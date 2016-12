SCHIMBĂRI ÎN FOTBALUL ROMÂNESC JUVENIL

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), compus din Mircea Sandu, Dumitru Dragomir şi Vasile Avram, a luat, ieri, cîteva măsuri care vizează revigorarea fotbalului juvenil. În acest sens, federalii au decis ca înainte cu şase luni de terminarea perioadei junioratului, jucătorul este obligat să încheie un contract cu clubul la care este legitimat cu titlu definitiv, pe o durată de cel puţin trei ani, numai în situaţia în care clubul respectiv îi propune să încheie un contract şi îi garantează un venit lunar minim net astfel: 1.500 de lei - Liga I, 1.000 de lei - Liga a II-a, 700 de lei - cluburile din celelalte categorii. Pînă acum, regulamentul prevedea că indiferent de eşalon cluburile trebuiau să le garanteze jucătorilor care termină junioratul un venit lunar echivalent cu salariul mediu pe economie. Totodată, Comitetul de Urgenţă al FRF a modificat şi regula prin care cluburile din Ligile a II-a şi a III-a erau obligate să folosească permanent cel puţin unul, respectiv doi juniori. Potrivit noilor reglementări echipele din Liga a II-a sunt obligate să folosească efectiv, pe toată durata jocurilor de campionat, cel puţin cîte doi, respectiv cîte trei jucători sub 21 de ani.

UTA, NOUL LIDER ÎN SERIA A 2-A DIN LIGA A II-A LA FOTBAL

Ieri s-a disputat primul meci al etapei a 29-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal: UT Arad - Mureşul Deva 4-1. Astăzi, de la ora 18.00, sunt programate celelalte partide: CSM Rm. Vîlcea - FC Argeş, FC Silvania - Minerul Lupeni, Dacia Mioveni - CS Otopeni, Fortuna Covaci - Gaz Metan CFR Craiova şi U. Cluj - Arieşul Turda. Rezultate: FC Bihor - Drobeta Tr. Severin 3-0, Jiul Petroşani - FCM Tg. Mureş 0-3. Clasament: 1. UT Arad 54p (golaveraj: 42-13); 2. Tg. Mureş 54p (40-17); 3. Mioveni 53p; 4. U. Cluj 51p; 5. FC Argeş 46p; 6. CS Otopeni 35p (44-32); 7. FC Bihor 35p (39-35); 8. CFR Craiova 33p (28-29); 9. FC Silvania 33p (27-36); 10. Rm. Vîlcea 32p; 11. Lupeni 31p (25-31); 12. Baia Mare 31p (23-32); 13. Turda 30p; 14. Deva 28p; 15. Jiul 26p; 16. Covaci 19p; 17. Tr. Severin 17p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte).

PENESCU, ÎNCĂ 29 DE ZILE LA ÎNCHISOARE

Finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, şi fostul director al societăţii PIC, Liviu Făcăleaţă, au fost arestaţi preventiv, ieri, pentru 29 de zile, de către magistraţii Tribunalului Argeş, pentru dare de mită în formă continuată. Şedinţa de judecată nu a fost publică, ambii inculpaţi fiind prezenţi în sală, însoţiţi de avocaţi. După aproximativ trei ore, magistraţii Tribunalului Argeş au admis cererea procurorilor DNA Piteşti de arestare preventivă pentru 29 de zile în cazul lui Penescu şi Făcăleaţă. Decizia magistraţilor nu este definitivă, putând fi atacată în termen de 24 de ore de la pronunţare, iar recursul urmează să se judece la Curtea de Apel Piteşti.

BRAZILIA, FĂRĂ PATO ŞI RONALDINHO LA CM

Selecţionerul Carlos Dunga a anunţat publicităţii lotul de 23 de jucători cu care naţionala Braziliei va încerca să obţină a şasea victorie la Cupa Mondială. Din lot lipsesc Ronaldinho, Roberto Carlos, Pato şi Diego. Cei 23 de jucători convocaţi pentru turneul final sunt - portari: Julio Cesar (Internazionale Milano), Heurelho Gomes (Tottenham), Alexander Doni (AS Roma); fundaşi: Maicon (Internazionale Milano), Daniel Alves (FC Barcelona), Gilberto (Cruzeiro), Michel Bastos (Olympique Lyon), Lucio (Internazionale Milano), Juan (AS Roma), Luisao (Benfica Lisabona), Thiago Silva (AC Milan); mijlocaşi: Gilberto Silva (Panathinaikos Atena), Felipe Melo (Juventus Torino), Kaka (Real Madrid), Julio Baptista (AS Roma), Josue (VfL Wolfsburg), Kleberson (Flamengo), Elano (Galatasaray Istanbul), Ramires (Benfica Lisabona); atacanţi: Robinho (FC Santos), Luis Fabiano (FC Sevilla), Nilmar (Villarreal), Grafite (VfL Wolfsburg).

