SURPRIZE ÎN LOTUL CONVOCAT DE RĂZVAN LUCESCU

Selecţionerul naţionalei României, Răzvan Lucescu, a anunţat, ieri, lotul cu care va aborda cele trei meciuri amicale din această vară, cu Ucraina (29 mai, ora 20.30), Macedonia (2 iunie, ora 20.00) şi Honduras (5 iunie, ora 20.30). La reunirea programată luni, la ora 13.00, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, au fost convocaţi 24 de jucători, chemându-i în premieră pe Silviu Lung jr., Mihai Răduţ şi Marius Bilaşco. Iată lotul convocat de Răzvan Lucescu - portari: Lobonţ (AS Roma), Pantilimon (FC Timişoara) şi Lung jr. (U Craiova); fundaşi: Maftei, Galamaz (ambii Unirea Urziceni), Dănănae (U Craiova), Tamaş (West Bromwich Albion), D. Goian (Palermo), Chivu (Internazionale Milano), Raţ (Şahtior Doneţk) şi Sepsi (FC Timişoara); mijlocaşi: M. Roman (FC Braşov), M. Răduţ (Internaţional Curtea de Argeş), Rădoi (Al-Hilal), Florescu (Alania Vladikavkaz), T. Ghioane (Dinamo Kiev), Cociş (FC Timişoara), Cr. Tănase (Steaua) şi Deac (CFR Cluj); atacanţi: D. Niculae (Auxerre), Andrei Cristea (Dinamo), N. Dică (CFR Cluj), Bilaşco (Unirea Urziceni) şi Mazilu (Arsenal Kiev).

ALIBEC A STRĂLUCIT ÎN FINALA LIGII CAMPIONILOR... LA TINERET

Transferat în vara anului trecut de la Internazionale Milano de la FC Farul, în schimbul a 800.000 de euro, Denis Alibec a făcut senzaţie miercuri seară, la Madrid. Fostul atacant al formaţiei de pe litoral a înscris două goluri într-o avanpremieră a finalei Ligii Campionilor, disputată de formaţiile de tineret ale celor două pretendente la trofeu, Inter şi Bayern, disputată pe Stadionul “Di Stefano” şi încheiată cu scorul de 2-0 în favoarea italienilor, prin golurile marcate de... Alibec, în min. 2 şi 79. La final, Alibec a fost felicitat de preşedintele UEFA, Michel Platini, de fostul mare fotbalist portughez Luis Figo şi de Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, care au fost prezenţi la joc. Partida s-a desfăşurat la cererea UEFA, care a dorit să arate astfel că acordă o importanţă deosebită şi fotbalului juvenil. Astăzi se va disputa un nou meci, între echipele de veterani ale lui Inter şi Bayern, iar marea finală a Ligii Campionilor este programată mâine, de la ora 21.45.

TAMAŞ, TRANSFERAT DEFINITIV LA WEST BROMWICH

Clubul West Bromwich Albion a anunţat, pe site-ul oficial, că l-a transferat definitiv pe internaţionalul român Gabriel Tamaş, de la Auxerre, după ce fundaşul central a evoluat în ultimele luni la echipa engleză, sub formă de împrumut. „Albion şi-a exercitat opţiunea de a-l achiziţiona pe Gabriel Tamaş de la Auxerre. Internaţionalul român va fi înregistrat oficial ca jucător al clubului West Bromwich, din data de 1 iulie”, se arată pe site-ul oficial al grupării promovate în acest an în Premier League. Fotbalistul român a devenit astfel prima achiziţie a clubului West Bromwich, înaintea sezonului viitor, în care formaţia sa va evolua în Premier League. Transferul lui Tamaş a fost realizat în schimbul sumei de 800.000 de lire sterline. Tamaş a fost împrumutat de Auxerre clubului West Bromwich Albion, în luna ianuarie, şi a jucat în 25 de meciuri pentru echipa engleză, marcând două goluri.

MECIUL DEBRECEN - FIORENTINA, ANCHETAT DE UEFA

UEFA a demarat o anchetă asupra meciului Debrecen - Fiorentina 3-4, jucat în faza grupelor Ligii Campionilor, în luna octombrie, existând suspiciuni legate de pariuri. În acest joc, Adrian Mutu a semnat o “doppietta”. Conform speculaţiilor, câţiva jucători ai echipei maghiare ar fi participat la manipularea rezultatului, prin intermediul unui impresar. „O delegaţie a UEFA a fost deja la Debrecen pe 13 mai pentru a asculta mai mulţi fotbalişti. Ancheta este în derulare, dar nu s-au strâns decît informaţii preliminare”, a declarat un oficial al forului continental.

