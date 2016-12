IONUŢ GHEORGHE VA BOXA LA EUROPENE

Federaţia Română de Box a anunţat componenţa lotului care va evolua la Campionatele Europene de seniori, ediţia a 37-a, programate la Moscova între 4 şi 13 iunie. Între cei şapte titulari nominalizaţi se numără şi constănţeanul Ionuţ Gheorghe, sportiv antrenat la clubul Farul de Ilie Dascălu, Marcelică Tudoriu şi Mihai Constantin. Spre deosebire de competiţiile majore anterioare, Gheorghe a urcat de la categoria 64 kg la 69 kg. Ceilalţi membri ai lotului antrenat de Dorel Simion (antrenor principal), Felix Păun şi Adolf Ivanovici sunt: 54 kg - Răzvan Andreiana (rezervă Gabriel Podaşcă); 60 kg - Dragoş Ioan Marin; 64 kg - Traian Lupu (rezervă Georgian Popescu); 75 kg - Ronald Gavril; 81 kg - Alexandru Cristofor; 91 kg - Constantin Bejenaru (rezervă Petrişor Gănănău). Delegaţia României va fi condusă de Vasile Cîtea, vicepreşedintele FR Box.

AEROBICII CONSTĂNŢENI, DOUĂ MEDALII LA CAMPIONATUL UNIVERSITAR

Sâmbătă, în sala de gimnastică a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, s-a desfăşurat Campionatul Universitar de gimnastică aerobică. În cadrul întrecerii au participat şi o parte dintre componenţii lotului naţional, studenţi în cadrul instituţiilor de învăţământ înscrise în competiţie. Printre medaliaţi s-au numărat Cristina Nedelcu şi Valentin Mavrodineanu, ambii studenţi la Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti şi legitimaţi la CS Farul Constanţa, care au ocupat prima poziţie în proba de perechi. Pe prima treaptă a podiumului a urcat şi Mircea Zamfir (CS Farul), student la UNEFS Bucureşti, care a concurat în proba de trio, alături de Florin Nebunu şi Alexandru Borş. Aflat în pregătire pentru Campionatul Mondial din Franţa de la Rodez (18-20 iunie), lotul naţional a oferit celor prezenţi o demonstraţie. Ultima verificare pentru elevii Marcelei Fumea şi Cristianei Spânu va avea loc la sfârşitul acestei luni, în perioada 19-24 mai, în Italia, aerobicii tricolori urmând să participe la o nouă etapă de Cupă Mondială.

OLTCHIM NU A PUTUT CÂŞTIGA LIGA CAMPIONILOR

De un miracol avea nevoie Oltchim Rm. Vîlcea pentru a ridica, sâmbătă seara, trofeul Ligii Campionilor la handbal feminin deasupra capului. Cele şapte goluri rămase de recuperat după înfrângerea din partida tur cu Viborg HK, scor 21-28, s-au dovedit a fi o misiune imposibilă. În ciuda avantajului cu care au venit la Bucureşti, danezele au părut la fel de montate ca şi în partida tur şi şi-au asigurat, pentru al doilea an consecutiv, trofeul celei mai importante competiţii intercluburi de handbal din Europa, după o victorie cu 32-31 (16-15). „Am dorit foarte mult să remontăm, dar cred că am şi greşit foarte mult din dorinţa de a face bine. Experienţa celor cinci finale de Liga Campionilor pe care Viborg le-a disputat şi-a spus cuvântul. Noi suntem la prima finală şi sper ca Oltchim să mai joace cât se poate de repede la acest nivel. Nu s-a putut mai mult, pentru că echipa pe care am întâlnit-o este într-adevăr campioana Europei. În doi ani, ascensiunea Oltchimului a fost rapidă şi chiar în obiectivele pe care clubul şi le-a propus. Probabil că la anul obiectivul va fi câştigarea Champions League”, a afirmat antrenorul Oltchimului, Radu Voina. Consolarea a venit din partea extremei Cristina Vărzaru, singura româncă fericită la finalul întâlnirii. După adjudecarea trofeului, jucătoarea Viborgului a primit şi titlul de cea mai bună marcatoare a competiţiei, cu 101 goluri reuşite în partidele din acest sezon. „N-am plâns de fericire, dar mă simt bine şi sunt mulţumită. Nu putem bea încă şampanie pentru că avem meci în Cupa Danemarcei şi apoi urmează să vin la naţională pentru că meciurile cu Ucraina nu au mers prea bine şi trebuie să reparăm lucrurile. Toată lumea trebuie să respecte Oltchim, pe jucătoare, pe antrenori, pe preşedintele clubului, pentru că au jucat o finală de Liga Campionilor şi ce au făcut aceste fete nu ştiu cine o să mai facă în România”, a afirmat Vărzaru.

CSU PLOIEŞTI, TOT MAI APROAPE DE AL ŞAPTELEA TITLU CONSECUTIV ÎN DA LA BASCHET

U. Mobitelco Cluj-Napoca a fost învinsă de CSU Asesoft Ploieşti, cu 113-111 (20-31, 15-21, 27-16, 29-23, 11-11, 11-9), după două reprize de prelungiri, sâmbătă, pe teren propriu, iar campioana en titre conduce cu 2-0 la general în finala Diviziei A de baschet masculin. Omul meciului a fost americanul Hargrove, autor a 48 de puncte pentru ploieşteni. Dacă vineri, Blidaru a reuşit un coş de trei puncte în ultima secundă şi Asesoft a câştigat meciul cu 77-76, ploieştenii au trimis meciul de sâmbătă în prelungiri tot în urma unui coş de trei puncte marcat în ultima secundă. Următoarele două partide vor avea loc la Ploieşti. Finala se joacă după sistemul cel mai bun din şapte meciuri.

CÎRSTEA, ÎN ULTIMUL TUR AL CALIFICĂRILOR LA STRASBOURG

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 1, a acces ieri în ultimul tur al calificărilor din cadrul turneului de la Strasbourg (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari, informează site-ul oficial al competiţiei. Cîrstea a învins-o, în turul secund al calificărilor, cu 6-3, 6-3, pe Anna Smith (Marea Britanie).

PHILADELPHIA FLYERS INTRĂ ÎN ISTORIA NHL

Philadelphia Flyers este a treia echipă din istoria NHL (şi doar a patra din sporturile profesioniste nord-americane) care întorce un scor de 0-3 în play-off, după Toronto Maple Leafs în 1942 şi New York Islanders în 1975. Mai mult, Flyers a revenit de două ori de la 0-3!!! Pentru că în meciul decisiv al seriei cu Bruins, jucat la Boston, gazdele aveau 3-0 în prima repriză!!! De aici a început revenirea oaspeţilor, care au înscris golul victoriei şi al calificării prin Simon Gange, cu 7:08 înaintea finalului. Gazdele au căzut psihic şi n-au mai reuşit nimic până la ultimul fluier. Scor final: Boston Bruins - Philadelphia Flyers 3-4 (3-4 la general). Interesant este faptul că dacă în finala Western Conference se întâlnesc primele două favorite, în finala Eastern Confernce se întâlnesc ultimele două favorite!