HONDURAS, PRIMA FORMAŢIE CARE A ANUNŢAT LOTUL PENTRU CM

Selecţionerul echipei naţionale a Hondurasului, Reinaldo Rueda, a anunţat, ieri, lotul de 23 de jucători, pentru turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud, care se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie. Rueda nu l-a înclus în lot pe Carlo Costly, atacantul formaţiei FC Vaslui, care a suferit o fractură la al cincilea metatarsian de la piciorul drept şi are nevoie de aproximativ şase săptămâni pentru a reveni pe teren. Cei 23 de jucători convocaţi pentru turneul final sunt - portari: Noel Valladares, Donis Escober (ambii Olimpia), Ricardo Canales (Motagua); fundaşi: Sergio Mendoza, Emilio Izaguirre (ambii Motagua), Mauricio Sabillon (Hangzhou Greentown), Osman Chavez (Platense), Johnny Palacios, Boniek Garcia (ambii Olimpia), Maynor Figueroa (Wigan Athletic), Victor Bernardez (Anderlecht Bruxelles); mijlocaşi: Danilo Turcios, Ramon Nunez (ambii Olimpia), Hendry Thomas (Wigan Athletic), Edgard Alvarez (Bari), Roger Espinoza (Kansas City Wizards), Amado Guevara (Motagua), Wilson Palacios (Tottenham Hotspur), Julio Cesar de Leon (AC Torino); atacanţi: Walter Martinez (Marathon), Georgie Welcome (Motagua), Carlos Pavon (Real Espana), David Suazo (Genoa). Honduras face parte din Grupa H, alături de Spania, Elveţia şi Chile.

UN MCLAREN PENTRU... WOLFSBURG

Proaspăt campion al Olandei cu Twente Enschede, antrenorul Steve McLaren a acceptat propunerea făcută de formaţia germană VFL Wolfsburg, acolo unde va avea un salariu stagional de 3 milioane de euro. Steve McLaren a mai pregătit în carieră naţionala Angliei, dar şi formaţia engleză Middlesbrough, pe care a calificat-o în finala Cupei UEFA.

ZOLA, DEMIS DE WEST HAM UNITED

Echipa engleză de fotbal West Ham United, a decis să renunţe la serviciile antrenorului italian Gianfranco Zola din cauza rezultatelor dezamăgitoare din acest sezon, în urma cărora formaţia londoneză s-a clasat la final pe locul 17 în Premier League. În vârstă de 43 de ani, Zola a ajuns în septembrie 2008 la West Ham United, când l-a înlocuit pe Alan Curbishley. Într-un comunicat al comitetului director, West Ham United îi mulţumeşte lui Zola pentru activitatea sa şi îi doreşte numai bine în viitor. Clubul englez se concentrează acum pe găsirea unui înlocuitor al italianului.

SUEDIA, DANEMARCA ŞI FINLANDA, CÂTE UN LOC SUPLIMENTAR ÎN PRELIMINARIILE UEFA EUROPA LEAGUE

Suedia, Danemarca şi Finlanda vor primi din partea UEFA câte un loc suplimentar în preliminariile UEFA Europa League, ediţia 2010-2011, pe raţiuni de fair-play, a anunţat forul european. Suedia este prima clasată în ierarhia campaniei “Respect” a UEFA, for care alcătuieşte, anual, un top fair-play, bazat pe meciurile inter-cluburi şi inter-ţări. Acest clasament este alcătuit după următoarele criterii: joc pozitiv, respect faţă de adversar, respect faţă de arbitru, comportament al suporterilor, al conducătorilor, cartonaşe galbene şi eliminări. Suedia, Danemarca şi Finlanda au îndeplinit cel mai bine aceste criterii în perioada 1 mai 2009 - 30 aprilie 2010. Ele sunt urmate de Scoţia, Irlanda, Anglia, Germania, Islanda şi Spania. Cele trei ţări nordice câştigătoare primesc câte un loc suplimentar în primul tur preliminar din UEFA Europa League, urmând să beneficieze echipele considerate campioane ale fair-play-ului în prima ligă a campionatelor respective. Dacă una dintre grupări este deja calificată în cupele europene, locul suplimentar va fi obţinut de următoarea clasată din ierarhia internă fair-play.

