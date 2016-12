CARMEN ŢURLEA, MVP-UL CUPEI CEV

Ieri, în Final Four-ul de la Baku (Azerbaidjan), a fost desemnată câştigătoarea actualei ediţii a Cupei CEV la volei feminin. Formaţia italiană Yamamay Busto Arsizio, având-o în componenţă pe Carmen Ţurlea, a obţinut trofeul, după ce s-a impus, cu 3:1 (22:25, 25:22, 25:12, 25:22), în finala cu Steaua Roşie Belgrad (Serbia). Voleibalista constănţeană, componentă a Naţionalei României, a fost desemnată MVP-ul turneului de la Baku, fiind şi jucătoarea care a realizat cele mai multe puncte în Final Four. În finala mică, Rabita Baku (Azerbaidjan) - Uralochka Ekaterinburg (Rusia) 3:1 (16:25, 25:12, 25:22, 25:16). Sâmbătă, în semifinale, s-au înregistrat următoarele rezultate: Baku - Arsizio 2:3 (15:25, 25:22, 21:25, 25:17, 12:15); Uralochka - Steaua Roşie 2:3 (25:21, 18:25, 23:25, 31:29, 11:15). Tot ieri a fost decisă şi câştigătoarea GM Capital Challenge Cup la volei feminin. În Final Four-ul desfăşurat la Dresda (Germania), gazdele de la Dresdner SC 1898 s-au impus, cu 3:1 (26:24, 25:16, 15:25, 25:16), în finala cu Asterix Kieldrecht (Belgia). Finala mică a fost câştigată de Galatasaray Istanbul (Turcia), 3:0 (25:17, 26:24, 25:13) cu Impel Gwardia Wroclaw (Polonia). În semifinale s-au înregistrat următoarele rezultate: Galatasaray - Asterix 2:3 (16:25, 25:20, 19:25, 25:21, 8:15), Dresdner - Wroclaw 3:0 (25:15, 25:16, 25:12).

MARELE ŞLEM PENTRU FRANŢA

Franţa a reuşit pentru a noua oară în istoria turneului să realizeze Marele Şlem. Victoria de sâmbătă a fost, însă, obţinută foarte greu şi cu multă şansă, în stil... englez!!! Francezii s-au impus graţie a trei lovituri de pedeapsă şi a unui drop-goal, în timp ce englezii au înscris unicul eseu al partidei! Exact invers ca în semifinala Rugby World Cup 2003!!! Scoţia a reuşit o altă mare surpriză - după egalul cu Anglia - impunându-se în Irlanda! Astfel că Italia - învinsă clar în Ţara Galilor - s-a “trezit” cu lingura de lemn, deşi a învins Scoţia! Rezultatele ultimei etape: Ţara Galilor - Italia 33-10; Irlanda - Scoţia 20-23; Franţa - Anglia 12-10. Clasament: 1. Franţa 10p; 2. Irlanda 6p; 3. Anglia 5p; 4. Wales 4p; 5. Scoţia 3p; 6. Italia 2p.

TG. MUREŞ, NOUL LIDER ÎN SERIA A 2-A DIN LIGA A II-A

Rezultatele înregistrate sâmbătă, în etapa a 20-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal: CSM Rm. Vîlcea - FC Silvania 4-0, FCM Tg. Mureş - Minerul Lupeni 4-0, FC Argeş - CS Otopeni 2-0, Mureşul Deva - Gaz Metan CFR Craiova 2-0, Arieşul Turda - FC Baia Mare 0-0, U. Cluj - FC Bihor 1-2, Jiul Petroşani - Fortuna Covaci 0-3, Drobeta Tr. Severin - Dacia Mioveni 0-3. UTA a stat. Clasament: 1. Tg. Mureş 37p (golaveraj: 29-14); 2. FC Argeş 37p (30-16); 3. Mioveni 35p; 4. Cluj 33p; 5. UTA 32p; 6. Otopeni 25p*; 7. CFR Craiova 24p; 8. Rm. Vîlcea 23p (31-22); 9. Jiul 23p (18-20); 10. Silvania 23p (18-28); 11. FC Bihor 22p; 12. Turda 20p; 13. Lupeni 19p (15-25); 14. Deva 19p (14-29); 15. Baia Mare 18p; 16. Tr. Severin 17p; 17. Covaci 16p. (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut).

“DUBLĂ” MARICA ÎN BUNDESLIGA

Atacantul Ciprian Marica a înscris două goluri pentru echipa sa de club, VfB Stuttgart, în meciul de pe teren propriu, cu Hannover 96, disputat sâmbătă, în etapa a 27-a a campionatului Germaniei şi încheiat cu scorul de 2-0. Internaţionalul român a punctat în min. 36 şi 54, fiind înlocuit de Cacau, în min. 76.

