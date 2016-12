FRF NU ACCEPTĂ DECLARAŢII JIGNITOARE SAU CALOMNIOASE

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis monitorizarea persoanelor care recidivează cu declaraţii jignitoare sau calomnioase, urmând ca acestea să fie excluse din activitatea fotbalistică sau să fie declarate “persona non grata”, se arată într-un comunicat al FRF. „În conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Statutul FRF, Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal ia act de declaraţiile jignitoare şi calomnioase făcute de oficiali ai cluburilor, de finanţatori sau de persoane a căror apartenenţă la anumite cluburi este de notorietate, la adresa altor oficiali şi constată faptul că aceste declaraţii aduc grave prejudicii imaginii fotbalului şi că ele au devenit un fenomen cronic, care alterează esenţial climatul de sportivitate şi fair-play. Dată fiind gravitatea acestui fenomen, pentru contracararea sa fermă, începând cu data de 7 iulie 2010, se aprobă aplicarea următoarelor măsuri: a) Supravegherea operativă a activităţii Comisiilor de Disciplină ale FRF şi LPF, pentru a urmări modul în care acestea aplică sancţiuni disciplinare persoanelor care jignesc sau calomniază. b) Monitorizarea persoanelor care au recidivat în declaraţii jignitoare sau calomnioase, în scopul ca acestea să suporte cele mai grave sancţiuni ce pot fi aplicate, respectiv, excluderea din activitatea fotbalistică sau declararea persona non grata“, se arată în comunicatul postat pe site-ul FRF.

CLUBURILE DE FOTBAL DIN ROMÂNIA, ÎN PERICOL

Grigore Sichitiu, care va prelua funcţia de preşedinte al clubului Poli Iaşi, a declarat, ieri, că anul acesta unele cluburi de fotbal vor da faliment din cauza modificării Codul Fiscal. „Conform modificărilor din Codul Fiscal, cluburile vor trebui să plătească impozite şi contribuţii foarte mari. Vor fi cluburi care vor da faliment în acest an. Cluburile care vor trece de acest an înseamnă că au un management foarte bun. Nu se poate să fim obligaţi să plătim contribuţii şi impozite atât de mari, pentru că nu suntem generatoare de profit. Nici măcar Manchester United sau Real Madrid nu fac profit. Ne aşteaptă o perioadă foarte grea. Am discutat cu jucătorii şi le-am spus că trebuie să înţeleagă că trecem printr-o situaţie mai grea şi dacă nu vor lăsa şi de la ei va fi foarte greu. Acum cred că sunt mai mulţi jucători liber de contract decât echipe cu bani”, a spus Sichitiu. Referitor la contracandidatele echipei ieşene la promovarea în Liga I, Sichitiu a precizat că în Seria I a Ligii a II-a va fi o luptă în trei. „Principalele contracandidate la promovare ale Iaşiului sunt Ceahlăul Piatra Neamţ şi Petrolul Ploieşti. Va fi o luptă în trei pentru că nu cred că alte echipe vor putea emite pretenţii, nici măcar Viitorul Constanţa. Îl ştiu pe Hagi şi sunt convins că în acest sezon îşi va dori să formeze o echipă cu care să atace promovarea de-abia ediţia viitoare de campionat”, a explicat Sichitiu.

TURUL I PRELIMINAR AL LIGII CAMPIONILOR

Rezultatele înregistrate în manşa secundă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor - marţi: Birkirkara (Malta) - FC Santa Coloma (Andorra) 4-3 (în tur: 3-0); miercuri: FK Rudar Pljevlja (Macedonia) - Tre Fiori (San Marino) 4-1 (în tur: 3-0). Pe 13/14 iulie şi 20/21 iulie se vor disputa meciurile din al doilea tur preliminar.

BLANC LE INTERZICE JUCĂTORILOR SĂ ASCULTE MUZICĂ LA CĂŞTI ÎN PUBLIC

Noul selecţioner francez Laurent Blanc a declarat, într-un interviu acordat Canal Plus, că le va interzice jucătorilor francezi să poarte căşti audio în public, în timpul acţiunilor echipei naţionale, informează L’Equipe. Tehnicianul a precizat că a discutat deja acest aspect cu Henri Emile, noul coordonator sportiv al echipei naţionale a Franţei. Aceasta este prima măsură disciplinară luată de Blanc de la preluarea, în această lună, a conducerii tehnice a reprezentativei franceze. El va încerca să repare imaginea selecţionatei, puternic afectată de scandalurile din sânul lotului, în timpul participării la Cupa Mondială din Africa de Sud. Problema căştilor a devenit o temă la modă în Ligue 1, după ce jucătorii îi ignorau astfel pe fanii care îi aşteptau să coboare din autocar sau să iasă din aeroport. Astfel, conducerile cluburilor Brest şi Olympique Marseille le-au cerut fotbaliştilor să renunţe la căştile audio în timpul acţiunilor oficiale, în timp ce PSG nu se va alătura acestei iniţiative.

KEŞERU A SEMNAT CU ANGERS

Atacantul echipei FC Nantes, Claudiu Keşeru, a semnat un contract pe trei ani cu Angers, gruparea la care a evoluat în returul sezonului trecut sub formă de împrumut. Keşeru mai era dorit de Arles-Avignon, nou promovată în prima ligă franceză, şi de Tours. Claudiu Keşeru este legitimat la FC Nantes din 2003, dar a fost împrumut în ultimii ani la Libourne (2008), Tours (2009) şi Angers SCO (2010).

