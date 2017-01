ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul etapei de sâmbătă şi duminică din Campionatul Judeţean de fotbal (ora 12.00) - SERIA NORD (etapa a 29-a, penultima): Dunaris Topalu - Sport Club Horia; Ulmetum Pantelimon - Recolta Nicolae Bălcescu; Pescarul Ghindăreşti - Gloria Seimeni; Viitorul Vulturu - Sportul Tortoman; Pescăruşul Gîrliciu - Voinţa Valu lui Traian; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Voinţa Siminoc; Ştef Serv Seimeni - Viitorul Fîntînele 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Meciul SC Val Poarta Albă - Viitorul Tîrguşor va fi pierdut cu 0-3 de ambele echipe, care s-au retras din campionat. SERIA SUD (etapa a 26-a, ultima): CSS Medgidia - Progresul Dobromir (stadion „Cimentul”); AS Ciocîrlia - Danubius Rasova-Ostrov; ELIF Fîntîna Mare - AS Independenţa; Viitorul Cobadin - Inter Ion Corvin; Marmura Deleni - CSM II Medgidia Valea Dacilor (se joacă la Pietreni); CS II Peştera - Trophaeum Adamclisi; Sacidava Aliman - AS Carvăn (se joacă la Dunăreni, de la ora 17.00). SERIA EST (etapa a 26-a, ultima): CFR Constanţa - Viitorul Mereni; Unirea Topraisar - Viitorul Cerchezu; Vulturii Cazino Constanţa - Gloria II Albeşti Cotu Văii (teren “Farul II”); Sparta II Techirghiol - CS Agigea (se joacă sîmbătă, de la ora 11.00); Fulgerul Chirnogeni - Avîntul Comana (ora 10.00); Recolta Negru Vodă - CS II Eforie; Luceafărul Amzacea - AS Bărăganu (ora 11.00).

TURNEUL ZONAL AL JUNIORILOR C

În perioada 12-15 iunie, pe terenurile “Voinţa“ şi “ITC“ din Complexul Sportiv “Badea Cârţan“, vor avea loc partidele turneului zonal rezervat juniorilor C (născuţi după 1 ianuarie 1995). Se joacă în sistem fiecare cu fiecare, iar prima clasată va obţine calificarea la turneul semifinal. Programul competiţiei - sâmbătă, 12 iunie (teren “Voinţa”), ora 9.00: CF Brăila - Viitorul Chirnogi; ora 10.30: Viitorul Constanţa - FC Lindab Ştefăneşti; duminică, 13 iunie (teren “ITC”); ora 9.00: Viitorul Constanţa - CSS Tulcea; ora 10.30: CF Brăila - FC Lindab Ştefăneşti; marţi, 15 iunie (teren “Voinţa”); ora 9.00: Viitorul Constanţa - CF Brăila; ora 10.30: CSS Tulcea - FC Lindab Ştefăneşti.

FINAL FĂRĂ TENSIUNE ÎN SERIA I A LIGII A II-A

Sâmbătă se vor disputa ultimele patru meciuri din etapa a 34-a a Seriei I din Liga a II-a: Dunărea Giurgiu - Sportul Studenţesc; Dunărea Galaţi - Săgeata Stejaru; CSM Rm. Sărat - Dinamo II Bucureşti; Steaua II Bucureşti - FC Botoşani. Partidele Gloria Buzău - FC Farul Constanţa 5-1, Concordia Chiajna - FC Snagov 1-0 şi Victoria Brăneşti - Petrolul Ploieşti 1-2 s-au disputat miercuri, iar jocurile Delta Tulcea - FCM Bacău 3-0 şi Tricolorul Breaza - Cetate Suceava 3-0 s-au decis la “masa verde”. Clasament Seria I: 1. Brăneşti 71p (34j); 2. Sportul 68p (33j); 3. Petrolul Ploieşti 67p (34j); 4. FC Snagov 60p (34); 5. Delta Tulcea 59 (34j); 6. Săgeata Stejaru 58 (33j); 7. Chiajna 54p (34j); 8. FC FARUL 53p (34j); 9. FC Botoşani 48p (33j); 10. Dunărea Giurgiu 46p (33j); 11. FCM Bacău 43p (34j); 12. Dunărea Galaţi 42p (33j); 13. Steaua II 40p (33j); 14. Gloria Buzău* 35p (34j); 15. Breaza 28p (34j); 16. Dinamo II 26p (33j); 17. CSM Rm. Sărat 19p (33j); 18. Cetate Suceava** 15p (34); * - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut; ** - Cetate Suceava a fost dezafiliată.

U. CLUJ VS. DACIA MIOVENI, PENTRU UN LOC ÎN LIGA I

Sâmbătă, de la ora 11.00, sunt programate trei partide din ultima etapă a Seria a 2-a din Liga a II-a la fotbal, după următorul program: Fortuna Covaci - FC Silvania, FC Bihor - CSM Rm. Vîlcea (oaspeţii au anunţat, ieri, că nu se vor prezenta) şi Minerul Lupeni - U. Cluj. Rezultate: FCM Tg. Mureş - Drobeta Tr. Severin 3-0, FC Baia Mare - Jiul Petroşani 3-0, CS Otopeni - Arieşul Turda 3-0 şi FC Argeş - Mureşul Deva 3-0, toate la “masa verde”. Partida Gaz Metan CFR Craiova - UT Arad, scor 2-1, s-a disputat vineri. Clasament: 1. Tg. Mureş 69p (golaveraj: 52-20); 2. Mioveni 66p (45-19); 3. U. Cluj 64p; 4. UTA 58p; 5. FC Argeş 54p; 6. CS Otopeni 50p; 7. CFR Craiova 45; 8. Baia Mare 44p; 9. Turda 42p (40-40); 10. FC Bihor 39p; 11. FC Silvania 37p; 12. Rm. Vîlcea 36p (51-48); 13. Lupeni 36p (32-38); 14. Deva 31p; 15. Jiul 26p; 16. Covaci 23p; 17. Tr. Severin 17p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte).

