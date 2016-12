DUELURI DOBROGENE ÎN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL

Sâmbătă, de la ora 17.30, sunt programate partidele din turul al doilea al Cupei României la fotbal, ediţia 2010-2011, faza naţională. Formaţiile constănţene programate în acest tur se vor întâlni între ele! AS Carvăn-Lipniţa (Liga a IV-a), câştigătoarea fazei pe judeţ, va avea ca adversară pe Callatis Mangalia (Liga a III-a), iar CSM Medgidia (echipă retrogradată din Liga a III-a) va primi vizita echipei CS Eforie (Liga a III-a). La Medgidia sunt însă probleme financiare nerezolvate, care pun în pericol disputarea meciului. „Dacă vom reuşi să avem un buget sigur pentru sezonul viitor, vom evolua tot în Liga a III-a. Am făcut deja cerere la federaţie în acest sens. Avem promisiuni de la Primăria Medgidia că va ţine echipa. Despre meciul de cupă, nu vă pot spune acum prea multe. Eu, personal, le-am promis băieţilor că vom achita săptămâna aceasta cel puţin un salariu restant, iar atunci îi aşteptăm şi la antrenamente. Până atunci, însă...”, a declarat Mihai Cioti, preşedintele clubului din Medgidia, care speră ca până joi problema să fie rezolvată.

AMICAL CS EFORIE - VIITORUL PECINEAGA

Astăzi, de la ora 18.00, CS Eforie va disputa o nouă partidă de verificare, urmând să întâlnească, pe teren propriu, formaţia Viitorul Pecineaga. „Am înţeles că au o echipă bună, cu jucători care au activat sezonul trecut la GSIB Mangalia. Sper să fie un test bun pentru noi”, a declarat antrenorul celor de la Eforie, Gabriel Şimu.

ARBITRII MARTIŞ ŞI SEREA RĂMÂN ÎN AREST

Tribunalul Argeş a decis, ieri, menţinerea măsurii arestării preventive a arbitrilor Marius Martiş şi Ionică Serea, trimişi în judecată pentru fapte de corupţie alături de Cornel Penescu şi de fostul director al firmei PIC, Liviu Făcăleaţă, astfel că cei doi vor rămâne în arest încă 60 de zile. Potrivit reprezentanţilor Tribunalului Argeş, instanţa a mai judecat şi cererea de eliberare provizorie sub control judiciar formulată de Marius Martiş pe care a respins-o ca neîntemeiată. Ambele decizii ale Tribunalului Argeş nu sunt definitive, putând fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Piteşti, în termen de 24 de ore de la pronunţare. Cei doi arbitri, aflaţi în prezent în Penitenciarul Colibaşi, au fost arestaţi pe 30 aprilie, iar ceilalţi doi inculpaţi din dosar, Penescu şi Făcăleaţă, pe 11 mai. Aceştia din urmă au fost însă puşi în libertate sub control judiciar de Curtea de Apel Piteşti după mai puţin de două săptămâni. Procurorii Serviciului Teritorial Piteşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au trimis în judecată pe cei patru pe 21 mai, în noul dosar care vizează corupţia din fotbal. Penescu a fost trimis în judecată pentru dare de mită, Serea pentru luare de mită, în timp ce Făcăleaţă şi Martiş sunt acuzaţi de complicitate la infracţiunea de luare de mită. Judecarea pe fond a procesului este programată să înceapă pe 7 septembrie.

FC BARCELONA, PIERDERI FINANCIARE DE 77 MILIOANE DE EURO

FC Barcelona a anunţat, ieri, după realizarea unui nou audit, că cifrele prezentate de fosta conducere privind rezultatele financiare pentru 2009-2010 “nu reflectă o imagine reală”, catalanii înregistrând de fapt pierderi financiare de peste 77 milioane de euro, şi nu profit, aşa cum s-a relatat iniţial. La începutul lunii iulie, înainte de încheierea mandatului de către preşedintele Joan Laporta, FC Barcelona a anunţat o cifră de afaceri record în sezonul 2009-2010 de 445,5 şi milioane de euro şi un profit de 11,1 milioane de euro, faţă de 9 milioane de euro cât se înregistrase în sezonul 2008-2009. Vicepreşedintele FC Barcelona, Javier Faus, a exclus posibilitatea ca fostul preşedinte, Joan Laporta, înlocuit de Sandro Rosell, să fi comis vreo iregularitate. De asemenea, Faus a menţionat că datoria Barcelonei se ridică la 442 milioane de euro, “fiind cea mai mare din istoria clubului”, iar cheltuielile de exploatare s-au ridicat la 480 de milioane de euro în exerciţiul financiar precedent. În principal, pierderea financiară a fost cauzată de reducerea valorii contractului pentru drepturile de televizare. FC Barcelona a obţinut, la mijlocul lunii iulie, un împrumut de 155 de milioane de euro, pentru a nu avea probleme cu lichidităţile, însă antrenorul Josep Guardiola dispune în continuare de 50 de milioane de euro pe an pentru transferuri.

