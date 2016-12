BOCA JUNIORS - GREEN TEAM, DERBY-UL RUNDEI ÎN CN DE FOTBAL PE PLAJĂ

Programul partidelor din etapa a patra a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă - sâmbătă, ora 16.00: Telegraf & Neptun TV - Melody (Grupa B); ora 17.00: Total Fitness - RAR (Grupa A); ora 19.00: Scuba - Hiba (Grupa B). De la ora 18.00, pe terenul de la Melody va avea loc un meci demonstrativ între “Echipa invitaţilor Gazetei Sporturilor” şi “Echipa Carlsberg”; duminică - ora 17.00: FC Lumina - CS Eforie (Grupa A); ora 18.00: Boca Juniors - Green Team (Grupa A); ora 19.00: Galacticii Costineşti - Steaua Dorobanţu (Grupa B). În Grupa A, Sport Prim Oltina stă. Ediţia a VI-a a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă se desfăşoară sub egida Federaţiei Române de Fotbal, cu sprijinul DSJ şi AJF Constanţa, şi este sponsorizată de Carlsberg, Bilbor şi Avon. Parteneri media: Telegraf şi Neptun TV.

O NOUĂ PARTIDĂ DE VERIFICARE PENTRU CALLATIS

Callatis Mangalia va disputa sâmbătă, de la ora 10.00, la Călăraşi, împotriva echipei Dunărea din localitate, ultimul test înainte de plecare în cantonamentul montan de la Tărlungeni. Cu această ocazie, antrenorul Cristian Cămui se va edifica şi asupra lotului care va pleca în cantonamentul de la munte. „În mare cam ştiu lotul cu care vom pleca în cantonament şi cu care vom şi aborda noul sezon. Doar una-două modificări cred că ar mai putea apărea faţă de cei care au jucat în meciul de verificare cu Eforie (n.r. - câştigat, miercuri, de Callatis, cu 3-0)”, a declarat Cămui.

AMICAL CS EFORIE - PERLA MURFATLAR

Sâmbătă, de la ora 10.00, la Eforie, formaţia din localitate, pregătită de Gabriel Şimu, va susţine o nouă partidă de verificare. Adversara echipei din eşalonul al treilea va fi Perla Murfatlar, formaţie care a terminat pe locul 5 ultima ediţie de campionat din Liga a IV-a, Seria Vest. De remarcat că, din cei 25 de jucători ai celor din Eforie, 16 au sub 21 de ani: Pascale (portar), Pisciali, R. Pascale, Boritz, Şuta, Dragomir, Niţescu, Pelican, Leonte, Purcărea, Carapcea, Bambergher, Paraschiv, Roman, M. Petre şi Medjitov.

DINAMO, ÎN TURUL 3 PRELIMINAR AL LIGII EUROPA

Echipa Dinamo Bucureşti s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Europa, cu scorul general de 7-1, după ce a învins, joi seară, pe teren propriu, cu 5-1 (Andrei Cristea 3, Adrian Cristea 32, N’Doye 45, C. Munteanu 58, Torje 61-pen. / Adaramola 90), formaţia moldoveană Olimpia Bălţi, în manşa secundă a turului 2 preliminar al competiţiei. În tur, Dinamo a câştigat, cu 2-0, meciul disputat în deplasare. Dinamo va întâlni în turul 3 preliminar formaţia croată Hajduk Split, prima manşă fiind programată pe 29 iulie, pe teren propriu, iar manşa secundă, în deplasare, pe 4 august.

MECIUL SANT JULIA - MYPA, SUSPENDAT DIN CAUZA UNEI FURTUNI

Meciul dintre UE Sant Julia (Andorra) şi Myllykosken Pallo-47 (Finlanda), din manşa secundă a turului 2 preliminar al Ligii Europa, în urma căruia va fi decisă adversara echipei FC Timişoara în turul 3 preliminar al competiţiei, a fost suspendat, joi seară, din cauza unei furturi. Partida a fost suspendată, în min. 80, când Mypa conducea cu 1-0, în urma golului marcat de Votinov, în min. 30. În tur, Myllykosken Pallo-47 a trecut de UE Sant Julia, scor 3-0. Partida s-a rejucat vineri seară şi a luat sfârşit după închiderea ediţiei. La pauză, Mypa conducea cu 2-0, în urma golurilor marcate de acelaşi Votinov, în min. 7 şi 14. FC Timişoara va întâlni învingătoarea dublei manşe dintre Myllykosken Pallo-47 (Finlanda) şi UE Sant Julia (Andorra), în turul 3 preliminar al Ligii Europa. Prima manşă, pe care FC Timişoara o va disputa pe teren propriu, va avea loc pe 29 iulie, în timp ce manşa secundă este programată pe 4 august.

