominalizaţi - pentru portarul anului: Julio Cesar (FC Internazionale Milano), Hugo Lloris (Olympique Lyon) şi Victor Valdes (FC Barcelona); pentru fundaşul anului: Lucio (FC Internazionale Milano), Maicon (FC Internazionale Milano) şi Gerard Pique (FC Barcelona); pentru mijlocaşul anului: Xavi Hernandez (FC Barcelona), Arjen Robben (FC Bayern Munchen) şi Wesley Sneijder (Internazionale Milano); pentru atacantul anului: Lionel Messi (FC Barcelona), Diego Milito (Internazionale Milano) şi Wayne Rooney (Manchester United).

MARADONA, DORIT DE MAI MULTE CLUBURI DIN EUROPA

Walter Soriano, impresarul fostului selecţioner al Argentinei, Diego Maradona, a declarat că tehnicianul ar fi încântat de un angajament cu gruparea engleză Aston Villa, rămasă fără antrenor de o săptămână. „Cred că Diego ar fi foarte deschis ideii de a merge în Anglia şi a antrena echipa Aston Villa. Este foarte atras de fotbalul englez şi de modul de viaţă de acolo şi ştiu că ar dori să se mute acolo. Iubeşte Anglia de provincie şi respectul pentru viaţa privată, astfel că ar fi foarte fericit, mai ales la un club mare ca Aston Villa. Dacă proprietarul Randy Lerner i-ar face o ofertă serioasă, sunt sigur că răspunsul va fi pozitiv. Diego negociază în prezent cu mai multe cluburi din Europa, inclusiv unul din Anglia, şi îşi analizează opţiunile cu atenţie” a spus Soriano.

O NOUĂ OFERTĂ PENTRU MESUT OZIL

Clubul Real Madrid a făcut o nouă ofertă grupării Werder Bremen pentru internaţionalul german în vârstă de 21 de ani, Mesut Ozil, informează cotidianul Marca. Potrivit sursei citate, Real Madrid a oferit 14 milioane de euro, cu 5 milioane mai mult decât oferta precedentă. Jurnalul menţionează că între Real Madrid şi jucător există “un acord total”. Jurnalul As scrie, în schimb, că “ideea este să se ajungă la o cifră intermediară între cele 10 milioane de euro oferite de Real Madrid şi 16 milioane pe care le cere gruparea germană”. Directorul sportiv al clubului Werder Bremen, Klaus Allofs, a declarat, vineri, că gruparea germană a respins o ofertă “inacceptabilă” de la Real Madrid pentru Ozil. Mesut Ozil, care a impresionat prin evoluţiile sale la Cupa Mondială din Africa de Sud, a mărturisit pentru presa germană că ar putea pleca la Real Madrid. Miercuri ar putea fi data limită pentru negocierea unui transfer, deoarece Werder Bremen va juca în play-off-ul Ligii Campionilor, cu Sampdoria Genova. Dacă va evolua în această partidă, Mesut Ozil nu va mai putea juca pentru Real Madrid în LC, în cazul unui transfer.

CLUBURILE DIN BUNDESLIGA VOR PROPRIA TELEVIZIUNE

Cluburile de fotbal din prima ligă germană se gândesc să înfiinţeze un prost de televiziune propriu, pentru a nu mai depinde de Sky Deutschland, a declarat un reprezentant al grupării VfL Wolfsburg. „Cluburile sunt suficient de puternice pentru a înfiinţa un post autonom, care să transmită meciurile din Bundesliga. Liga Germană de Fotbal (DFL) trebuie să muncească pentru a înfiinţa un astfel de post. Având în vedere atracţia spectatorilor faţă de fotbal, riscul economic este redus”, a spus Thomas Rottgermann, citat de cotidianul Handelsblatt. Rottgermann a făcut aceste declaraţii în contextul în care postul de televiziune cu plată Sky Deutschland, filială a grupului Newscorp al magnatului Rupert Murdoch, se confruntă cu mari probleme financiare. Oficial, DFL îşi menţine încrederea în Sky Deutschland. „Sky se află într-o situaţie prevăzută. Totul este conform previziunilor noastre”, a declarat preşedintele forului fotbalistic, Reinhard Rauball. Însă neoficial, DFL intenţionează să pună în vânzare, anul viitor, drepturile de difuzare a meciurilor, începând din sezonul 2013-2014. Cluburile de fotbal ar putea găsi un partener mai puternic decât Sky Deutschland aliindu-se cu Deutsche Telekom, care a obţinut deja drepturile de difuzare a meciurilor pe internet, conform jurnalului economic Handelsblatt.

ANTRENORUL PAVEL DOTCHEV A DEMISIONAT DE LA ŢSKA SOFIA

Antrenorul Pavel Dotchev a demisionat, ieri, de la conducerea tehnică a echipei ŢSKA Sofia, ca urmare a începutului slab de sezon al formaţiei bulgare, informează The Guardian. ŢSKA Sofia ocupă locul 13 în clasamentul campionatului bulgar, după trei etape, înregistrând două înfrângeri şi un rezultat de egalitate. „Au fost multe dificultăţi şi obstacole. Nu am fost susţinut în ceea ce am făcut, dar plec cu capul sus”, a declarat Dotchev, care a preluat postul de antrenor principal la ŢSKA Sofia în luna mai, când la echipa din Bulgaria evoluau Daniel Pancu şi Florentin Petre.

CLIJSTERS S-A IMPUS LA CINCINNATI

Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, cap de serie nr. 4, a câştigat, duminică, turneul de la Cincinnati, după ce a salvat o minge de meci în faţa rusoaicei Maria Şarapova, scor 2-6, 7-6 (7/4), 6-2. Clijsters, în vârstă de 27 de ani, şi-a adjudecat al treilea titlu al sezonului, după cele de la Brisbane şi Miami, şi al 38-lea din carieră. În plus, în urma succesului de la Cincinnati, belgianca a urcat pe poziţia a patra în ierarhia WTA.

MURRAY A CÂŞTIGAT MASTERSUL DE LA TORONTO

Tenismanul britanic Andy Murray, cap de serie nr. 4, a câştigat, pentru al doilea an consecutiv, Mastersul de la Toronto, turneu dotat cu premii în valoare de 2,4 milioane de dolari. Murray l-a învins, în finală, pe elveţianul Roger Federer, cap de serie nr. 3, cu 7-5, 7-5, într-un meci întrerupt în două rânduri din cauza ploii. Murray, care a trecut în semifinale de spaniolul Rafael Nadal, cu 6-3, 6-4, devine al cincilea jucător care îi învinge pe numărul 1 mondial şi pe Federer la acelaşi turneu. Ultimul jucător care şi-a păstrat titlul la Toronto a fost Andre Agassi, învingător în 1994 şi 1995.