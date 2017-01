PERECHEA TECĂU / LINDSTEDT, ÎN FINALĂ LA CASABLANCA

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 3, s-a calificat, ieri, în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 450.000 de euro. Tecău şi Lindstedt au învins, în semifinale, cu 6-4, 6-3, cuplul spaniol Marcel Granollers / Marc Lopez, cap de serie nr. 2. În finală, Tecău şi Lindstedt vor întâlni cuplul Rohan Bopanna / Aisam-Ul-Haq Qureshi (India / Pakistan).

TURNEUL SEMIFINAL AL CN DE MINIVOLEI

La sfârşitul acestei săptămâni, la Câmpulung-Muscel, este programat unul dintre cele patru turnee semifinale ale Campionatul Naţional de minivolei (jucători născuţi în 1997 şi mai mici). După ce a câştigat toate partidele disputate în turneul interjudeţean de la Bucureşti, formaţia CVM Tomis Constanţa (antrenori Iulian Rădulescu şi Răzvan Parpală) va înfrunta, sâmbătă şi duminică, la Câmpulung-Muscel, echipele CSS Triumf Botoşani, CSS “Nicu Gane” Fălticeni 1 şi CSS “Dinicu Golescu” Câmpulung-Muscel. Tot sâmbătă şi duminică, în întrecerea feminină a CN de minivolei (jucătoare născuţi în 1997 şi mai mici), echipa SLEN ’90 Cernavodă (antrenori Lenuţa şi Gheorghe Iordache) va evolua, la Bucureşti, în compania formaţiilor GSI “Mircea Eliade” Bucureşti, CSS 5 Bucureşti şi CS Constructorul Familia Bucureşti. Echipele clasate pe primele două locuri se vor califica la turneul final.

PATRU ATLEŢI CONSTĂNŢENI LA CN DE SALĂ

Astăzi, la Bucureşti, are loc etapa finală a Campionatului Naţional de atletism în sală, întrecere rezervată copiilor din categoriile I şi II. CS Farul este reprezentat în cadrul întrecerii de Valentin Scanghel (antrenori: Cecilia Gevat şi Alin Larion), Andrei Cojocaru, Sabina Nastu şi Larisa Gaşpar (sportivi antrenaţi de Evelina Elisenco). Cei patru atleţi vor concura în cadrul probei de triatlon.

ÎNFRÂNGERI PENTRU VOLEIUL JUVENIL ÎN PRELIMINARIILE CE

Debut cu stângul pentru reprezentativa de junioare de volei feminin a României în Grupa A a preliminariilor Campionatului European din 2010, care se desfăşoară la St. Die Des Vosges (Franţa). Tricolorele au cedat în prima partidă din grupă, disputată miercuri seară, în faţa reprezentativei ţării gazde, scor 0:3 (21:25, 25:27, 16:25). În al doilea meci, elevele lui Mircea Spătăcean au pierdut şi duelul cu Ucraina, scor 0:3 (19:25, 16:25, 15:25). România joacă azi, de la ora 19.00, cu Azerbaidjan. Din lotul tricolor face parte şi Cristina Cazacu, jucătoarea de la CS Volei 2004 Tomis Constanţa. Şi reprezentativa de juniori a României a cedat în prima partidă din Grupa D a preliminariilor CE, scor 1:3 (25:12, 19:25, 16:25, 24:26), cu Ungaria, gazda turneului. Ieri, băieţii pregătiţi de Virgil Rau au pierdut şi partida cu Grecia, scor 0:3 (23:25, 20:25, 21:25) iar astăzi vor înfrunta Belgia. Echipele clasate pe primul loc în cele patru grupe de calificare îşi vor asigura biletele la CE, iar echipele clasate pe locurile 2 şi 3 vor participa ulterior la turnee de recalificare.

ROXANA COCOŞ, DOUĂ MEDALII DE BRONZ LA CE DE HALTERE

Sportiva Roxana Cocoş a câştigat, ieri, la categoria 63 de kilograme, medaliile de bronz la stilul aruncat (130 kilograme) şi la total (229 kilograme), la Campionatul European de haltere de la Minsk (Belarus). La stilul smuls, Roxana Cocoş a ridicat 99 kg la a treia încercare (locul 4), iar la stilul aruncat a intrat în concurs la 122 kg, cu o reuşită. Au urmat încă două performanţe, la 127 kg şi 130 kg, care i-au adus medalia de bronz. Sportiva română a câştigat aceeaşi medalie şi la total, cu 229 kg. Cocoş a fost singura reprezentantă a României la feminin, dar şi ultima din delegaţie, în concursul de la Minsk. Performerii zilelor anterioare din delegaţia României, la CE de la Minsk, au fost Ninel Miculescu (cat. 69 kg), triplu medaliat cu aur, la stilurile smuls şi aruncat, şi la total, respectiv Antoniu Buci (cat. 62 kg), medalie de aur la stilul aruncat şi medalie de argint la total. Obiectivul delegaţiei tricolore - câştigarea a patru medalii, din care două la total - a fost îndeplinit încă de miercuri. Federaţia Română de Haltere îşi propusese să înscrie 11 sportivi la CE de la Minsk, dar din cauza lipsei banilor a fost nevoită să deplaseze doar cinci sportivi, din care trei au câştigat, în total, şapte medalii.

