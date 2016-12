ÎNCEPE RETURUL CAMPIONATULUI DE OLD-BOYS

Joi şi vineri se vor disputa partidele din prima etapă a returului celei de-a 23-a ediţii a Campionatului de old-boys care se desfăşoară în Constanţa. Acest campionat este organizat pentru foştii jucători, dar şi pentru amatorii de fotbal, organizator fiind Gogu Cojocaru, fostul jucător al formaţiei Locomotiva PCA. Iată şi programul primei etape din retur: SNC - Municipal, Cernavodă - Medgidia, Voinţa - Meconst, Ştiinţa - Portul, Poliţia Oil - Liga Ofiţerilor, Apă Canal - Cumpăna, Eforie - Millenium, CFR Marştefi - Murfatlar, Alpha - Săgeata Stejaru. La acest campionat participă peste 250 de jucători, iar partidele au loc pe terenurile Portul, Oil Terminal, SNC, Voinţa, ITC, UM km 4-5, CFR, precum şi în localităţile de unde provin echipele care nu sunt din Constanţa. Conducerea meciurile este asigurată de foştii arbitri I. Popescu, C. Stoica, D. Marica, D. Videanu, F. Bălosu, N. Naum, G. Pârvu şi D. Mihal.

STEAUA, ECHIPA DIN ROMÂNIA CEL MAI BINE CLASATĂ ÎN TOPUL IFFHS

Echipa Steaua Bucureşti a coborât trei poziţii şi ocupă locul 47, cu 169 de puncte, în clasamentul pe luna aprilie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), dar rămâne formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. CFR Cluj a coborât zece locuri şi se află pe poziţia 79, cu 137p, iar FC Vaslui a urcat cinci poziţii şi se află pe locul 99, cu 126p. Unirea Urziceni a coborât trei locuri şi ocupă poziţia 109, cu 118,5p. Dinamo Bucureşti a coborât 24 poziţii şi ocupă locul 114, cu 116,5p. FC Timişoara a înregistrat o coborâre de 30 de locuri şi se află pe poziţia 126, cu 109,5p. FC Braşov a coborât de pe 288 pe 332, cu 68,5p.

CHIVU ŞI ŞTEFAN RADU, INTEGRALIŞTI ÎN LAZIO - INTER 0-2

În etapa a 36-a din campionatul italian de fotbal, Internazionale Milano a câştigat, duminică seară, cu 2-0 (W. Samuel 45+1, T. Motta 70), meciul jucat pe terenul lui Lazio Roma. În clasament, cu două etape înainte de finalul campionatului, conduce Inter, cu 76 de puncte, urmată de AS Roma (74p) şi AC Milan (67p). Fundaşii Cristian Chivu şi Ştefan Radu au fost integralişti la Inter, respectiv la Lazio. Presa italiană a considerat că prestaţia lui Chivu a fost acceptabilă, în jurul notei 6-6,5, în timp ce Radu a avut destule ezitări, jucând de 5-5,5.

KAPETANOS, ÎN LOTUL LĂRGIT AL GRECIEI PENTRU CM

Antrenorul reprezentativei Greciei, Otto Rehhagel, a anunţat cei nouă jucători din străinătate convocaţi în lotul preliminar al reprezentativei elene în vederea turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din Africa de Sud. Printre aceştia se numără şi atacantul stelist Pantelis Kapetanos, golgeterul Ligii I, cu 15 goluri marcate. Grecia face parte din Grupa B, alături de Argentina, Coreea de Sud şi Nigeria. Kapetanos a debutat pentru naţionala Greciei la începutul lunii martie, în meciul amical cu Senegal, scor 0-2.

WOTTE, SUSPENDAT OFICIAL

Mark Wotte, antrenorul olandez al formaţiei Universitatea Craiova, şi Gerard van Ruitenburgau au fost suspendaţi, ieri, oficial, pentru o perioadă de 30 de zile, din cauza rezultatelor slabe înregistrate pe banca tehnică a echipei oltene în returul Ligii I. De pregătirea echipei până la finalul campionatului se vor ocupa Eugen Trică şi George Biţă.

