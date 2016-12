SALBĂ DE MEDALII PENTRU KARATIŞTII CONSTĂNŢENI

15 medalii au adunat karatiştii constănţeni la competiţiile interne desfăşurate în această perioadă. Sportivii de la CS Farul au participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la Braşov, la Campionatele Naţionale de karate interstiluri, întrecere rezervată seniorilor. Printre sportivii care au urcat pe podium s-au numărat Ionela Hainagiu, ocupanta locului 2 la kata individual şi câştigătoare a probei pe echipe kata, alături de Mariana Oană şi Bianca Gorun (sportive pregătite de Valerian Muşat). Tot la sfârşitul săptămînii trecute, la Sighişoara, s-a desfăşurat Cupa “Transilvania”. La aceasta competiţie, pregătitoare pentru CN de karate copii şi cadeţi, sportivii clubului “Shiai” au obţinut 13 medalii - aur: Ştefan Matei (kata 11-12 ani) şi Dragoş Ionicescu (kata 9-10 ani); argint: Robert Pelin (kata -7 ani), Bogdan Nabarog (kata 8-9 ani) şi Maria Pipirigeanu (kata 12-13 ani); bronz: Ştefan Matei (kata sincron 11-14 ani), Andrei Moga (kata sincron 11-14 ani), Maria Pipirigeanu (kata sincron 11-14 ani), Aida Condrat (kata sincron 11-14 ani), Ana Mandescu (kata 11-12 ani şi kata sincron 11-14 ani), Ştefan Marchidon (kata sincron 11-14 ani) şi Andrada Ţuţuianu ( kata -7 ani).

CĂŞARU, LOCUL 2 LA CN DE LUPTE PENTRU JUNIORI

La sfârşitul săptămânii trecute, la Piteşti, a avut loc etapa finală a Campionatelor Naţionale de lupte greco-romane rezervate juniorilor (sportivi cu vârsta între 18 şi 20 ani). La competiţie au participat şi patru sportivi legitimaţi la clubul LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Valentin Dobrin şi Ioan Giuglea), iar cea mai bună evoluţie a avut-o Cătălin Căşaru, care a devenit vicecampion naţional la categoria 66 kg. Deşi era favorit la titlu, Căşaru a pierdut finala! „A făcut greşeli în finală, nepermise pentru valoarea lui”, a explicat antrenorul Ioan Giuglea. Căşaru, sportiv cu dublă legitimare, LPS - Dinamo Bucureşti, a fost învins în finală de Răzvan Motoi (Muscelul Cîmpulung), care anul trecut a fost medaliat cu bronz la CE de cadeţi. La competiţia de la Piteşti au mai participat şi trei cadeţi de la LPS, toţi clasându-se pe locul 5 la categoriile respective: Valentin Ştefan (54 kg), Sebastian Agrigoroşoaiei (60 kg) şi Dorin Pîrvan (LPS - Steaua Bucureşti, 84 kg). „Ştefan a luptat bine în meciul pentru medalia de bronz, merita să câştige, dar au fost câteva probleme de arbitraj şi a pierdut”, a mai spus Giuglea.

FRONTIERA TOMIS, LIDER ÎN CN DE OINĂ ÎN SALĂ

Sala Sporturilor din oraşul teleormănean Alexandria a găzduit sâmbătă turul celei de-a treia ediţii a Campionatului Naţional de oină în sală. La startul întreceii s-au aliniat cinci echipe, care au jucat fiecare cu fiecare. Competiţia a fost marcată de gestul celor de la Biruinţa Gherăeşti Neamţ, care s-au retras din teren la mijlocul reprizei a doua în derby-ul cu Frontiera Tomis Constanţa. Conform regulamentului, organizatorii au decis ca Frontiera să câştige meciul cu 9-0. Rezultate: Frontiera Tomis Constanţa - Juventus Olteni Teleorman 24-0; Straja Bucureşti - Biruinţa Gherăeşti Neamţ 9-12; Teleorman - Straja 2-22; Spicu Horia Constanţa - Frontiera Tomis 3-14; Straja - Spicu Horia 14-4; Neamţ - Teleorman 22-4; Spicu Horia - Neamţ 0-20; Frontiera Tomis - Straja 14-11; Frontiera Tomis - Neamţ 9-0; Teleorman - Spicu Horia 6-3. Clasament: 1. Frontiera Tomis 12p; 2. Neamţ 9p; Straja 8p; 4. Teleorman 6p; 5. Spicu Horia 4p.

