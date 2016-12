PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALĂ LA CN DE FOTBAL PE PLAJĂ

Organizatorii Campionatului Naţional de fotbal pe plajă au stabilit programul jocurilor din sferturile de finală ale competiţiei - sâmbătă, ora 17.00: Green Team - Scuba (meci nr. 3, 2A - 3B), ora 19.00: Boca Juniors - Galacticii Costineşti (4A - 1B, meci nr. 2). De la ora 18.00 va avea loc un joc demonstrativ; duminică, ora 17.00: CS Eforie - Hiba (meci nr. 1, 1A - 4B), ora 18.00: Total Fitness - Melody (meci nr. 4, 3A - 2B). În semifinale, programul partidelor este următorul: învingătoare meci nr. 2 - învingătoare meci nr. 3 şi învingătoare meci nr. 1 - învingătoare meci nr. 4. Ediţia a VI-a a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă se desfăşoară sub egida Federaţiei Române de Fotbal, cu sprijinul DSJ şi AJF Constanţa, şi este sponsorizată de Carlsberg, Bilbor şi Avon. Parteneri media: Telegraf şi Neptun TV.

ACADEMIA HAGI, ÎN FAZELE FINALE LA “BRAŞOV JUNIORS CUP 2010”

Ieri au continuat partidele din cadrul turneului internaţional “Braşov Juniors Cup 2010”, unde participă şi echipele constănţene de la Academia de fotbal “Gheorghe Hagi” şi de la Metalul. Dacă cele două formaţii de la Metalul nu au obţinut rezultate mulţumitoare, cele şapte echipe ale Academiei s-au calificat în fazele superioare ale turneului. Iată rezultatele înregistrate, ieri, de formaţiile constănţene - Under 8, Grupa A: U. Cluj - Metalul 3-0, Grupa B: Academia Hagi - Oţelul Galaţi 0-0. Under 9, Grupa A: Academia Hagi - U. Cluj 0-0, Atletico 1 - Metalul 2-0; Under 10, Grupa B: Academia Hagi - CSM Focşani 3-1, Academia Hagi - CS Vulcan 6-0; Under 11, Grupa B: Academia Hagi - Progresul Bucureşti 3-1, Academia Hagi - LPS Satu Mare 3-3; Under 12 - sferturi de finală: WBA - Academia Hagi 1-2; Under 13 - sferturi: Academia Hagi - Unirea Alba Iulia 2-0; Under 14 - sferturi: Academia Hagi - Steaua 1-0.

ARBITRI ECHIPELOR ROMÂNEŞTI ÎN UEFA EUROPA LEAGUE

Meciurile echipelor româneşti Steaua, Unirea Urziceni şi FC Timişoara, programate joi, 19 august, în prima manşă a play-off-ului UEFA Europa League, vor fi conduse de arbitri din Suedia, Italia şi Germania, în timp ce pentru FC Vaslui nu a fost desemnat de UEFA arbitrul partidei. Întâlnirea Steaua - Grasshopper Zurich, care se va disputa de la ora 20.45, va fi condusă la centru de suedezul Jonas Eriksson. Partida Hajduk Split - Unirea Urziceni, care va începe de la ora 21.30, va fi condusă de centralul italian Antonio Damato. Germanul Floryan Meyer va fi centralul care va arbitra confruntarea FC Timişoara - Manchester City, care va începe la ora 20.45.

MECI PENTRU BECKENBAUER

Echipa Bayern Munchen, campioana en titre a Germaniei, va întâlni formaţia Real Madrid, în această seară, de la ora 21.45, pe stadionul “Allianz-Arena”, într-un meci de adio pentru Franz Beckenbauer, la 33 de ani de când “Kaiser-ul” a plecat de la gruparea bavareză la New York Cosmos, când era fotbalist. „Ceea ce s-a petrecut la plecarea sa, în 1977, nu a fost demn de Bayern. Fără îndoială Beckenbauer este personalitatea cea mai marcantă din istoria clubului”, a declarat preşedintele clubului german, Karl-Heinz Rummenigge. Cea mai titrată grupare din fotbalul german a refuzat, când Beckenbauer era fotbalist, să îi organizeze un meci de adio, cum se procedează în cazul jucătorilor marcanţi. Franz Beckenbauer a evoluat la Bayern Munchen în perioada 1964-1977, câştigând cu această echipă de patru ori campionatul Germaniei, de patru ori Cupa Germaniei şi de trei ori Liga Campionilor. Beckenbauer a jucat în campionatul din SUA în perioada 1977-1980 şi în 1983, între timp fiind legitimat şi la SV Hamburg (1980-1982). În vârstă de 64 de ani, Beckenbauer a părăsit, la sfârşitul anului 2009, postul de preşedinte al consiliului de supraveghere la Bayern Munchen, grupare la care a fost numit preşedinte de onoare.