JUVENTUS SOLICITĂ CA INTER SĂ PIARDĂ TITLUL DIN 2006

Clubul Juventus Torino solicită instituţiilor sportive retragerea titlului de campioană a Italiei, atribuit în 2006 la masa verde echipei Internazionale Milano, după ce i-a fost retras formaţiei torineze, în urma scandalului meciurilor trucate. Juventus motivează respectiva cerere prin apariţia, în ultimele două săptămâni, în cadrul procesului penal Calciopoli, de la Napoli, a unor convorbiri telefonice înregistrate între conducătorii grupării Internazionale şi reprezentanţi ai arbitrilor. În 2006, mai multe discuţii telefonice interceptate au dezvăluit faptul că unii conducători de cluburi, oameni din federaţie şi din rândul arbitrilor au participat la trucarea unor meciuri, în special în favoarea echipei Juventus Torino. Scandalul intitulat Calciopoli a provocat sancţiuni sportive la finalul ediţiei 2005-2006 de campionat: Juventus a fost deposedată de titlurile obţinute în 2005 (neatribuit altei grupări) şi de cel din 2006 (acordat următoarei clasate, Inter), retrogradări în Serie B, şi puncte de penalizare pentru Fiorentina, Reggina, Milan şi Lazio. Inter era singurul mare club italian neimplicat în scandalul din 2006.

REDKNAPP ŞI HODGSON, ANTRENORII ANULUI ÎN ANGLIA

După ce Harry Redknapp (Tottenham Hotspurs) a fost desemnat de către Premier League ca antrenorul anului în fotbalul englez, Roy Hodgson a primit aceeaşi distincţie, dar din partea celorlalţi tehnicieni din prima ligă. Managerul lui Fulham şi-a dus formaţia până pe locul 12 în campionat şi a calificat-o în finala Ligii Europa, pe care o va disputa miercuri, contra spaniolilor de la Atletico Madrid.

SEMIFINALE LA FOC AUTOMAT

După Phoenix Suns alte două echipe au ajuns în finalele conferinţelor în play-off-ul NBA - LA Lakers şi Orlando Magic. Finalistele NBA de anul trecut au lichidat rapid conturile în numărul minim de partide - patru. Dacă Magic era aşteptată să termine în numărul minim disputa cu Hawks, surprinde prestaţia negativă a celor din Salt Lake City, Utah pierzînd disputa cu Lakers fără drept de apel. În partida de luni cel mai bun de pe teren a fost Pau Gasol, spaniolul reuşind 33p şi 14 recuperări, depăşindu-l chiar şi pe Bryant, autor a “numai” 32p! Jazz n-a opus apropae deloc rezistenţă şi finala din Western Conference se va juca între LA Lakers şi Phoenix Suns. Rezultate de luni noaptea: Atlanta Hawks - Orlando Magic 84-98 (0-4 la general) şi Utah Jazz - LA Lakers 96-111 (0-4 la general).

PACQUIAO, ÎN PARLAMENTUL FILIPINEZ

Filipinezul Manny Pacquiao, considerat cel mai bun pugilist din toate timpurile, a fost ales deputat în Parlament, conform rezultatelor scrutinului anunţate marţi. După numărarea a 80 la sută din voturi, Pacquiao a obţinut de două ori mai multe voturi decât adversarul său. Este pentru a doua oară când pugilistul de 31 de ani candidează la un loc în Congres. În 2007, locuitorii oraşului General Santos nu l-au ales, spunându-i că preferă să-l vadă în ring. De această dată, el s-a prezentat într-o altă circumscripţie, din partea Partidului Naţionalist. Pacquaio, un adevărat idol în Filipine, a anunţat în martie că intenţionează să se retragă, fără să fi luptat cu americanul Floyd Mayweather. Totuşi, promotorul Bob Arum speră să-l convingă pe Pacquaio să-l întâlnească pe Mayweather, probabil în noiembrie.