ETAPĂ DEVANSATĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de sâmbătă, din Campionatul Judeţean de fotbal (ora 12.00) - SERIA NORD (etapa a 19-a): Viitorul Fîntînele - Voinţa Valu lui Traian; Gloria Seimeni - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu (se joacă la Dunărea); Recolta Nicolae Bălcescu - Pescăruşul Gîrliciu (se joacă la Dorobanţu); Sport Club Horia - Viitorul Vulturu; Dunaris Topalu - SC Val Poarta Albă (ora 15.00); Voinţa Siminoc - Pescarul Ghindăreşti (se joacă la Murfatlar, de la ora 16.00); Viitorul Tîrguşor - Sportul Tortoman 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Ulmetum Pantelimon - Ştef Serv Seimeni 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). SERIA SUD (etapa a 16-a): CSS Medgidia - AS Ciocîrlia (stadion Cimentul); Danubius Rasova-Ostrov - Marmura Deleni (se joacă la Ostrov); AS Independenţa - Trophaeum Adamclisi; Inter Ion Corvin - CSM II Medgidia Valea Dacilor. Meciurile Sacidava Aliman - CS II Peştera, Progresul Dobromir - ELIF Fîntîna Mare şi AS Carvăn - Viitorul Cobadin au fost amânate. SERIA EST (etapa a 16-a) - vineri: CFR Constanţa - Vulturii Cazino Constanţa (ora 17.00, teren CFR); sâmbătă: Unirea Topraisar - Luceafărul Amzacea (ora 16.00); Viitorul Mereni - Sparta II Techirghiol; Viitorul Cerchezu - Fulgerul Chirnogeni (ora 11.00); Gloria II Albeşti Cotu Văii - Recolta Negru Vodă; CS Agigea - AS Bărăganu (se joacă la Techirghiol); Avîntul Comana - CS II Eforie (ora 15.00).

JOCURILE MĂRII NEGRE SE AMÂNĂ PENTRU 2011

A doua ediţie a Jocurilor Mării Negre, competiţie programată la Constanţa, în luna iunie a acestui an, a fost amânată pentru anul 2011, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) prin Autoritatea Naţională Pentru Sport şi Tineret (ANST) către DSJ Constanţa. „Din păcate, deşi partea română a făcut eforturi pentru identifica în bugetul de stat sumele necesare organizării şi desfăşurării ediţiei de la Constanţa a Jocurilor, acest lucru nu a putut fi finalizat cu succes. Ca atare, lucrările de modernizare a unor baze sportive în vederea desfăşurării competiţiei nu au putut fi demarate. În acest context, s-a comunicat partenerilor din ţările membre OCEMN necesitatea de a amâna organizarea celei de-a doua ediţii a Jocurilor Mării Negre de la Constanţa. În cadrul competenţelor care îi revin, Comitetul Administrativ al Jocurilor Mării Negre va indentifica împreună cu organizatorii români perioada cea mai potrivită pentru desfăşurarea cu succes a competiţiei anul viitor”, se arată în comunicatul emis de MECTS şi semnat de Doina Melinte, preşedintele ANST.

DULGHERU, ÎN SFERTURI LA MONZON

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, cap de serie nr. 1, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Monzon (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 75.000 de dolari. Dulgheru a învins-o, în turul secund, cu 7-6 (8/6), 6-1, pe Valerie Tetreault (Canada) şi va juca în turul următor cu Anastasia Yakimova (Belarus). În proba de dublu de la Monzon, perechea Alexandra Dulgheru / Tamarine Tanasugarn (România / Thailanda) a acces în semifinale, după ce a trecut, scor 7-5, 6-2, de cuplul canadian Stephanie Dubois / Valerie Tetreault. În semifinale, adversarele Alexandre Dulgheru şi Tamarinei Tanasugarn vor fi Arantxa Parra-Santonja (Spania) şi Anastasia Yakimova (Belarus).

PERECHEA BUZĂRNESCU / ZAFIROVA, ÎN SEMIFINALE ÎN ANTALYA

Perechea Mihaela Buzărnescu / Dalia Zafirova (România / Bulgaria), cap de serie nr. 2, s-a calificat în semifinaele probei de dublu din cadrul turneului challenger din Antalya (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Buzărnescu şi Zafirova au învins, în sferturi, cu 6-7(9-7), 6-2, 10-2, perechea bulgară Hulia Velieva / Liutfia Velieva. Adversarele din semifinale vor fi germancele Julia Babilon şi Korina Perkovici. Jucătoarea Raluca Elena Platon, venită din calificări, a acces în sferturile turneului challenger din Antalya. Platon a învins-o, în turul secund, cu 6-2, 6-3 pe Farah Abougeib-Selo (Spania), urmând să joace în faza următoare cu germanca Julia Babilon, favorita nr. 3. Edina Gallovits, favorita nr. 2, s-a calificat în turul secund al turneului de la Pelham (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Gallovits a trecut în primul tur de americanca Julia Boserup, scor 6-4, 6-3, urmând să joace în faza următoare cu Chanelle Van Nguyen (SUA).

