CONSTANŢA VA GĂZDUI TREI TURNEE ZONALE LA JUNIORI REPUBLICANI

La Bucureşti a avut loc, ieri, o şedinţa tehnică cu reprezentaţii echipelor calificate la faza zonală a Campionatului Naţional de juniori republicani A şi B. Iată cele trei turnee zonale găzduite de Constanţa - 23-27 mai, juniori A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1991), Grupa A: Metalul Constanţa, LPS Botoşani, Astra Ploieşti, Steaua Bucureşti (terenuri Metalul şi Voinţa din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”). Grupa B: Viitorul Constanţa, Petrolul Ploieşti, Poli Iaşi, Juventus Bucureşti (terenuri ITC din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”, Ovidiu, Năvodari). Semifinalele sunt programate pe 30 mai - turul şi 3 iunie - returul. Finala se dispută în manşă unică, pe 9 iunie. Celelalte două turnee zonale se vor desfăşura la Cluj-Napoca şi Tg. Jiu; 30 mai - 3 iunie, juniori B (jucători născuţi după 1 ianuarie 1993), Grupa B: Viitorul Constanţa, FC “Nicolae Dobrin”, Steaua Bucureşti, Poli Iaşi (terenuri ITC şi Voinţa din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”). Se califică în semifinale doar prima clasată Semifinalele sunt programate pe 6 iunie - turul şi 10 iunie - returul. Finala se dispută în manşă unică, pe 15 iunie. Celelalte trei turnee zonale vor avea loc la Piatra Neamţ, Timişoara şi Craiova.

DĂNCIULESCU, UN NOU GOL PENTRU HERCULES

Atacantul român Ionel Dănciulescu a marcat un nou gol în Segunda Division, înscriind pentru echipa sa, Hercules Alicante, în egalul, 1-1, înregistrat în partida cu Girona. Fostul jucător al lui Dinamo a deschis scorul în min. 7, atunci când a profitat de o greşeală a unui fundaş advers şi l-a învins cu un şut plasat pe portarul formaţiei adverse. Din păcate pentru Hercules, Girona a egalat în min. 19, iar până la final niciuna dintre echipe nu a mai înscris. Astfel, Hercules a rămas pe locul 4 în Segunda Division, la un punct de ocupanta locului 3, Cartagena, şi la două în urma poziţiei secunde, ocupată de Levante, cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

THIERRY HENRY, LA NEW YORK RED BULLS

Atacantul francez Thierry Henry va părăsi gruparea FC Barcelona, urmând să ajungă la New York Red Bulls, în Liga Profesionistă Nord-Americană de fotbal (MLS). „O sursă din MLS a confirmat că Thierry Henry se va alătura clubului New York Red Bulls”, a scris cotidianul Boston Globe. Henry, în vârstă de 32 de ani, şi-a pierdut postul de titular la FC Barcelona, iar presa engleză şi spaniolă îl anunţă de ceva vreme ca şi transferat în MLS. Marca de băuturi energizante Red Bull a investit recent 300 de milioane de dolari într-un nou stadion de 25.000 de locuri, “Red Bull Arena”. Dacă va merge în SUA, Henry se va întâlni în MLS cu fostul său coechipier de la Arsenal Londra, suedezul Fredrik Ljungberg, dar şi cu David Beckham. Henry ar fi al doilea internaţional francez care va evolua la echipa din New York, după mijlocaşul Youri Djorkaeff (2005 şi 2006).

DEL NERI PĂRĂSEŞTE SAMPDORIA PENTRU JUVENTUS

Deşi a fost sărbătorit ca un erou la Genova, după ce a calificat Sampdoria (locul 4 în Serie A) pentru turul preliminar al Ligii Campionilor, Luigi Del Neri l-a anunţat pe Riccardo Garrone, preşedintele clubului, că nu va mai fi antrenorul echipei ligurice şi în sezonul următor. În vârstă de 60 de ani, Del Neri a mai antrenat, din anul 2000, echipele Chievo, FC Porto, AS Roma, Palermo şi Atalanta. Luigi Del Neri îl va înlocui pe Alberto Zaccheroni, iar numirea sa la Juventus Torino va fi anunţată oficial astăzi.

