ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul etapei de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal (ora 12.00) - SERIA NORD (etapa a 24-a): Gloria Seimeni - Voinţa Siminoc (se joacă la Dunărea); Viitorul Fîntînele - Recolta Nicolae Bălcescu; Sportul Tortomanu - Dunaris Topalu; Voinţa Valu lui Traian - Ulmetum Pantelimon (se joacă la Constanţa, pe terenul CFR); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Pescarul Ghindăreşti (se joacă la Cogealac); Viitorul Vulturu - SC Val Poarta Albă; Viitorul Tîrguşor - Sport Club Horia 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Pescăruşul Gîrliciu - Ştef Serv Seimeni 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). SERIA SUD (etapa a 21-a): CSM II Medgidia Valea Dacilor - CSS Medgidia (stadion Municipal); Trophaeum Adamclisi - Sacidava Aliman; Marmura Deleni - AS Ciocîrlia (se joacă la Pietreni); Viitorul Cobadin - ELIF Fîntîna Mare; Inter Ion Corvin - Progresul Dobromir; AS Independenţa - AS Carvăn (ora 15.00); CS II Peştera - Danubius Rasova-Ostrov. SERIA EST (etapa a 21-a): CS II Eforie - CFR Constanţa (se joacă sâmbătă, de la ora 17.00); AS Bărăganu - Unirea Topraisar (se joacă la Lanurile); Recolta Negru Vodă - Vulturii Cazino Constanţa (se joacă la Chirnogeni, de la ora 14.30); Fulgerul Chirnogeni - Sparta II Techirghiol; Avîntul Comana - Viitorul Mereni; CS Agigea - Viitorul Cerchezu (se joacă la Techirghiol); Luceafărul Amzacea - Gloria II Albeşti Cotu Văii. Meciul Voinţa Valu lui Traian - Sport Club Horia, restanţă din etapa trecută (pe teren 1-1), a fost omologat cu scorul de 3-0 pentru gazde. Motivul: substituire de jucător. A fost recuperată şi restanţa AS Carvăn - Marmura Deleni, din etapa a 4-a. Gazdele au câştigat cu 3-0, prin neprezentare.

ULTIMUL JOC PENTRU ROMÂNIA UNDER 19 LA TURNEUL DE ELITĂ

Naţionala de fotbal a României Under 19 dispută sâmbătă, de la ora 13.00, la Telki (Ungaria), ultimul meci din cadrul Turneului de elită, penultima fază înaintea turneului final al Campionatului European din 2010. Clasaţi pe ultimul loc în Grupa a 2-a, fără şanse de calificare, cu două eşecuri în tot atâtea meciuri, “tricolorii mici” vor încerca să mai şteargă din ruşine printr-un succes în faţa Greciei. Din echipa României fac parte şi doi jucători constănţeni, Cosmin Matei (FC Farul) şi Aurelian Chiţu (Viitorul). În celălalt meci din grupă se vor întâlni Ungaria şi Portugalia. Clasament: 1. Portugalia 4p (golaveraj: 4-2), 2. Grecia 4p (2-1), 3. Ungaria 3p (3-1), 4. România 0p (1-6).

LUCESCU JR. A ANUNŢAT LOTUL UNDER 23 PENTRU AMICALUL CU BELGIA

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Răzvan Lucescu, a anunţat, vineri, lotul echipei Under 23 care va întâlni, marţi, 11 mai, în deplasare, de la ora 20.00, pe stadionul din Namur, formaţia similară a Belgiei. Cei 18 jucători convocaţi de Răzvan Lucescu sunt: Al. Pena (AS Roma “Primavera“), C. Lungu (Steaua II Bucureşti) - portari; Râpă, Cojoc, Sârghi, S. Ilie (toţi Oţelul Galaţi), Chiricheş (Internaţional Curtea de Argeş) - fundaşi; Antal, I. Neagu, L. Iorga, Ochiroşii (toţi Oţelul Galaţi), Strătilă, Al. Stan (ambii Astra Ploieşti), Olariu, Nicoară (ambii Victoria Brăneşti) - mijlocaşi; M. Axente (Oţelul Galaţi), M. Răduţ (Internaţional Curtea de Argeş) şi L. Ganea (Astra Ploieşti) - atacanţi. Partida va conta pentru ediţia 2009-2011 a “International Challenge Trophy”.

ETAPA A 28-A ÎN SERIA A 2-A DIN LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă se vor disputa partidele etapei a 28-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, după următorul program - ora 11.00: Minerul Lupeni - Fortuna Covaci, CS Otopeni - FC Silvania, FC Baia Mare - FC Bihor, FCM Tg. Mureş - CSM Rm. Vîlcea, Drobeta Tr. Severin - U. Cluj 0-3, Mureşul Deva - Jiul Petroşani 3-0; ora 13.00: FC Argeş - Dacia Mioveni. Clasament: 1. Cluj 51p (golaveraj: 45-18); 2. UTA 51p (38-12); 3. Mioveni 50p; 4. Tg. Mureş 48p; 5. FC Argeş 46p; 6. CFR Craiova 33p (28-29); 7. FC Silvania 33p (25-33); 8. Otopeni 32p* (41-30); 9. Rm. Vîlcea 32p (43-35); 10. FC Bihor 32p (35-33); 11. Turda 30p; 12. Lupeni 28p (23-31); 13. Baia Mare 28p (21-31); 14. Deva 28p (23-38); 15. Jiul 26p; 16. Covaci 19p; 17. Tr. Severin 17p. * - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte.

