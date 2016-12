S - LEAGUE DIN SEZONUL 2011-2012

Reprezentanţii federaţiilor din ţările ex-iugoslave, Serbia, Slovenia, Croaţia, Macedonia, Muntenegru şi Bosnia Herţegovina, dar şi cele din Ungaria şi Austria, se vor întâlni în perioada următoare pentru un acord în vederea stabilirii Asociaţiei de Handbal din Europa de Sud (SEHA) şi constituirea S - Ligii Regionale, cu maximum de 16 echipe şi cu un nume de sponsor principal (Sparkasse Erste Bank). S-League va începe din sezon 2011-2012 şi vor participa câte două din fiecare ţară, cu excepţia Bosniei Heţegovina care va înscrie trei echipe. EHF şi IHF sprijină puternic acest tip de Ligă, ceea ce este foarte important pentru toţi participanţii acest proiect.

ZIDANE VA PARTICIPA LA UN ANTRENAMENT AL FRANŢEI

Fostul campion european şi mondial cu naţionala Franţei, Zinedine Zidane, va participa, în luna septembrie, la un antrenament al naţionalei Franţei, la invitaţia selecţionerului Laurent Blanc, tehnicianul dorind să realizeze “zile tematice“ în care foste vedete să îşi împărtăşească experienţele. Potrivit jurnalului francez, Zidane şi-a dat acordul nu numai pentru a discuta cu jucătorii şi ci pentru a participa la o şedinţă de pregătire. Zinedine Zidane va inaugura “zilele tematice“ înainte de primele meciuri ale Franţei din preliminariile Euro-2012, cu Belarus şi Bosnia, de la 3 şi 7 septembrie.

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE UEFA

Componenţii echipei spaniole Real Mallorca, au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui UEFA, Michel Platini, pentru a protesta faţă de neadmiterea formaţiei spaniole în Liga Europa din cauza problemelor financiare. „Cu siguranţă clubul nostru are probleme - cine nu are astăzi? În mod sigur sunteţi la curent cu situaţia tuturor cluburilor de fotbal. Noi ne-am făcut datoria, am calificat echipa într-o competiţie europeană. Dar suntem privaţi de ceea ce am obţinut cu atâta luptă şi nu ştim ce să credem“, se arată în scrisoarea echipei iberice. Jucătorii au cerut ca UEFA să ţină cont mai degrabă de criteriile sportive decât de cele financiare. UEFA a decis, sâmbătă, să admită echipa spaniolă Villarreal în ediţia 2010/2011 a Ligii Europa, după ce, joia trecută, a exclus formaţia Real Mallorca, care are o situaţie financiară dificilă. Real Mallorca a terminat ediţia 2009/2010 a campionatului Spaniei pe locul 5, iar pe poziţia a şasea s-a clasat Getafe, de asemenea calificată în Liga Europa. Villarreal a ocupat locul 7, astfel că înlocuieşte echipa Real Mallorca, conform regulamentului UEFA. Neacceptarea în Liga Europa a echipei Real Mallorca, care are datorii de peste 60 de milioane de euro, i-a indignat pe responsabilii clubului, care au anunţat că vor să facă apel şi să recurgă la toate căile legale pentru a opri această “nedreptate“.

