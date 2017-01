AVIZ FAVORABIL PENTRU FC VASLUI

FC Vaslui a primit avizul de la UEFA pentru a juca pe teren propriul în play-off-ul Ligii Europa, au anunţat, ieri, autorităţile locale vasluiene, cele care administrează stadionul municipal vasluian. În schimbul acordului dat de către forul european de fotbal, Primăria Vaslui va trebui să finalizeze o serie de investiţii la stadion, până în preajma zilei disputării partidei de pe teren propriu din play-off-ul Ligii Europa. Astfel, autorităţile vasluiene vor trebui să înmulţească numărul de toalete pentru spectatori, să asigure condiţiile pentru evacuarea, în caz de necesitate, a spectatorilor din sectorul peluzelor, să acopere şi cel de-al doilea sector destinat ziariştilor şi să asigure accesul jucătorilor din autocar direct la vestiare, fără a intra în contact cu spectatorii. Viceprimarul municipiului Vaslui, Daniel Neacşu, a declarat că cerinţele oficialilor UEFA sunt realizabile. „Nu ştim ce va fi mai departe, dacă FC Vaslui se va califica în grupele Ligii Europa. Pentru asta, va veni din nou comisia de la UEFA, în a doua parte a lunii august, şi ne spune dacă putem juca acasă”, a adăugat Neacşu. FC Vaslui va juca, pe 19 şi 26 august, în play-off-ul Ligii Europa, în compania unui adversar pe care îl va afla pe 6 august, în urma tragerii la sorţi.

MUTU, ÎN LITIGIU CU FIORENTINA

Atacantul român Adrian Mutu a câştigat prima rundă a litigiului cu Fiorentina, care a decis să îi înjumătăţească salariul după ce jucătorul a fost depistat pozitiv la controlul antidoping în luna ianuarie. Colegiul Arbitral al ligii profesioniste italiene a acceptat excepţiile prezentate de avocatul lui Mutu, Paolo Rodella, în legătură cu litigiul în cauză. Comisia a decis că nu există motive pentru o procedură de urgenţă în acest caz, cerută de clubul viola, astfel că judecarea litigiului se va desfăşura într-un ritm normal, primul pas fiind o audienţă de conciliere între cele două părţi, în faţa unui judecător ales de colegiu. Mutu este suspendat până pe 29 octombrie după ce a fost depistat pozitiv la sibutramină la începutul anului, iar atacantul ar putea obţine circa 50% din reducerea propusă de club, adică ar câştiga circa un milion de euro, relatează violanews.com. O decizie definitivă va fi luată în luna iulie.

HENRY ŞI YAYA TOURE PLEACĂ DE LA FC BARCELONA

Clubul spaniol FC Barcelona a ajuns la un acord cu atacantul francez Thierry Henry şi cu mijlocaşul ivorian Yaya Toure, în vederea despărţirii de cei doi internaţionali. Directorul general al clubului, Joan Oliver, a explicat că ambii jucători şi-au exprimat dorinţa de a pleca, iar operaţiunile de încheiere a relaţiilor contractuale sunt „foarte avansate”. Henry şi Toure şi-au pierdut locurile de titulari în echipa spaniolă. Francezul a avut un sezon decepţionant (a înscris numai trei goluri în 20 de partide) şi a fost înlocuit de tânărul Pedro Rodriguez. Henry şi-ar putea încheia cariera în SUA, la New York Red Bulls, în timp ce Yaya Toure este foarte aproape de un transfer la Manchester City.

RIBERY REVINE LA SFÂRŞITUL LUI IULIE

Franck Ribery, recent operat la inghinali, îşi va relua antrenamentele pe 25 iulie. Fotbalistul lui Bayern Munchen va rata astfel stagiul de pregătire prevăzut în perioada 19-24 iulie, în Italia. Mijlocaşul francez a discutat deja cu antrenorul Louis van Gaal şi va efectua recuperarea la Munchen, apoi va pleca într-o vacanţă de trei săptămâni.

