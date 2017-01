CĂMUI, NOUL ANTRENOR LA CALLATIS MANGALIA

Începând de săptămâna aceasta, echipa Callatis Mangalia, din Liga a III-a la fotbal, are un nou antrenor principal: în locul lui Mugurel Cornăţeanu a fost numit Cristian Cămui. Restul staff-ului tehnic a rămas acelaşi - antrenori secunzi: Ionuţ Mihu şi Cristian Petcu, antrenor cu portarii: Laurenţiu Gheorghe. „Îi mulţumesc lui Cornăţeanu pentru ceea ce a făcut la Mangalia. La 1 iunie îi expira contractul şi am considerat că ar fi bine ca noul antrenor să-şi cunoască jucătorii în ultimele etape din acest campionat. Din vară, vom vedea ce obiectiv va avea echipa”, a declarat Neculai Tănasă, vicepreşedintele clubului din Mangalia.

CFR - DINAMO, PENTRU UN LOC ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Prima semifinală a Cupei României-Timişoreana la fotbal programează în această seară, la Cluj-Napoca, de la ora 20.15, manşa retur a confruntării dintre echipa locală CFR, liderul Ligii I şi câştigătoarea ultimelor două ediţii ale competiţiei, şi Dinamo Bucureşti. În tur, la Bucureşti, scorul a fost egal, 1-1. A doua finalistă va fi decisă joi seară, după încheierea meciului FC Vaslui - FC Braşov (în tur: 0-1), care va începe tot la ora 20.15. Finala competiţiei va avea loc pe 26 mai, pe Stadionul “Emil Alexandrescu” din Iaşi.

NAŢIONALA DE FUTSAL A ÎNVINS CLAR BULGARIA

Aseară, la Buzău, echipa naţională de futsal a României a întâlnit selecţionata similară a Bulgariei într-o primă partidă amicală programată săptămâna aceasta. Tricolorii s-au impus fără probleme, cu scorul de 5-1 (4-1), prin golurile marcate de Matei (min. 2), Gherman (4 şi 11), L. Szocs (13) şi A. Csoma (29), respectiv Nestorov (8). Meciul revanşă va avea loc astăzi, de la ora 11.00, tot în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău.

A 13-A ECHIPĂ ÎN F1!

Se pare că Formula 1 stârneşte, iar, un interes uriaş pe mapamond, tot mai multe echipe încercând să intre pe grila de start! FIA a anunţat că mai are un loc liber pentru sezonul 2011 şi candidaţii n-au întârziat să apară. Pe lângă Stefan GP - o firmă sârbă care a preluat structura fostei Toyota, acum s-a ivit şi Durango. O echipă italiană care a concurat în GP2 până la finalul anului trecut când s-a retras din motive… financiare! Acum, patronul echipei, Ivone Pinton, a declarat că a găsit doi sponsori potent financiar, dispuşi să investească pentru ca echipa să concureze chiar în F1! Cum Durango are experienţă în domeniul curselor - după ce a mai concurat în Formula 3 şi sportscar - mai rămâne să vedem părerea FIA!

FC Liverpool, de vânzare sau nu?

Royal Bank of Scotland, principalul creditor al FC Liverpool, ar putea extinde la 6 luni termenul limită la care gruparea poate returna împrumutul ce îl are la această bancă, astfel că proprietarii Tom Hicks şi George Gillett nu ar mai fi nevoiţi să vândă rapid clubul, informează Liverpool Echo. Proprietarii americani ai clubului englez vor confirma oficial, în acestă săptămână, că FC Liverpool este de vânzare. Actualii proprietari ai grupării au desemnat banca Barclays Capital să caute noi investitori. De asemenea, proprietarii FC Liverpool sunt pe cale să oficializeze numirea conducătorului companiei British Airways, Martin Broughton, în calitate de preşedinte independent al clubului. Numirea lui Broughton şi alegerea Barclays Capital par a nu avea nicio legătură, precizează sursa citată. Potrivit cotidianului The Guardian, numirea lui Broughton în funcţia de preşedinte al FC Liverpool este o parte a propunerii făcută de Royal Bank of Scotland privind refinanţarea datoriei clubului, reprezentând un semn al creşterii influenţei RBS în Consiliul Director al grupării. Conform presei britanice, Martin Broughton este un recunoscut suporter al echipei Chelsea Londra, formaţie pe care o susţine de 54 de ani. Mai mult decât atât, Broughton are chiar abonament la meciurile de pe teren propriu ale formaţie londoneze în Premier League. Hicks şi Gillett au cumpărat clubul FC Liverpool de la acţionarul majoritar David Moores, în 2007, pentru suma de 219 milioane de lire sterline. Conform presei engleze, cei doi proprietari americani sunt dispuşi să cedeze clubul pentru suma de 500 de milioane de lire sterline.

