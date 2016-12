ROMÂNIA - UCRAINA 1-1, ÎN CUPA DAVIS

După prima zi a întâlnirii din turul 2 al Grupei I a Zonei Euro-africane al Cupei Davis, găzduită de Arenele BNR din Bucureşti, România şi Ucraina se află la egalitate, scor 1-1. În primul meci, liderul tricolorilor, Victor Hănescu (28 de ani, locul 38 în clasamentul ATP) şi-a respectat statutul de favorit şi a trecut fără probleme de Illya Marcenko (22 de ani, locul 79 ATP), în trei seturi, 7-6, 7-5, 6-4. În schimb, chiar dacă a dat o replică peste aşteptări, Adrian Ungur (25 ani, locul 167 ATP) nu a putut produce surpriza, cedând la mare luptă, 2-6, 7-6, 5-7, 5-7, în disputa cu Serghei Stahovski (24 de ani, locul 67 ATP). Sâmbătă, de la ora 12.00 este programată întâlnirea de dublu, cuplul format din constănţeanul Horia Tecău şi Marius Copil urmând să dea piept cu dublul ucrainean, alcătuit din Serghei Bubka şi Serghei Stahovksi. Totuşi, pentru meciul de dublu, căpitanul-nejucător Andrei Pavel ar putea lua decizia înlocuirii lui Copil cu Hănescu. Duminică, de la ora 12.00, au loc ultimele partide: Hănescu - Stahovski şi Ungur - Marcenko.

ETAPA A 26-A ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

Vineri s-au disputat alte trei partide din ultima etapă a Ligii Naţionale de handbal masculin, consemnându-se rezultatele: Steaua - CSM Satu Mare 36-28, Pandurii Tg. Jiu - U. Cluj 22-19 şi UCM Reşiţa - Bucovina Suceava 36-27. Partidele Ştiinţa Bacău - Rom Cri Braşov 33-28 şi HCM Constanţa - Dinamo 41-28, s-au disputat joi. Duminică va avea loc ultima partidă a etapei a 26-a, dar şi a campionatului, Minaur Baia Mare - Poli Timişoara (ora 11.00). Clasament: 1. HCM 44p; 2. Reşiţa 38p; 3. Tg. Jiu 35p; 4. Bacău 34p; 5. Steaua 32p; 6. Suceava 30p; 7. Odorhei 22p; 8. Cluj 19p; 8. Minaur 17p; 10. Satu Mare 13p (golaveraj: 674-741); 11. Timişoara 13p (577-687); 12. Dinamo 10p; 13. Braşov 3p (* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat).

START ÎN TURNEELE DE PROMOVARE ÎN DA1 LA VOLEI

Vineri au început la Botoşani, în Sala Polivalentă “Elisabeta Lipă”, cele două turnee finale din Divizia A2, care vor stabili formaţiile promovate în primul eşalon. În cursă au mai rămas câte patru echipe, atât la feminin, cât şi la masculin, care vor juca fiecare cu fiecare, iar primele două clasate vor obţine dreptul de a juca din toamnă în Divizia A1. Rezultatele înregistrate în prima zi a turneului - la masculin: CSM Bucureşti - CSMU LPS Suceava 3:0 şi Rapid Bucureşti - Universitatea Timişoara 3:1; la feminin: CS Pro Volei Botoşani - CSM Bucureşti 3:0 şi CSM Lugoj - CS Argeş Volei Piteşti 3:0.

JUNIORII DE LA LPS, ASALT LA CN DE TENIS DE MASĂ

Delegaţie constănţeană numeroasă la ediţia din acest an a Campionatului Naţional de tenis de masă individual, întrecere rezervată junioarelor şi juniorilor II. Întrecerea a debutat, vineri, la Slatina, unde LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul a prezentat 11 sportivi. La masculin, vor concura Sedan Orazli, Mihai Cărtună, Cristian Pletea, Sebastian Vână, în timp ce la feminin vor participa Cristina Botezatu, Alina Zaharia, Andreea Bucur, Cristina Buciu, Bianca Manole, Mihaela Plăiaşu şi Cătălina Ghiţă. „Nu am venit să atacăm medaliile pentru că aceşti sportivi sunt încă foarte mici. Este important ca ei să crească şi de aceea am ales ca ei să participe”, a declarat antrenorul Stelian Haşoti, prezent cu micuţii sportivi la competiţie.

ZVÎNCĂ ŞI VLĂDEANU, LA CB DE FITNESS

Sâmbătă şi duminică, la Varvarin (Serbia), se desfăşoară ediţia a 19-a a Campionatelor Balcanice de culturism, fitness şi body-fitness, competiţie la care participă şi două sportive pregătite de Cristian Mihăilescu la CS Farul, Ana-Maria Zvîncă şi Gabriela Vlădean. Zvîncă va concura la fitness, iar Vlădean la body-fitness.

PATRU ATLEŢI CONSTĂNŢENI, LA GRAND PRIX

Vineri, la Bucureşti, a debutat prima etapă a Grand Prix-ului de atletism pentru junioare şi juniori II. Patru sportivi constănţeni sunt prezenţi la întrecere, printre aceştia numărându-se Beatrice Morar (CS Farul - LPS “Nicolae Rotaru”), care va concura la triplusalt, Adriana Pîrvan (CS Farul) - la 400 m şi 400 m garduri, Bogdan Stroescu (CS Farul) - la lungime şi triplusalt, şi David Spiridon (CS Farul) - la lungime şi triplusalt. Sportivii sunt pregătiţi de Cecilia Gevat şi Alin Larion.

BC ATHLETIC, VICTORIE LA “MASA VERDE“

Baschet Club Athletic Constanţa va câştiga, cu 20-0, partida de pe teren propriu, din ultima etapă a Diviziei B la baschet masculin, după ce adversara, CS Phoenix Galaţi, a anunţat că nu se va prezenta la meci. „Conform regulamentului vom câştiga cu 20-0. Am intrat mai repede în vacanţă, însă noi am dori ca BC Time să furnizeze surpriza pe teren propriu şi să învingă pe Politehnica Iaşi. În aceste condiţii am accede in extremis la turneul semifinal. În caz contrar, vom aştepta perioada următoare pentru a vedea ce vom face din sezonul următor“, a declarat căpitanul şi unul dintre patronii echipei, Alexandru Olteanu.

CÎRSTEA A RATAT CALIFICAREA ÎN FINALĂ

Jucătoare de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 2, a pierdut în semifinalele turneului de la Estoril (Portugalia), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Cîrstea a fost învinsă, cu 6-1, 6-4, de Arantxa Parra Santonja (Spania). Cele două jucătoare nu se mai întâlniseră niciodată în circuitul WTA. Este a patra semifinală pierdută de Cîrstea, dar rezultatul înregistrat la Estoril este cel mai bun din acest an pentru jucătoarea română, care rămâne cu 130 de puncte şi 7.376 de euro.