RADA A SEMNAT CU CFR

Fundaşul Ionuţ Rada, care a evoluat ultima oară la formaţia Al Nasr, din Emiratele Arabe Unite, a semnat un contract valabil patru ani cu CFR Cluj, a declarat preşedintele grupării ardelene, Iuliu Mureşan. „Ionuţ Rada este un jucător pe care noi l-am urmărit de mult şi pe care l-am dorit, dar până acum n-a fost să fie. E bine însă că am reuşit să îl aducem şi acum. Am foarte mare încredere în experienţa lui. Ionuţ Rada este un jucător de valoare şi sunt convins că ne va ajuta să ne atingem obiectivele propuse în sezonul următor”, a spus Mureşan.

25.000 DE EURO AMENDĂ PENTRU CLUBUL INTER ŞI PENTRU MOURINHO

Comisia de Disciplină a Federaţiei Italiene de Fotbal a decis să amendeze cu câte 25.000 de euro gruparea Internazionale Milano şi pe antrenorul Jose Mourinho, pentru declaraţii făcute de portughez după finala Cupei Italiei. Inter, echipă de la care Mourinho a plecat recent la Real Madrid, a învins AS Roma în finala competiţiei, pe 5 mai, cu scorul de 1-0. Mourinho a insinuat, la începutul lunii mai, că AS Roma ar putea oferi bani echipei Siena pentru a învinge Interul în ultima etapă a campionatului Italiei: „Cine ştie? Poate acum, că nu trebuie să plătească recompense pentru câştigarea Cupei Italiei, Roma este disponibilă să dea mai mulţi bani Sienei pentru a ne învinge în ultima etapă a campionatului”. Inter a obţinut al 18-lea titlu din istorie după ce a reuşit să termine în fruntea clasamentului cu un avans de două puncte faţă de AS Roma.

REZERVELE MENŢIN PE CELTICS ÎN JOC

Celtics a câştigat partida a patra a finalei NBA graţie băncii de rezerve şi a egalat scorul la 2: Boston Celtics – LA Lakers 96-89. Rezervele Glen Davis 18p şi Nate Robinson 12p au asigurat victoria pentru gazde, după ce Pierce 19p, Garnett 13p şi Allen 12p au jucat modest în meciul de joi noaptea! Lakers a condus ostlităţile până înaintea ultimului sfert, când avea 62-60, apoi Davis a reuşit 9 din cele 18p ale sale şi a decis soarta partidei. Bryant 33p şi Gasol 21p au fost cei mai buni de la oaspeţi, dar n-au avut şi sprijinul celorlalţi coechipieri. Partida a cincea a finalei NBA este programată duminică noaptea, tot la Boston.

TAS A IERTAT DOI ATLEŢI BIELORUŞI

Atleţii bieloruşi Vadim Deviatovski şi Ivan Tihan trebuie să îşi recupereze medaliile de argint, respectiv bronz, obţinute în proba de aruncare a ciocanului la Jocurile Olimpice de la Beijing, care li s-au retras după un control antidoping cu rezultat pozitiv, a decis TAS. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a luat această hotărâre invocând nereguli privind procedurile laboratorului chinez unde s-au făcut analizele. Cei doi bieloruşi au fost depistaţi pozitiv cu testosteron, pe 17 august 2008, iar apoi Comitetul Internaţional Olimpic le-a retras medaliile. Însă analizele eşantioanelor A şi B (expertiza şi contraexpertiza) în cazul fiecărui sportiv au fost făcute de aceeaşi persoană, ceea ce era interzis în 2008, precizează TAS. Din 2009, nu mai există regula ca expertiza şi contraexpertiza să fie făcute de persoane diferite. TAS a menţionat că decizia sa nu trebuie interpretată ca o disculpare a sportivilor.

A PRIMIT MEDALIA OLIMPICĂ DE AUR DUPĂ 62 DE ANI!

Un ciclist belgian a primit medalia de aur, câştigată în proba pe echipe la Jocurile Olimpice din 1948, de la Londra, la 62 de ani după ce a trecut primul linia de sosire. Eugene van Roosbroeck, în vârstă de 82 de ani, a primit medalia de aur cu prilejul unei ceremonii speciale care a avut loc la Comitetul olimpic belgian, din mâinile compatriotului său Jacques Rogge, preşedintele CIO. La sfârşitul cursei de 194 km, cei trei belgieni, Lode Wouters, clasat al treilea, Leon De Lathouwer (6) şi van Roosbroeck (9), s-au grăbit să prindă autobuzul către satul olimpic şi nu au ştiut că s-au clasat pe primul loc în concursul pe echipe. O zi mai târziu, cei trei belgieni plecau acasă, fără să ştie că s-au acordat medalii în concursul pe echipe şi că erau campioni olimpici. „După o zi am aflat că am fost cea mai bună echipă, dar niciunul dintre noi nu s-a gândit că s-au acordat şi medalii pentru concursul pe echipe”, a declarat van Roosbroeck, singurul din echipă apt să participe la ceremonia de la Comitetul Olimpic Belgian. Van Roosbroeck a revendicat medalia doar după ce a citit că un campion olimpic în 1960 a primit o copie după medalia sa, dispărută în urma unui incendiu.