RONALDINHO RĂMÂNE LA AC MILAN

Roberto De Assis, fratele şi procuratorul brazilianului Ronaldinho, a afirmat că fostul internaţional brazilian va rămâne şi în acest sezon la AC Milan. „Ronaldinho este fericit la Milan. Este la Milan şi va rămâne aici. Suporterilor le transmit să stea liniştiţi. În privinţa prelungirii contractului, care se va încheia în vara viitoare, discutăm de şase luni”, a spus De Assis, după o întâlnire cu Adriano Galliani, administratorul delegat al clubului AC Milan. Conform presei italiene, Galliani i-a propus lui Ronaldinho prelungirea contractului până în 2014.

REMANIERE ÎN LOTUL BRAZILIEI

Din lotul Braziliei care a participat la CM din Africa de Sud, noul selecţioner Mano Menezes, doar Robinho, Ramires, Dani Alves şi Thiago Silva mai fac parte din lotul pentru amicalul cu SUA, care se va disputa pe 10 august. Iată cei 24 de jucători convocaţi pentru amicalul cu SUA - portari: Renan (Avai), Jefferson (Botafogo), Victor (Gremio Porto Alegre); fundaşi: Rafael (Manchester United), Marcelo (Real Madrid), Andre Santos (Fenerbahce Istanbul), Dani Alves (FC Barcelona), David Luiz (Benfica Lisabona), Henrique (Racing Santander), Rever (Atletico Mineiro), Thiago Silva (AC Milan); mijlocaşi: Ederson (Olympique Lyon), Carlos Eduardo (Hoffenheim), Hernanes (Sao Paulo), Sandro (Internacional Porto Alegre), Paulo Henrique Ganso (FC Santos), Lucas Leiva (FC Liverpool), Jucilei (Corinthians), Ramires (Benfica Lisabona); atacanţi: Robinho, Neymar, Andre (toţi FC Santos), Alexandre Pato (AC Milan), Diego Tardelli (Atletico Mineiro).

MAICON, TOT MAI APROAPE DE REAL MADRID

Oficializarea transferului fundaşului dreapta brazilian Douglas Maicon de la Inter Milano la Real Madrid pare a fi doar o chestiune de zile, după ce formaţia spaniolă a ajuns, se pare, la un acord cu gruparea milaneză. După mai multe rânduri de negocieri, patronul Interului, Massimo Moratti, a reuşit să obţină 28 de milioane de euro în schimbul fundaşului dreapta. Singurul aspect care mai trebuie stabilit este salariul stagional al lui Maicon. Acesta solicită 6 milioane de euro pentru fiecare an, în timp ce preşedintele madrilenilor, Florentino Perez, ar dori să ofere maximum 5,5 milioane euro. Moratti a obţinut din vânzările jucătorilor 72 de milioane de euro în această vară. De la Inter au plecat Balotelli, Quaresma, Maicon şi un pachet de trei tineri direcţionati spre AC Milan. Plecarile de la Inter nu se opresc aici. Pe listă se mai află Rivas, Suazo, Burdisso, Krhin, Obinna şi, posibil, Muntari.

GUTI A SEMNAT CU BEŞIKTAŞ

Mijlocaşul spaniol Jose Maria Gutierrez „Guti”, care şi-a încheiat contractul cu Real Madrid, a semnat o înţelegere pe două sezoane cu Beşiktaş Istanbul. „Jucătorul va avea un salariu anual de 2,7 milioane de euro”, se arată într-un comunicat al grupării turce. Guti, în vârstă de 33 de ani, a trecut, ieri, controlul medical, la un spital din Istanbul, apoi a fost prezentat în tricoul noii sale formaţii. Guti, care a jucat de-a lungul carierei sale numai pentru Real Madrid, a fost folosit foarte puţin în sezonul trecut şi nu făcea parte din planurile noului antrenor, portughezul Jose Mourinho.

