PRIMUL MECI AL ETAPEI A 22-A ÎN LIGA I LA FOTBAL

În această seară, de la ora 18.00, în direct la GSP TV, Liga I la fotbal programează prima partidă a etapei a 22-a: FC Braşov - Internaţional Curtea de Argeş. Celelalte meciuri ale rundei se vor disputa după următorul program - miercuri: Pandurii Tg. Jiu - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 15.00, netelevizat), Gloria Bistriţa - U. Craiova (ora 16.30, GSP TV), Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj (ora 18.30, Digi Sport), Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti (ora 20.30, Digi Sport); joi: FC Timişoara - Unirea Alba Iulia (ora 14.30, GSP TV), Poli Iaşi - FC Vaslui (ora 16.30, Digi Sport), Unirea Urziceni - Oţelul Galaţi (ora 18.30, Digi Sport), Rapid Bucureşti - Astra Ploieşti (ora 20.30, Antena 1). Clasament: 1. CFR Cluj 39p (golaveraj: 27-14), 2. Steaua 39p (30-20), 3. Rapid 38p, 4. Unirea Urziceni 37p, 5. FC Timişoara 36p, 6. Dinamo 35p (27-17), 7. FC Vaslui 35p (28-22), 8. FC Braşov 31p (23-18), 9. Oţelul Galaţi 31p (24-25), 10. Gaz Metan 27p, 11. Astra Ploieşti 25p (25-28), 12. Poli Iaşi 25p (20-29), 13. Gloria Bistriţa 24p, 14. Pandurii 22p, 15. U. Craiova 21p, 16. Internaţional 18p, 17. Alba Iulia 15p, 18. Ceahlăul 14p.

GIGI BECALI SPUNE CĂ S-A ÎMPĂCAT CU HAGI

Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, ieri, la Sport.ro, că s-a împăcat cu naşul său, Gheorghe Hagi, după o întâlnire avută la un restaurant din Bucureşti, însă fostul selecţioner a spus că doar şi-au dat mână şi că este drum lung până la împăcare. Hagi a precizat, la GSP TV, că a fost o întâlnire întâmplătoare şi că a întinde o mână e un lucru de bun simţ. Gigi Becali şi Gheorghe Hagi s-au certat în perioada când fostul internaţional antrena formaţia Steaua Bucureşti. Finanţatorul “roş-albaştrilor” l-a criticat dur în presă pe Hagi, forţându-l să demisioneze.

CAZUL “DACIAN VARGA - TIBI BĂLAN”, AMÂNAT

Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a decis, ieri, să amâne pentru azi judecarea cazului “Dacian Varga - Tibi Bălan”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Rapid, Ion Taban. „Cazul a fost amânat la solicitarea clubului FC Timişoara, care a cerut timp pentru a-şi pregăti apărarea. Tot mâine (n.r. - marţi) mai este şi Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor, unde s-au disjuns capetele de cerere”, a spus Taban. FC Timişoara a depus săptămâna trecută un memoriu la Comisia de Disciplină a LPF, prin care contestă dreptul de joc la Rapid al fotbaliştilor Dacian Varga şi Tiberiu Bălan, în partida directă din etapa a 20-a a Ligii I. Oficialii grupării timişorene se consideră îndreptăţiţi să câştige meciul cu 3-0 la “masa verde”, acuzând nereguli în transferurile şi legitimările jucătorilor Varga şi Bălan. Comisia de Disciplină a LPF a suspendat, miercuri, soluţionarea contestaţiei depuse de FC Timişoara privind dreptul de joc al lui Tiberiu Bălan şi al lui Dacian Varga în Liga I, după împrumutul lor de la Sportul Studenţesc, şi a solicitat un punct de vedere din partea Comisiei pentru Soluţionarea Litigilor. În replică, FC Rapid a depus memoriu la Comisia de Recurs a LPF împotriva deciziei Comisiei de Disciplină a LPF.

MUTU ÎŞI AFLĂ SOARTA LA FINALUL LUNII APRILIE

Depistat pozitiv cu sibutramină la două controale antidoping, Adrian Mutu, va afla verdictul în cazul său la finalul lunii aprilie. „La sfârşitul lunii aprilie, Adrian Mutu va cunoaşte date legate de viitor. După audierea în faţa Procurorului general antidoping al CONI, Ettore Torri, jucătorul român este în aşteptarea verdictului care va fi anunţat tocmai la finalul lunii aprilie. Atacantul este în prezent suspendat provizoriu în aşteptarea hotărârii, după testele pozitive cu sibutramină. Lucrul crucial e problema recidivei după cazul de dopaj cu cocaină în care a fost implicat Mutu pe vremea când evolua la Chelsea (fiind suspendat în 2004). Torri a solicitat documente de la federaţia engleză şi va încerca să dovedească faptul că precedentul control pozitiv, cu toate că a fost făcut la Chelsea, trebuie să fie recunoscut şi de CONI. În acest caz, va fi considerat recidivist, Mutu va fi suspendat pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 4 ani”, a anunţat ziarul italian “Corriere Fiorentino”. Jucătorul român a sosit duminică în România, pentru a-şi vizita familia, urmând să plece azi spre Italia. „Am venit pentru două zile să-mi văd familia şi prietenii. Aştept decizia, mai mult nu comentez, nu are rost”, a spus Mutu.