LUIS FABIANO RATEAZĂ FINALA CUPEI SPANIEI

FC Sevilla nu se va putea baza pe atacantul Luis Fabiano în finala Cupei Spaniei, programată în această seară, de la ora 22.30, partidă în care va întâlni pe Atletico Madrid. Internaţionalul brazilian s-a accidentat la coapsă, sâmbătă, la încălzirea dinaintea meciului de campionat cu Almeria. Accidentarea nu este foarte gravă, astfel că Fabiano a plecat în Brazilia, unde va pregăti alături de ceilalţi membri ai lotului participarea la Campionatul Mondial de fotbal din Africa de Sud. De la Sevilla va mai lipsi în finala de zi şi atacantul spaniol Alvaro Negredo.

BENZEMA, VICTIMĂ A SITE-ULUI FACEBOOK

Necazurile se ţin lanţ de fotbalistul francez Karim Benzema! Nereţinut de către Raymond Domenech în lotul Franţei pentru CM 2010 şi citat de justiţia franceză în celebrul caz al fotbaliştilor care au făcut sex cu o prostituată minoră, atacantul lui Real Madrid are probleme şi datorită site-ului de internet Facebook. Benzema ar putea fi trimis în judecată pentru difuzare de imagini pornografice şi corupere de minore! O tânără în vârstă de 14 ani, care discuta pe internet din luna ianuarie cu o persoană numită “Karim Benze”, crezînd că este celebrul internaţional francez, a primit de la acesta o fotografie cu un penis în erecţie. Părinţii fetei, care şi ei cred că este vorba despre fotbalistul francez, au depus plângere la Poliţie. La rândul său, Benzema a depus plângere pentru uzurparea identităţii...

LAKERS ECLIPSEAZĂ PE SUNS

Los Angeles Lakers a câştigat lejer prima partidă din finala Western Conference a play-off-ului NBA, Kobe Bryant reuşind un meci de excepţie, cu 40 de puncte înscrise, din care 21p în sfertul al treilea! Este a 11-a oară când starul lui Lakers trece de bariera de 40p în play-off, precedenta performanţă fiind realizată... anul trecut, în primul meci al finalei NBA. L-au secondat Pau Gasol - cu 21p şi Lamar Odom - cu 19p şi 19 recuperări, în timp ce la oaspeţi doar Stoudemire a jucat la valoarea sa, reuşind 23p. Scor final: LA Lakers - Phoenix Suns 128-107 (1-0 la general).

ÎNCEPE FAZA ELIMINATORIE LA CM DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, care se desfăşoară în Germania, a ajuns înaintea fazei eliminatorii. În a doua fază a grupelor au ajuns 12 formaţii, dintre care opt se vor califica în sferturile de finală, programate pe 20 mai. Din Grupa E sunt deja calificate Rusia, Finlanda şi Danemarca, iar a patra echipa din sferturi va fi stabilită în urma partidei Germania (4p) - Slovacia (3p), care a avut loc aseară. Din Grupa F merg mai departe Suedia, Elveţia, Canada şi Cehia. Semifinalele vor avea loc sâmbătă, iar finalele duminică, la Koln.

NALBANDIAN VA ABSENTA LA ROLAND GARROS

De două ori semifinalist la Roland Garros, turneul de Mare Şlem desfăşurat pe zgură în capitala Franţei, jucătorul argentinian David Nalbandian nu va participa la ediţia din acest an din cauza unei accidentări. În vârstă de 28 ani, Nalbandian se alătură astfel conaţionalului Juan Martin Del Potro, rusului Nikolay Davydenko şi francezului Gilles Simon, toţi absenţi de marcă de la turneul care va debuta pe 23 mai, la Paris. De pe tabloul feminin va lipsi belgianca Kim Clijsters, ocupanta locului 10 WTA fiind accidentată la gleznă. Clijsters, în vârstă de 26 ani, a fost de două ori finalistă la Roland Garros, câştigând anul trecut US Open, la doar o lună după revenirea în circuitul mondial profesionist.