MAGIC ÎN GRAFIC

Joi s-a jucat o singură partidă din play-off-ul NBA, Magic înregistrând o nouă victorie lejeră în disputa cu Hawks, chiar dacă desprinderea s-a produs abia în sfertul al patrulea. La gazde patru titulari au reuşit cel puţin 20p - Howard 29p şi 17 recuperări, Carter 24p, Nelson 20p şi Lewis 20p - în timp ce la oaspeţi Horford a reuşit 24p şi 10 recuperări fiind ajutat doar de rezerva Crawford 23p. Scor final Orlando Magic - Atlanta Hawks 112-98 (2-0 la general).

CANADIENS EGALEAZĂ

Montreal Canadiens nu renunţă la lupta pentru calificarea în finala Conferinţei Estice a play-off-ului NBA egalând pentru a doua oară pe Pittsburgh Penguins. Deşi a dominat partida din Montreal, Penguins a cedat în repriza a treia, când gazdele au reuşit să înscrie de două ori. Canadiens şi-a asigurat şi partida a şasea, care va avea loc tot în Canada, după ce - sâmbătă noapte - se joacă la Pittsburgh. Red Wings a scăpat de ruşinea de a pierde cu 0-4 după ce a câştigat partida cu Sharks şi încă la diferenţă mare de scor. Dar acest lucru nu prea îi ajută pe cei din Detroit, următoarea partidă jucându-se la San Jose. Rezultate de joi noaptea: Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 3-2 (2-2 la general) şi Detroit Red Wings - San Jose Sharks 7-1 (1-3 la general).

MOURINHO, CEL MAI BUN ANTRENOR DIN LUME

Antrenorul formaţiei Internazionale Milano, Jose Mourinho, a fost ales cel mai bun antrenor din lume de către Asociaţia Internaţională a Presei Sportive (AIPS), în urma unui sondaj care a avut loc în Antalya, cu ocazia celui de-al 73-lea congres. Mourinho a fost ales de 36% din cei 200 de jurnalişti din 96 de ţări care au răspuns la întrebarea: „Cine este cel mai bun antrenor din lume?“ Pe poziţia secundă s-a situat Alex Ferguson, cu 20% din voturi. Pe locul 3 Guus Hiddink, cu 13,3%. La întrebarea privind echipa care va câştiga turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Africa de Sud, rezultatele au fost următoarele: Brazilia 28,3%, Argentina 23,9%, Spania 19,6%, Anglia 10,9%, Italia şi Germania - câte 6,5%, Olanda 4,4%. În privinţa golgeterului CM, primii trei favoriţi sunt Lionel Messi - 43%, Wayne Rooney - 14,9% şi Kaka - 9,2%.

CHIVU ŞI-A CERUT SCUZE

Internaţionalul român Cristian Chivu şi-a cerut scuze, într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului Internazionale Milano, pentru gestul obscen făcut la adresa fanilor echipei AS Roma la sfârşitul finalei Cupei Italiei. „Aş putea spune atât de multe motive pentru a explica sau pentru a justifica un gest instinctiv, dar atunci când ai făcut o greşeală îţi ceri scuze. Iar eu îmi cer scuze”, a precizat internaţionalul român, citat de site-ul clubului italian. „Cristian Chivu, îndreptându-se spre Tribuna Tevere, a făcut un gest obscen, ducându-şi mâinile în zona inghinală, pentru a răspunde la multiplele insulte primite în timpul meciului, în special în partea secundă, când a ocupat partea din teren de lângă sectorul fanilor romani”, a notat presa italiană după finala de miercuri seară, câştigată de formaţia milaneză cu 1-0.

DANIEL NICULAE, LOCUL 3 ÎN TOPUL JUCĂTORILOR SEZONULUI LA AUXERRE

Atacantul Daniel Niculae ocupă locul trei în topul jucătorilor sezonului 2009-2010 la echipa Auxerre, întocmit în urma unui sondaj de opinie realizat pe site-ul oficial al clubului francez. Niculae a obţinut 17 la sută din voturile participanţilor la sondaj. Prima poziţie a topului este ocupată de Ireneusz Jelen, cu 36 la sută din voturi, iar pe locul doi se află Benoit Pedretti, cu 32 la sută.

CUPLUL OFENSIV HIGUAIN - RONALDO, CEL MAI PROLIFIC DIN FOTBALUL EUROPEAN

În etapa intermediară din campionatul spaniol, Real Madrid a dispus cu 4-1 de Mallorca, iar perechea de atacanţi Gonzalo Higuain - Cristiano Ronaldo şi-a demonstrat din nou valoarea, înscriind cele patru goluri ale madrilenilor! Portughezul a reuşit prima sa triplă de când s-a transferat la Real, iar argentinianul a stabilit scorul final cu un lob superb. Cei doi alcătuiesc la ora actuală cel mai prolific cuplu ofensiv din fotbalul european, cu un total de 51 de goluri marcate în campionat, devansând perechile Messi - Ibrahimovic (FC Barcelona) şi Drogba - Lampard (Chelsea).

GLAZER A REFUZAT 1,7 MILIARDE DE EURO PENTRU A CEDA MANCHESTER UNITED

Conform publicaţiei engleze Guardian, familia Glazer, care deţine clubul Manchester United, a refuzat o ofertă de a vinde clubul, estimată la 1,5 miliarde de lire sterline, adică 1,7 miliarde de euro. Identitatea cumpărătorilor, reuniţi într-un consorţiu, este ţinută secretă.