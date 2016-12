RCJ FARUL, VICTORIE CU STEAUA

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a disputat, ieri, pe terenul formaţiei Steaua Bucureşti, prima partidă de verificare după stagiul de pregătire de la Piatra Arsă. La capătul unei partide foarte disputate şi cu multe răsturnări de situaţie, RCJ Farul s-a impus, cu 17-14 (3-2 la eseuri), prin punctele reuşite de Arhip, Agiacai şi Turashvili - câte un eseu, Lazăr - o transformare. „Sunt mulţumit de modul cum s-au prezentat jucătorii, mai ales că veneam după o perioadă de pregătire la o altitudine de 2000 m. Au fost şi multe greşeli tehnice, însă trebuie să remarc că am reuşit să controlăm meciul în marea sa majoritate, iar mai ales în repriza a doua am stat aproape tot timpul în jumătatea adversă“, a declarat antrenorul principal Mircea Paraschiv. „Am dominat prin contactele pe care le-am avut cu cei de la Steaua. Un capitol important pe care l-am urmărit în acest cantonament a fost să putem domina la contacte, iar din fericire cu Steaua am putut vedea că am stat foarte bine din acest punct de vedere“, a afirmat şi Constantin Fugigi, consultant în cadrul echipei constănţene. Victoria cu Steaua, chiar dacă într-un meci amical, l-a mulţumit şi pe directorul sportiv Aurelian Arghir. „După ce am stat două săptămâni la munte, a trebuit să jucăm pe o temperatură de aproape 40 grade la nivelul terenului. A fost un bun meci de pregătire şi pot spune că echipa s-a mişcat foarte bine, chiar dacă au existat şi unele greşeli, poate inerente după o astfel de schimbare de altitudine“. Pentru RCJ Farul au jucat: Turashvili, Natriashvili, Graur, Uchava, Tudosa, Agiacai, Arhip, Mitu, Bucevschi, R. Tavana, Gheară, Lazăr, Mototolea, Bulgac, Apostol. Au mai intrat: Bejan şi Sasu. Tavarkiladze, Puişoru, Pîrvu, Buţugan şi Strutinsky nu au evoluat din cauza accidentărilor.

TECĂU ŞI LINDSTEDT, ÎN SFERTURI LA BASTAD

După finala de la Wimbledon, Horia Tecău pare să ia cu asalt şi turneul de la Bastad, dotat cu premii în valoare de 450.000 de euro. Constănţeanul s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu, unde face pereche cu suedezul Robert Lindstedt. Tecău şi Lindstedt au învins, în runda inaugurală, cu 6-1, 6-3, cuplul Peter Luczak / Andreas Siljestrom (Australia / Suedia). În sferturi, Tecău şi Lindsted vor întâlni perechea poloneză Tomasz Bednarek / Mateusz Kowalczyk.

HALEP A PĂRĂSIT PALERMO DUPĂ PRIMUL TUR

Constănţeanca Simona Halep, Nr. 96 WTA, a pierdut, cu 5-7, 6-4, 2-6, partida disputată cu franţuzoiaca Aravane Rezai, locul 20 WTA şi cap de serie nr 2, în primul tur al turneului de 220.000 de dolari de la Palermo. Rezai s-a impus în două ore şi jumătate, Halep urmând să încaseze un cec în valoare de 1.725 de dolari şi un punct WTA pentru participarea la competiţia din oraşul italian. Turneul de la Palermo este primul la care Halep a participat din postura de jucatoare aflată în Top 100 WTA, fiind în această săptămână pe locul 96. Tot la Palermo, perechea Raluca-Ioana Olaru / Akgul Amanmuradova (România / Uzbekistan) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu. Olaru şi Amanmuradova, cap de serie nr. 2, au cedat, în runda inaugurală, cu 6-2, 6-7 (7), 3-10, în faţa cuplului italian Claudia Giovine / Romina Oprandi. În proba de dublu de la Darmstadt, turneu ITF dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, perechea formată din constănţeanca Cristina-Mădălina Stancu şi sârboaica Milana Spremo a învins, în primul tur, cu 6-0, 6-0, cuplul german Theresa Maria Braun / Julia-Octavia Groblewski şi va juca, în sferturile de finală, cu perechea australiană Alenka Hubacek / Jessica Moore, cap de serie nr. 3.