UNGUR, ELIMINAT ÎN TURUL 2 LA NAPOLI

Tenismanul Adrian Ungur a ratat accesul în sferturile de finală ale turneului challenger de la Napoli, dotat cu premii în valoare totală de 30.000 de euro. Ungur a fost învins, în turul secund, de italianul Filippo Volandri, scor 6-4, 6-0.

SABRERUL RAREŞ DUMITRESCU, INDISPONIBIL DOUĂ LUNI

Revenit din Franţa, unde a suferit în urmă cu câteva zile o intervenţie chirurgicală la genunchiul stâng, campionul mondial din 2009 în proba de sabie, Rareş Dumitrescu, a declarat că va fi indisponibil timp de două luni. „Deocamdată mă simt bine, sunt bucuros că pot să merg pe picioare, nu mă doare foarte tare, iar doctorii erau foarte încrezători. Mi-au spus că totul a mers foarte bine la operaţie şi că în cel mult două luni pot să mă apuc de treabă. A fost o artroscopie la genunchiul stâng, s-a înlăturat o bucată din cartilaj, care era desprinsă de la cartilajul meniscului. Nu a fost o operaţie foarte complicată, dar a trebuit să o fac şi mă va ţine o perioadă departe de planşă. M-am operat la aceeaşi clinică la care a fost şi Ana Maria Brânză, iar medicul care m-a operat este acelaşi care l-a operat şi pe fostul prim-ministru, Călin Popescu Tăriceanu, după ce a avut accidentul de motocicletă, deci am avut încredere că este un medic foarte bun”, a spus Rareş Dumitrescu, care s-a operat şa o clinică din Bordeaux. Rareş Dumitrescu va participa în luna iulie la Campionatele Europene.

GRAVĂ ACCIDENTARE PENTRU UN RUGBYST ARĂDEAN

Rugbystul arădean Bogdan Grădinaru a suferit un traumatism la coloana cervicală, la meciul MVT UAV Arad - Ştiinţa Baia Mare, scor 7-22, disputat miercuri în Divizia Naţională. Jucătorul în vârstă de 19 ani a rămas întins pe teren, cu 10 minute înainte de terminarea partidei, fără să-şi poată mişca mâinile şi picioarele. El a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean, însă, din cauză că nu funcţiona tomograful, a fost trimis la Timişoara. Diagnosticul a fost traumatism coloană cervicală cu fractură, dipareză brahială şi paraplegie. Cel mai probabil, Grădinanu va suferi o intervenţie chirurgicală iar şansele ca el să mai practice sportul sunt foarte reduse.

ECHIPA LUI FLOREA, BĂLAN ŞI MITU, RETROGRADATĂ ÎN LIGA SECUNDĂ

Echipa de rugby Montabaun, unde sunt legitimaţi românii Silviu Florea, Petre Mitu şi Bogdan Bălan, a fost retrogradată în liga secundă din motive financiare. Clubul Montauban poate face apel la această decizie în zece zile, având impusă condiţia de a plăti o datorie de două milioane de euro. Montauban ocupă în prezent locul 11 în Top 14 (prima ligă franceză), având trei puncte mai mult decât ocupanta primului loc retrogradabil, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Silviu Florea joacă la Montauban din 2008, Bogdan Bălan din 2005, iar Petre Mitu din 2006.

ALL STAR GAME FEMININ LA BASCHET

All Star Game, Meciul Vedetelor din baschetul feminin românesc, va avea loc pe 25 aprilie, la Drobeta Turnu Severin. FR Baschet a anunţat că meciul va opune jucătoarele române împotriva celor străine din Divizia A. În fiecare echipă se vor afla 12 jucătoare, care vor fi decise prin voturi.

JO JO DAN A VENIT ÎN ROMÂNIA

Pugilistul Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, a declarat ieri, la sosirea în România pentru meciul cu brazilianul Andre Marcos Do Nascimento, că va încerca să termine această confruntare înainte de gongul final. „Mă bucur că am ocazia să boxez încă o dată în România. Promit că voi da tot ce pot în acest meci. Sper să fie şi adversarul meu în formă, ca să fie un meci spectaculos, iar suporterii să se bucure de un meci frumos. Am zece luni de când n-am mai boxat, însă în toată această perioadă m-am antrenat foarte intens şi am făcut o mică pauză, în luna noiembrie”, a spus Jo Jo Dan. Meciul dintre Jo Jo Dan şi Andre Marcos Do Nascimento, contând pentru titlul WBC Continental Americas, la categoria superuşoară, va avea loc pe 10 aprilie, în Sala “Rapid”.