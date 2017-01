CN DE KUNG-FU NON-CONTACT SANDA, LA MANGALIA

La Complexul Sportiv “Callatis“ din Mangalia va avea loc, sâmbătă, a VI-a ediţie a Campionatului Naţional de Kung-Fu în proba de Non-Contact Sanda pentru copii, cadeţi, juniori şi seniori. Şi-au anunţat prezenţa 110 sportivi de la 11 cluburi, două dintre acestea, CS “Shaolin Callatis“ şi CS “Wushu Maxx“, fiind din Mangalia. „Sunt uimit de fiecare dată când am ocazia să privesc aceşti sportivi. Am observat caracter puternic şi organizare la copiii cu vârste fragede. Practicarea acestui sport al minţii şi al trupului îi va ajuta în dezvoltarea lor ca adulţi. Mă bucur că în Mangalia există astfel de cluburi care îmbogăţesc viata sportivă şi dezvoltă frumos tinerii“, a declarat primarul oraşului Mangalia, Claudiu Tusac. Competiţia este organizată cu sprijinul primarului Claudiu Tusac, al DSJ Constanţa şi al Universităţii Maritime din Constanţa.

CN DE JUDO PENTRU COPII, LA TECHIRGHIOL

Sâmbătă, în sala din Techirghiol, va avea loc finala Campionatelor Naţionale de judo rezervate copiilor sub 11 ani. La competiţie vor participa aproape 250 de copii din toată ţara, între care şi cinci legitimaţi la clubul LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa: Mihaela Pescaru (categoria 29 kg), Ailin Septar (29 kg), Ainel Septar (38 kg), la feminin, Mergean Memet (27 kg) şi Marian Amariţei (30 kg), la masculin. Cei cinci judoka sunt antrenaţi de Radu Luca şi Cristina Biţă, antrenor coordonator fiind Feuzi Gelal.

SELECŢIE LA HCM

HCM Constanţa va înfiinţa o grupă de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţia care va începe pe 3 iulie, la Sala Sporturilor, pot participa copii cu vârsta între 10 şi 12 ani (născuţi în anii 1998-2000). Relaţii la telefon 0730.351.799.

TURNEU INTERNAŢIONAL DE OINĂ ÎN GERMANIA

Lotul naţional de oină al României a plecat în Germania, pentru primul turneu internaţional din istorie desfăşurat în afara graniţelor ţării. Astfel, tricolorii vor participa, în perioada 18-20 iunie, la Kiel, în Germania, la Festivalul Internaţional al Sporturilor Tradiţionale cu Mingea Mică înrudite cu oina. Pe lângă echipa României, la startul întrecerii se vor alinia reprezentativele Republicii Moldova, Germaniei, Danemarcei şi Poloniei. Lotul naţional este compus din jucători de la următoarele echipe: Spicu Horia, Cleopatra Constanţa, Frontiera Constanţa, CS Crasna Gorj, Biruinţa Gherăeşti, Dinamic Coruia, Straja Bucureşti, Avântul Vorona Mare, CSM Rm. Sărat şi Viitorul Almaş. În afara competiţiei de oină, formaţiile prezente vor disputa şi un turneu de schlagball, jocul naţional german, foarte asemănător cu oina. Totodată, la Kiel, va avea loc şi o primă întrunire a reprezentanţilor ţărilor care vor pune bazele Confederaţiei Europene a Sporturilor Tradiţionale cu Mingea Mică. Federaţia Română de Oină a demarat un proiect de internaţionalizare a sportului naţional al României, iar Suedia va fi prima ţară în care se va implementa această iniţiativă. De altfel, scandinavii au deja un joc asemănător, denumit bradball.

DULGHERU - HENIN, ÎN SEMIFINALE LA S’HERTOGENBOSCH

În sferturile de finală ale turneului de la s’Hertogenbosch. Alexandra Dulgheru (locul 32 WTA), a învins-o, ieri, cu 3-6, 6-3, 6-4, pe Iaroslava Şvedova (Kazahstan, 31 WTA) şi s-a calificat în semifinale, fază a competiţiei în care o va întâlni pe belgianca Justine Henin, fostă nr. 1 WTA. Dulgheru, a cincea favorită a turneului, s-a impus în faţa jucătoarei din Kazahstan, cap de serie nr. 4, într-o oră şi 45 de minute. Românca în vârstă de 21 de ani, aflată la cea mai bună performanţă pe iarbă din carieră, va primi 130 de puncte şi 10.400 de dolari pentru calificarea în penultimul act al turnelui dotat cu premii în valoare de 220.000 de dolari.

NICULESCU A PRINS TABLOUL PRINCIPAL LA WIMBLEDON

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu s-a calificat, ieri, pe tabloul principal de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Niculescu, locul 139 WTA, a învins-o, în ultimul tur al calificărilor, cu 6-4, 6-0, pe Junri Namigata (Japonia, locul 188 WTA). La Wimbledon, România va fi reprezentată pe tabloul feminin de simplu de Alexandra Dulgheru, Sorana Cîrstea, Raluca Ioana Olaru, Edina Gallovits şi Monica Niculescu, în timp ce la masculin va participa doar Victor Hănescu.

NISIPEANU, LIDER ÎN „TURNEUL REGILOR”

Marele maestru român Liviu-Dieter Nisipeanu a început excelent a patra ediţie a turneului internaţional de şah “Turneul Regilor” şi conduce în clasament, cu două puncte acumulate după trei runde. El l-a învins pe azerul Teimur Radjabov şi a remizat cu Boris Ghelfand (Israel) şi cu Wang Yue (China). Turneul de la Mediaş se va încheia pe 25 iunie.