MECI ÎNTRERUPT ÎN BULGARIA

Meciul dintre echipele Lokomotiv Mezdra şi ŢSKA Sofia, din etapa a 19-a a campionatului Bulgariei, a fost întrerupt în repriza secundă, după ce suporterii formaţiei oaspete au pătruns pe gazon. Fanii au pătruns pe teren în min. 62, au alergat după jucători, iar apoi care au încercat să rupă gardurile de la tribuna unde se aflau suporterii echipei gazdă. După mai bine de 10 minute de incidente, galeria oaspeţilor a fost evacuată. Meciul a fost oprit la scorul de 1-0 pentru gazde, iar organizatorii au decis ca partida să nu mai continue. La echipa antrenată de Ioan Andone, ŢSKA Sofia, mijlocaşii Daniel Pancu şi Fl. Petre au fost titulari, Fl. Petre fiind înlocuit la pauză.

VARELA AR PUTEA RATA CM

Atacantul portughez al echipei FC Porto, Silvestre Varela, a suferit o luxaţie a gleznei şi o fractură de peroneu la piciorul stâng, în timpul unui antrenament, şi va fi indisponibil până la finalul sezonului, ceea ce înseamnă că va rata şi o eventuală participare la CM de fotbal din Africa de Sud. Potrivit presei portugheze, Varela, care a debutat în naţionala lusitană pe 3 martie, ar urma să fie indisponibil restul sezonului.

ARBITRU DE FOTBAL, SUSPENDAT PE VIAŢĂ

Comisia de Disciplină a UEFA l-a suspendat pe viaţă pe arbitrul ucrainean Oleg Orehov, al doilea central sancţionat astfel ca urmare a anchetei poliţiei germane privind meciurile trucate din Europa. Un alt arbitru care a fost suspendat pe viaţă de UEFA a fost bosnianul Novo Panici, decizia în cazul său fiind anunţată pe 24 februarie. La acea dată, Orehov a fost suspendat provizoriu 30 de zile, iar Tomislav Setka, un arbitru asistent croat, a fost suspendat până la 30 iunie 2011. Sancţiunile în plan sportiv sunt o urmare a anchetei poliţiei germane, dar UEFA a precizat că “deciziile sportive sunt independente de această anchetă în curs şi de cercetările judiciare”.

“PUTERNICUL” CAPELLO

Selecţionerul Angliei, Fabio Capello, a fost desemnat de publicaţia The Times cea mai puternică personalitate sportivă din Marea Britanie, antrenorul italian depăşind în ierarhia de 100 de persoane nume precum Joseph Blatter, Alex Ferguson sau Bernie Ecclestone. În vîrstă de 63 de ani, Capello a fost numit la conducerea naţionalei de fotbal a Angliei la sfârşitul anului 2007 şi a urcat pe primul loc în această ierarhie, realizată anual de publicaţia The Times, după ce în 2009 a ocupat poziţia a 8-a. „Urcând de pe locul 8 anul trecut pe prima poziţie în acest an, antrenorul reprezentativei de fotbal a Angliei demonstrează că nu se teme să se folosească de putere”, scrie The Times. În acest clasament, Capello este urmat de Joseph Blatter (preşedintele FIFA), Sebastian Coe (preşedintele Comitetului de organizare a JO 2012, de la Londra), Jeremy Darroch (preşedintele grupului media British Sky Broadcasting), Wayne Rooney (jucător Manchester United), şeicul Mansour bin Zayed al-Nahyan (patron Manchester City), Sir Alex Ferguson (antrenor Manchester United), Richard Scudamore (preşedintele Premier League), Lord David Maxim Triesman (preşedintele Federaţiei Engleze de Fotbal) şi Bernie Ecclestone (patronul Formulei 1). The Times a realizat şi o ierarhie a celor mai bogaţi 100 de oameni din sportul din Marea Britanie, primul loc revenindu-i patronului clubului Manchester City, şeicul Mansour bin Zayed al-Nahyan, cu o avere estimată la 17 miliarde de lire sterline.

VLADIMIR KLICIKO ŞI-A PĂSTRAT TITLURILE IBF, WBO ŞI IBO

Pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko şi-a păstrat titlurile IBF, WBO şi IBO la categoria grea, învingându-l pe challengerul său oficial, americanul Eddie Chambers, prin knock-out în repriza a 12-a, ultima a meciului disputat sâmbătă la Dusseldorf. Kliciko, boxer considerat cel mai bun în activitate la categoria grea, a obţinut astfel a 54-a victorie în 57 de meciuri, dintre care 48 prin KO, iar Chambers a înregistrat a doua înfrângere în 36 de meciuri.

NADAL, CÂŞTIGĂTOR LA DUBLU LA INDIAN WELLS

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 3 mondial, a fost învins, sâmbătă, cu 3-6, 6-4, 7-6 (7/1), de croatul Ivan Ljubicici, în semifinalele turneului de la Indian Wells, dar câteva ore mai târziu a câştigat finala de dublu a competiţiei, alături de compatriotul său Marc Lopez. Nadal şi Lopez s-au impus în finala de dublu, cu 7-6 (10/8), 6-3, în faţa perechii Daniel Nestor / Nenad Zimonjic (Canada / Serbia). „Nu a fost uşor pentru mine să pierd semifinala de simplu, dar această victorie mă ajută”, a declarat Nadal.