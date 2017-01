VIITORUL CONSTANŢA, REMIZĂ ÎN SEMIFINALA CN DE JUNIORI B

Ieri dimineaţă, pe stadionul din Ovidiu, Viitorul Constanţa a dat piept cu Universitatea Craiova, în manşa tur a semifinalei Campionatului Naţional de juniori republicani B, (jucători născuţi după 1 ianuarie 1993). Echipa pregătită de Daniel Rădulescu şi Doru Carali a deschis scorul în min. 27, prin Gabriel Iancu, direct din corner, însă oaspeţii au egalat prin Lucian Ciolan, cu patru minute înainte de final, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. Returul este programat joi, 10 iunie, de la ora 11.00, pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova.

AZI DEBUTEAZĂ TURNEUL ZONAL AL JUNIORILOR D LA CONSTANŢA

Astăzi, pe terenul ITC din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa, debutează turneul zonal al Campionatul Naţional de fotbal, rezervat juniorilor D (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997). La startul competiţiei se vor alinia patru echipe: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” (antrenori: Ionel Meleco şi Cosmin Constantin), Luceafărul Brăila, Viitorul Chirnogi şi CSS Tulcea. Partidele se vor disputa după următorul program - azi, ora 17.00: Luceafărul Brăila - Viitorul Chirnogi, ora 18.30: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”- CSS Tulcea; mîine, ora 17.00: Viitorul Chirnogi - CSS Tulcea, ora 18.30: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” - Luceafărul Brăila; joi, ora 9.30: Luceafărul Brăila - CSS Tulcea, ora 11.00: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” - Viitorul Chirnogi.

TG. MUREŞ REVINE ÎN LIGA I

Rezultatele înregistrate sâmbătă, în etapa a 33-a, penultima, din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal: Arieşul Turda - FC Argeş 3-1, CSM Rm. Vîlcea - FC Baia Mare 1-2, Dacia Mioveni - FC Bihor 3-2, Mureşul Deva - FCM Tg. Mureş 1-2; UTA - Minerul Lupeni 2-0. Rezultate: Drobeta Tr. Severin - Fortuna Covaci 0-3, Jiul Petroşani - Gaz Metan CFR Craiova 0-3, U. Cluj - CS Otopeni 3-0. Clasament: 1. Tg. Mureş 66p (golaveraj: 49-20); 2. Mioveni 66p (45-19); 3. U. Cluj 64p; 4. UTA 58p; 5. FC Argeş 51p; 6. CS Otopeni 47p; 7. CFR Craiova 42p (37-35); 8. Turda 42p (40-40); 9. Baia Mare 41p; 10. FC Bihor 39p; 11. FC Silvania 37p; 12. Rm. Vîlcea 36p (51-48); 13. Lupeni 36p (32-38); 14. Deva 31p; 15. Jiul 26p; 16. Covaci 23p; 17. Tr. Severin 17p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte).

BUGET DE “CRIZĂ” PENTRU MOURINHO

Jose Mourinho trebuie să se descurce cu un buget de criză la Real Madrid. Florentino Perez nu mai este dispus să investească în transferuri şi îi oferă portughezului un buget derizoriu. Conform News of The World, antrenorul portughez va primi din partea lui Perez un buget de transferuri de 45 de milioane de lire sterline, cu 200 de milioane mai puţin decât s-a investit în urmă cu un an. Principalele posturi de întărit, în viziunea portughezului, sunt în acest moment cele de fundaş lateral, jucătorii aflaţi în vizor fiind Maicon, de la Inter, şi Kolarov, de la Lazio. Mourinho trebuie să se despartă de mai mulţi jucători, pentru a face rost de bani. Principalii jucători care ar putea pleca de la Real sunt Gago, Van der Vaart şi Kaka.

INTER ÎL VREA PE BENZEMA

Internazionale Milano este interesată de atacantul francez Karim Benzema de la Real Madrid, în cadrul unui eventual transfer al fundaşului brazilian Maicon la clubul madrilen, anunţă Marca. Maicon, în vârstă de 28 de ani, aflat sub contract cu Inter până în 2014, a dezminţit că ar vrea să meargă la Real Madrid, unde este dorit de fostul său antrenor, Jose Mourinho, însă nu a exclus această ipoteză. Potrivit Marca, discuţiile privindu-l pe fundaşul brazilian continuă, iar Inter ar fi cerut includerea lui Benzema într-o posibilă “operaţiune Maicon”. Atacantul francez, în vârstă de 22 de ani, a jucat puţin în sezonul trecut la Real, unde a fost transferat de la Olympique Lyon în 2009, pentru 35 de milioane de euro. Real însă doreşte să-l păstreze pentru sezonul viitor şi Mourinho are încredere în jucător, conform Marca.