DUCHAUSSOY, PREŞEDINTE INTERIMAR AL FEDERAŢIEI FRANCEZE DE FOTBAL

Fernand Duchaussoy a fost ales, vineri, preşedinte interimar al Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), înlocuindu-l pe Jean-Pierre Escalettes, care a demisionat din funcţie pe 28 iunie, a anunţat conducătorul Ligii Profesioniste (LFP), Frederic Thiriez. În vârstă de 67 de ani, Duchaussoy, preşedintele Ligii de Fotbal Amator (LFA), a fost singurul candidat pentru funcţia de şef al FFF. Noul selecţioner al Franţei, Laurent Blanc, a propus, vineri, Consiliului Federal al forului francez să nu convoace niciun jucător din cei 23 prezenţi în lotul pentru CM din Africa de Sud în vederea partidei amicale cu Norvegia, programată pe 11 august, la Oslo, cererea sa fiind acceptată. Potrivit unui comunicat al FFF, Blanc va comunica lista jucătorilor reţinuţi pentru partida amicală cu Norvegia pe 5 august. Potrivit AFP, această decizie pare să fie o sancţiune colectivă după dezastrul de la Cupa Mondială, unde naţionala Franţei a părăsit competiţia în din faza grupelor, acumulând un singur punct. Franţa este adversara României în preliminariile Campionatului European din 2012.

RAMALHO, NOUL SELECŢIONER AL BRAZILIEI

Antrenorul echipei Fluminense, Muricy Ramalho, a fost numit la conducerea tehnică a reprezentativei Braziliei, rămasă fără selecţioner după ce Confederaţia Braziliană de Fotbal a anunţat “concedierea” lui Carlos Dunga, după eliminarea de la Cupa Mondială, informează Gazzetta dello Sport. Informaţia a fost difuzată de presa braziliană, însă nu există nicio confirmare oficială. În vârstă de 54 de ani, Muricy Ramalho, care antrenează echipa Fluminese, actual lider al campionatului brazilian, a câştigat trei titluri naţionale cu echipa Sao Paulo, în 2006, 2007 şi 2008. Brazilia a fost eliminată în sferturile de finală la Cupa Mondială din Africa de Sud, după ce a fost învinsă, cu 2-1, de Olanda.

RONALDO CREDE CĂ AR TREBUI SĂ SE RETRAGĂ

Fostul “galactic” de la Real Madrid, Ronaldo, acum la formaţia braziliană Corinthians, a afirmat că este afectat de trecerea anilor şi că trupul său nu mai rezistă şi îl împiedică să îşi continue activitatea de fotbalist. „Îmbătrânesc şi corpul îmi cere să mă opresc”, a spus Ronaldo, care la cei 33 de ani ai săi ar putea să-şi încheie cariera. În urmă cu o lună, Ronaldo a recunoscut că este gras, dar a precizat că nu se gândeşte la retragere. „Sunt gras, dar nu mă retrag. Corpul se lamentează tot mai mult. Este rău să fii gras. Nu mă simt deloc bine. Nu am oscilaţii de greutate, dar la televizor par mult mai gras. Cine mă întâlneşte pe stradă îmi spune că la televizor par mai gras”, a afirmat atunci fotbalistul. Ronaldo a evoluat de-a lungul carierei, înainte de a ajunge la Corinthians, la echipele Cruzeiro (1993-94), PSV Eindhoven (1994-96), FC Barcelona (1996-97), Internazionale Milano (1997-2002), Real Madrid (2002-2007) şi AC Milan (2007-2008).

CRIS CONTINUĂ LA LYON

Fundaşul central Cris şi-a prelungit până în 2013 contractul cu echipa franceză Olympique Lyon. În vârstă de 33 de ani, brazilianul Cristiano Marques Gomes, mai avea un sezon de contract cu Olympique Lyon. El a evoluat pentru naţionala Braziliei în 22 de meciuri, iar la Cupa Mondială din 2006 a făcut parte din lotul ţării sale, dar nu a jucat. Cris, transferat la Olympique Lyon în august 2004, de la Cruzeiro Belo Horizonte, se află la al şaptelea sezon alături de echipa franceză.

HENRY A DEBUTAT CU GOL LA NEW YORK RED BULLS

Atacantul Thierry Henry, achiziţionat săptămâna trecută de New York Red Bulls, a debutat cu gol la echipa americană, el reuşind să înscrie în meciul amical cu Tottenham Hotspur, scor 1-2 (1-0). Henry, care a evoluat în prima repriză a meciului de joi, a înscris în min. 25. Golurile echipei Tottenham au fost marcate de Keane (min. 62) şi Bale (min. 72). La meciul de la New York au asistat 20.300 de spectatori.

