DORINEL MUNTEANU, AUDIAT LA DNA PITEŞTI

Antrenorul echipei Oţelul Galaţi, Dorinel Munteanu, a fost audiat, ieri, la Seviciul Teritorial Piteşti al DNA, în dosarul corupţiei din fotbal, în care este implicat omul de afaceri Cornel Penescu. Dorinel Munteanu a părăsit, după aproximativ o oră şi jumătate, sediul DNA Piteşti, confirmând că audierea sa de către procurorii anticorupţie a avut legătură cu Penescu, fără să precizeze însă concret despre ce dosar este vorba.

ROMÂNIA SE MENŢINE PE LOCUL 28 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Naţionala de fotbal a României se menţine pe locul 28, cu 853 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna mai, dat publicităţii ieri. Adversarele României în preliminariile EURO 2012 ocupă următoarele poziţii: Franţa (locul 9, 1.044p), Bosnia-Herţegovina (locul 51, 604p), Albania (locul 79, 406p), Belarus (locul 82, 397p) şi Luxemburg (locul 127, 193p). Primele zece de poziţii ale clasamentului FIFA sunt ocupate de următoarele formaţii: 1. Brazilia 1.611p; 2. Spania 1.565p; 3. Portugalia 1.249p; 4. Olanda 1.231p; 5. Italia 1.184p; 6. Germania 1.082p; 7. Argentina 1.076p; 8. Anglia 1.068p; 9. Franţa 1.044p; 10. Croaţia 1.041p. Următorul clasament va fi dat publicităţii pe 14 iulie, după încheierea turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din Africa de Sud.

“TRICOLORII MICI” AU ÎNVINS SERBIA

Naţionala de tineret a României a disputat, ieri, o partidă de verificare pe stadionul din Drobeta Tr. Severin, învingând reprezentativa similară a Serbiei, cu 3-1. Oaspeţii au deschis scorul în min. 15 prin Ubiparip, scor care s-a menţinut până la pauză. La reluare, Gângioveanu a adus egalarea, în min. 49, cu un şut de senzaţie de la 20 m, iar Liviu Ganea şi-a adus echipa în avantaj, în min. 66, după ce l-a surprins pe portarul sârb cu o execuţie plasată de la marginea careului. Diferenţa a crescut zece minute mai târziu, când Hora, ajutat şi de şansă, l-a învins pe goalkeeperul oaspeţilor. Pentru România a jucat în ultimul sfert de oră şi căpitanul Farului, Alexandru Măţel. Selecţionerul Emil Săndoi a folosit următoarea echipă: C. Lungu - Rîpă, Găman (46 Zaharia), Gardoş, Pîrvulescu (46 Onicaş) - Torje (64 C. Cristea), Bărboianu, Gângioveanu (75 Măţel) - Sburlea (46 Hora) - M. Costea (46 Al. Ioniţă), L. Ganea. Au mai jucat: Ioniţă, Hora, Onicaş, C. Călin, şi Măţel. Sâmbătă, de la ora 18.00, “tricolorii mici” vor susţine un alt meci amical, la Minsk, contra naţionalei de tineret a Belarusului.

NAŢIONALA DE FUTSAL VA ÎNTÂLNI SERBIA

Echipa naţională de fotbal în sală a României va susţine pe 8 şi 9 iunie ultimele două meciuri de verificare înaintea vacanţei de vară. Adversara tricolorilor va fi selecţionata Serbiei, iar partidele vor avea loc în Sala Sporturilor din Baia Mare. Vor fi două jocuri de bună calitate, între formaţiile clasate pe locurile 10 (România) şi 7 (Serbia) în ierarhia europeană. Iată jucătorii reţinuţi de selecţionerul Sito Rivera: Vlad Iancu (Concordia Chiajna), Alexandru Tănăsilă (United Galaţi) - portari; Răzvan Radu, Florin Ignat, Marian Şotîrcă, Emil Răducu (toţi de la Concordia Chiajna), Gabriel Dobre (Aviles Oquendo, Spania), Viorel Cojoc (United Galaţi), Robert Matei, Mimi Stoica, Alpar Csoma (toţi de la Design Construct Braşov), Robert Lupu (Navarra, Spania), Cosmin Gherman (City’us Tg. Mureş) - jucători de câmp.

SABĂU A DEMISIONAT

Managerul sportiv al clubului FC Timişoara, Daniel Stanciu, a anunţat, ieri, că antrenorul echipei bănăţene, Ioan Ovidiu Sabău, a demisionat. „Sabău a demisionat, l-a sunat pe domnul Iancu şi a spus că nu vrea să mai continue. Nu ştiu mai multe detalii, însă eu cred că de la chestia cu suporterii care nu-l mai doreau la echipă a decis asta”, a spus Stanciu. Sabău a antrenat un sezon pe FC Timişoara, ajungând la gruparea bănăţeană în vara anului 2009, de la Gloria Bistriţa. În locul său, FC Timişoara i-ar putea aduce pe Maurizio Trombetta sau Cristiano Bergodi.