ŞERIF TIRASPOL, PENTRU A ZECEA OARĂ CAMPIOANĂ A MOLDOVEI

Formaţia Şerif Tiraspol a câştigat al zecelea titlu de campioană a Moldovei, după ce a învins cu 1-0 Academica Chişinău, acumulând 72 de puncte în clasament. Cu patru etape înainte de final, Şerif Tiraspol are un avans de 17 puncte faţă de Iskra-Stal Rîbniţa. La Şerif joacă şi românul Constantin Arbănaş.

HAWKS A PRINS ULTIMUL TREN

Hawks este ultima echipă calificată în turul al doilea al play-off-ului NBA, după ce a învins clar pe Bucks în partida decisivă jucată la Atlanta. Gazdele au obţinut calificarea graţie rezervei Jamal Crawford - autor a 22 de puncte, acesta fiind cel mai bun şi în partida a şasea, în care Hawks s-a impus la Milwaukee! Lakers a câştigat şi primul meci din turul al doilea al play-off-ului, contra celor de la Jazz. Bryant a ieşit la rampă pe finalul meciului, în ultimele patru minute, când a înscris 11 din cele 31 de puncte ale sale! Kobe a fost secondat cu succes de Pau Gasol autor a 25p şi 12 recuperări. Rezultate de duminică noaptea: Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 95-74 (4-3 scor general) şi LA Lakers - Utha Jazz 104-99 (1-0 la general).

LEBRON JAMES, MVP PENTRU AL DOILEA AN CONSECUTIV

Baschetbalistul american LeBron James, component al formaţiei Cleveland Cavaliers, a fost desemnat, pentru al doilea sezon consecutiv, cel mai bun jucător (MVP) al campionatului nord-american de baschet (NBA). Fundaşul echipei Cleveland Cavaliers a avut în acest sezon o medie de 29,7 puncte, 7,3 recuperări, 8,6 pase decisive, formaţia sa fiind calificată în turul secund al play-off-ului, unde se confruntă cu Boston Celtics. În vârstă de 25 de ani, LeBron James devine al 10-lea jucător din NBA recompensat de mai multe ori consecutiv, alături de Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan şi Steve Nash. Russel, Chamberlain şi Bird au câte trei titluri MVP consecutive în carieră.

HALAK FACE MINUNI ÎN PLAY-OFF-UL NHL

Montreal Canadiens a mai dat încă o lovitură în play-off-ul NHL, după ce s-a impus în partida a doua din seria cu Penguins, chiar pe terenul campioanei en titre! Portarul Jaroslav Halak a făcut adevărate minuni, apărând 38 din cele 39 de şuturi ale gazdelor! De altfel Halak a fost cel care a contribuit decisiv şi la eliminarea Capitals în turul precedent! Red Wings a pierdut şi a doua partidă a seriei cu Sharks, şi asta deşi în turul precedent cîştigase trei din cele patru meciuri din deplasare. Rezultate de duminică noaptea: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 1-3 (1-1 la general) şi San Jose Sharks - Detroit Red Wings 4-3 (2-0 la general).

HIGGINS, MITĂ DE 300.000 DE EURO

Numărul unu mondial din snooker, scoţianul John Higgins, a fost suspendat, fiind bănuit că a acceptat mită pentru a aranja rezultatele unor meciuri, şi nu va mai putea participa la niciun concurs organizat de Asociaţia Mondială Profesionistă de Snooker (WPBSA). Barry Hearn, preşedintele comitetului director al WPBSA, a anunţat că Higgins este suspendat cu efect imediat, adăugând că scoţianul ar putea primi o sancţiune foarte mare în cazul în care aceste acuzaţii se adeveresc. News of the World a publicat un material video în care Higgins şi managerul său acceptă circa 300.000 de euro pentru a pierde partide la patru competiţii prevăzute în acest an. Acest material a fost filmat cu o cameră ascunsă într-un hotel din Kiev. Managerul lui Higgins, Pat Mooney, a renunţat imediat la funcţiile deţinute în cadrul conducerii WPBSA.