JUNIORII B DE LA VIITORUL AU REMIZAT CU STEAUA

Pe terenul “ITC“ din Complexul Sportiv “Badea Cârţan“ a continuat, ieri, turneul zonal al Campionatului Naţional rezervat juniorilor republicani B (jucători născuţi după 1 ianuarie 1993). În primul joc al zilei, Viitorul Constanţa (antrenori Dan Rădulescu şi Doru Carali) a terminat la egalitate, scor 0-0, confruntarea cu Steaua Bucureşti. În celălalt meci al zilei: FC “Nicolae Dobrin“ Piteşti - Poli Iaşi 1-0. Joi, de la ora 10.00, sunt programate ultimele două partide, decisive pentru stabilirea formaţiei care va ocupa primul loc în clasament, cel care asigură calificarea în semifinale: Viitorul - Poli (teren “Voinţa“) şi Steaua - FC “Nicolae Dobrin“ (teren “ITC“). Clasament: 1. Steaua 4p (golaveraj: 3-0), 2. Viitorul 4p (1-0), 3. FC “Nicolae Dobrin“ 3p, 4. Poli 0p.

ANDONE, CONTRACT PE DOUĂ SEZOANE CU DINAMO

Tehnicianul Ioan Andone a declarat, ieri, că a semnat un contract pe două sezoane cu echipa Dinamo Bucureşti, cu drept de prelungire pe încă un an. „Obiectivele stabilite împreună cu conducerea sunt următoarele: în primul an reconstrucţia echipei şi câştigarea titlului în cel de-al doilea sezon”, a spus Andone. În vârstă de 50 de ani, Andone, a pregătit în returul sezonului trecut formaţia Rapid Bucureşti. Andone a mai fost antrenor la Dinamo în perioada 2003-2006, atunci când a câştigat un titlu de campion şi trei Cupe ale României.

PERIOADA DE TRANSFERURI ÎN LIGA I

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, ieri, că prima perioadă de transferuri pentru ediţia 2010-2011 a Ligii I va începe pe 21 iunie şi se va încheia pe 10 septembrie, informează site-ul oficial al LPF. De asemenea, cluburile vor mai putea efectua transferuri în pauza competiţională din iarnă în perioada 26 ianuarie 2011 - 23 februarie 2011. Conform hotărârii Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, ediţia 2010-2011 a Ligii I va începe pe 24 iulie 2010 şi se va încheia pe 21 mai 2011.

STEAUA, LOCUL 47 ÎN TOPUL IFFHS

Steaua Bucureşti se menţine pe locul 47, cu 167,5 puncte, în clasamentul pe luna mai al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), rămânând formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. CFR Cluj a urcat un loc şi se află pe poziţia 75, cu 135,5p, iar FC Vaslui a urcat de 99 pe 90, cu 123p. Şi Unirea Urziceni a urcat un loc şi ocupă poziţia 108, cu 115,5p. Dinamo Bucureşti se menţine pe locul 114, cu 112p. De asemenea, FC Timişoara se menţine pe poziţia 126, cu 108p. FC Braşov a urcat de pe 332 pe 301, cu 70p.

INTER MILANO, PE PRIMUL LOC ÎN IERARHIA IFFHS

Internazionale Milano, câştigătoarea Ligii Campionilor, a campionatului şi Cupei Italiei, a urcat două locuri şi se află pe prima poziţie în clasamentul pe luna mai stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), la egalitate cu FC Barcelona. Ambele echipe au acumulat 297 de puncte şi sunt urmate, pe locul 3, de argentinienii de la Club Estudiantes de La Plata, cu 286p. Bayern Munchen, finalista Ligii Campionilor, se află pe locul 4, cu 257p, urmată de AS Roma, cu 248p. Cruzeiro Belo Horizonte ocupă locul 6, cu 239p, în timp ce pe poziţia a şaptea, cu 236p, se află, la egalitate, Chelsea Londra, Werder Bremen şi Fulham. Locul 10 este ocupat de câştigătoarea UEFA Europa League, Atletico Madrid, cu 231p. Manchester United a ieşit din top 10, ocupând poziţia 13, cu 217p. Real Madrid se află pe locul 24, cu 202p. Echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, ocupă poziţia 31, cu 193,5p, la egalitate cu Fenerbahce Istanbul. Internazionale Milano a fost desemnată şi echipa lunii mai.

KAPETANOS MERGE ÎN AFRICA DE SUD

Atacantul echipei Steaua Bucureşti, Pantelis Kapetanos, a fost reţinut de selecţionerul german al Greciei, Otto Rehaggel, în lotul definitiv al reprezentativei elene pentru turneul final al Campionatului Mondial din Africa de Sud, care se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie. De asemenea, portarul echipei FC Vaslui, Dusan Kuciak, şi fostul mijlocaş al formaţiei FC Timişoara, Jan Kozak, au fost reţinuţi de selecţionerul Vladimir Weiss în lotul definitiv al reprezentativei Slovaciei pentru turneul final. Antrenorul suedez Sven Goran Eriksson, selecţionerul reprezentativei Coastei de Fildeş, l-a păstrat în lotul de 23 de jucători pentru turneul final pe mijlocaşul Emmanuel Kone, care a fost împrumutat sezonul trecut de CFR Cluj-Napoca la Internaţional Curtea de Argeş, dar a renunţat la atacantul campioanei CFR, Lacina Traore.