MIRCEA LUCESCU, DORIT LA FENERBAHCE

Clubul Fenerbahce Istanbul negociază cu tehnicianul Christoph Daum pentru rezilierea contractului acestuia, iar printre favoriţii la preluarea postului de antrenor principal este Mircea Lucescu, de la Şahtior Doneţk, informează presa turcă. Potrivit cotidianului Star, Daum a avut deja o primă discuţie cu şefii lui Fenerbahce, în care a cerut patru milioane de euro pentru rezilierea contractului. Oficialii clubului din Istanbul i-au oferit tehnicianului două milioane de euro, ceea ce l-a nemulţumit pe german, care le-a spus celor doi vicepreşedinţi să discute cu avocatul său. Star menţionează că Daum a fost sunat cu insistenţă de conducerea lui Hamburger SV, care i-a oferit un salariu superior celui de la Fenerbahce şi libertate în ceea ce priveşte achiziţionarea jucătorilor. Jurnalul îi prezintă ca favoriţi pentru preluarea postului de antrenor principal al echipei Fenerbahce pe Mircea Lucescu, Roy Hodgson şi Luis Felipe Scolari. Preferatul conducerii clubului turc este Lucescu, deoarece acesta a antrenat anterior echipele Galatasaray şi Beşiktaş şi cunoaşte mai bine fotbalul turc. „Însă dacă românul va dori să rămână la Şahtior până în ianuarie, obligatoriu Fenerbahce se va orienta către Hodgson şi Scolari”, adaugă Star.

LOTUL ARGENTINEI PENTRU CM DIN AFRICA DE SUD

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Argentinei, Diego Maradona, a anunţat, ieri, lotul de 23 de jucători pentru turneul final al Campionatului Mondial din Africa de Sud. Cea mai mare surpriză este prezenţa fundaşului Ariel Garce, în vârstă de 31 de ani, de la Colon, rareori folosit la naţională. Jucătorul a fost suspendat şase luni la sfârşitul lui 2005, după ce a fost depistat pozitiv cu un derivat al cocainei. În plus, la 36 de ani, Martin Palermo va disputa prima sa Cupă Mondială. Cei şapte jucători din lotul lărgit la care selecţionerul a renunţat sunt fundaşii F. Coloccini (Newcastle / Anglia) şi Insaurralde (Newell’s Old Boys), mijlocaşii S. Blanco (Lanus), Datolo (Olympiacos Pireu / Grecia), Mercier (Argentinos Juniors), Sosa (Estudiantes), precum şi atacantul Lavezzi (Napoli / Italia). Reprezentativa lui Maradona va disputa luni un meci amical contra Canadei, la Buenos Aires. Argentina face parte din Grupa B a Cupei Mondiale, alături de Nigeria, Grecia şi Coreea de Sud. Lotul de 23 este următorul: Romero (AZ Alkmaar / Olanda), Andujar (Catania / Italia), Pozo (Colon) - portari; Otamendi (Velez Sarsfield), Demichelis (Bayern Munchen / Germania), Walter Samuel (Internazionale Milano / Italia), Heinze (Olympique Marseille / Franţa), Burdisso (AS Roma / Italia), Rodriguez (Estudiantes), Garce (Colon) - fundaşi; Gutierrez (Newcastle / Anglia), Maxi Rodriguez, Mascherano (ambii FC Liverpool / Anglia), Veron (Estudiantes), Di Maria (Benfica Lisabona / Portugalia), Pastore (Palermo / Italia), Bolatti (Fiorentina / Italia) - mijlocaşi; Messi (FC Barcelona / Spania), Higuain (Real Madrid / Spania), Palermo (Boca Juniors), Aguero (Atletico Madrid / Spania), D. Milito (Internazionale Milano / Italia), Carlos Tevez (Manchester City / Anglia) - atacanţi.

LOTUL SPANIEI PENTRU CM 2010

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Spaniei, Vicente Del Bosque, a renunţat, ieri, la şapte dintre cei 30 de jucători aflaţi în cantonamentul campioanei europene. Aceştia sunt De Gea (Atletico Madrid), D. Lopez (Villarreal), Azpilicueta (Osasuna), M. Senna (Villarreal), Negredo (FC Sevilla), Guiza (Fenerbahce Istanbul) şi Cazorla (Villarreal). Lotul de 23 de jucători este următorul: Casillas (Real Madrid), Reina (FC Liverpool) şi Valdes (FC Barcelona) - portari; Albiol, Arbeloa, Sergio Ramos (toţi de la Real Madrid), Capdevila (Villarreal), Marchena (FC Valencia), Pique, Puyol (FC Barcelona) - fundaşi; Xabi Alonso (Real Madrid), Fabregas (Arsenal Londra), Busquets, Iniesta, Xavi (toţi Barcelona), Javi Martinez (Athletic Bilbao), Mata, David Silva (ambii Valencia) - mijlocaşi; Jesus Navas (Sevilla), Llorente (Bilbao), F. Torres (Liverpool), D. Villa (Valencia), Pedro Rodriguez (Barcelona) - atacanţi. Surprinzător, Del Bosque a renunţat la unul dintre stâlpii echipei la EURO 2008, mijlocaşul Marcos Senna, dar a apelat la Fabregas şi Torres, care au ratat finalul sezonului din cauza accidentărilor.