MARADONA IESE LA ATAC

Fostul selecţioner al Argentinei, Diego Maradona, l-a acuzat pe preşedintele forului, Julio Grondona, că l-a minţit şi pe managerul Carlos Bilardo că l-a trădat, după ce federaţia argentiană nu a dorit să-i prelungească contractul. „Grondona m-a minţit, Bilardo m-a trădat. Grondona a spus, după eliminarea de la Cupa Mondială (n.r. - în sferturile de finală), în faţa martorilor şi a jucătorilor că este foarte mulţumit de munca efectuată şi că vrea să rămân. La revenirea în Argentina, lucrurile au luat o turnură bizară, iar luni m-am întâlnit cu Grondona. După cinci minute, mi-a spus că el ar vrea ca eu să rămân, dar că şapte persoane din staful meu tehnic nu trebuie să continue. Când îmi spune aşa ceva vrea să spună că nu vrea să rămân. Ştie că este imposibil să rămân fără colaboratorii mei. Bilardo a lucrat din umbră pentru a mă da afară“, a spus Maradona. Federaţia Argentiniană de Fotbal a decis, marţi, să nu-i prelungească contractul selecţionerului Diego Armando Maradona, la trei săptămâni după eliminarea de la Cupa Mondială din Africa de Sud. Naţionala Argentinei va fi condusă, provizoriu, de Sergio Batista, care va conduce echipa la amicalul cu Irlanda, de pe 11 august, la Dublin. Conform presei argentiniene, principalul favorit la preluarea funcţie de selecţioner este Alejandro Sabella, în vârstă de 55 de ani, care a câştigat, în 1999, Copa Libertadores şi Liga Campionilor Americii de Sud cu Estudiantes La Plata.

OLYMPIQUE MARSEILLE A CÂŞTIGAT SUPERCUPA FRANŢEI

Echipa Olympique Marseille a câştigat, miercuri, Trofeul Campionilor, varianta franceză a Supercupei, învingând formaţia Paris Saint Germain, la Rades, cu scorul de 5-4 (0-0) în urma loviturilor de departajare. Olympique Marseille a câştigat, în sezonul 2009 / 2010 campionatul Franţei, iar adversara PSG s-a impus în campionatul trecut în Cupa Franţei. La loviturile de departajare, pentru învingători au marcat Taiwo, Ben Arfa, Kabore, Gnabouyou şi Cisse, în timp ce Lucho a ratat. Paris Saint Germain a punctat prin Jallet, Nene, Kezman şi Makelele, iar Luyindula şi Giuly au ratat. La partida disputată în Tunisia au asistat aproximativ 55.000 de spectatori.

FEDERER VA COLABORA CU FOSTUL ANTRENOR AL LUI PETE SAMPRAS

Tenismanul elveţian Roger Federer, numărul 3 mondial, a anunţat pe site-ul său oficial, că va colabora cu Paul Annacone, fostul antrenor al lui Pete Sampras. “Căutam să adaug pe cineva echipei mele şi m-am hotărât să colaborez cu Paul Annacone”, a precizat Federer. Fostul lider mondial s-a pregătit până în prezent cu mai mulţi antrenori: Peter Carter, Peter Lundgren, Tony Roche şi Severin Luthi, antrenorul Elveţiei pentru Cupa Davis. Tenismanul a precizat că mai întâi va exista o perioadă de încercare pentru a vedea cum se desfăşoară colaborarea cu Annacone. În vârstă de 47 de ani, Annacone, l-a antrenat pe Sampras în perioada 1995-2001. Din 2008, el este antrenorul echipei de Cupa Davis a Marii Britanii.

IVORIANUL TRAORE VA JUCA PENTRU... BURKINA FASO

Deranjat de faptul că nu a fost convocat pentru turneul final al CM 2010, Lacina Traore a decis să nu mai joace niciodată pentru reprezentativa Coastei de Fildeş. Traore va fi coleg din acest an cu Yssouf Kone şi la naţionala statului Burkina Faso. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost deja convocat pentru amicalul pe care Burkina Faso îl va disputa pe 11 august, la Paris, împotriva naţionalei Republicii Democratice Congo.

BECKHAM AR PUTEA RELUA PREGĂTIREA LA SFÂRŞITUL LUNII AUGUST

Fotbalistul englez David Beckham ar putea relua antrenamentele la sfârşitul lui august, a afirmat antrenorul său de la Los Angeles Galaxy, Bruce Arena. Mijlocaşul a suferit în martie o ruptură la tendonul lui Ahile şi a fost operat, ratând CM din Africa de Sud. Arena a făcut această declaraţie după meciul dintre selecţionata MLS (campionatul nord-american) şi prima echipă din cariera lui Beckham, Manchester United. Amicalul a fost câştigat de United cu 5-2. Sezonul regulat din MLS se încheie la sfârşitul lui octombrie. Galaxy, care conduce în Conferinţa de Vest, va fi implicată probabil în play-off-urile din noiembrie, care va decide titlul de campioană.

