NAŢIONALA DE FUTSAL, ÎNVINSĂ DE ITALIA

Echipa naţională de futsal a României participă săptămâna aceasta la puternicul turneu internaţional de la Arnedo (Spania), alături de formaţia gazdă, Italia şi Japonia. Joi seară, în primul meci, România a întâlnit Italia, de care a fost învinsă cu scorul de 5-3 (2-1). Golurile echipei antrenate de Sito Rivera au fost marcate de Răzvan Radu, Florin Ignat şi Cosmin Gherman. Tot joi, Spania a întrecut Japonia cu 4-1. Vineri seară, România a jucat împotriva Spaniei, iar sâmbătă va întâlni Japonia. Din lotul naţionalei noastre fac parte următorii jucători: Vlad Iancu (Concordia Chiajna), Robert Peter (ACS Odorheiu Secuiesc) - portari; Emil Răducu, Răzvan Radu, Marian Şotîrcă şi Florin Ignat (toţi de la Concordia Chiajna), Alpar Csoma, Mimi Stoica, Florin Matei (Design Braşov), Cosmin Gherman (City’us Tîrgu Mureş), Alin Bugălă (ACS Odorheiu Secuiesc), Gabriel Dobre (Aviles Oquendo, Spania), Robert Lupu (OPDE Ribera Navarra, Spania) - jucători de câmp.

ETAPĂ LINIŞTITĂ ÎN SERIA A II-A A LIGII A II-A

Sâmbătă are loc etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal. Iată programul partidelor din Seria a II-a - sâmbătă, ora 11.00: FC Argeş - Gaz Metan Craiova; U Cluj - Fortuna Covaci; CS Otopeni - Minerul Lupeni; FCM Tg. Mureş - FCM Baia Mare; Mureşul Deva - FC Bihor; Jiul Petroşani - Dacia Mioveni 0-3; Drobeta Tr Severin - CSM Rm. Vîlcea 0-3; Arieşul Turda stă. Vineri s-a disputat întâlnirea UTA - FC Silvanaia 2-1. Clasament: 1. Mioveni 38p; 2. Tg. Mureş 40p; 3. FC Argeş 38p (golaveraj: 30-16); 4. UTA 38p (25-11); 5. Cluj 33p; 6. Otopeni 28p*; 7. Rm. Vîlcea 26p (34-25); 8. Jiul 26p (21-23); 9. Silvania 26p (22-30); 10. Craiova 24p; 11. FC Bihor 23p (28-28); 12. Baia Mare 21p (15-25); 13. Turda 21p (24-30); 14. Lupeni 20p; 15. Deva 19p; 16. Tr. Severin 17p; 17. Covaci 16p. (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut).

MARŢI SE JOACĂ ÎN LIGA CAMPIONILOR

Marţi seara sunt programate partidele retur din primele două sferturi de finală ale UEFA Champions League. Campioana en titre are o misiune relativ lejeră, putând să se califice şi cu un egal de 0-0 sau 1-1. Mai mult, Arsenal vine fără Fabregas şi Gallas ambii accidentaţi, în timp ce gazdele vor juca fără fundaşii centrali - Puyol şi Pique, ambii suspendaţi. Meciul de la Moscova pare să aducă o calificare aşteptată pentru Inter, care n-a mai fost în semifinale din 2003, singurul adversar al oaspeţilor putând fi frigul! Programul de marţi, 6 aprilie - ora 19.30: ŢSKA Moscova - Internazionale Milano (0-1 în tur), ora 21.45: FC Barcelona - Arsenal Londra (2-2 în tur).

ROONEY REVINE ÎN CÂTEVA SĂPTĂMÂNI

Atacantul formaţiei Manchester United şi al naţionalei Angliei, Wayne Rooney, accidentat marţi seară, la Munchen, în manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, va reveni pe teren în două-trei săptămâni, a anunţat antrenorul Alex Ferguson, astfel că fotbalistul va fi apt pentru finalul de sezon şi pentru Campionatul Mondial. „Naţiunea poate respira uşurată”, a declarat Ferguson, a doua zi după ce atacantul a fost supus unor teste care au arătat că accidentarea nu este foarte gravă. „Ar fi putut fi mult mai rău”, a adăugat managerul scoţian.

MECI DIN CAMPIONATUL RUSIEI, AMÂNAT DIN MOTIVE DE SECURITATE

Meciul ŢSKA Moscova - Zenit Sankt Petersburg, programat sâmbătă, a fost amânat din motive de securitate, a anunţat liga rusă, în contextul în care Rusia este în stare de şoc după atentatele de luni. Meciul contând pentru etapa a patra a campionatului Rusiei se va disputa pe 14 aprilie. Anunţul este urmare a deciziei ministrului rus de Interne de a amâna partida, deoarece forţele de ordine se vor ocupa de asigurarea securităţii la festivităţile ocazionate de Sărbătorile de Paşti.

