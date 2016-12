DACIA MIOVENI, UN NOU PAS SPRE LIGA 1

Sâmbătă au avut loc partidele etapei a 30-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, încheiate cu următoarele rezultate: FC Baia Mare - Fortuna Covaci 1-0, Gaz Metan CFR Craiova - FC Silvania 1-2, CS Otopeni - CSM Rm. Vîlcea 4-1, Minerul Lupeni - Dacia Mioveni 0-1, Mureşul Deva - U. Cluj 0-2, FCM Tg. Mureş - UT Arad 3-1, Drobeta Tr. Severin - Arieşul Turda 0-3, FC Argeş - Jiul Petroşani 3-0. Clasament: 1. Mioveni 59p; 2. U. Cluj 57p (golaveraj: 49-19); 3. Tg. Mureş 57p (43-18); 4. UT Arad 54p; 5. FC Argeş 49p; 6. CS Otopeni 38p; 7. FC Silvania 37p; 8. CFR Craiova 36p; 9. Rm. Vîlcea 35p (47-41); 10. FC Bihor 35p (39-35); 11. Baia Mare 34p; 12. Turda 33p; 13. Lupeni 32p; 14. Deva 28p; 15. Jiul 26p; 16. Covaci 19p; 17. Tr. Severin 17p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte).

CHIVU, LA AL TREILEA TITLU DE CAMPION AL ITALIEI

Fundaşul Cristian Chivu a câştigat al treilea titlu consecutiv de campion al Italiei, după ce Internazionale Milano s-a impus, duminică, în meciul cu Siena, scor 1-0 (D. Milito 57), din ultima etapă din Serie A. Chivu, care joacă la Inter din 2007, a câştigat titlul în Serie A trei sezoane la rând: 2007-2008, 2008-2009 şi 2009-2010. Chivu a mai câştigat cu Inter şi Cupa Italiei, în acest an, dar şi Supercupa Italiei, în 2008. Inter a câştigat al cincilea titlu consecutiv de campioană a Italiei şi al 18-lea titlu din istorie, după ce a reuşit să termine în fruntea clasamentului cu un avans de două puncte faţă de AS Roma. Formaţia italiană a câştigat al doilea titlu sub conducerea antrenorului portughez Jose Mourinho. Inter poate realiza tripla în acest sezon dacă învinge pe Bayern Munchen, sâmbătă, în finala Ligii Campionilor.

PRANDELLI SE OPUNE CEDĂRII LUI MUTU

Cotidianul Corriere dello Sport a scris, duminică, că oficialii clubului AC Fiorentina au decis să-l vândă pe Adrian Mutu, dar antrenorul Cesare Prandelli se opune cedării atacantului român, informează site-ul firenzeviola.it. Sursa citată precizează că Prandelli ar putea fi înduplecat să accepte vânzarea lui Mutu, dacă oficialii Fiorentinei vor reuşi achiziţionarea lui Simone Pepe, de la Udinese, sau a lui Giuseppe Rossi, de la Villarreal. Pe de altă parte, conducătorii Fiorentinei au decis să se despartă de mijlocaşul peruan Juan Manuel Vargas, dacă vor primi o ofertă de cel puţin 25 de milioane de euro. Mutu a fost suspendat nouă luni de Tribunalul Antidoping din cadrul Comitetului Olimpic Italian (CONI), după ce a fost depistat pozitiv cu sibutramină, şi ar urma să revină pe teren în luna octombrie.

PLECAREA LUI DANIEL NICULAE DE LA AUXERRE, CONFIRMATĂ

Antrenorul formaţiei AJ Auxerre, a confirmat sâmbătă, după ce gruparea franceză a terminat sezonul pe locul 3 şi s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, că atacantul Daniel Niculae va pleca de la echipă în aceast vară, informează site-ul foot01.com. „Daniel Niculae este un băiat extraordinar, un profesionist adevărat şi m-am bucurat să lucrez cu el în toţi aceşti ani. Noi ne-am calificat în Liga Campionilor şi datorită lui. Niculae este la final de contract şi vrea să plece de la Auxerre. El are ambiţii mai mari, iar noi ne dorim să aducem sânge proaspăt la echipă”, a declarat Fernandez. În vârstă de 27 de ani, Daniel Niculae se află la final de contract cu Auxerre şi anunţase deja că va pleca de la gruparea franceză în această vară.

BARCELONA, PENTRU A 20-A OARĂ CAMPIOANĂ!