ANELKA VA CHEMA L\'EQUIPE ÎN JUSTIŢIE!

Conform cotidianului Le Parisien, Nicolas Anelka a depus o plângere pentru defăimare contra jurnalului de sport L\'Equipe, care „nu a reprodus cu exactitate spusele sale”. Pe 19 iunie, la două zile după înfrângerea Franţei în faţa Mexicului, la CM din Africa de Sud, cotidianul sportiv titra un articol cu o înjurătură a lui Anelka la adresa lui Raymond Domenech! În urma acestui scandal, Anelka a fost exclus din echipa naţională şi trimis acasă cu câteva zile înainte de întoarcerea coechipierilor săi.

PREMIER LEAGUE INTERZICE VUVUZELELE

Şapte cluburi din prima ligă engleză de fotbal au decis să interzică, pe stadioanele lor, utilizarea vuvuzelelor, trompetele sud-africane devenite celebre cu ocazia CM 2010. Nou-promovata West Bromwich Albion, la care evoluează ex-dinamovistul Gabriel Tamaş, este ultima formaţie care s-a alăturat acestei iniţiative, anunţată anterior de echipele Tottenham Hotspur, Arsenal Londra, Birmingham City, Everton, Fulham şi West Ham United. Cluburile respective au argumentat că vuvuzelele contravin regulamentelor de securitate pe stadioane, ele nepermiţând ascultarea anunţurilor oficiale ale cranicilor arenelor. În plus, trompetele sud-africane nu sunt deloc populare în rândul suporterilor englezi.

DISPENSE DE RAMADAN, PENTRU FOTBALIŞTII MUSULMANI DIN GERMANIA

O organizaţie musulmană şi autorităţile germane din mediul fotbalistic au anunţat că fotbaliştii de religie islamică vor primi dispense de a mânca în perioada postului Ramadanului. Anunţul vine după o dispută în care a fost implicat clubul de divizie secundă FSV Frankfurt, care anul trecut şi-a avertizat formal trei dintre jucători pentru că posteau pe perioada Ramadanului, perioadă în care credincioşii musulmani trebuie să se abţină să mănânce de la răsărit şi până la apusul soarelui. Consiliul Central al Musulmanilor susţine că a solicitat sfatul Institutului teologic sunnit Al-Azhar, din Egipt, pentru a rezolva această controversă. Conform răspunsului teologilor, un fotbalist este constrâns de contract să joace fotbal chiar şi în perioada Ramadanului, iar acest contract reprezintă singura sa sursă de venit. În cazul în care postul îi afectează performanţele sportive şi îl împiedică să-şi facă meseria, atunci fotbalistul poate să mănânce normal.

PETACCHI, SUSPECT DE DOPAJ

Ciclistul italian Alessandro Petacchi, recentul câştigător al tricoului verde, al sprinterilor, în Turul Franţei, a fost convocat pentru data de 3 august la Roma, de către procurorul antidopaj al Comitetului olimpic naţional italian (CONI). Petacchi nu s-a prezentat miercuri, la sfatul avocatului său Virginio Angelini, în faţa anchetatorilor brigăzii specializate (NAS) din Florenţa, care voiau să-l audieze în legătură cu posibilele violări ale regulilor antidopaj. În timpul Turului Franţei, el s-a declarat străin de această poveste, instrumentată de procurorul din Padova, Benedetto Roberti. Ancheta a prevăzut şi percheziţii la domiciliul lui Lorenzo Bernucci, un alt alergător al echipei Lampre, la care anchetatorii ar fi găsit substanţe interzise, în special albumină umană. A fost percheziţionat şi domiciliul lui Petacchi.