UN JURNALIST BRAZILIAN SUSŢINE CĂ A FOST AGRESAT ÎN AFRICA DE SUD

Un jurnalist brazilian, trimis special în Africa de Sud, a povestit că a fost agresat în plină zi la Johannesburg, de mai mulţi bărbaţi înarmaţi, lăsând să planeze îndoieli în privinţa măsurilor de securitate cu două luni înainte de începerea Cupei Mondiale de fotbal. „Climatul în Africa de Sud este dificil şi resentimentul este palpabil”, a declarat Cristiano Dias, jurnalist la cotidianul Estado din Sao Paulo. „Centrul oraşului Johannesburg, sâmbătă la prânz. În plină zi, la ieşirea din Carlton Center, unul dintre cele mai mari centre comerciale din Africa de Sud, am fost atacat de nouă bărbaţi înarmaţi, care m-au pus la pământ. Mi-au luat actele şi banii şi m-au lăsat în pace. De atunci mă întreb dacă această ţară este în stare să organizeze Cupa Mondială şi să primească, în afara echipelor participante, numeroşi jurnalişti şi suporteri”, a declarat Dias. Autorităţile sud-africane au garantat FIFA că pentru Cupa Mondială vor fi mobilizaţi 41.000 de poliţişti. Însă Dias a ţinut să-şi avertizeze compatrioţii: „Brazilienilor care cred că nu vor avea probleme deoarece sunt obişnuiţi cu violenţa din marile oraşe le spun un singur lucru: fiţi atenţi”.

MARTIN PALERMO, 220 DE GOLURI PENTRU BOCA

Atacantul argentinian Martin Palermo a stabilit, luni seară, un record la echipa Boca Juniors reuşind să înscrie 220 de goluri în campionatul Argentinei, informează L’Equipe. Palermo a marcat de două ori în întâlnirea cu Arsenal, scor 4-0. Vechiul record aparţinea lui Roberto Cherro, care în anii ‘30 marcase 218 în campionat. Boca Juniors ocupă locul 14 în clasament, cu 14 puncte în 14 meciuri.

ANGEL CAPPA VA ANTRENA PE RIVER PLATE

Tehnicianul Angel Cappa va prelua formaţia argentiniană River Plate, urmând să-l înlocuiască pe Leonardo Astrada, demis din cauza rezultatelor slabe înregistrate în turneul Clausura din Argentina, informează cotidianul As. „Sunt decizii luate de conducere şi trebuie să ştim să le acceptăm, dar viaţa continuă”, a declarat Astrada. Conducerea clubului argentinian a decis să renunţe la Astrada după remiza cu Atletico Tucuman, înregistrată duminică, în deplasare. River Plate a înregistrat în ultimele cinci meciuri patru înfrângeri şi un egal, iar în prezent ocupă locul 17 în clasament. Cappa va merge astăzi la Buenos Aires pentru a stabili detaliile noului contract. Cappa a mai antrenat în Argentina echipele Huracan, Racing Avellaneda şi Banfield.

ADEBAYOR S-A RETRAS DIN NAŢIONALA STATULUI TOGO

Atacantul echipei Manchester City, Emmanuel Adebayor, şi-a anunţat retragerea din naţionala statului Togo, declarându-se afectat în continuare de atacul armat asupra autocarului reprezentativei togoleze, din luna ianuarie. „Ca urmare a evenimentelor tragice din luna ianuarie, de la Cupa Africii pe Naţiuni, în care au doi compatrioţi ai mei au fost ucişi de terorişti, în Angola, am luat dificila decizie de a mă retrage din echipa naţională. Sunt în continuare afectat de evenimentele la care am fost martor în acea oribilă după-amiază. Este ceva ce nu voi uita niciodată şi ce nu vreau să retrăiesc vreodată”, a precizat Adebayor, într-un comunicat. Adebayor mai a precizat că este mândru că a fost căpitanul naţionalei ţării sale. Adebayor are 38 de selecţii în naţionala togoleză, pentru care a evoluat timp de nouă ani. Separatiştii din Cabinda au mitraliat autobuzul delegaţiei statului Togo, pe 8 ianuarie, chiar înainte de începerea Cupei Africii pe Naţiuni din 2010. Ofiţerul de comunicare al echipei togoleze, Stanislas Ocloo, şi antrenorul cu portarii, Abalo Amelete, au fost ucişi în atac, iar mai mulţi membri ai delegaţiei togoleze au fost răniţi, printre care şi fundaşul echipei FC Vaslui, Serge Akakpo.

