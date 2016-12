VOLEIBALISTELE TRICOLORE PLEACĂ OPTIMISTE SPRE BELGIA

Seria partidelor de verificare pentru echipa naţională de volei feminin a României a continuat, aseară, cu un nou test în compania reprezentativei Croaţiei. După ce au cedat în prima întâlnire, cu 1:3, elevele lui Darko Zakoc s-au impus în al doilea joc, scor 3:2 (25:19, 18:25, 25:23, 19:25, 15:11), în faţa echipei la care evoluează şi două jucătoare din campionatul nostru, Katarina Barun (CSV 2004 Tomis Constanţa) şi Jelena Alajbeg (CSU Metal Galaţi). „Este un rezultat bun pentru moralul echipei înaintea primului turneu de calificare la Campionatul European. Sperăm la evoluţii cât mai bune în Belgia, astfel încât în turneul de la Constanţa să reuşim să ne asigurăm una din primele două poziţii”, a declarat Cristian Zgabercea, team managerul echipei naţionale. În meciul de ieri nu au evoluat Alina Albu şi Anca Martin, care au acuzat probleme medicale. Astăzi, echipa României pleacă din Croaţia direct în Belgia, unde, între 21 şi 23 mai, la Hasselt, este programat primul turneu de calificare la Campionatul European din 2011. Al doilea turneu preliminar al Grupei E se va desfăşura la Constanţa, între 28 şi 30 mai. România se va duela în Grupa E cu Belgia, Slovenia şi Suedia.

SPERANŢELE DE LA CVM TOMIS ÎNCEP LUPTA PENTRU TITLU

Începând de astăzi, la Bucureşti, se desfăşoară turneul final al Campionatului Naţional de speranţe la volei (jucători născuţi în 1995 şi mai mici). Formaţia de speranţe de la Club Volei Muncipal Tomis Constanţa, antrenată de Iulian Rădulescu şi Răzvan Parpală, va evolua în Seria I, alături de echipele CSS Buzău, CNMB Rm. Vîlcea şi Lapi Dej. În primul meci, programat în această dimineaţă, de la ora 10.00, CVM Tomis va întâlni pe CSS Buzău. Din Seria a II-a fac parte echipele CSS Bacău, CSS CFR Bucureşti, CSS Oţelu Roşu şi CSS Ukro Baia Mare. Primele două clasate se vor califica în semifinale, care vor avea loc sâmbătă, finalele fiind programate duminică.

17 MEDALII PENTRU KARATIŞTII CONSTĂNŢENI LA CN

Salbă de medalii pentru sportivii de la Clubul Sportiv “Shiai” Constanţa, care au participat la sfârşitul săptămânii trecute la Campionatul Naţional de Karate WK, pentru copii şi cadeţi, întrecere desfăşurată la Bucureşti. Nu mai puţin de 17 medalii au cucerit micuţii karatişti (6 de aur, 6 de argint şi 5 de bronz), rezultatele fiind următoarele - aur: Edward Dorin Moga (Kata Shito Ryu, 11-12 ani), Sebastian Nuţescu (Kata Shito Ryu, 7-8 ani), Cristian Anuţoiu (Kata Shito Ryu, 9-10 ani), Aida Condrath (Kata Shito Ryu, 13-14 ani), Elvir Ziadin (Kata SR+GR, 13-14 ani) şi Lorin Rami Gălan (Kata SR+GR, 7-8 ani); argint: Dragoş Ionicescu (Kata Sh+SR, 9-10 ani), Maria Pipirigeanu (Kata Sh+SR, 11-12 ani), Vlad Moise (Kata Shito Ryu, 7-8 ani), Gabriel Pânzariu (Kata Shito Ryu, 9-10 ani), Robert Pelin (Kata Shito Ryu, sub 7 ani) şi Sebastian Ionuţ Gălan (Kata SR+GR Baieţi, 9-10 ani); bronz: Codruţ Burciu (Kata Shito Ryu, 7-8 ani), Flavius Gherasim (Kata Shito Ryu, sub 7 ani), Ana Maria Măndescu (Kata Shito Ryu, 11-12 ani), Teodor Pasan (Kata SR+GR, 11-12 ani) şi Bogdan Năbărog (Kata SR+GR, 9-10 ani).

CURS DE ARBITRI DE HANDBAL

Asociaţia Judeţeană de Handbal Constanţa organizează cursuri de arbitri. Persoanele interesate pot afla mai multe informaţii la următoarele numere de telefon: Adi Georgescu - 0721.994.767 şi Florentin Cinati - 0722.957.443. Dosarele de înscriere se pot depune în fiecare luni, la ora 17.00, la sediul DSJ Constanţa.