FC Barcelona a câştigat, aseară, pentru al doilea an consecutiv, campionatul Spaniei, obţinând astfel al 20-lea titlu din istorie, în urma victoriei, cu 4-0 (Prieto 27-autogol, Pedro Rodriguez 31, Messi 61, 75), din confruntarea cu Real Valladolid, din ultima etapă a Primera Division. Echipa antrenată de Josep Guardiola a acumulat 99 de puncte în cele 38 de etape şi a depăşit recordul echipei Interzionale Milano, 97 de puncte în sezonul 2006-2007. Titlul de duminică este ultimul pentru preşedintele Joan Laporta, aflat la final de mandat în acest an. Principala adversară a Barcelonei, Real Madrid, a remizat, scor 1-1, cu Malaga şi a acumulat 96 de puncte. Ocupanta locului 3, Valencia, a încheiat campionatul cu 71 de puncte.

CHELSEA A CÂŞTIGAT CUPA ANGLIEI

Formaţia Chelsea Londra a câştigat Cupa Angliei, după ce a învins, sâmbătă, în finală, cu 1-0 (Drogba 59) echipa Portsmouth, într-un meci disputat pe arena Wembley. Chelsea a reuşit primul event din istorie, după ce, în urmă cu şase zile, câştigase şi campionatul. Echipa londoneză a mai câştigat Cupa Angliei în 2007 şi 2009, Drogba marcând de fiecare dată în aceste finale!

... IAR BAYERN ŞI-A ADJUDECAT CUPA GERMANIEI

Bayern Munchen a câştigat, pentru a 15-a oară, Cupa Germaniei, după ce a zdrobit, sâmbătă, cu 4-0 (Robben 35-pen., Olic 52, Ribery 63, Schweinsteiger 83), pe Werder Bremen, în finala desfăşurată la Berlin. Bayern a realizat eventul în acest sezon şi este la un pas de tripla istorică, fiind calificată în finala Ligii Campionilor, unde va întâlni pe Internazionale Milano, sâmbătă, la Madrid.

ZENIT S-A IMPUS ÎN CUPA RUSIEI

Zenit Sankt Petersburg este noua deţinătoare a Cupei Rusiei, după ce s-a impus, ieri, în finală, cu 1-0 (Şirokov 60- pen.), în confruntarea cu Sibir Novosibirsk. Zenit a obţinut pentru a doua oară Cupa Rusiei, după succesul din 1999, 3-1 cu Dinamo Moscova. În 2002, Zenit a cedat în finala cu ŢSKA Moscova, scor 0-2.

FC PORTO, ÎNVINGĂTOARE ÎN CUPA PORTUGALIEI

FC Porto s-a impus, aseară, în finala Cupei Portugaliei, 2-1 (Guarin 13, Falcao 23 / Clemente 86) cu Desportivo de Chaves, echipa calificată în premieră în ultimul act al competiţiei. FC Porto a câştigat pentru a 15-a oară Cupa Portugaliei.

CHELSEA ÎI VREA PE TORRES, RIBERY ŞI AGUERO

Fernando Torres, Franck Ribery şi Sergio Aguero sunt priorităţile clubului Chelsea Londra pentru perioada de transferări din vară. Potrivit Daily Telegraph, antrenorul Carlo Ancelotti va avea la dispoziţie 100 milioane de lire sterline (aproximativ 117 milioane de euro) pentru aducerea de noi jucători. Liverpool a respins, în mai multe rânduri, varianta unui transfer al lui Torres, însă “cormoranii” au datorii mari, iar antrenorul Rafael Benitez este puţin probabil să rămână la echipă. Bayern Munchen, cu care Ribery mai are un an de contract, negociază în prezent prelungirea acordului. În ceea ce-l priveşte pe Aguero, acesta şi-a exprimat dorinţa de a pleca de la Atletico Madrid la Chelsea.

MCCLAREN, ANTRENORUL SEZONULUI ÎN OLANDA

Englezul Steve McClaren, care a adus echipei Twente Enschede primul titlu de campioană, a devenit primul tehnician din străinătate ales antrenorul sezonului în Olanda. Fostul selecţioner al Angliei, care în sezonul viitor va antrena echipa germană Wolfsburg, a primit vineri seară, la Tilburg, premiul “Rinus Michels”, care i-a revenit în urma voturilor antrenorilor din Olanda. Anul trecut, premiul a fost câştigat de Louis Van Gaal. Pentru titlul de antrenorul sezonului au mai fost nominalizaţi Martin Jol (Ajax Amsterdam), Mario Been (Feyenoord) şi Gertjan Verbeek (Heracles Almelo).

NADAL A CÂŞTIGAT LA MADRID

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a câştigat, aseară, finala Mastersului de la Madrid, învingându-l pe elveţianul Roger Federer, nr. 1 mondial, cu 6-4, 7-6 (5), la capătul unei partide care a durat mai mult de două ore. Nadal a devenit astfel primul jucător din istoria sportului alb care obţine 18 titluri în turneele Masters şi câştigă toate concursurile de asemenea anvergură disputate pe zgură în acelaşi sezon.