SERENA WILLIAMS, ÎN SEMIFINALE LA WIMBLEDON

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, nr. 1 mondial şi deţinătoarea titlului, s-a calificat, ieri, în semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Serena Williams a trecut, cu 7-5, 6-3, de chinezoaica Li Na (cap de serie nr. 9). În semifinale, Serena o va întâlni pe Petra Kvitova (Cehia, nr. 62 mondial), care a învins-o, cu 4-6, 7-6 (8), 8-6, pe Kaia Kanepi (Estonia). În schimb, Venus Williams (SUA, cap de serie nr. 2) a fost eliminate, tot ieri, în sferturile de finală, de Ţvetana Pironkova (Bulgaria, locul 82 WTA), care s-a impus cu 6-2, 6-3. Pentru jucătoarea din Bulgaria, în vârstă de 22 de ani, acesta este cel mai bun rezultat din carieră. La cele patru ediţii la care a participat, Pironkova a acces o singură dată, în 2006, până în turul secund. Pironkova o va avea ca adversară pentru un loc în finală pe rusoaica Vera Zvonareva, care a învins-o pe Kim Clijsters (Belgia, cap de serie nr. 8), cu 3-6, 6-4, 6-2.

LANCE ARMSTRONG PARTICIPĂ ULTIMA OARĂ LA TURUL FRANŢEI...

Ciclistul american Lance Armstrong, câştigător de şapte ori al Marii Bucle, a anunţat pe contul său din reţeaua de socializare Twitter că anul acesta va lua parte la ultimul Tur al Franţei din carieră. Sportivul american, în vârstă de 38 ani, se numără printre favoriţii la victoria finală în competiţia din acest an. Rutierul american, care concurează în acest sezon pentru echipa RadioShack, deţine recordul de victorii în Le Tour, cu cele şapte succese consecutive între 1999 şi 2005. Sezonul lui Armstrong a fost perturbat de un virus stomacal, care l-a făcut să rateze prezenţa în cursa Milano - San Remo, din martie, dar şi de o căzătură în Turul Californiei, pe 20 mai. În aceeaşi zi, Armstrong a trebuit să răspunde acuzaţiile de dopaj ale fostul său coechipier de la US Postal, Floyd Landis, pe care le-a respins. Ediţia din acest an a Turului Franţei va începe sâmbătă, cu un prolog desfăşurat la Rotterdam (Olanda).

IAR OSCAR PEREIRO SE VA RETRAGE DIN ACTIVITATE DUPĂ TURUL SPANIEI

Ciclistul spaniol Oscar Pereiro, câştigător al Marii Bucle în 2006, a anunţat, ieri, că se va retrage din activitate după Turul Spaniei, competiţie care va avea loc în perioada 28 august - 19 septembrie. „Trebuie să fim conştienţi când vine timpul retragerii şi pentru mine este clar că este momentul să închid acest capitol din viaţa mea”, a precizat Pereiro într-un comunicat. Oscar Pereiro, în vârstă de 32 de ani, a mărturisit că s-a hotărât să se retragă după ce a aflat că nu va face parte din echipa Astana la ediţia din acest an a Turului Franţei. „Vreau să părăsesc ciclismul la un nivel bun, când sunt competitiv. Însă nici măcar o victorie în Turul Spaniei nu mă va face să mă răzgândesc”, a afirmat sportivul spaniol. Pereiro a debutat ca rutier profesionist în anul 2000, la echipa Porta da Ravessa. El a mai fost legitimat la echipele Phonak (2003-2005), Caisse d’Epargne (2006-2009) şi Astana (din 2010). Oscar Pereiro a fost declarat câştigătorul Turului Franţei, în 2006, după descalificarea pentru dopaj a americanului Floyd Landis.

FOSTUL SPORTIV RAYMOND STEWART, EXCLUS PE VIAŢĂ DIN ATLETISM

Fostul sportiv jamaican Raymond Stewart, care l-a antrenat pe sprinterul Jerome Young, suspendat pentru dopaj în 2009, a fost exclus pe viaţă din atletism, a anunţat Agenţia Americană Antidoping (USADA). Stewart a fost exclus pe viaţă, deoarece a recurs la substanţe dopante pentru ca sportivii pe care îi antrena să obţină performanţe. Fostul atlet, în vârstă de 45 de ani, a participat la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice, fiind medaliat cu argint în 1984, la Los Angeles, în proba de ştafetă 4x100 m. De asemenea, Stewart a fost vicecampion mondial în proba de 100 m, în 1987. Stewart este al treilea antrenor de atetism exclus pe viaţă în urma unui scandal de dopaj, după Trevor GRaham şi Remi Korchemny.