MALLORCA, EXCLUSĂ DIN LIGA EUROPA

Clubul Real Mallorca a acuzat UEFA, pe site-ul său oficial, că a decis să n-o admită în Liga Europa în acest an fără să ofere argumente juridice atunci când şi-a anunţat hotărârea. „Comisia de Control şi Disciplină a UEFA afirmă că Real Mallorca nu întruneşte criteriile de admitere şi că licenţa nu i-a fost acordată clubului, conform regulamentului UEFA. Forul contrazice astfel propria sa decizie, deoarece RCD Mallorca a primit licenţa pe 14 mai. Clubul va studia paşii legali pe care îi poate face, atunci când va primi decizia completă”, se arată în comunicatul grupării spaniole. Potrivit presei iberice, excluderea se datorează problemelor financiare cu care se confruntă clubul, care în prezent are datorii de aproximativ 60 de milioane de euro. Real Mallorca a terminat ediţia trecută a campionatului Spaniei pe locul cinci şi s-a calificat în Liga Europa, gruparea baleară ratând pe finalul sezonului prezenţa în tururile preliminare ale Ligii Campionilor, o competiţie mult mai atractivă din punct de vedere financiar.

RAUL VA JUCA ÎN BUNDESLIGA!

Simbolul formaţiei spaniole Real Madrid, Raul Gonzalez, a semnat un contract pe doi ani cu FC Schalke 04 Gelsenkirchen! Potrivit publicaţiei Bild, fostul căpitan al echipei madrilene va avea în Germania un salariu anual de şase milioane de euro brut. Bild menţionează că directorul sportiv al clubului spaniol, Jorge Valdano, a aprobat acest transfer, chiar dacă jucătorul mai avea contract cu gruparea spaniolă până în 2011. La rândul său, cotidianul spaniol As scrie că informaţia nu a fost confirmată de oficialii clubului Schalke, deşi antrenorul formaţiei germane, Felix Magath, şi-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru aducerea lui Raul la echipa sa. Raul a înscris 276 de goluri în 658 de meciuri disputate în 14 ani la Real Madrid. După sosirea antrenorului portughez Jose Mourinho, jucătorul a fost informat de conducerea clubului că poate să-şi caute o nouă echipă, el primind oferte de la Red Bull New York (SUA), Blackburn Rovers (Anglia), din Italia şi din Qatar.

MARADONA ÎL ADMIRĂ PE HUGO CHAVEZ

În timpul unei vizite la Caracas, selecţionerul naţionalei de fotbal a Argentinei, Diego Maradona, a repetat că este un admirator al preşedintelui Venezuelei, Hugo Chavez, despre care a afirmat că îl va susţine până la moarte. „Este o onoare pentru mine să fiu alături de el, deoarece luptă pentru idealurile sale, pentru popor, pentru ţara sa”, le-a declarat Maradona jurnaliştilor la palatul prezidenţial, când se afla alături de Chavez. „Sunt cu el până la moarte”, a mai spus fostul mare fotbalist argentinian. Maradona a adăugat că intenţionează să viziteze Cuba pentru a se vedea cu Fidel Castro, „dacă totul decurge bine”, după întâlnirea sa de săptămâna viitoare cu preşedintele Federaţiei Argentiniene, Julio Grondona, când se aşteaptă ca El Pibe de Oro să anunţe că rămâne selecţioner. Maradona şi Chavez sunt doi prieteni care împărtăşesc dragostea pentru sport şi convingerile politice de stânga.

EGERVARI, NOUL SELECŢIONER AL UNGARIEI

Sandor Egervari a fost numit în funcţia de selecţioner al naţionalei de fotbal a Ungariei, după ce antrenorul olandez Erwin Koeman şi-a reziliat contractul, de comun acord cu forul fotbalistic maghiar. Egervari, în vârstă de 60 de ani, a câştigat titlul în Ungaria cu echipele Dunaferr (2000) şi MTK (1999, 2003). El se va afla pentru prima dată pe banca tehnică a echipei Ungariei la meciul amical cu Anglia din 11 august, de pe stadionul Wembley. Erwin Koeman se afla la conducerea tehnică a naţionalei Ungariei din 24 aprilie 2008. În mandatul său, Ungaria a înregistrat şapte victorii, patru rezultate de egalitate şi nouă înfrângeri. Din ultimele nouă meciuri disputate, naţionala ungară a câştigat doar unul.