KJAER S-A TRANSFERAT LA WOLFSBURG

Wolfsburg a anunţat pe site-ul său oficial că Simon Kjaer a semnat un contract pe patru ani cu campioana Germaniei din anul 2009. Fundaşul central danez, prezent şi la turneul final al CM 2010, a plecat de la Palermo în Bundesliga, cu toate că mai era dorit de ambele echipe din Manchester, City şi United, şi de Juventus Torino. Presa italiană estimează suma de transfer la 12 milioane de euro.

PORTARUL EDUARDO VA JUCA ÎN SERIE A

Internaţionalul portughez Eduardo dos Reis Carvalho s-a transferat de la Sporting Braga la Genoa 1893, în schimbul sumei de 4,5 milioane de euro. Eduardo, 27 de ani, a fost portarul titular al reprezentativei lusitane la turneul final al CM din Africa de Sud, unde echipa sa a fost eliminată de Spania (scor 0-1), în optimile de finală. Portughezul reprezintă al doilea transfer important al formaţiei din Genova, în această vară, după sosirea atacantului italian Luca Toni, de la Bayern München.

DI MARIA A TRECUT VIZITA MEDICALĂ

Înainte de a pleca în vacanţă, fotbalistul argentinian Angel Di Maria a făcut o scurtă oprire la Madrid, pentru a efectua vizita medicală dinaintea încheierii contractului cu Real Madrid. Abia întors din Africa de Sud, mijlocaşul argentinian a fost catalogat ca „în perfectă condiţie fizică şi gata de a se pune la dispoziţia lui Jose Mourinho”, după cum a scris site-ul oficial al madrilenilor. Di Maria va fi prezentat oficial mâine la prânz, pe stadionul Santiago Bernabeu. Clubul condus de Florentino Perez a plătit 25 de milioane de euro pentru fostul jucător de la Benfica Lisabona, care a semnat un contract pe şase sezoane.

PROBLEME PENTRU O ECHIPĂ FEMININĂ DE FOTBAL DIN IRAN

Oficialii iranieni au respins recent o echipă feminină de fotbal, din cauza pălăriilor pe care acestea le-au ales în urma unei interdicţii impuse de FIFA ca femeile să poarte văl pe cap în timpul partidelor. FIFA a interzis participarea echipei în luna aprilie, după ce Comitetul Olimpic iranian a insistat ca jucătoarele lor să poată juca purtând vălul islamic pe cap. În Iran toate femeile sunt obligate să-şi acopere părul cu un văl atunci când sunt în zone publice, potrivit Codului de Conduită al Islamului. În luna mai, Federaţia iraniană de Fotbal anunţase că a ajuns la un compromis cu FIFA, în sensul că echipa de junioare va evolua la Jocurile Olimpice pentru tineret de la Singapore, care se derulează în perioada 14-26 august. Miercuri, echipa feminină de tineret la fotbal a probat într-un meci demonstrativ noul echipament, care a inclus pălăriile cu pricina, dar acesta a fost respins, pentru că nu corespundea rigorilor cerute de Islam!

CIRCUITUL DE F1 DIN COREEA DE SUD VA FI GATA ÎN AUGUST

Circuitul de la Yeongam (Coreea de Sud), care va găzdui în luna octombrie primul Mare Premiu de Formula 1 organizat vreodată în această ţară, va fi gata la sfârşitul lunii august, cu o lună mai târziu decât se prevăzuse. Bucla de 5,6 km, situată la 320 km sud de Seul, va găzdui pe 24 octombrie a 17-a cursă a sezonului, la care sunt aşteptaţi 200.000 spectatori.

CAVENDISH A CÂŞTIGAT ETAPA A CINCEA A TURULUI FRANŢEI

Rutierul britanic Mark Cavendish (Columbia) s-a impus, ieri, în a cincea etapă a Turului Franţei, în timp ce elveţianul Fabian Cancellara (Saxo Bank) a reuşit să îşi păstreze tricoul galben, fiind în continuare liderul clasamentului general, informează site-ul oficial al competiţiei. Cavendish a terminat a cincea etapă, desfăşurată pe distanţa a 187,5 km, între localităţile Epernay şi Montargis, în 4 ore, 30 de minute şi 50 de secunde. Britanicul a mai reuşit să câştige zece etape în ediţii ale Turului Franţei, în anii 2008 şi 2009. După desfăşurarea primelor cinci etape din Turul Franţei, elveţianul Fabian Cancellara (Saxo Bank) conduce în clasamentul general, urmând să poarte şi în a şasea rundă tricoul galben. Locul secund este ocupat de britanicul Thomas Geraint (Sky Pro Cycling), cu un handicap de 23 de secunde faţă de Cancellara, în timp ce australianul Cadel Evans (BMC Racing Team) ocupă locul 3, cu 39 de secunde întârziere. Câştigătorul ediţiei precedente din Turul Franţei şi principalul favorit al cursei, spaniolul Alberto Contador (Astana), ocupă poziţia a noua în clasamentul general, având o întârziere de un minut şi 40 de secunde. Un alt favorit al ediţiei din acest an, luxemburghezul Andy Shleck (Saxo Bank), ocupă poziţia a şasea, cu un handicap de un minut şi 9 secunde faţă de coechipierul său Cancellara, în timo ce americanul Lance Armstrong (Radioshack) are o întârziere de 2 minute şi 30 de secunde şi ocupă locul 18. A şasea etapă va avea loc azi, între localităţile Montargis şi Gueugnon (227,5 km), fiind cea mai lungă etapă din această ediţie a Turului Franţei.