MANCHESTER UNITED ÎI VREA PE BENZEMA ŞI DAVID SILVA

Manchester United vrea să-i achiziţioneze din sezonul viitor pe Karim Benzema (Real Madrid) şi David Silva (Valencia), pentru suma de 67 de milioane de euro. Potrivit cotidianului AS, managerul Alex Ferguson a cerut familiei Glazer, care deţine gruparea din Manchester, să investească în achiziţionarea de jucători o parte din suma provenită din transferul lui Cristiano Ronaldo, sumă care, în principiu, a fost folosită pentru a reduce datoria clubului.

JUVENTUS SE INTERESEAZĂ DE ZACCARDO

Juventus Torino se anunţă ca una dintre echipele care vor fi extrem de active pe piaţa transferurilor în vară, după ce în sezonul actual a ratat toate obiectivele. Printre jucătorii doriţi la Torino se numără internaţionalul italian Cristian Zaccardo, care poate juca fundaş dreapta sau fundaş central. Trecut pe la Bologna, Palermo şi Wolfsburg, campionul mondial din 2006 i-ar putea costa pe Bianconeri circa 6 milioane de euro.

ANCELOTTI NU ESTE INTERESAT DE NAŢIONALA ITALIEI

Antrenorul echipei Chelsea Londra, Carlo Ancelotti, a declarat că nu doreşte să preia funcţia de selecţioner al naţionalei Italiei şi a precizat că speră să rămână la gruparea britanică. „Sper să rămân la Chelsea, deoarece avem mari şanse să câştigăm două competiţii importante în acest sezon, campionatul şi Cupa Angliei. După plecarea lui Marcello Lippi sper ca squadra azzurra să fie condusă tot de un italian, dar este foarte greu să nominalizez candidatul ideal”, a spus Ancelotti. Presa italiană a scris în ultima perioadă că Lippi va părăsi naţionala Italiei după turneul final al CM din Africa de Sud, iar numele lui Ancelotti era vehiculat pentru a antrena “squadra azzurra”.

TEVEZ NU VREA DOUĂ ANTRENAMENTE PE ZI!

Atacantul argentinian al echipei Manchester City, Carlos Tevez, a declarat că nu înţelege decizia antrenorului Roberto Mancini de a programa câte două antrenamente pe zi în această săptămână. „Suntem la finalul unui sezon lung şi ne aşteaptă în continuare meciuri importante. Cu toţii suntem miraţi că trebuie să susţinem două antrenamente pe zi, unul dimineaţa şi unul după-amiaza”, a spus Tevez. Manchester City, care ocupă locul patru în Premier League, va întâlni sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Manchester United, în derby-ul etapei a 25-a a campionatului englez.

800 KG DE COCAINĂ ÎNTR-O MAŞINĂ DE LA PARIS-DAKAR

Autorităţile spaniole au descoperit şi confiscat la Bilbao peste 800 kg de cocaină, acestea fiind găsite într-un camion ce purta însemne de participant la Raliul Paris-Dakar. Camionul a părăsit portul Bilbao în ianuarie, spre Argentina, de unde a plecat raliul. Camuflat în vehicul de ajutor a celorlalţi participanţi la raliu, cu publicitate şi logo, camionul a fost încărcat în Argentina cu 814 kg de cocaină, în 32 de săculeţi. Potrivit poliţiei, traficanţii au transformat camionul, acesta fiind dotat cu material tehnic şi logistic necesar, inclusiv echipament sportiv necesar. Drogurile urmau să ajungă la Ibiza, în Insulele Baleare. Poliţia a mai descoperit 15.000 de pastile de ecstasy, 47.000 de euro şi două arme.