REZULTATELE DIN TURUL 2 PRELIMINAR AL LIGII EUROPA

Rezultate înregistrate în meciurile disputate, joi, în manşa secundă a turului 2 preliminar al Ligii Europa: Mika - Rabotnicki 0-0 (în tur: 0-1), Teteks - Ventspils 3-1 (0-0), Torpedo Zhodino - OFK Belgrad 0-1 (2-2), Dukla Banska Bystrica - Zestafoni 1-0 (0-3), Mogren - Maccabi Tel-Aviv 2-1 (0-2), Spartak Zlatibor - Differdange’03 2-0 (3-3), Qarabag - Portadown 1-1 (2-1), Dinamo Tbilissi - Gelfe 2-1 (2-1), TPS Turku - Cercle Bruges 1-2 (1-0), Sibenik - Anorthosis Famagusta 0-3 - după prelungiri (2-0), Dnepr Mogilev - Stabaek 1-1 (2-2), Siroji Brijeg - Austria Viena 0-1 (2-2), Jelgava - Molde 2-1 (0-1), Banik Ostrava - WIT Georgia 0-0 (6-0), Sillamae Kalev - Dinamo Minsk 0-5 (1-5), Karpati Lvov - KR Reykjavik 3-2 (3-0), Dacia Chişinău - Kalmar FF 0-2 (0-0), Randers - Gorica 1-1 (3-0), FC Iskra-Stali - Elfsborg 0-1 (1-2), APOEL Nicosia - FK Tauras 3-1 (3-0), KF Tirana - FC Utrecht 1-1 (0-4), Bnei Yehuda Tel-Aviv - Shamrock Rovers 0-1 (1-1), Dinamo Bucureşti - Olimpia Bălţi 5-1 (2-0), Wisla Cracovia - KFK Siauliai 5-0 (2-0), FC Vaduz - Brondby 0-0 (0-3), Dundakl - Levski Sofia 0-2 (0-6), Vikingur - Beşiktaş Istanbul 0-4 (0-3), Ruch Chorzow - La Valletta 0-0 (1-1), Rapid Viena - Suduva 4-2 (2-0), NK Maribor - Videoton 2-0 (1-1), Bangor City - Honka Espoo 2-1 (1-1), Gyor - Atyrau 2-0 (3-0), Tre Penne - NK Zrinjski 2-9 (1-4), Olympiacos Pireu - KS Besa 6-1 (5-0), Bora Banja Luka - FC Lausanne 1-1 (0-1), Sporting Fingal - CS Maritimo 2-3 (2-3), HNK Cibalia - Cliftonville 0-0 (0-1), Buducnost Podgorica - FK Baku 1-2 (3-0), Breidablik - Mortherwell 0-1 (0-1). Meciul Sant Julia (Andorra) - MyPa-47 (Finlanda) a fost suspendat din cauza unei furturi şi s-a rejucat vineri seară.

PROGRAMUL MECIURILOR DIN TURUL 3 PRELIMINAR AL LIGII EUROPA

Programul meciurilor din turul 3 preliminar al Ligii Europa, după disputarea partidelor din turul 2 preliminar: Odense - Zrinjski, Dnepr Mogilev - Banik Ostrava, FC Liverpool - Rabotnicki, Maritimo Funchal - Bangor City, Beroe - Rapid Viena, FC Timişoara - MyPa-47 / Sant Julia, ŢSKA Sofia - Cliftonville, Karpati Lvov - Zestafoni, Shamrock Rovers - Juventus Torino, Elfsborg - Teteks, Nordsjaelland - Sporting Lisabona, NK Maribor - Hibernian, Steaua Roşie Belgrad - Slovan Bratislava, Inter Turku - Genk, Ruch Chorzow - Austria Viena, Plzen - Beşiktaş Istanbul, Olympiacos Pireu - Maccabi Tel-Aviv, Wisla Cracovia - Qarabag, Sturm Graz - Dinamo Tbilisi, Anorthosis Famagusta - Cercle Bruges, Buducnost Podgorica - Brondby, Molde - VfB Stuttgart, Maccabi Haifa - Dinamo Minsk, FC Utrecht - FC Lucerna, Sibir Novosibirsk - Appollon Limassol, Randers FC - FC Lausanne, Dinamo Bucureşti - Hajduk Split, AZ’67 Alkmaar - IFK Goteborg, Spartak Zlatibor Voda - Dnepr Dnepropetrovsk, ETO Gyor - Montpellier, Aelsund - Motherwell, Kalmar FF - Levski Sofia, Galatasaray Istanbul - OFK Belgrad, Jagiellonia Bialystok - Aris Salonic, APOEL Nicosia - Jablonec. Meciurile tur vor avea loc pe 29 iulie, iar returul pe 5 august.