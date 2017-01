PUNCT FINAL ÎN SERIA I A LIGII A II-A

Sâmbătă au avut loc ultimele patru meciuri din etapa a 34-a a Seriei I din Liga a II-a, încheiate cu următoarele rezultate: Dunărea Giurgiu - Sportul Studenţesc 3-1; Dunărea Galaţi - Săgeata Stejaru 2-1; CSM Rm. Sărat - Dinamo II Bucureşti 0-2; Steaua II Bucureşti - FC Botoşani 2-2. Partidele Gloria Buzău - FC Farul Constanţa 5-1, Concordia Chiajna - FC Snagov 1-0 şi Victoria Brăneşti - Petrolul Ploieşti 1-2 s-au disputat miercuri, iar jocurile Delta Tulcea - FCM Bacău 3-0 şi Tricolorul Breaza - Cetate Suceava 3-0 s-au decis la “masa verde”. Clasament final Seria I: 1. Brăneşti 71p; 2. Sportul 68p; 3. Petrolul Ploieşti 67p; 4. FC Snagov 60p; 5. Delta Tulcea 59; 6. Săgeata Stejaru 58; 7. Chiajna 54p; 8. FC FARUL 53p; 9. FC Botoşani 49p; 10. Dunărea Giurgiu 49p; 11. Dunărea Galaţi 45p; 12. FCM Bacău 43p; 13. Steaua II 41p; 14. Gloria Buzău* 35p; 15. Dinamo II 29p; 16. Breaza 28p; 17. CSM Rm. Sărat 19p; 18. Cetate Suceava** 15p (* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut; ** - Cetate Suceava a fost dezafiliată). La finalul acestui sezon, Victoria Brăneşti şi Sportul au promovat în Liga I.

U. CLUJ A PROMOVAT ÎN LIGA I

Universitatea Cluj este ultima echipă promovată în Liga I la fotbal după succesul înregistrat în ultima etapă, 3-1, în deplasare, cu Minerul Lupeni, clujenii promovând alături de FCM Tg. Mureş, din Seria a II-a. Rezultatele înregistrate, sâmbătă, în ultima etapă din Seria a II-a: Minerul Lupeni - U. Cluj 1-3, Fortuna Covaci - FC Silvania 1-0. Partida Gaz Metan CFR Craiova - UT Arad 2-1, s-a disputat vineri. Meciurile FC Baia Mare - Jiul Petroşani 3-0, FC Bihor - CSM Rm. Vîlcea 3-0, FCM Tg. Mureş - Drobeta Tr. Severin 3-0, CS Otopeni - Arieşul Turda 3-0, FC Argeş - Mureşul Deva 3-0, au fost decise la “masa verde“. Clasament final Seria a II-a: 1. Tg. Mureş 69p; 2. U. Cluj 67p; 3. Mioveni 66p; 4. UTA 58p; 5. FC Argeş 54p; 6. CS Otopeni 50p; 7. CFR Craiova 45; 8. Baia Mare 44p; 9. Turda 42p; 10. FC Bihor 39p; 11. FC Silvania 37p; 12. Lupeni 36p (golaveraj: 33-31); 13. Rm. Vîlcea 36p (51-51); 14. Deva 31p; 15. Jiul 26p; 16. Covaci 23p; 17. Tr. Severin 17p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte).

RAPID I-A PREZENTAT PE DINU GHEORGHE ŞI MARIUS ŞUMUDICĂ

Dinu Gheorghe, ca preşedinte al FC Rapid, şi Marius Şumudică, în calitate de antrenor principal, au fost prezentaţi oficial, sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă la care a fost prezent şi principalul acţionar al grupării bucureştene, George Copos. „Bătrânul Rapid primeşte înapoi doi fii rătăcitori, pe domnul Dinu Gheorghe şi pe domnul Marius Şumudică, iar bătrânul este foarte fericit. Noi vom face absolut tot ce ne stă în putinţă pentru a-i asigura domnului Dinu Gheorghe cele mai bune condiţii. Dânsul va avea întreaga autoritate şi responsabilitate, pentru că am obosit şi eu după atâta timp”, a spus Copos. El a menţionat că noul preşedinte al clubului va avea la dispoziţie un buget în valoare de 5,5 milioane de euro, obiectivul echipei fiind calificarea în fiecare an pentru cupele europene.

DANIEL NICULAE S-A ÎNŢELES CU AS MONACO

Internaţionalul român Daniel Niculae, al cărui contract cu AJ Auxerre a expirat în această vară, va parafa un contract pe trei sezoane cu AS Monaco. Atacantul în vârstă de 27 de ani va fi prezentat oficial după ce va efectua vizita medicală, anunţă L’Equipe. În sezonul recent încheiat, Daniel Niculae a reuşit patru goluri şi nouă pase decisive pentru echipa Auxerre, alături de care s-a calificat pentru Liga Campionilor. Niculae, care a jucat patru sezoane la Auxerre, este al doilea transfer al formaţiei AS Monaco din această vară, după fundaşul suedez Peter Hansson.

GIGEL BUCUR ÎŞI URCĂ ECHIPA ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Gigel Bucur a reuşit o „dublă” pentru Kuban Krasnodar, în meciul câştigat, cu 3-0, în faţa echipei FC Krasnodar, prima clasată în liga a doua din Rusia. Formaţia antrenată de Dan Petrescu a devenit lider al clasamentului după 14 etape, cu 31 de puncte, două peste FC Krasnodar şi cinci mai mult decât ocupanta locului trei, primul nepromovabil. Bucur a marcat în min. 80 şi 84.

INTER OFERĂ 35 DE MILIOANE PENTRU DAVID SILVA

După ce a reuşit tripla istorică în sezonul trecut, campionat - Cupa Italiei - Liga Campionilor, Internazionale Milano se gândeşte să-şi întărească lotul în vederea sezonului următor. Conform Daily Mirror, clubul lombard este gata să ofere 35 de milioane de euro Valenciei pentru internaţionalul spaniol David Silva. Preşedintele clubului iberic, Manuel Llorente, nu a negat informaţiile: „Este adevărat că mai multe echipe ne-au contactat ca să întrebe de David Silva. Este ceva normal, pentru că David este un titular de bază în formaţia campioană a Europei. Însă orice negociere este exclusă până se va încheia Campionatul Mondial din Africa de Sud”.

MOURINHO ÎL VREA PE VIDIC LA REAL MADRID

Jose Mourinho este gata să dea o adevărată lovitură pe piaţa transferurilor. Portughezul l-a anunţat pe Florentino Perez că îl vrea pe Nemanja Vidic la Real Madrid. Pentru a-l transfera pe jucătorul în vârstă de 28 de ani, Mourinho are deja pregătite 30 de milioane de lire sterline, cu ajutorul cărora speră să îl convingă pe Sir Alex Ferguson. Managerul lui Manchester United l-a declarat netransferabil pe Vidic, însă publicaţia News of the World susţine că Manchester United i-a găsit deja înlocuitor. Este vorba de danezul Simon Kjaer (21 de ani), coleg cu Dorin Goian la Palermo, pentru care sicilienii solicită 14 milioane de lire sterline.