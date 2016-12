ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul etapei de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal (ora 12.00) - SERIA NORD (etapa a 26-a): Recolta Nicolae Bălcescu - Voinţa Siminoc (se joacă la Dorobanţu); Gloria Seimeni - Sport Club Horia (se joacă la Dunărea); Viitorul Fîntînele - Dunaris Topalu; Sportul Tortoman - Pescarul Ghindăreşti; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - SC Val Poarta Albă (se joacă la Cogealac); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Vulturu; Viitorul Tîrguşor - Ulmetum Pantelimon 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Voinţa Valu lui Traian - Ştef Serv Seimeni 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). SERIA SUD (etapa a 23-a): AS Independenţa - CSS Medgidia; Inter Ion Corvin - Sacidava Aliman; CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Ciocîrlia (stadion “Municipal”); Trophaeum Adamclisi - ELIF Fîntîna Mare; Marmura Deleni - Viitorul Cobadin (se joacă la Pietreni); Danubius Rasova-Ostrov - Progresul Dobromir (se joacă la Ostrov). Meciul CS II Peştera - AS Carvăn a fost amânat. SERIA EST (etapa a 23-a): CS Agigea - CFR Constanţa (se joacă sâmbătă, la Techirghiol, de la ora 11.00); Avîntul Comana - Unirea Topraisar (ora 10.00); CS II Eforie - Vulturii Cazino Constanţa; AS Bărăganu - Sparta II Techirghiol (se joacă la Lanurile); Recolta Negru Vodă - Fulgerul Chirnogeni (se joacă la Chirnogeni); Gloria II Albeşti Cotu Văii - Viitorul Mereni (ora 10.00); Luceafărul Amzacea - Viitorul Cerchezu.

CSM RM. SĂRAT A SCĂPAT DE “LANTERNA ROŞIE”

La sfârşitul acestei săptămâni sunt programate şapte partide din etapa a 31-a a Seriei I a Ligii a II-a, CSM Rm. Sărat şi Dunărea Galaţi adjudecându-şi deja punctele la “masa verde”. Meciurile etapei - sâmbătă, ora 11.00: Săgeata Stejaru - Concordia Chiajna; FC Botoşani - Delta Tulcea; Sportul Studenţesc - Tricolorul Breaza; Petrolul Ploieşti - Gloria Buzău; Dinamo II Bucureşti - FCM Bacău; duminică, ora 13.00: FC Snagov - Steaua II Bucureşti, Victoria Brăneşti - Dunărea Giurgiu. Rezultate: Cetate Suceava - Dunărea Galaţi 0-3; FC Farul - CSM Rm. Sărat 0-3. Clasament: 1. Brăneşti 64p; 2. Sportul 59p (golaveraj: +38); 3. Petrolul 59p (+31); 4. FC Snagov 54p (+21); 5. Săgeata 54p (+20); 6. Delta 52p; 7. Concordia 50p; 8. FC Farul 47p (31j); 9. Giurgiu 42p; 10. Steaua 40p; 11. FC Botoşani 39p; 12. FCM Bacău 37p; 13. Galaţi 36p (31j); 14. Buzău* 32p; 15. Dinamo II 25p (-27); 16. Tricolorul 25p (-32); 17. CSM Rm. Sărat 16p (31j); 18. Suceava** 15p (31j) - (* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut; ** - Cetate Suceava a fost dezafiliată).

DOUĂ DERBY-URI ÎN SERIA A 2-A

Sâmbătă şi duminică se vor disputa partidele etapei a 31-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, după următorul program - sâmbătă, ora 11.00: UT Arad - FC Argeş, CSM Rm. Vîlcea - Minerul Lupeni, Jiul Petroşani - CS Otopeni 0-3, Dacia Mioveni - Gaz Metan CFR Craiova, FC Silvania - FC Baia Mare, Fortuna Covaci - FC Bihor, Arieşul Turda - Mureşul Deva; duminică, ora 11.00: U. Cluj - FCM Tg. Mureş. Clasament: 1. U. Cluj 60p; 2. Mioveni 59p; 3. Tg. Mureş 57p; 4. UTA 54p; 5. FC Argeş 49p; 6. CS Otopeni 44p; 7. FC Silvania 37p; 8. CFR Craiova 36p; 9. Rm. Vîlcea 35p (golaveraj: +6); 10. FC Bihor 35p (+4); 11. Baia Mare 34p; 12. Turda 33p; 13. Lupeni 32p; 14. Deva 28p; 15. Jiul 26p; 16. Covaci 19p; 17. Tr. Severin 17p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte).

AS ROMA OFERĂ 4 MILIOANE DE EURO PENTRU MUTU

Atacantul echipei Fiorentina, Adrian Mutu, suspendat nouă luni pentru dopaj, este dorit de clubul AS Roma, care a fi făcut o ofertă de 4 milioane de euro. Potrivit cotidianului La Nazione, Mutu a mai fost dorit de AS Roma şi în urmă cu doi ani, însă atunci oferta a fost de 20 de milioane de euro. Presa internaţională a scris, în ultima perioadă, că Adrian Mutu se mai află în atenţia cluburilor Bunyodkor Taşkent, Fenerbahce Istanbul şi Beşiktaş Istanbul. Mutu va reveni pe teren în octombrie.