BLANC, VIITORUL SELECŢIONER AL FRANŢEI

Fostul internaţional Laurent Blanc va prelua naţionala Franţei după turneul final al Campionatului Mondial din Africa de Sud, federaţia de fotbal din Hexagon şi clubul Girondins Bordeaux ajungând la un acord în acest sens. Blanc a renunţat la ultimul an din contractul cu Bordeaux pentru a fi selecţionerul “cocoşilor galici”, echipa din Ligue 1 urmând a primi compensaţii financiare din partea federaţiei. Ca jucător, Blanc a cucerit titlul mondial în 1998 şi cel european în 2000, iar ca antrenor a condus pe Bordeaux spre titlul din 2009 şi sferturile de finală ale Ligii Campionilor din acest sezon. Naţionala Franţei este condusă în acest moment de Raymond Domenech, un tehnician contestat după rezultatele mai puţin satisfăcătoare din ultimii ani. Reprezentativele României şi Franţei se vor întâlni în preliminariile EURO 2012.

MARADONA A CĂLCAT CU MAŞINA UN CAMERAMAN!

Selecţionerul Argentinei, Diego Maradona, a călcat cu maşina pe picior un cameraman, miercuri, în faţa sediului Asociaţiei Fotbaliştilor Argentinieni din Buenos Aires, înainte de a anunţa lotul pentru CM din Africa de Sud. Potrivit cotidianului Marca, Maradona l-a certat pe reprezentantul mass-media, după ce l-a călcat pe piciorul stâng. „Idiotule, de ce îţi pui piciorul aici, când trec eu cu maşina?”, l-a apostrofat selecţionerul argentinian pe cameramanul de la postul Canal 13, potrivit presei internaţionale. Incidentul a avut loc în momentul în care Maradona a sosit la sediu şi maşina sa a fost înconjurată de jurnalişti. Cameramanul rănit a fost transportat cu ambulanţa la spital, unde s-a constatat că nu are răni grave.

SEVILLA A CÂŞTIGAT CUPA SPANIEI

FC Sevilla a cîştigat Cupa Spaniei la fotbal, dupa ce a dispus, cu 2-0, de Atletico Madrid în finala disputată miercuri seară, pe Stadionul “Camp Nou” din Barcelona. Cele două goluri au fost marcate de Diego Capel (min. 4) şi Jesus Navas (min. 90). Pentru Sevilla, aceasta este a cincea Cupă a Regelui din istoria clubului.

DACĂ NU ESTE BRYANT, ESTE GASOL

Spaniolul Pau Gasol a devenit, încet-încet, o adevărată super-vedetă în NBA, fiind capabil să conducă pe Lakers la victorie dacă Bryant nu străluceşte. Aşa a fost şi miercuri noaptea în cea de-a doua partidă a finalei Western Conference din play-off-ul NBA. Spaniolul a reuşit 29 de puncte, dar din acestea 14p au fost înscrise în ultimul sfert! Bryant n-a reuşit decât 21p şi 13 pase decisive, dar a fost suplinit de Ron Artest - 18p şi Lamar Odom - 17p şi 11 recuperări. La oaspeţi Nash a avut, iarăşi, o prestaţie modestă, cu 11p şi 15 pase decisive, doar Grant Hill - 23p şi Jason Richardson - 27p echilibrând cât de cât disputa. Îngrijorător pentru Suns este faptul că Lakers a pierdut o singură dată o dispută în play-off după ce a început cu 2-0, câştigînd de alte.... 41 de ori, inclusiv în finala NBA de anul trecut! Scor final: Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 124-112 (2-0 la general).

FLOYD LANDIS RECUNOAŞTE CĂ S-A DOPAT!

Rutierul american Floyd Landis, care a fost deposedat de titlul câştigat în Turul Franţei, în 2006, după ce a fost depistat pozitiv cu testosteron, a declarat că s-a dopat cea mai mare parte a carierei. „Vreau să am conştiinţa împăcată”, a spus Landis, care anterior a negat în repetate rânduri că s-a dopat. Ciclistul american a precizat că a folosit EPO, hormoni de creştere, transfuzii, hormoni feminini şi, o dată, insulină, în perioada când concura pentru echipele US Postal (2002-2004) şi Phonak (2005-2006). La US Postal, Landis a fost coleg cu Lance Armstrong în trei din anii în care acesta a câştigat Turul Franţei. Site-ul espn.com notează că rutierul a cheltuit anual aproximativ 90.000 de dolari pe produse dopante şi pe serviciile consultanţilor care îl ajutau să pună la punct un regim de pregătire. Landis a mai spus că, în ultimele săptămâni, a trimis la autorităţile antidoping şi forurile de ciclism mail-uri ce implică zeci de alţi sportivi, directori sportivi şi patroni de echipă. El a precizat că nu deţine dovezi care să-i susţină afirmaţiile.