DEL PIERO A MARCAT GOLUL 300 AL CARIEREI

Chiar dacă Juventus Torino nu a reuşit decât un egal pe teren propriu cu Siena (3-3 în etapa a 28-a din Serie A), meciul de duminică va rămâne unul special pentru Alessandro Del Piero, care a înscris de două ori în această partidă. Motivul: acestea au fost golurile cu numerele 300 şi 301 din cariera fotbalistului italian! Cu toate acestea, Del Piero s-a declarat dezamăgit pe site-ul său de Internet. „Întotdeauna mi-am spus că un gol, chiar dacă este foarte important pentru un atacant, nu valorează mare lucru dacă echipa nu câştigă...”, crede vedeta lui Juventus. „La finalul partidei, am fost întrebat ce s-a schimbat şi ce a rămas la fel din ziua în care am marcat primul meu gol, pe 22 noiembrie 1993. Am răspuns că dorinţa mea de a-mi ameliora performanţele, de a câştiga şi de a fi cel mai bun nu s-a schimbat niciodată”, a mai spus Del Piero.

BECKHAM AR PUTEA RATA CM

Mijlocaşul englez David Beckham a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile în meciul Milan - Chievo 1-0 şi ar putea rata Campionatul Mondial de fotbal din Africa de Sud. Conform primelor estimări, jucătorul va fi indisponibil cel puţin patru luni, după ce aseară a fost operat în Finlanda, de un mare specialist în chirurgie ortopedică, profesorul Sakari Orava. Duminică, Beckham a ieşit de pe teren şchiopătând, fără a putea să se sprijine pe piciorul stâng, fiind apoi evacuat pe targă. Anterior, el s-a oprit brusc din joc, fără să fi fost incomodat de vreun adversar. La fel ca şi în sezonul trecut, fostul jucător de la Manchester United şi Real Madrid a fost împrumutat pentru şase luni la AC Milan de Los Angeles Galaxy. Jucând regulat, el spera să-l convingă pe Fabio Capello, selecţionerul Angliei, să-l convoace pentru CM.

HULL L-A DEMIS PE PHIL BROWN

Antrenorul Phil Brown a fost demis, cu efect imediat, de la conducerea tehnică a echipei Hull City, a anunţat ieri clubul englez. Hull are patru înfrângeri consecutive, aflându-se la trei puncte de primul loc neretrogradabil. „Este primordial să rămânem în Premier League şi de aceea credem că schimbarea antrenorului este un lucru bun având în vedere situaţia actuală”, a anunţat Hull într-un comunicat. Brown este al patrulea antrenor din Premier League demis în acest sezon după Paul Hart (Portsmouth), Mark Hughes (Manchester City) şi Gary Megson (Bolton).

MOURINHO L-A “UITAT” PE BALOTELLI

Atacantul echipei Internazionale Milano, Mario Balotelli, nu a fost convocat de antrenorul Jose Mourinho pentru meciul retur cu Chelsea, din Liga Campionilor, deşi nu este accidentat. Clubul milanez nu a confirmat însă această ştire. Săptămâna trecută, Balotelli şi Mourinho au intrat într-o polemică. După rezultatul nesatisfăcător înregistrat de Inter pe 7 martie, 0-0 cu Genoa, clubul milanez anunţase că Balotelli avea febră, însă Mourinho a declarat că informaţia respectivă este o minciună. Balotelli, în vârstă de 19 ani, nu a putut juca vineri, în meciul pierdut de Inter la Catania, scor 1-3, din cauza unei inflamaţii la genunchi, însă luni dimineaţa s-a antrenat normal, împreună cu restul jucătorilor.

PATRU SĂPTĂMÂNI DE ABSENŢĂ PENTRU DAVYDENKO

Tenismanul Nikolai Davydenko, cap de serie nr. 5, s-a retras de la turneul de la Indian Wells, înaintea meciului cu sârbul Victor Troicki, programat ieri, după efectuarea unor teste medicale care au dezvăluit o fractură la încheietura mâinii stângi. Drept urmare, Davydenko va absenta de pe teren aproximativ patru săptămâni, neputând lua parte la Masters 1000 de la Miami, ce va debuta la 25 martie. Jucătorul rus a suferit leziunea în timpul semifinalelor turneului de la Rotterdam. Davydenko s-a retras apoi de la meci din primul tur de la Dubai, la sfârşitul lunii februarie, înainte de a fi nevoit să renunţe la participarea alături de echipa Rusiei în meciul din Cupa Davis contra Indiei, de la începutul lunii martie.