DOSARUL MUTU VA FI JUDECAT PE 19 APRILIE

Tribunalul Naţional Antidoping va judeca pe 19 aprilie dosarul în care atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, este acuzat de dopaj cu sibutramină, informează site-ul oficial al Comitetului Olimpic Naţional Italian (CONI). Procuratura antidoping a Comitetului Olimpic Italian (CONI) a dispus, miercuri, trimiterea cazului jucătorului echipei Fiorentina, Adrian Mutu, depistat pozitiv cu sibutramină, în faţa Tribunalul Naţional Antidoping, cu propunere de suspendare pe o perioadă de un an. Procurorul antidoping din cadrul CONI, Ettore Torri, a considerat că Mutu se află la prima abatere şi a cerut suspendarea jucătorului pentru o perioadă de un an, conform articolului 10.4 din codul WADA, care prevede circumstanţe atenuante şi posibilitatea reducerii suspendării dictate în cazul unui sportiv depistat pozitiv, dacă acesta poate dovedi cum a intrat produsul respectiv în organismul său şi că prin consumarea acelei substanţe nu s-a intenţionat creşterea performanţelor sportive. Mutu ar fi riscat o suspendare de până la patru ani, dacă se considera că este recidivist.

BOLONI, IERTAT DE FEDERAŢIA BELGIANĂ

Comisia de Control a Uniunii Belgiene de Fotbal (URBSFA) a decis să-l achite pe tehnicianul român Ladislau Boloni, fost la Standard Liege, acuzat de încălcare a procedurii antidoping, informează publicaţia La Derniere Heure. Boloni a fost acuzat că s-a opus unui control antidoping în cazul mai multor jucători de la Standard Liege. Boloni, care a demisionat pe 10 februarie de la Standard, a ajuns în faţa comisiei URBSFA deoarece a bruscat şi ameninţat un medic însărcinat cu efectuarea controlului antidoping, la încheierea meciului cu La Gantoise, scor 1-2, disputat pe 21 noiembrie 2009. Chiar dacă testele antidoping au fost efectuate până la urmă, la puţin timp după incident, Comunitatea flamandă a decis să reclame cazul la Uniunea Belgiană şi la Parchetul din Bruxelles. Potrivit unui decret flamand, Boloni risca o pedeapsă cu închisoarea între şase luni şi cinci ani şi o amendă cuprinsă între 200 şi 2.000 de euro.

INFIRMERIE PLINĂ LA ARSENAL

Remiza cu FC Barcelona din Liga Campionilor, 2-2 miercuri seară la Londra, i-a costat scump pe cei de la Arsenal. Nu mai puţin de trei jucători au devenit acum indisponibili în echipa “tunarilor”! Fabregas s-a accidentat în ultimele minute ale partidei, la o intervenţie a lui Carles Puyol, fault în urma căruia arbitrul a acordat penalty pentru Arsenal. Spaniolul are fractură de peroneu şi ar putea rata CM din Africa de Sud. Gallas s-a accidentat în prima repriză, chiar în primul său joc după o absenţă de şapte săptămâni, cauzată de probleme la pulpa stângă. „A recidivat problema sa la pulpă, fără îndoială sezonul este încheiat pentru el. Nu mă gândesc însă şi la Campionatul Mondial, cred că se va reface până la turneul final”, a declarat antrenorul Arsene Wenger. Dacă Gallas şi Fabregas au încheiat deja sezonul, Arşavin, schimbat în min. 27, va fi indisponibil numai două sau trei săptămâni, tot din cauza unei probleme la pulpă. Arsenal îl mai are accidentat şi pe olandezul Van Persie!

PETIT, VIITORUL SELECŢIONER AL FRANŢEI?

Cotidianul L’Equipe a anunţat, ieri, că Emmanuel Petit îi va succede lui Raymond Domenech în funcţia de selecţioner al Franţei, adversara României în grupa de calificare la EURO 2012. Conform L’Equipe, federaţia franceză va anunţa astăzi numele succesorului lui Domenech, însă Petit a declarat pentru publicaţia respectivă că el este alesul. „Îi voi succede lui Domenech după Campionatul Mondial. Nu am încă diplomele necesare, dar am o pasiune pentru echipa Franţei. Este surprinzător că am fost ales, în special pentru că l-am criticat pe preşedintele federaţiei, Jean-Pierre Escalettes”, a declarat Petit, care nu se afla pe lista oficială de candidaţi, unde se aflau Didier Deschamps, Laurent Blanc, Jean Tigana şi Alain Giresse. De văzut dacă nu cumva totul a fost doar o păcăleală de 1 aprilie...

ROONEY AR PUTEA FI REFĂCUT PENTRU CM

Atacantul formaţiei Manchester United, Wayne Rooney, lovit marţi seară, în meciul de Liga Campionilor, a suferit o mică accidentare ligamentară la glezna dreaptă, însă este posibil să poată participa la CM. „Suntem fericiţi că Wayne nu a suferit o fractură. Testele nu au relevat decât o mică accidentare la ligamente”, a declarat un purtător de cuvânt al clubului, pe site-ul oficial.

LINDSEY VONN VA JUCA ÎN SERIALUL “LEGE ŞI ORDINE”

Schioarea americană Lindsey Vonn, campioană olimpică în proba de coborâre şi câştigătoare a Marelui Glob de Cristal în acest an, va apărea într-un episod din serialul „Lege şi Ordine”. Postul de televiziune NBC, care produce acest serial, a anunţat că Vonn va juca rolul unei asistente pe nume Alicia, în ultimul episod al seriei. Scenele în care Lindsey Vonn va apărea se vor filma pe 9 aprilie în Brooklyn, New York, iar personajul său va oferi un indiciu care va ajuta la prinderea unui terorist. Episodul va fi difuzat în SUA, pe 24 mai.

SEMIFINALĂ BELGIANĂ, LA MIAMI

Jucătoarele belgiene de tenis Kim Clijsters şi Justine Henin s-au întâlnit, noaptea trecută, în semifinalele turneului de la Miami. Clijsters a trecut în sferturi de australianca Samantha Stosur, favorita nr. 9, scor 6-3, 7-5, iar Henin a învins-o pe daneza Caroline Wozniacki, scor 6-7 (5/7), 6-3, 6-4. Duelul din semifinale a fost a 24-a finală între cele două jucătoare belgiene. Henin conduce cu scorul de 12-11, dar Clijsters a câştigat ultima întâlnire, finala de la Brisbane. În cealaltă semifinală, disputat aseară, americanca Venus Williams (favorita nr. 3) a dispus, cu 6-3, 6-4, de franţuzoaica Marion Bartoli (favorita nr. 13).

NADAL, ÎN SEMIFINALELE MASTERSULUI DE LA MIAMI

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie nr. 4, s-a calificat în semifinalele semifinalele turneului de la Miami, după ce l-a învins, în sferturi, cu 6-3, 6-2, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga. În semifinale, Nadal îl va avea adversar pe favoritul gazdelor, Andy Roddick. Americanul, cap de serie nr. 6, a ajuns în penultimul act al turneului după ce a trecut cu 6-4, 3-6, 7-6 (3), de Nicolas Almagro (cap. de serie nr. 33). În cealaltă semifinală se vor întîlni învingătorii partidelor Tomas Berdych (nr. 16) - Fernando Verdasco (nr. 10) şi Mikhail Youzhney (nr. 13) - Robin Soderling (nr. 5).