OMAGIU LUI BECKHAM

Premierul britanic David Cameron l-a descris pe David Beckham drept un “exemplu incredibil pentru sport”, a doua zi după ce selecţionerul Angliei, Fabio Capello, anunţase că nu-l va mai convoca pe jucătorul de la Los Angeles Galaxy. „Vreau să-i aduc un omagiu unui om care, în opinia mea, a fost un exemplu incredibil pentru sport. Nu vom uita niciodată superbele lovituri libere şi marile momente în care a fost protagonist. Sunt convins că mulţi oameni vor fi trişti pentru că nu va juca în naţionala Angliei”, a declarat Cameron, ieri, în timpul unui discurs despre industria turismului. În schimb, premierul conservator a refuzat să-şi exprime părerea privind decizia selecţionerului Fabio Capello de a renunţa la Beckham. „Am învăţat multe lucruri în primele trei luni ca premier şi unul dintre ele este că selecţionerul Angliei trebuie să fie lăsat să se ocupe de echipa Angliei. Şi sper că pe mine mă va lăsa să conduc ţara”, a adăugat Cameron zâmbind. Miercuri, Capello a declarat, înainte de meciul amical cu Ungaria, scor 2-1, că Beckham, care la 35 de ani are 115 selecţii, este probabil “prea bătrân” pentru a continua să facă parte din planurile sale.

BALLACK VA REPRIMI BANDEROLA DE CĂPITAN AL NAŢIONALEI GERMANIEI

Fotbalistul echipei Bayer Leverkusen, Michael Ballack, care a ratat participarea la Cupa Mondială din cauza unei accidentări, a declarat, ieri, că a primit asigurări din partea selecţionerului Joachim Low că i se va înapoia banderola de căpitan al naţionalei Germaniei, când va reveni în echipă. „Am aşteptat să se termine Cupa Mondială pentru a-l suna pe Jogi Low. Iar selecţionerul m-a asigurat că nu am niciun motiv de îngrijorare şi că trebuie să fiu liniştit”, a spus Ballack. Naţionala Germaniei s-a clasat la CM din Africa de Sud pe locul 3. La această competiţie banderola de căpitan a fost purtată de Philipp Lahm, care şi-a manifestat dorinţa de a o păstra. Managerul general al naţionalei Germaniei, Oliver Bierhoff, a declarat, miercuri, că Ballack îşi doreşte în continuare să joace în selecţionata germană, chiar dacă nu mai este căpitan. „Nu am înţeles declaraţiile managerului general”, a reacţionat Ballack. Tot miercuri, Low a afirmat că va desemna căpitanul echipei Germaniei la începutul lunii septembrie. Ballack, în vârstă de 33 de ani, a fost selecţionat până în prezent de 98 de ori în prima reprezentativă a ţării sale.

POULSEN, DE LA JUVENTUS LA LIVERPOOL

Gruparea Juventus Torino a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că l-a transferat pe mijlocaşul danez Christian Poulsen la clubul englez Liverpool. Poulsen, în vârstă de 30 de ani, a efectuat vizita medicală şi a semnat un contract pe trei sezoane. Transferul s-a realizat pentru suma de 5,475 milioane de euro, sumă ce va fi plătită în două rate: 2,725 milioane de euro la semnarea contractului şi 2,75 milioane de euro până la iulie 2011.

UN CONSORŢIU THAILANDEZ A CUMPĂRAT CLUBUL LEICESTER

Un consorţiu thailandez condus de omul de afaceri Aiyawatt Raksriaksorn a cumpărat clubul Leicester, din liga a doua engleză, a anunţat, ieri, fostul proprietar al grupării, Milan Mandarici, care rămâne în funcţia de preşedinte. „Acest acord aduce noi forţe şi energie clubului Leicester şi oferă o oportunitate extraordinară suporterilor şi grupării”, a explicat Mandarici într-un comunicat. Raksriaksorn este proprietarul unei firme de duty free, King Power Group, care este şi sponsorul principal al clubului englez. Detaliile acordului nu au fost dezvăluite, dar Mandarici a explicat că această tranzacţie reprezintă ambiţia de a obţine promovarea în Premier League şi puterea financiară pentru a întări echipa şi centrul de formare. „Suntem foarte mulţumiţi. Iubesc fotbalul şi văd în Leicester un club cu mult potenţial. Există toate ingredientele pentru a duce echipa înainte”, a afirmat şi Raksriaksorn, în acelaşi comunicat.