NICULESCU ŞI SZAVAY, ÎN SFERTURI LA PRAGA

Perechea Monica Niculescu / Agnes Szavay (România/Ungaria), cap de serie nr. 3, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Praga, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Niculescu şi Szavay au învins, în runda inaugurală, cu 6-2, 6-2, cuplul Marina Erakovici / Karolina Kosinska (Noua Zeelandă / Polonia). În sferturi, Niculescu şi Szavay vor întâlni învingătoarele partidei dintre perechea Anastasia Rodionova / Arina Rodionova (Rusia / Australia) şi cuplul Alize Cornet / Magdalena Rybarikova (Franţa / Slovacia). Tot la Praga, jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, cap de serie nr. 2, a decis să renunţe în urma unei probleme la genunchi. Dulgheru, care trecuse în runda inaugurală, cu 6-4, 4-6, 6-2, de Tathiana Garbin (Italia), urma să o întâlnească în turul 2 pe Polona Hercog (Slovenia). Dulgheru va primi 2.950 de dolari şi 30 de puncte WTA pentru accederea în turul secund.

OLTCHIM NU O MAI TRANSFERĂ PE DO NASCIMENTO

Oltchim Rm Vîlcea a eşuat în încercarea de a o transfera pe brazilianca Alexandra Do Nascimento, după ce a avut negocieri în acest sens cu oficialii campioanei Austriei, Hypo Viena. Tratativele au eşuat după tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor, Do Nascimento mai având contract cu Hypo încă doi ani. Preşedintele de la Oltchim, Ioan Gavrilescu, a spus că s-a încheiat campania de achiziţii pentru Oltchim şi nici rusoaica Polenova nu va mai ajunge la gruparea vâlceană. Oltchim a pierdut trei jucătoare faţă de sezonul trecut: Narcisa Lecuşanu (retrasă din activitate), Olga Vaşciuk şi Reghyna Shymkute (ambele transferate la Rostov pe Don) şi are numai două noutăţi: Yeliz Ozel (transferată din Turcia) şi Adriana Ţăcălie (întoarsă de la Oţelul Galaţi, unde a fost împrumutată). Programul meciurilor din faza grupelor LC pentru Oltchim - 9-10 octombrie: câştigătoarea grupei 1 (Randers HK - Danemarca, Bayer Leverkusen - Germania, HC Smart - Ucraina şi Milli Piyango SK - Turcia) - Oltchim; 16-17 octombrie: Oltchim - Toulon; 23-24 octombrie: Larvik - Oltchim; 6-7 noiembrie: Toulon - Oltchim; 13-14 noiembrie: Oltchim - câştigătoarea grupei 1; 20-21 noiembrie: Oltchim - Larvik. Primele două clasate din cele patru grupe vor accede în grupele principale, tragerea la sorţi fiind programată pe 23 noiembrie. A doua reprezentantă în LC, U. Jolidon Cluj va evolua în Grupa a 3-a din turul doi, în ordine, cu Metalurg Skopje (17 septembrie), cu echipa câştigătoare a turneului din primul tur (18 septembrie) şi cu Byasen Trondheim (19 septembrie). Prima opţiune pentru organizarea turneului o are Metalurg Skopje, U. Cluj are a doua opţiune, iar Byasen pe cea a treia. Doar prima clasată din grupă va merge mai departe, urmând a evolua în Grupa preliminară A, din care mai fac parte campioana Europei, Viborg, Dinamo Volgograd şi Buducnost Podgorica.