CAPELLO, CEL MAI BINE PLĂTIT SELECŢIONER LA CM

Selecţionerul Angliei, italianul Fabio Capello, are cel mai mare salariu din cei 32 de antrenori prezenţi la Cupa Mondială în perioada 11 iunie - 11 iulie, informează site-ul primiciasya.com. Capello câştigă un salariu anual net de 8,8 milioane de euro şi este urmat de Marcelo Lippi, selecţionerul Italiei, cu 3 milioane de euro. Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, Bert van Marwijk (Olanda), Ottmar Hitzfeld (Elveţia), Vicente del Bosque (Spania), Javier Aguirre (Mexic) şi Carlos Alberto Parreira (Africa de Sud) au salarii cuprinse între 2,5 milioane şi 1,6 milioane de euro. Diego Armando Maradona, selecţionerul Argentinei, ocupă locul 12, cu 800.000 de euro, la fel ca Takeshi Okada (Japonia), Carlos Dunga (Brazilia) şi Ricki Herbert (Noua Zeelandă). Cel mai prost plătit selecţioner este Kim Jong-Hun, din Coreea de Nord, cu 170.000 de euro. Aceste sume nu includ primele de obiectiv sau contracte de publicitate.

FC PORTO ÎL VREA PE “CEFERISTUL” TRAORE

FC Porto este ultima echipă importantă din Europa care şi-a manifestat interesul pentru transferul atacantului Lacina Traore. Ivorianul ar putea pleca de la CFR Cluj pentru 4 milioane de euro. „Traore este un jucător valoros. Nu degeaba a fost chemat la naţionala Coastei de Fildeş, deşi este născut abia în anul 1990. Pe el au pus ochii echipe mari ale Europei, printre care Arsenal şi FC Porto”, a spus Andrea Mandorlini, antrenorul campioanei. Traore nu a fost reţinut în lotul “elefanţilor” pentru Campionatul Mondial din Africa de Sud.

SUPERCUPA ITALIEI SE VA JUCA LA BEIJING

Ambasadorul Italiei în China a anunţat că există un acord în privinţa organizării la Beijing a ediţiei viitoare a Supercupei Italiei la fotbal. Supercupa s-a jucat anul trecut, în premieră, la Beijing, fiind cucerită de Lazio Roma. Ediţia 2010-2011 va opune echipele Internazionale Milano, câştigătoarea campionatului şi a Cupei Italiei, şi AS Roma, învinsa milanezilor în ambele competiţii.

ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE PENTRU TATĂL LUI JOHN TERRY

Tatăl fundaşului echipei Chelsea, John Terry, a fost condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri, de către un tribunal din sud-estul Angliei. Edward Terry, în vârstă de 56 de ani, a recunoscut că i-a furnizat cocaină unui jurnalist de la tabloidul britanic News of the World, care era sub acoperire. Incidentul a avut loc în noiembrie 2009, într-un bar de vinuri din Chafford Hundred (estul Londrei). În plus, Edward Terry a fost condamnat la o sută de ore în folosul comunităţii şi obligat să plătescă cheltuielile de judecată de 95 de lire sterline (115 euro). „Acest caz este foarte, foarte clar o capcană creată doar pentru a face o poveste pentru un ziar”, a precizat judecătorul Christopher J. Mitchell, la anunţarea sentinţei.

HAWKS SE ÎNDREAPTĂ SPRE CUPA STANLEY

Chicago Blackhawks a reuşit cea de-a doua victorie din două posibile în această finală a Cupei Stanley, trofeu pe care nu l-a mai câştigat de 49 de ani! După ce primul meci al finalei a fost unul cu foarte multe goluri, cel de luni noaptea s-a situat la polul opus, portarii făcând minuni de această dată. Finlandezul Antti Niemi a avut 32 de parade, din care 14 în ultima repriză, când Flyers a încercat cu disperare să egaleze! Ajuns titular în poarta echipei din Chicago din cauza accidentărilor suferite de primii doi portari, finlandezul a făcut câteva partide de senzaţie în play-off, printre care şi o partidă fără gol primit, cu Nashville Predators, prima pentru Blackhawks de la cea reuşită de mult mai celebrul Ed Balfour în 1996. Statistica spune că din 33 de echipe care au câştigat primele două partide ale finalei Cupei Stanley, 31 au luat şi trofeul. Excepţiile de la regulă sânt Detroit Red Wings anul trecut şi.... Chicago Blackwaks în 1971!!! Meciul al treilea al finalei este programat în această seară, la Philadelphia. Scor final în partida a doua: Chicago Blackhawks - Philadelphia Flyers 2-1 (Marian Hossa, Ben Eager / Simon Gagne), 2-0 la general.