BC ATHLETIC A PIERDUT LA BUCUREŞTI

BC Athletic Constanţa a cedat sâmbătă, în deplasare, în disputa cu ACS Granitul Castor Bucureşti, din etapa a 10-a a Diviziei B la baschet masculin. După un meci echilibrat, liderul clasamentului Seriei Est s-a impus cu 82-72 (21-21, 27-12, 16-17, 17-22). Pentru constănţeni au marcat: Răducanu 20p (4x3), Olteanu 14p (2x3), Filip 13, Petruţiu 11p (1x3), Mihalache 4p, Ivanovici 4, Butnaru 4, Făcăianu 2. „Şansele noastre de calificare la turneul semifinal sunt la fel de mari. Trebuie să ne impunem în toate meciurile de pe teren propriu şi să câştigăm un meci în deplasare”, a spus căpitanului formaţiei constănţene, Alexandru Olteanu.

UNGUR, ÎN TURUL 2 LA TORINO

Tenismanul Adrian Ungur s-a calificat, ieri, în turul 2 al turneului challenger de la Torino, dotat cu premii în valoare totală de 30.000 de euro. Ungur l-a învins în primul tur, cu 6-0, 6-4, pe rusul Igor Kuniţin, favoritul nr. 5 al turneului. În turul secund, Ungur îl va întâlni pe câştigătorul meciului dintre Jose Aguilar (Chile) şi Filippo Volandri (Italia).

BANII PENTRU SPORT ÎNTÂRZIE SĂ VINĂ DE LA MECTS

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu, crede că sportul este “în moarte clinică”, acesta precizând că banii pentru bugetul pe 2010 încă nu au fost viraţi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului spre federaţii. „Suntem nevoiţi să jucăm meciuri în sălile construite de Ceauşescu. Am ajuns să ne certăm între noi, preşedinţii de federaţii, pentru bani şi pentru închirierea sălilor. Am fost nevoiţi să ne restrângem activitatea, iar evenimentele care nu sunt foarte importante le-am amânat pentru perioada de la sfârşitul anului, pentru că până atunci mai reuşit să atragem şi alte fonduri. Până azi nu am primit niciun ban şi cred că nicio altă federaţie nu a primit ceva, pentru că noi am fost primii care am făcut proiectul de buget pentru anul ăsta”, a spus Gaţu. FR de Handbal a semnat, luni, un contract de parteneriat cu clinica privată Nova Vita, din Tg. Mureş. Astfel, sportivii care fac parte din loturile naţionale de handbal vor beneficia de o reducere de 50 la sută pentru tratamentele oferite de noul partener al FRH. Parteneriatul dintre cele două părţi este valabil până după Jocurile Olimpice de Vară de la Londra.

PREMIILE INDIVIDUALE ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI MASCULIN

După disputarea turneelor Final Four din Cupele Europene la volei masculin, CEV Cup - Clasament: 1. Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia), 2. Iskra Odintsovo (Rusia), 3. Noliko Maaseik (Belgia), 4. CoprAtlantide Piacenza (Italia) - şi GM Capital Challenge Cup - Clasament: 1. RPA-LuigiBacchi.it Perugia (Italia), 2. Mladost Zagreb (Croaţia), 3. SCC Berlin (Germania), 4. Dukla Liberec (Cehia) -, au fost acordate şi premiile individuale - CEV Cup - MVP-ul turneului - Wout Wijsmans (Cuneo), cel mai bun jucător la blocaj - Simon Van de Voorde (Maaseik), cel mai bun libero - Hubert Henno (Cuneo), cel mai bun jucător la preluare - Bert Derkoningen (Maaseik); cel mai bun jucător la serviciu - Wout Wijsmans (Cuneo), cel mai bun coordonator - Nikola Grbic (Cuneo); cel mai eficace jucător şi cel mai bun atacant - Jochen Schops (Iskra); GM Capital Challenge Cup - MVP-ul turneului - Damiano Pippi (Perugia), cel mai bun jucător la blocaj - Stefan Hubner (Perugia), cel mai bun libero - Martin Krystof (Berlin), cel mai bun jucător la preluare - Matej Cernic (Perugia); cel mai eficace jucător - Salvador Hidalgo Oliva (Berlin); cel mai bun jucător la serviciu - Christian Savani (Perugia), cel mai bun coordonator - Giacomo Sintini (Perugia); cel mai bun atacant - Ivan Mihalj (Zagreb).