MECI ÎNCHEIAT... 0-0 LA CN DE RUGBY UNDER 17

Pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv “Badea Cârţan“ s-au disputat, ieri, primele partide ale turneului final al Campionatului Naţional de rugby Under 17, încheiate cu următoarele rezultate: Steaua - Unirea Iaşi 10-6 (3-3) şi Grup Şcolar CFR Unirea Paşcani - Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu“ 0-0! Astăzi debutează şi juniorii Under 18, dar se vor disputa şi alte două meciuri la U17. Iată programul zilei de astăzi - U17, ora 11.20: CTMRTF Bucureşti - Steaua; ora 19.20: CSS Bîrlad - Grupul Şcolar CFR Paşcani; U18, ora 9.00: LPS Focşani - CSS Bîrlad; ora 10.10: CSM Ştiinţa Baia Mare - LPS “Nicolae Rotaru“ CSS Constanţa; ora 17.00: Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu“ Bucureşti - U. Gens Cluj; ora 18.00: CTMRTF Bucureşti - CSS Tecuci. „Nu am mai jucat împotriva celor din Baia Mare. Nu îi cunoaştem, dar sperăm să facem o partidă bună şi să câştigăm. Suntem optimişti“, a declarat antrenorul constănţenilor de la LPS “Nicolae Rotaru“, Adrian Plottschi, care este ajutat în pregătirea echipei şi de fostul antrenor al RCJ Farul, Virgil Năstase.

OLTCHIM A PRIMIT TROFEUL DE CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI

Oltchim Rm. Vîlcea a încheiat aseară un sezon excelent în Liga Naţională de handbal feminin. Elevele lui Radu Voina s-au impus de o manieră categorică şi în ultima partidă a campionatului, disputată pe teren propriu, cu Universitatea Reşiţa, scor 40-20 (20-12). La finalul întâlnirii, jucătoarea de la Oltchim au primit medaliile de aur şi au îmbrăcat tricourile de campioane, cucerite încă din etapa a 21-a a campionatului. Titlul din acest an este al patrulea consecutiv şi al 16-lea din istoria Oltchimului. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 52p; 2. U. Cluj 38p; 3. CS TOMIS Constanţa 34p; 4. HC Zalău 34p; 5. Dunărea Brăila 33p; 6. HCM Baia Mare 33p; 7. HCM Roman 32p; 8. Cetate Deva 25p; 9. Oţelul Galaţi 21p; 10. HCM Buzău* 15p; 11. U. Reşiţa 14p; 12. Rulmentul Braşov* 13p; 13. Rapid Bucureşti 11p; 14. Ştiinţa Bacău 7p (* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct).

OLARU A PĂRĂSIT TURNEUL DE LA VARŞOVIA

Jucătoarea Raluca Ioana Olaru, locul 80 WTA, a fost eliminată în primul tur al turneului de la Varşovia, dotat cu premii în valoare totală de 600.000 de dolari, fiind învinsă, cu 7-6 (4), 6-0, de chinezoaica Na Li, a treia favorită şi locul 12 WTA. Pentru prezenţa pe tabloul principal al turneului din capitala Poloniei, Olaru va primi 4.300 de dolari şi un punct WTA. În primul tur a evoluat şi Irina-Camelia Begu, jucătoare venită din calificări, care a cedat în faţa elveţiencei Timea Bacsinszky, cu 6-0, 6-2, Begu, ocupanta poziţiei a 209-a în ierarhia mondială, s-a mai aflat pe tabloul de concurs al unui turneu WTA vara trecută, la Budapesta, fiind eliminată tot în primul tur.

CÎRSTEA, ÎNVINSĂ ÎN PRIMUL TUR LA STRASBOURG

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 34 WTA, a fost învinsă, ieri, cu 3-6, 5-7, de sportiva britanică Elena Baltacha, locul 63 WTA şi a opta favorită, în primul tur al turneului de la Varşovia, dotat cu premii în valoare totală de 600.000 de dolari. Cîrstea, venită din calificări, va primi 1.725 de dolari şi 16 de puncte WTA.

CRIVOI A TRECUT DE PRIMUL TUR AL CALIFICĂRILOR LA ROLAND GARROS

Tenismanul Victor Crivoi a câştigat prima partidă susţinută în cadrul calificările de la Roland Garros, învingându-l, cu 7-5, 6-3, pe francezul Guillaume Rufin. Urmatorul adversar al lui Crivoi va fi lituanianul Ricardas Berankis, fost lider mondial al juniorilor. În schimb, Adrian Ungur, a pierdut jocul din primul tur al calificărilot contra kazahului Mikhail Kukushkin, cu 7-6(8), 1-6, 3-6. La feminin, româncele vor avea în primul tur al calificărilor de la Roland Garros următoarele adversare: Simona Halep - Darya Kustova (Belarus, 142 WTA), Edina Gallovits - Romina Oprandi (Italia, 156 WTA) şi Monica Niculescu - Ksenia Lykina (Rusia, 214 WTA).