VIITORUL A CÂŞTIGAT PRIMUL AMICAL

Aflată în cantonament la Tărlungeni (Braşov), Viitorul Constanţa a disputat, vineri, la Breaza, prima partidă de verificare de la reluarea pregătirilor. Echipa constănţeană, pregătită de Cătălin Anghel şi Norbert Niţă, a întâlnit pe Tricolorul Breaza, în faţa căreia s-a impus cu 3-1, prin golurile marcate de Aurelian Chiţu, în min. 18 şi 25, şi Vasile Păcuraru, în min. 43. În min. 85, Trandu a ratat o lovitură de la 11m. Viitorul va mai susţine două meciuri de verificare în acest cantonament: marţi, 20 iulie, de la ora 11.00, cu Hapoel Bnei Sakhnin (Israel, Liga I, locul 7) şi vineri, 23 iulie, de la ora 11.00, cu Petrolul Ploieşti.

ETAPA A TREIA A CN DE FOTBAL PE PLAJĂ

Sâmbătă şi duminică, pe plaja de la Melody din staţiunea Mamaia, vor avea loc partidele etapei a treia din cadrul Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. Pogramul meciurilor - sâmbătă, Grupa A: RAR - FC Lumina (ora 16.00), CS Eforie - Boca Juniors (ora 17.00), Green Team - Sport Prim Oltina (ora 19.00). Total Fitness stă. De la ora 18.00, pe terenul de la Melody va avea loc un meci demonstrativ între “Echipa invitaţilor Gazetei Sporturilor” şi “Echipa Carlsberg”; duminică, Grupa B: Telegraf & Neptun TV - Steaua Dorobanţu (ora 17.00), Melody - Scuba (ora 18.00), Hiba - Galacticii Costineşti (ora 19.00). Ediţia a VI-a a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă se desfăşoară sub egida Federaţiei Române de Fotbal, cu sprijinul DSJ şi AJF Constanţa, şi este sponsorizată de Carlsberg, Bilbor şi Avon. Parteneri media: Telegraf, Neptun TV şi Gazeta Sporturilor. Organizatorii anunţă echipele implicate în competiţie că trebuie să se prezinte la meciuri cu echipament inscripţionat cu numere, în caz contrar fiind posibil ca arbitrii să nu dea drumul la joc!

PRIMA EDIŢIE A CUPEI “DUMITRU ANTONESCU“

După ce a trăit în ultima vreme dezamăgirea dezastrului prin care trece echipa sa de suflet, FC Farul Constanţa, Dumitru Antonescu, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria grupării constănţene, va avea şi un motiv de bucurie. Sâmbătă, de la ora 9.00, pe terenul sintetic al stadionului “Farul“, se va disputa prima ediţie a Cupei “Dumitru Antonescu“, competiţie rezervată grupelor de copii născuţi în anii 2001, 2002 şi 2003. Vor participa la această primă ediţie patru formaţii: FC Farul (antrenor Dumitru Antonescu), Real Constanţa, Metalul Constanţa şi Şcoala de fotbal “Dragoş Ciubotariu“. Meciurile vor avea două reprize a câte 20 de minute şi se dispută după sistemul fiecare cu fiecare.

ROONEY, CEL MAI BINE PLĂTIT JUCĂTOR DE LA MANCHESTER UNITED

Atacantul formaţiei Manchester United, Wayne Rooney, va primi un câştig săptămânal de 140.000 lire sterline (166.500 euro) şi va deveni cel mai bine plătit jucător din istoria grupării engleze. Rooney, în vârstă de 24 de ani, va semna un nou angajament pe cinci sezoane cu Manchester United, iar în această perioadă, Rooney va câştiga 36,4 milioane de lire sterline (peste 43 de milioane de euro). Managerul general Alex Ferguson, nu crede că evoluţia slabă de la Cupa Mondială îi va afecta performanţele la echipa de club

PATO ÎI VA PLĂTI SOŢIEI 800.000 EURO ANUAL

Atacantul formaţiei italiene AC Milan, Alexandre Pato, va trebui să-i plătească fostei sale soţii, actriţa braziliană Sthefany Brito, aproximativ 20% pe an din veniturile sale, ceea ce reprezintă aproape 800.000 de euro pe an. Pato şi Sthefany au depus în aprilie cererea de divorţ pentru “diferenţe ireconciliabile“, actriţei fiindu-i oferită suma de 2000 de euro pe lună. Însă avocaţii lui Sthefany au cerut 2,5 milioane de euro, astfel că acest caz a ajuns la un tribunal brazilian, care a decis ca actriţa să primească anual 20 la sută în salariul perceput de jucător, dar şi dreptul la 20 la sută din veniturile viitoare în urma contractelor publicitare. Astfel, Pato va trebui să plătească anual suma de 800.000 de euro. Conform judecătoarei Maria Brito Lima, suma este provizorie, în aşteptarea unei decizii definitive. Alexandre şi Sthefany s-au căsătorit în 7 iulie 2009. Conform presei italiene, actriţa are o legătură amoroasă cu Marcus Diniz, jucător al echipei Livorno, dar care aparţine de AC Milan.

MESSI, ÎN VIZITĂ ÎN HAITI

Starul Barcelonei şi al naţionalei Argentinei, Lionel Messi, a efectuat o scurtă vizită în Haiti, ţară afectată la 12 ianuarie de un violent cutremur, soldat cu peste 250.000 de morţi şi 1,5 milioane de persoane fără adăpost. „Lionel Messi este ambasador al bunăvoinţei al Fondului Naţiunilor Unite pentru copii şi în această postură se află în Haiti“, a declarat Cifora Monier, de la serviciul de comunicare al UNICEF din Haiti. În cursul acestei vizite în Haiti, Messi s-a întâlnit cu mai mulţi copii haitieni.