BABEL ŞI-A CERUT SCUZE

Atacantul olandez al echipei FC Liverpool, Ryan Babel, şi-a cerut scuze, vineri, pentru cartonaşul roşu încasat în partida cu Benfica Lisabona, scor 1-2, contând pentru prima manşă a sferturilor de finală ale UEFA Europa League, o măsură pe care o consideră “ridicolă”. „Arbitrul mi-a spus că am primit cartonaş roşu pentru că l-am lovit cu mâna în faţă pe Luisao. El tocmai făcuse un gest urât şi doar am dorit să îl apăr pe Fernando (n.r.-Torres). Dar în fine, a fost un lucru prostesc să-i ating faţa”, a spus Babel în presa engleză. Ryan Babel, în vârstă de 23 de ani, a fost eliminat în min. 30 al meciului în urma unui incident cu fundaşul Luisao. În acel moment Liverpool conducea cu 1-0, dar în final a pierdut cu 1-2, în urma a două goluri primite din penalty. „Cred că meritam un cartonaş galben, dar aşa sunt regulile. Am vrut doar să-l împing pe Luisao. Am greşit, voi învăţa din această greşeală şi nu se va mai întâmpla”, a concluzionat fostul jucător al echipei Ajax Amsterdam.

FC PORTO CERE DAUNE PENTRU SUSPENDĂRILE LUI SĂPUNARU ŞI HULK

Clubul FC Porto solicită Ligii Profesioniste de Fotbal din Portugalia (LPFP) suma de 17,5 milioane de euro drept daune pentru suspendările jucătorilor Cristian Săpunaru şi Givanildo Vieira de Souza Hulk, a declarat preşedintele grupării, Jorge Nuno Pinto da Costa. Suma reprezintă, în opinia conducerii, prejudiciul pentru faptul că, în absenţa de pe gazon a celor doi jucători suspendaţi, echipa nu se va putea califica în sezonul 2010-2011 al Ligii Campionilor. Cu şase etape înainte de finalul campionatului, FC Porto este a treia în clasament, având 50 de puncte, cu 11 mai puţine decât liderul Benfica Lisabona şi cu cinci în urma echipei Sporting Braga. Din campionatul portughez, doar prima clasată se califică în grupele Ligii Campionilor, vicecampioana joacă două tururi preliminare în aceeaşi competiţie, iar ocupanta ultimei poziţii a podiumului va participa în Liga Europa. De asemenea, agentul atacantului Hulk, Teodoro Fonseca, a declarat că va apela şi el la justiţie, deoarece, prin suspendarea dictată împotriva jucătorului brazilian, în vârstă de 23 de ani, valoarea acestui jucător scade, iar fotbalistul va rata prezenţa la turneul final al CM din Africa de Sud.

CÂŞTIGĂTOAREA LC LA VOLEI FEMININ SE DECIDE LA CANNES

Sâmbătă şi duminică, la Cannes (Franţa), are loc turneul final al Ligii Campionilor la volei feminin. Cele patru echipe care se vor duela pentru trofeul celei mai importante competiţii intercluburi sunt RC Cannes (Franţa), Volley Bergamo (Italia), Asystel Novara (Italia) şi Fenerbahce Acibadem Istanbul (Turcia). Sâmbătă sunt programate semifinalele după următorul program: Fenerbahce Acibadem Istanbul - RC Cannes (ora 17.00) şi Asystel Novara - Volley Bergamo (ora 19.30). Duminică, de la ora 15.30, este programată finala mică, în timp ce marea finală va începe la ora 18.30.

CLIJSTERS -VENUS WILLIAMS, FINALA FEMININĂ LA MIAMI

Jucătoarea belgiană Kim Clijsters şi americanca Venus Williams sunt cele două finaliste ale turneului de tenis de la Miami. Clijsters s-a calificat în finala turneului după ce a învins-o, în semifinale, cu 6-2, 6-7 (3/7), 7-6 (8/6), pe compatrioata sa, Justine Henin, în timp ce Williams, cap de serie nr. 3, s-a calificat în finală, după ce a trecut, cu 6-3, 6-4, de Marion Bartoli (Franţa), a 13-a favorită a competiţiei. Clijsters va intra în primele zece jucătoare ale lumii dacă va câştiga finala.

PARTIZAN BELGRAD, DUPĂ 12 ANI ÎN FINAL FOUR-UL EUROLIGII DE BASCHET MASCULIN

Sârbii de la Partizan Belgrad s-au calificat după 12 ani la turneul Final Four al Euroligii de baschet masculin, după ce au învins, joi seară, cu 76-67, pe teren propriu, în meciul decisiv, formaţia Maccabi Tel Aviv, în faţa a peste 21.000 de fani. Atmosfera creată de suporterii sârbi a fost infernală pentru Maccabi, care a cedat meciul decisiv, după ce pierduse în urmă cu două zile şi meciul trei din sferturi, tot la Belgrad, cu 81-73. Ultima apariţie a echipei Partizan la turneul final a avut loc în 1998. Celelalte echipe calificate pentru Final Four-ul de la Paris sunt Regal Barcelona, care a eliminat joi, în derby-ul iberic, pe Real Madrid (84-73, în deplasare), ŢSKA Moscova (74-70, în deplasare, cu Caja Laboral) şi Olympiacos (86-70, în deplasare, cu Asseco Prokom). În semifinalele Euroligii se vor duela, pe 7 mai, la “Palais Omnisports de Paris-Bercy”, Regal Barcelona cu ŢSKA Moscova, respectiv Olympiacos Pireu cu Partizan Belgrad. Deţinătoarea trofeului este Panathinaikos Atena, care, în finala sezonului trecut, a învins pe ŢSKA Moscova, cu 73-71.