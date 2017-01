ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul etapei de sâmbătă şi duminică din Campionatul Judeţean de fotbal (ora 12.00) - SERIA NORD (etapa a 28-a): Sport Club Horia - Voinţa Siminoc; Recolta Nicolae Bălcescu - Dunaris Topalu (se joacă la Dorobanţu); Gloria Seimeni - Ulmetum Pantelimon (se joacă la Dunărea); Viitorul Fîntînele - Pescarul Ghindăreşti; Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Vulturu (se joacă la Poarta Albă); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Pescăruşul Gîrliciu; Sportul Tortoman - SC Val Poarta Albă 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Meciul Viitorul Tîrguşor - Ştef Serv Seimeni va fi pierdut cu 0-3 de ambele echipe, care s-au retras din campionat. SERIA SUD (etapa a 25-a): AS Carvăn - CSS Medgidia (ora 17.00); Danubius Rasova-Ostrov - Sacidava Aliman (ora 15.00); AS Independenţa - AS Ciocîrlia; Inter Ion Corvin - ELIF Fîntîna Mare; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Viitorul Cobadin; Trophaeum Adamclisi - Marmura Deleni; Progresul Dobromir - CS II Peştera (se joacă la Lespezi). SERIA EST (etapa a 25-a): Viitorul Cerchezu - CFR Constanţa; Gloria II Albeşti Cotu Văii - Unirea Topraisar (se joacă la Albeşti); CS Agigea - Vulturii Cazino Constanţa (se joacă la Techirghiol); Avîntul Comana - Sparta II Techirghiol; CS II Eforie - Fulgerul Chirnogeni (se joacă sîmbătă, de la ora 18.00); AS Bărăganu - Recolta Negru Vodă (se joacă sîmbătă, de la ora 17.00, la Lanurile); Viitorul Mereni - Luceafărul Amzacea (se joacă la Osmancea).

PENULTIMA RUNDĂ ÎN SERIA A II-A A LIGII SECUNDE LA FOTBAL

Sâmbătă vor avea loc partidele etapei a 33-a, penultima, din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, după următorul program - ora 11.00: Arieşul Turda - FC Argeş, CSM Rm. Vîlcea - FC Baia Mare, Dacia Mioveni - FC Bihor, Mureşul Deva - FCM Tg. Mureş; ora 19.00: UTA - Minerul Lupeni. Rezultate: Drobeta Tr. Severin - Fortuna Covaci 0-3, Jiul Petroşani - Gaz Metan CFR Craiova 0-3, U. Cluj - CS Otopeni 3-0. Clasament: 1. U. Cluj 64p; 2. Tg. Mureş 63p (golaveraj: 47-19); 3. Mioveni 63p (42-17); 4. UTA 55p; 5. FC Argeş 51p; 6. CS Otopeni 47p; 7. CFR Craiova 42p; 8. FC Bihor 39p (44-37); 9. Turda 39p (37-39); 10. Baia Mare 38p; 11. FC Silvania 37p; 12. Rm. Vîlcea 36p (50-46); 13. Lupeni 36p (32-36); 14. Deva 31p; 15. Jiul 26p; 16. Covaci 23p; 17. Tr. Severin 17p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte).

MIHAJLOVIC, PREZENTAT OFICIAL CA NOUL ANTRENOR AL FIORENTINEI

Sârbul Sinişa Mihajlovic a fost prezentat oficial, vineri, ca noul antrenor al Fiorentinei, echipa la care evoluează şi atacantul Adrian Mutu, într-o conferinţă de presă la care au participat vicepreşedintele Mario Cognigni şi directorul sportiv Pantaleo Corvino. Mihajlovic a ţinut să le mulţumescă oficialilor precedentei formaţii pe care a pregătit-o, AC Catania, dar şi conducătorilor Fiorentinei pentru oportunitatea pe care i-au oferit-o. Corvino a dezvăluit că tehnicianul sârb a parafat un contract pe doi ani, cu opţiunea de prelungire pentru încă un sezon. Fostul internaţional sârb, în vârstă de 41 de ani, a evoluat de-a lungul carierei de jucător la formaţiile Vojvodina Novi Sad, Steaua Roşie Belgrad, AS Roma, Sampdoria, Lazio Roma şi Internazionale Milano. Ca tehnician, Mihajlovic a pregătit formaţiile Bologna (2008-2009) şi Catania (2009-2010). Mihajlovic a declarat că nu are nicio problemă cu atacantul român Adrian Mutu, pe care îl consideră “un băiat de treabă şi un mare jucător”. În 2003, atunci când evolua pentru Lazio, Mihajlovic l-a scuipat pe Mutu într-un meci Lazio - Chelsea Londra, din Liga Campionilor, sârbul fiind apoi suspendat pentru opt meciuri.

BRYANT ADUCE VICTORIA ÎN PRIMUL MECI

Primul meci al finalei NBA a fost un recital Kobe Bryant, vedeta gazdelor înscriind 14 din cele 30 de puncte ale sale în sfertul al treilea, atunci când Lakers s-a detaşat decisiv pe tabela de marcaj, câştigând sfertul cu 34-23. Bryant a fost secondat de Gasol - 23p, 14 recuperări şi trei capace, dar şi de Artest, autor a 15p. De la oaspeţi doar Pierce s-a ridicat la valoarea sa, înscriind 24p, în timp ce Garnett a înscris doar 16p, majoritatea pe final, când nu mai avea importanţă. Despre tensiunea din jurul finalei vorbeşte şi faptul că Artest şi Pierce s-au ales cu câte un fault tehnic după 27 de secunde din meci în urma unei ciocniri mult peste limita regulamentului! Interesant este faptul că Phil Jackson n-a pierdut nici o dispută din cele 47 din play-off, atunci când echipa sa a deschis scorul!!! Scor final: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 102-89 (1-0 la general).

SODERLING - NADAL, FINALA MASCULINĂ LA ROLAND GARROS

Robin Soderling (cap de serie nr. 5) şi Rafael Nadal (Spania, cap de serie nr. 2) se vor întâlni, duminică, în finala masculină turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Vineri, în semifinale, s-au înregistrat următoarele rezultate: Soderling (cap de serie nr. 5) - Tomas Berdych (Cehia, cap de serie nr. 15) 6-3, 3-6, 5-7, 6-3, 6-3 şi Nadal - Jurgen Melzer (Austria, cap de serie nr. 22) 6-2, 6-3, 7-6 (6). Soderling s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala de la Roland Garros. Sâmbătă este programată finala feminină, dintre Francesca Schiavone (Italia, cap de serie nr. 17) şi Samantha Stosur (Australia, cap de serie nr. 7). Vineri, în finala la dublu feminin: Serena Williams / Venus Williams (SUA) - Kveta Peschke / Katarina Srebotnik (Cehia / Slovenia) 6-2, 6-3.