HENRY S-A RETRAS DIN NAŢIONALA FRANŢEI

Atacantul Thierry Henry, care s-a transferat, joi, la New York Red Bulls, a confirmat că se retrage din echipa naţională a Franţei, în cadrul conferinţei de presă organizate cu ocazia prezentării sale. În vârstă de 33 de ani, Henry are 123 de selecţii în naţionala Franţei, adversara României în preliminariile EURO 2012, şi este cel mai bun marcator din istoria echipei naţionale, cu 51 de reuşite. Ultima lui selecţie a fost pe 22 iunie 2010, în meciul cu Africa de Sud, de la CM. Henry a devenit campion mondial în 1998, campion european în 2000 şi a disputat finala CM din 2006.

MOSIMANE, NOUL SELECŢIONER AL AFRICII DE SUD

Pitso Mosimane a fost numit în funcţia de selecţioner al naţionalei Africii de Sud, el devenind succesorul brazilianului Carlos Alberto Parreira, a anunţat Federaţia Sud-africană de Fotbal. Mosimane era de patru ani antrenor secund al naţionalei sud-africane. Parreira, antrenorul care a câştigat titlul mondial cu Brazilia în 1994, anunţase încă din noiembrie 2009 că va părăsi naţionala după CM. Primul obiectiv al lui Mosimane este să califice Africa de Sud la ediţia din 2012 a Cupei Africii pe Naţiuni, după ce echipa nu a participat la CAN 2010.

BARCELONA L-A TRANSFERAT PE ADRIANO

În ciuda unei situaţii financiare dificile, FC Barcelona a încheiat, vineri, un transfer pentru sezonul următor. Catalanii l-au achiziţionat de la FC Sevilla pe brazilianul Adriano Correia Claro, în schimbul sumei de 10 milioane de euro. Antrenorul lui FC Barcelona, Pep Guardiola, îl consideră pe Adriano un jucător defensiv ideal, pentru că loveşte mingea la fel de bine cu ambele picioare şi poate juca atât ca fundaş lateral, cât şi ca mijlocaş de bandă. Adriano va împlini 26 de ani în octombrie şi joacă la Sevilla din 2005, când s-a transferat de la Coritiba.

REAL MADRID ÎI DOREŞTE ŞI PE OZIL

Aflat foarte aproape de a-şi asigura semnătura lui Sami Khedira, Real Madrid a luat în vizor încă un internaţional german, pe Mesut Ozil, dispecerul lui Werder Bremen. Conform cotidianului AS, conducerea clubului madrilen a demarat deja tratativele pentru un transfer care ar însemna despărţirea de Kaka sau Van der Vaart. Managerul lui Werder, Klaus Allofs, a recunoscut că plecarea lui Ozil este posibilă, în cazul în care acesta nu-şi va prelungi contractul, care expiră în iunie 2011. Real Madrid vrea să profite de acest amănunt şi să obţină un preţ mai mic, în condiţiile în care Bremen a cerut 25 de milioane de euro în schimbul jucătorului. Cât despre Khedira, se pare că VfB Stuttgart cere pe el 10 milioane de euro, cu un an înainte de finalul contractului. Real i-ar putea oferi la schimb pe olandezul Royston Drenthe şi pe Esteban Granero, ultimul doar împrumut pentru un sezon.

CHINA VREA SĂ ORGANIZEZE CM 2026

Preşedintele Federaţiei Chineze de Fotbal (CFA), Wei Di, a declarat că acum este cel mai bun moment pentru China să-şi depună candidatura la organizarea Campionatului Mondial din 2026. „După succesul turneului final din Africa de Sud, China are toate atuurile pentru a organiza CM şi acum este cel mai bun moment. CFA pregăteşte o solicitare la Administraţia Generală a ţării pentru a-şi depune candidatura la organizarea turneului final din 2026”, a declarat Wei Di. Această probabilă candidatură intervine în momentul în care federaţia este zguduită de un scandal al meciurilor trucate. Mai mulţi responsabili ai federaţiei au fost arestaţi în februarie în urma acestor dezvăluiri.

DELONTE WEST VA PURTA O BRĂŢARĂ ELECTRONICĂ

Jucătorul echipei de baschet Cleveland Cavaliers, Delonte West, a fost condamnat de tribunalul Upper Marlboro (Maryland - SUA), să poarte timp de opt luni o brăţară elevctronică pentru că a fost găsit vinovat de deţinere de arme de foc. West, în vârstă de 26 de ani, va fi sub supraveghere timp de doi ani, va fi supus unui control psihologic şi va efectua 40 de ore de muncă în interesul comunităţii. Jucătorul, originar din Washington, a fost arestat în septembrie, când se afla în posesia a două pistoale şi a unei puşti încărcate, precum şi cu un cuţit cu lama de 21 cm, când circula pe o stradă din capitala americană, pe motocicleta sa. Potrivit avocatului lui West, jucătorul transporta armele, la sfatul mamei sale, de la una din casele sale din Maryland, la o altă proprietate a sa. Delonte West, care suferă de tulburări bipolare, a lipsit în sezonul trecut de la antrenamentele formaţiei sale, fără nicio explicaţie. În octombrie, soţia sa a depus plângere împotriva lui pentru violenţe conjugale. Purtătorul de cuvânt al NBA, Tim Frank, a declarat că liga va studia decizia tribunalului, înainte de a lua decizia de a-l sancţiona pe jucător.