HĂNESCU, ÎN SFERTURI LA CASABLANCA

Victor Hănescu, cap de serie nr. 3, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 450.000 de euro. Hănescu l-a învins, în turul secund, cu 2-6, 6-3, 6-2, pe finlandezul Jarkko Nieminen, jucător venit din calificări, şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu învingătorul partidei dintre francezul Richard Gasquet şi rusul Andrei Golubev. Pentru calificarea în sferturi, Hănescu va primi 45 de puncte ATP şi un cec în valoare de 11.740 de euro. Şi Victor Crivoi, cap de serie nr. 4, s-a calificat în turul secund al turneului challenger de la Monza (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 30.000 de euro. Crivoi l-a învins, în runda inaugurală, cu 6-4, 7-5, pe chilianul Adrian Garcia şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu sârbul Dejan Katici, beneficiar al unui wild-card.

BARBOSA A REFUZAT OLTCHIMUL

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, a încercat să o transfere pe Alexandrina Barbosa, de la Itxako Estela, dar oficialii grupării oltene s-au lovit de refuzul portughezei. „Am sunat-o şi am întrebat-o dacă vrea să vină la Rm. Vîlcea din vară. Mi-a spus că îi e teamă, după ce a luat deja o leapşă în România şi că oricum şi-a prelungit contractul cu Itxako pentru încă un sezon. Este o handbalistă de valoare care ne putea ajuta în sezonul viitor”, a declarat preşedintele Oltchimului, Ioan Gavrilescu, care a specificat totodată că va purta o discuţie cu Radu Voina în ceea ce o priveşte pe Anastasia Pidpalova: „La noi nu a jucat niciun meci important de la cap la coadă. La naţionala Ucrainei a dat zece goluri contra României într-un meci de calificare la Campionatul European, lucru care cred că spune ceva de valoarea ei. O să vorbesc şi cu antrenorii despre această problemă, să vedem ce spun şi ei. Poate la Vîlcea nu este fructificată aşa cum ar trebui. Eu am decis să o transferăm tot după un meci contra României, în care a marcat 11 goluri”.

MAIER S-A ACCIDENTAT, IAR GORBICZ ŞI-A REVENIT

Veşti proaste pentru campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, înaintea manşei tur din semifinalele Ligii Campionilor, care va avea loc la duminică, de la ora 18.15, în Ungaria, cu Gyor ETO. Extrema Ramona Maier-Farcău a suferit o entorsă, accidentare care a trecut-o pe lista jucătoarelor incerte pentru meciul din Ungaria, în timp ce liderul echipei ungare, Anita Gorbicz, a revenit pe teren la două luni după o accidentare şi a marcat şapte goluri în victoria de miercuri, cu Bekescsaba ENKSE. Anunţată de antrenorul Konkoly Csaba că va intra doar câteva minute, Gorbicz a făcut ravagii prin apărarea adversară, marcând 7 goluri (5 din 7 m), arătând poftă de joc înaintea dublei cu Oltchim. Aurelia Brădeanu a fost a doua marcatoare pentru Gyor, cu cinci reuşite, iar Simona Spiridon a înscris şi ea de patru ori. Gyor s-a impus fără probleme în primul meci din semifinalele campionatului ungar, trecând de Bekescsaba, cu 32-24.

LOTUL NAŢIONALEI ROMÂNIEI PENTRU CM DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Selecţionerul echipei naţionale de hochei pe gheaţă a României, Tom Skinner, a stabilit lotul final, de 23 de jucători, pentru Campionatul Mondial, Divizia a II-a, grupa B, care se va desfăşura în perioada 10-16 aprilie, la Narva, în Estonia, informează site-ul oficial al FRHG. Lotul este format din trei portari, opt fundaşi şi doisprezece atacanţi, care provin de la primele trei echipe clasate în campionatul României, Sport Club Miercurea Ciuc (13), Steaua Bucureşti (3) şi SCM Fenestela 68 Braşov (6), şi unul de la Ujpest TE - portari: Adrian Catrinoi, Rajmond Fulop, Gellert Ruczuj; fundaşi: Joszef Adorjan, Istvan Antal, Tibor Basilides, Attila Goga, Endre Kosa, Csaba, Nagy, Istvan, Nagy, Szabolcs Papp; atacanţi: Zsombor Antal, Roberto Gliga, Levente Hozo, Ede Mihaly, Ervin Moldovan, Zsolt Molnar, Levente Peter, Robert Peter, Szabolcs Szocs, Ioan Timaru, Csanad Virag, Levente Zsok. Reprezentativa României va întâlni echipele Chinei, Israelului, Islandei, Noii Zeelande şi Estoniei la CM.

IVAN PATZAICHIN, PREŞEDINTE DE ONOARE A FR DE SPORT COLUMBOFIL

O nouă disciplină sportivă îşi face simţită prezenţa în peisajul sportului românesc de performanţă. Ieri, s-a înfiinţat Federaţia Română de Sport Columbofil (FRSC), preşedintele de onoare fiind Ivan Patzaichin. Cursele de porumbei devin astfel disciplină sportivă, noua instituţie urmând să sprijine crescătorii de porumbei, dar şi crearea unui campionat naţional puternic, odată cu recunoaşterea acestui sport de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. „Pasiunea şi determinarea stau la baza succesului. Am crescut porumbei în copilărie, însă motivul pentru care am decis să mă alătur FRSC este pentru că aici am găsit oameni cu adevărat pasionaţi de ceea ce fac. Porumbeii sportivi sunt adevăraţi atleţi ai aerului, iar calea spre succes presupune antrenamente, cunoştinţe bune şi multă pasiune”, a declarat Patzaichin. În România există în prezent în jur de 15.000 de columbofili. În cadrul acestei discipline există mai multe probe: viteză (100 - 350 km), demifond (350 - 500 km), fond (500 - 800 km) şi maraton (peste 800 km). Această disciplină este un sport îndrăgit atât în Olanda, cât şi în Belgia, unde se situează pe locul doi ca popularitate, după fotbal.