PROMISIUNEA LUI MARADONA

Selecţionerul Argentinei, Diego Armando Maradona, este decis să demonstreze tuturor celor care nu au încredere în calităţile sale de antrenor că poate câştiga titlul mondial, făcând în acest sens şi o promisiune şoc. „Dacă vom câştiga Cupa Mondială, o să alerg dezbrăcat în jurul Obeliscului din centrul oraşului Buenos Aires“, a promis Maradona. Argentina face parte din Grupa B la Campionatul Mondial din Africa de Sud, alături de Nigeria, Grecia şi Coreea de Sud. Turneul final va debuta pe 11 iunie, cu meciul Africa de Sud - Mexic.

QUIQUE FLORES CONTINUĂ LA ATLETICO

Tehnicianul echipei spaniole Atletico Madrid, Quique Sanchez Flores, îşi va prelungi contractul cu proaspăta câştigătoare a UEFA Europa League pentru încă un sezon. Sanchez Flores, sosit în octombrie 2009, a condus clubul la câştigarea UEFA Europa League, pe 12 mai, învingând, în finală, cu 2-1, formaţia engleză Fulham. Atletico Madrid, care nu mai câştigase un trofeu major din 1996, era aproape de retrogradare în momentul preluării de către Flores. În cele din urmă, Atletico Madrid a terminat campionatul pe locul 9.

MIHAJLOVIC, APROAPE DE FIORENTINA

Cum antrenorul Cesare Prandelii se pare că va prelua naţionala Italiei după Campionatul Mondial din Africa de Sud, Fiorentina i-a şi găsit înlocuitor, în persoana lui Sinişa Mihajlovic. Conform Corriere dello Sport, Mihajlovic a semnat deja un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Sârbul este însă un vechi duşman al lui Mutu. Pe vremea când evolua la Lazio, iar Mutu la Chelsea, Mihajlovic l-a scuipat pe internaţionalul român într-un meci din Liga Campionilor. În vârstă de 41 de ani, Mihajlovic a activat până la finalul sezonului 2009-2010 la Catania. Mihajlovic va încasa la Fiorentina un salariu de 2 milioane de euro anual.

CLUBUL REAL MALLORCA A CERUT INSOLVENŢA

Clubul de fotbal Real Mallorca, care a terminat sezonul din prima ligă spaniolă pe locul 5, a solicitat unui tribunal din Insulele Baleare intrarea în insolvenţă. „Cererea de încetare de plăţi a fost prezentată la Tribunalul Comercial numărul doi din Palma”, a anunţat clubul spaniol pe site-ul oficial, care aşteaptă acum ca procedurile legale să fie urmate. Datoriile clubului din insulele Baleare au fost estimate de presa spaniolă între 50 - 60 de milioane de euro. Real Mallorca a terminat campionatul Spaniei pe locul 5 şi este calificată pentru sezonul viitor al Ligii Europa, gruparea baleară ratând pe finalul sezonului prezenţa în tururile preliminare ale Ligii Campionilor, o competiţie mult mai atractivă din punct de vedere financiar. Gruparea Real Mallorca a fost înfiinţată în 1916, iar în 2003 a câştigat Cupa Spaniei. În sezonul 1998-1999, Real Mallorca a pierdut finala Cupei Cupelor în faţa italienilor de la Lazio Roma.

VENIREA LUI MOURINHO LA REAL MADRID SE COMPLICĂ

Negocierile între Internazionale Milano şi Real Madrid pentru transferul antrenorului Jose Mourinho la clubul spaniol se complică, din cauza intransigenţei preşedintelui grupării italiene. „Massimo Moratti insistă că, dacă Mourinho vrea să plece, trebuie să plătească 16 milioane de euro clauza de reziliere”, scrie Marca, precizînd că Real speră să anunţe un acord în umătoarele 24 de ore. Potrivit cotidianului AS, Inter cere 35 de milioane de euro pentru plecările lui Mourinho, fundaşul brazilian Maicon, dorit de Real, şi portughezul Ricardo Quaresma, pe care însă madrilenii nu-l vor.

BENZEMA, DORIT DE CHELSEA

Chelsea Londra este foarte activă pe piaţa transferurilor, încercînd să aducă un jucător de mare valoare în atac. După ce s-a interesat de brazilianul Alexandre Pato, declarat netransferabil de AC Milan, “Albaştrii” au întrebat pe Real Madrid de soarta francezului Karim Benzema, care a jucat destul de puţin în sezonul trecut. Conform presei engleze, campioana Angliei este pregătită să achite 32 de milioane de euro pentru internaţionalul francez, cumpărat cu 35 de milioane de euro vara trecută, de la Lyon.

REZERVELE AU ADUS VICTORIA PENTRU SUNS

Nu mai puţin de 54 de puncte au reuşit rezervele de la Phoenix Suns în meciul al patrulea al finalei Western Conference din play-off-ul NBA! Astfel, performanţa lui Bryant - 38p, 10 pase decisive - a intrat în umbră, victoria gazdelor datorându-se unor Frye 14p, Barbosa 14p, Dudley 11p şi Dragic - 8p şi 8 pase decisive. Rezervele gazdelor au intrat în teren în ultimul sfert, la 85-87, şi au dus scorul la 103-94, moment în care au reintrat titularii! Scor final: Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 115-106 (2-2 la general).