MARADONA PUNE CONDIŢII

Diego Maradona a afirmat că vrea să rămână selecţioner al naţionalei de fotbal a Argentinei, însă numai dacă va deţine controlul absolut în privinţa alegerii colaboratorilor. Maradona a explicat că va rămâne selecţioner numai dacă îşi va putea păstra colaboratorii, el neacceptând să i se impună nimic. „Am avut o discuţie cu preşedintele federaţiei, Julio Grondona, iar în această săptămână voi hotărî dacă rămân sau nu în funcţie. Voi rămâne dacă Grondona acceptă solicitările mele. Am dorinţa de a continua, pentru că am vorbit cu jucătorii şi am susţinerea lor”, a declarat Maradona. Presa locală afirmă că Grondona doreşte înlăturarea antrenorului secund Alejandro Mancuso. Un purtător de cuvânt al federaţiei a anunţat că Grondona îi solicitase lui Maradona să continue până la CM din 2014, în ciuda înfrângerii severe în faţa Germaniei, 0-4 la turneul final din Africa de Sud. Argentina nu a mai câştigat o competiţie importantă de la Copa America 1993 şi va găzdui următoarea ediţie a turneului respectiv, în anul 2011.

CONTADOR, PRIMIT DE ŞEFUL GUVERNULUI SPANIOL

Ciclistul spaniol al echipei Astana, Alberto Contador, câştigător al Turul Franţei 2010, a ajuns, luni după-amiază, la Madrid şi a fost primit de şeful guvernului Jose Luis Rodriguez Zapatero. „Contador este un exemplu de muncă şi tenacitate, un bun exemplu de cum trebuie să lupţi şi să te comporţi în sport”, a declarat Zapatero, care a precizat că aşteaptă al patrulea succes al rutierului în Turul Franţei. După întâlnirea cu şeful guvernului, Contador a fost sărbătorit de fani la Pinto, localitate unde îşi are reşedinţa.

FRAŢII SCHLECK VOR PARTICIPA ÎN LA VUELTA

Cicliştii Andy şi Frank Schleck (Luxemburg) se vor alinia la startul Turului Spaniei, ediţia 2010, programat între 26 august şi 19 septembrie. Frank Schleck este refăcut după fractura de claviculă pe care a suferit-o în etapa a treia a Turului Franţei. În schimb, prezenţa în La Vuelta a lui Alberto Contador, proaspătul câştigător al Turului Franţei, este improbabilă, chiar dacă organizatorii încă îl mai aşteaptă pe rutierul spaniol să se hotărască. Denis Menchov, al treilea în Le Tour, după Contador şi Andy Schleck, şi Mark Cavendish, care şi-a adjudecat cinci etape în Marea Buclă, se vor alinia şi la startul prevăzut la Sevilla.

ECHIPA RADIOSHACK, ÎN FAŢA COMISIEI DE DISCIPLINĂ A UCI

Echipa lui Lance Armstrong, RadioShack, a fost convocată în faţa Comisiei de Disciplină a Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI) pentru folosirea unui echipament neoficial la festivitatea de premiere a Turului Franţei, a anunţat UCI. Armstrong şi coechipierii săi au vrut să folosească, în ultima etapă, un echipament ce făcea referire la cele 28 de milioane de persoane bolnave de cancer în lume, dar au fost împiedicaţi de oficialii Turului. Totuşi, cicliştii au urcat pe podiumul amplasat pe Champs-Elysees cu ţinuta respectivă. „UCI regretă că iniţiativa pentru o cauză aşa nobilă ca lupta împotriva cancerului nu a fost coordonată în prealabil cu organizatorii şi cu comisarii cursei, ceea ce ar fi permis să se înscrie în cadrul regulamentului. Echipa RadioShack a încălcat regulamentul purtând un echipament incorect pe podium la ceremonie”, a explicat UCI, care a adăugat că şi managerul formaţiei americane a fost convocat la Comisia de Disciplină. Totuşi, forul ciclist internaţional a precizat că posibila amendă dictată echipei RadioShack în acest caz va fi vărsată Ligii elveţiene de luptă împotriva cancerului.