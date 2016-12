TECĂU ŞI LINDSTEDT, ÎN SEMIFINALE LA BASTAD

Constănţeanul Horia Tecău este foarte aproape de o nouă finală, după cea de la Wimbledon. De această dată, în cadrul turneului de tenis de la Bastad, dotat cu premii în valoare totală de 450.000 de euro, unde Tecău a acces, alături de suedezul Robert Lindstedt în semifinalele probei de dublu. Tecău şi Lindstedt au învins, în sferturile de finală, cu 6-4, 6-2, cuplul polonez Tomasz Bednarek / Mateusz Kowalczyk. În semifinale, Tecău şi Lindstedt vor întâlni perechea italiană Daniele Bracciali / Potito Starace, cap de serie nr. 4.

CARPO ŞI C. NICOLAE, ÎN LOTUL “STEJARILOR”

Doi dintre rugbyştii de bază ai echipei RCJ Farul Constanţa, Daniel Carpo şi Cătălin Nicolae, au fost convocaţi pentru partida cu Tunisia, programată sâmbătă, de la ora 20.00, de la Buzău, contând pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2011. Iată şi echipa probabilă a României pentru acest meci: Vlaicu, Fercu, Dimofte, Gal, Ciuntu, Dumbravă, Ivan, Manta, Ianus, Burcea, Ursache, Sîrbe, Mariş, Popescu, Lazăr. Rezerve: Rădoi, Băsălău, Petre, Carpo, Calafeteanu, Cazan, C. Nicolae.

WORLD KUNG-FU CUP 2010, LA MANGALIA

Federaţia Mondială de Kung-Fu Tradiţional, Asociaţia Română de Kung-Fu şi Clubul Sportiv “Marea Neagră” Constanţa (preşedinte şef luc. dr. Florin Iordănoaia) organizează, în perioada 16-18 iulie, la Centrul Sportiv “Callatis” din Mangalia, concursul internaţional “World Kung-Fu Cup 2010”, la care vor participa 175 de sportivi din Azerbaidjan, Egipt, Iran, Germania, Moldova, Pakistan si România. Aceasta este a doua ediţie a Cupei Mondiale care se desfăşoară în ţara noastră. Concursul se va desfăşura la individual şi echipe, probele fiind următoare: taolu tradiţional (luptă imaginară, cu mâinile goale si arme), non-contact sanda (luptă fără contact la faţă), light-fighting sanda (luptă cu contact uşor la faţă) şi sanda (luptă cu contact). Programul competiţiei - sâmbătă, ora 10.00: ceremonia de deschidere; ora 10.15: preliminarii la individual non-contact sanda, light-fighting sanda şi sanda; ora 13.30: semi-finale la individual non-contact sanda, light-fighting sanda şi sanda; duminică, ora 10.00: taolu tradiţional; ora 11.00: finale la individual non-contact sanda, light-fighting sanda şi sanda; ora 12.00: concurs pe echipe la non-contact sanda şi light-fighting sanda; ora 14.00: ceremonia de închidere. Competiţia este organizată cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Mangalia, al primarului Mihai Claudiu Tusac, al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa (director Elena Frîncu) şi al Universităţii Maritime din Constanţa (rector Cornel Panait) şi a Ligii Studenţilor din UMC.

TURNEU DE RUGBY PE PLAJĂ LA MANGALIA

În perioada 6-8 august, pe plaja din Mangalia se va desfăşura un turneu de rugby în 7 destinat echipelor U16 şi U17. Pe 6 august va avea loc şedinţa tehnică, iar pe 7 august se vor disputa meciurile preliminare. Semifinalele şi finalele vor avea loc pe 8 august. La sfârşitul competiţiei echipele vor fi premiate de organizatori. Competiţia este organizată de CS Mangalia.

BEGU ŞI SEMA, ÎN SEMIFINALE LA DARMSTADT

Perechea formată din Camelia-Irina Begu şi Erika Sema (România / Japonia), cap de serie nr. 2, s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Darmstadt (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Begu şi Sema au trecut, în sferturi, de perechea Mădălina Gojnea / Stephanie Vogt (România / Liechtenstein), scor 7-5, 7-6 (2). Adversarele din semifinale vor fi Reka Jani şi Tereza Mrezda (Ungaria / Croaţia). Begu îşi continuă parcursul şi în proba de simplu, unde a acces în sferturi, după ce a trecut, în turul doi, de Oksana Liubţoba (Ucraina), scor 6-7(4), 6-3, 6-3. În sferturi, Begu va juca în compania Mathildei Johansson (Franţa, favorită nr. 4). În sferturi şi-a mai asigurat prezenţa şi Mădălina Gojnea, care a învins-o, în turul secund, cu 4-6, 6-0, 6-4, pe Camila Giorgi (Italia, cap de serie nr. 3). Gojnea va juca în sferturi cu Reka-Luca Jani (Ungaria).

YELIZ OZEL A SOSIT LA RM. VÎLCEA

Handbalista turcă Yeliz Ozel, care a semnat un contract pe un an cu Oltchim Rm. Vîlcea, campioana României la handbal feminin, a sosit, vineri, la Rm. Vîlcea, ea fiind prezentată coechipierelor de antrenorul Peter Kovacs. „Ştiu că Oltchim are ca obiectiv accederea în finala Ligii Campionilor. De asta am acceptat oferta şi ştiu că Oltchim este un club serios”, a declarat Ozel. Peter Kovacs, tehnician care a antrenat-o pe Ozil şi la naâionala Turciei, a anunţat că handbalista va locui în acelaşi bloc cu pivotul Ionela Gâlcă. La sfârşitul lunii iunie, conducerea clubului Oltchim a anunţat că Yeliz Ozel, coordonatorul de joc al naţionalei Turciei, a semnat un contract pe un an cu gruparea vâlceană.

POLENOVA, SPRE CLUJ?

Vicecampioana României la handbal feminin, U. Jolidon Cluj, se pregăteşte intens pentru Liga Campionilor. Formaţia clujeană poartă tratative cu interul stânga Elena Polenova, care a evolua ultima dată la Zvezda Zvenigorod, sub comanda antrenorului naţionalei Rusiei, Evgheni Trefilov. În luna aprilie, handbalista în vârstă de 26 de ani (1,98 m şi 100 kg) şi-a reziliat contractul cu Zvezda. De atunci, nu a reuşit să-şi găsească un club pe măsura capacităţilor sale, tratativele cu Oltchim Rm. Vîlcea eşuând zilele trecute. Echipa clujeană va evolua în grupa a 3-a din turul doi al Ligii Campionilor, având ca adversare pe HC Metalurg Skopje (17 septembrie), pe câştigătoarea turneului din primul tur (18 septembrie) şi pe Byasen Trondheim (19 septembrie). Doar prima clasată din grupă va merge în grupa preliminară A, din care mai fac parte campioana Europei, Viborg HK, Dinamo Volgograd şi Buducnost Podgorica.