HIDDINK REFUZĂ LIVERPOOL ŞI INTER

Două mari echipe de fotbal ale Europei, FC Liverpool şi Internazionale Milan, îşi caută antrenor după ce s-au despărţit de Rafael Benitez, respectiv Jose Mourinho, însă acesta nu va fi Guus Hiddink. Dorit de ambele cluburi, olandezul nu renunţă la funcţia de selecţioner al naţionalei Turciei.

SCHIAVONE A TRIUMFAT LA ROLAND GARROS

Jucătoarea italiană de tenis Francesca Schiavone a câştigat, sâmbătă, pentru prima oară în carieră, proba de simplu feminin la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Francesca Schiavone, nr. 17 mondial, a învins-o în finală pe australianca Samantha Stosur, scor 6-4, 7-6 (7/2), şi a adus prima victorie Italiei într-un turneu de Grand Slam. Consacrarea vine târziu pentru Schiavone, care a disputat, la 29 de ani, al zecelea Roland Garros. Succesul sportivei din Milano este unul dintre cele mai surprinzătoare din istoria tenisului modern. Nicio jucătoare care nu făcea parte din primele zece nu a câştigat la Roland Garros din 1933. Stosur a jucat prima finală de Grand Slam la 26 de ani.

NADAL A CÂŞTIGAT LA ROLAND GARROS ŞI VA REDEVENI NR. 1 ÎN LUME

Jucătorul spaniol Rafael Nadal a câştigat, ieri, turneul de la Roland Garros, după ce l-a învins fără nici o problemă în finală pe suedezul Robin Soderling, 6-4, 6-2, 6-4. Tenismenul iberic s-a impus categoric la capătul unui meci care a durat 2 ore şi 18 minute, reuşind astfel să câştige titlul după un turneu în care nu a pierdut nici măcar un set. Drept urmare, Nadal va reveni, începând de azi, pe prima poziţie în ierarhia mondială. Precedentele victorii ale lui Rafa Nadal la Roland Garros au avut loc în 2005, 2006, 2007 şi 2008. Tenismenul iberic încheie astfel un sezon excepţional pe zgură, în care a reuşit 22 de victorii consecutive şi patru titluri, la Monte Carlo, Roma, Madrid şi Paris.

SUCCES LA PARIS PENTRU DANIEL NESTOR ŞI NENAD ZIMONJIC

Canadianul Daniel Nestor şi sârbul Nenad Zimonjic au câştigat, sâmbătă, proba masculină de dublu din turneului de tenis de la Roland Garros. Cei doi au învins în finală perechea formată din Lukas Dlouhy (Cehia) şi Leander Paes (India), 7-5, 6-2. Este al treilea titlu de Mare Şlem pentru Nestor şi Zimonjic, favoriţi numărul 2, după succesul în ultimele două ediţii la Wimbledon. Nestor mai câştigat anterior trei turnee majore, cu precedentul partener, Mark Knowles, din Bahamas, iar Zimonjic a câştigat proba de dublu mixt, joi, alături de slovena Katarina Srebotnik.

EGAL ÎN FINALA CUPEI STANLEY

Flyers a câştigat şi al doilea meci jucat acasă în finala Cupei Stanley egalând scorul la 2: Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 5-3 (Richards, Calle, Giroux, Leino, Carter / Sharp, Bolland, Campbell). Partida a fost dominată de gazde care au înscris rapid primele două goluri după două gafe monumentale ale fundaşului Niklas Hjalmarsson. Revenirea oaspeţilor în ultimele minute s-a concretizat doar cu... golul al cincilea, înscris în poarta goală a celor din Chicago de către Carter. Meciul al cincilea s-a jucat noapte trecută, la Chicago.

FINAL DE SEZON PENTRU VALENTINO ROSSI

Motociclistul italian Valentino Rossi s-a accidentat grav sâmbătă, în a doua şedinţă de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Italiei. “Doctorul” de la Yamaha a fost aruncat din şa pe o porţiune de mare viteză, suferind o fractură deschisă de tibie şi peroneu. El a fost operat într-un spital din Florenţa şi va trebui să ia o pauză de patru-cinci luni. Rossi a ieşit deja din lupta pentru al zecelea titlu mondial din carieră, pentru că recuperarea după accidentare va depăşi durata CM 2010.