BOLONI AR PUTEA PRELUA FORMAŢIA FC PORTO

Presa portugheză de vineri anunţă că Ladislau Boloni ar putea prelua formaţia FC Porto, unde ar urma să-l înlocuiască pe Jesualdo Ferreira, al cărui contract s-a încheiat la finalul acestui sezon. „Românul este pe placul conducătorilor de la FC Porto, iar numele lui este aflat aproape în fruntea listei”, a notat Radio Renascenca, care anunţă că principalul favorit pentru preluarea FC Porto este Andre Villas Boas, de la Academica Coimbra, un antrenor de 33 de ani, care însă a dezminţit eventuale negocieri cu multipla campioană a Portugaliei. În schimb, O Jogo scrie că Boloni, deşi se află pe lista celor de la FC Porto, studiază cu atenţie oferte din partea ţărilor arabe.

LOTUL SERBIEI PENTRU CM 2010

Selecţionerul Serbiei, Radomir Antic, a anunţat numele a 24 de jucători selecţionaţi pentru CM din Africa de Sud, unde sârbii vor juca în Grupa D, alături de Germania, Australia şi Ghana. Cum lista oficială este de 23, Antici va trebui să renunţe la un portar. Iată lista celor 24 de jucători selecţionaţi: Vladimir Stojkovic (Wigan), Zeljko Brkic (Vojvodina Novi Sad), Bojan Isailovic (Zaglebie Lubin), Andjelko Djuricic (Uniao Leiria) - portari: Branislav Ivanovic (Chelsea), Antonio Rukavina (Munchen 1860), Nemanja Vidic (Manchester United), Neven Subotic (Borussia Dortmund), Aleksandar Lukovic (Udinese), Ivan Obradovic (Real Zaragoza), Aleksandar Kolarov (Lazio Roma) - fundaşi; Dejan Stankovic (Inter Milano), Nenad Milijas (Wolverhampton), Milos Krasic (ŢSKA Moscova), Milan Jovanovic (Standard Liege), Milos Ninkovic (Dinamo Kiev), Zdravko Kuzmanovic (VfB Stuttgart), Zoran Tosic (FC Koln), Gojko Kacar (Hertha Berlin), Radosav Petrovic (Partizan Belgrad) - mijlocaşi; Nikola Zigic (Valencia), Marko Pantelic (Ajax Amsterdam), Danko Lazovic (Zenit Sankt-Petersburg), Dragan Mrdja (Vojvodina Novi Sad) - atacanţi.

MOURINHO, CONTRACT DE 30 MILIOANE EURO CU REAL

Publicaţia spaniolă Marca a anunţat, în numărul său de vineri, că sosirea antrenorului Jose Mourinho la Real Madrid este una iminentă, precizând şi faptul că tehnicianul portughez va semna un contract pe trei ani cu un salariu stagional de 10 milioane euro. Pe de altă parte, portughezul va pierde 6 milioane de euro, câte două pe fiecare dintre cele trei sezoane pe care le mai avea de completat la Inter.

RIBERY, LA BAYERN PÂNĂ ÎN 2015

Deşi la un moment dat se părea că mijlocalul francez Franck Ribery va ajunge la Real Madrid din această vară, vedeta naţionalei Franţei a ajuns la un acord cu formaţia bavareză pentru prelungirea contractului până în 2015 şi va avea un salariu anual de 10 milioane de euro. Ribery a ajuns la Bayern, în 2007, de la Olympique Marseille, pentru 30 milioane de euro. Suspendat pentru finala Ligii Campionilor, Ribery se află în cantonamentul naţionalei Franţei de la Tignes.

IBRAHIMOVIC, DORIT DE MANCHESTER CITY

Atacantul suedez al echipei FC Barcelona, Zlatan Ibrahimovic, este dorit de formaţia engleză Manchester City, “orăşenii“ fiind dispuşi să plătească 40 milioane de lire sterline pentru a-şi asigura serviciile acestuia. Ibrahimovic s-a transferat în urmă cu un an la Barcelona, în schimbul a 49 de milioane de euro (plus Sammy Eto’o), însă nu a reuşit să convingă, deşi a înscris 16 goluri. Gruparea de pe Eastlands a oferit 20 de milioane de lire steline şi pentru James Milner, de la Aston Villa, însă şefii clubului din Birmingham au refuzat oferta.

CANADIENS REVINE

Montreal Canadiens revine la victorie după ce Flyers câştigase primele două partide ale finalei Eastern Conference din play-off-ul NHL. Canadienii au reuşit o victorie clară, întrerupând seria de şase victorii consecutive a celor din Philadelphia. Flyers rămâne, însă, marea favorită la calificarea în finala Cupei Stanley. Scor final în partida de joi noaptea: Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 5-1 (1-2 la general).

SE CUNOSC SEMIFINALISTELE CM DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

La Koln şi Mannheim s-au stabilit semifinalistele Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă ediţia 2010. Iată rezultatele înregistrate în sferturi de finală: Cehia - Finlanda 1-1, 2-1 după lovituri de departajare; Suedia - Danemarca 4-2; Rusia - Canada 5-2; Germania - Elveţia 1-0. Programul semifinalelor de sâmbătă: Suedia - Cehia; Rusia - Germania. Finalele sunt programate duminică, la Koln.

PRIMA MANŞĂ A FINALEI CUPEI CUPELOR LA HANDBAL MASCULIN

Primul act al finalei Cupei Cupelor la handbal masculin va avea loc sâmbătă, în Germania, acolo unde, de la ora 19.00, VfL Gummersbach va primi replica echipei spaniole Fraikin BM Granollers. Meciul retur va avea loc pe 27 mai, în Spania.